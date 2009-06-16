Украинское лобби в Вашингтоне

Несмотря на усталость от Украины, перекочевавшую с европейского континента на американский, число сторонников Украины в Вашингтоне не уменьшается.

Скорее, наоборот – к старым и проверенным «бойцам» едва ли не ежегодно прибавляются новые. «Вы вряд ли найдете другую мировую столицу, где бы Украина вызывала такой интерес», – заметил один из давних знатоков украинского дела. Почему?



Парадоксальность ситуации попытался объяснить «Главреду» известный профессор украинского происхождения Олесь Мотыль: «Украина для Америки – это что-то вроде underdog: персонажа из мультфильмов или фильмов, очень симпатичного, но которому просто никогда не везет. Это, кстати, один из ключевых героев в голливудских фильмах. Герой, уже фактически ставший неотъемлемым элементом американской поп-культуры. Сначала у него не складывается, но потом он со всем справляется и в конечном счете выигрывает. Так же и с Украиной – для американцев она плохонькая, но симпатичная страна».

Что это действительно так и есть, доказывает простой факт: ключевые лоббисты Украины в Вашингтоне, действительно имеющие доступ к главным политическим «телам» страны сегодня, – это граждане Америки, по своему происхождению не имеющие ничего общего с Украиной.

Более того, делятся некоторые наши собеседники, чтобы из числа просто сторонников Украины перейти в число влиятельных поборников Украины, как раз и не желательно иметь украинского происхождения. «Во все времена в Белом доме настороженно относились к предложениям и идеям, если их озвучивали украинские американцы, – рассказывает не под запись одно из знаковых лиц диаспоры. – Считалось, что все, кто имеют украинские корни, слишком эмоционально воспринимают все происходящее в Украине и вокруг нее».

Поэтому нет ничего удивительного в том, что даже во времена, когда Украина еще не была независимой, ее единственные на то время «лоббисты» – представители украинской громады в США – старались заручиться поддержкой американцев – будь то конгрессмены или представители Госдепартамента. Сделать это было непросто – последние старались иметь дело с «советологами», а не с «фанами страны, которой даже не было на карте». А «советологи» занимавшихся исключительно Украиной фактически не признавали. «Я мечтала о том дне, когда неукраинцы станут интересоваться Украиной как полноценной страной», – вспоминает те годы Надя Дюк из Национального фонда США за поддержку демократии. Собственно, она сама живой пример того, как представитель украинской громады «привил» симпатию к Украине по меньшей мере одному классическому «советологу», – Майклу Макфолу, который теперь – ни много ни мало – занимается делами России в Совете национальной безопасности США, но, по мнению всех опрошенных нами экспертов, чуть ли не самый яркий приверженец Украины в новой администрации.

Времена, о которых мечтала Надя Дюк, наступили. Теперь американцы неукраинского происхождения так же считают делом чести не дать новой администрации отложить Украину в долгий ящик, пока президент и его команда будут проверять на практике, что же на самом деле происходит со знаменитой «российской» кнопкой – «перезагрузка» или «перегрузка».

В течение двух последних недель в Вашингтоне состоялось по меньшей мере два закрытых «мозговых штурма» по украинскому вопросу – один в Госдепартаменте, другой – в Совете по внешним отношениям. Старожилы, занимающиеся Украиной много лет, после последней встречи (у которой, кстати, было достаточно показательное название «Украина под угрозой») с искренним удивлением отмечали: «Мы и сами не заметили, как стремительно выросло количество людей в американской столице, которые не просто знают что-то об Украине, а еще и профессионально ведут то или иное украинское направление». Кто-то, как Эд Чау или Джонатан Элкинд, глубоко разбирается в украинских энергетических вопросах, еще кто-то, как Андерс Аслунд – в экономических в целом, другие эксперты – как Стивен Пайфер или Дэвид Кремер – специализируются на внутренней политике.

Именно эти конкретные персоналии и определяют «политику» того или иного влиятельного «мозгового центра» в отношении Украины. Скажем, после того как два бывших посла США в Украине – Стивен Пайфер и Карлос Паскуаль – оказались в Институте Брукингса, он стал уделять намного больше внимания украинским вопросам. А после того, как Андерс Аслунд ушел из Фонда Карнеги и стал работать в Инстутуте Петерсона, заметно угас и «украинский» запал Карнеги.

Но не все американские поборники Украины имеют одинаковое влияние на формирование реальной внешней политики. «Чтобы к тебе прислушивались, ты должен высазывать идеи и предложения, в той или иной степени совпадающие с общим видением нынешней администрации, и при этом не излучать особых сантиментов по отношению к Украине», – объясняет в разговоре «не под запись» не только один из знатоков украинского дела, но и хороший товарищ некоторых ключевых лиц в предыдущих администрациях США. В качестве примера приводит двух бывших послов Соединенных Штатов в Украине – Стивена Пайфера и Вильяма Миллера. Оба находятся на топовых позициях условного рейтинга украинских лоббистов Украины в Вашингтоне (их фамилии назывались одними из первых едва ли не всеми нашими собеседниками), но с той разницей, что первый вроде бы имел возможность донести свою точку зрения до «людей из администрации», потому что советует в духе прагматичного нового президента, а другой – нет, поскольку подходит к Украине слишком эмоционально. Так, например, на недавней встрече в Вашингтоне, где обсуждался вопрос, стоит ли лоббировать перед Белым домом визит президента Обамы в Киев во время его поездки в Москву – то есть создавать «коалицию» из разных организаций, которые обратились бы с соответствующим письмом к Белому дому, – Стивен Пайфер, по нашей информации, выступил против такого визита вообще, ссылаясь на политическую нестабильность в Украине. В конечном итоге, было принято решение Белый дом «не штурмовать». Кое-кто из участников той встречи до сих пор об этом сожалеет, потому что, вспоминают, есть несколько красноречивых примеров, как скоординированно и результативно может действовать украинская группа поддержки в Вашингтоне. Один из наиболее очевидных – «коалиция» организаций (некоторые насчитывают их около трех сотен), которая была создана четыре года назад, чтобы повлиять на отмену поправки Джексона-Вэника в отношении Украины.

История с визитом президента Обамы в Украину, которая никак не дает покоя всем неравнодушным к Киеву в Вашингтоне, показательна: сторонники Украины в Америке по-разному смотрят на то, каким именно образом Штаты должны посылать месседж Украине о том, что она и ее демократическое развитие важны для нынешнего руководства Белого дома не меньше, чем для предыдущей администрации. Ведь если одни считают, что Украина из-за политического хаоса в стране не заслужила никаких авансов со стороны нового президента, то другие, как президент Украинского конгрессового комитета Америки Михаил Савкив, уверены: остановка президента Обамы в Киеве в июле на сегодняшний день должна быть приоритетом номер один для всей «группы поддержки» Украины в Соединенных Штатах. «Мы с громадой уже начали отправлять в Белый дом письма, электронные сообщения, факсы. Не удастся сделать это на июль, будем пытаться сделать на другое время – это ведь не единственный визит президента в Европу», – рассказал господин Савкив «Главреду» в начале июня. На уточняющий вопрос, считает ли он на самом деле, что американский президент еще может внести остановку в Киеве в свой июльский график, один из главных представителей диаспоры ответил напоминанием о том, что «президент Буш в прошлом году тоже в последний момент решил заехать в Украину».

Интересно, что волну, поднятую конгрессом Савкива, подхватили не только многие американские эксперты украинского происхождения и видные деятели диаспоры. Ее подхватили и новые, как заметил один здешний эксперт, «звезды» в команде сторонников Украины – Дэвид Кремер и Деймон Вилсон. Оба раньше работали в администрации Буша (первый – в Госдепартаменте, второй – в Белом доме), а теперь трудятся во влиятельных неправительственных структурах: Дэвид Кремер – в Немецком фонде Маршалла Соединенных Штатов (отдельное интервью с ним читайте на www.glavred.info), а Деймон Вилсон – в Атлантическом совете США. Кстати, последний, как выяснилось во время нашей с ним встречи, занимался в прошлом году визитом Джорджа Буша в Киев и готовил тогдашнего американского президента, в частности и к интервью «Главреду», которое бывший хозяин Белого дома дал за несколько дней до своего европейского турне.

Накануне Дэвид Кремер и Деймон Вилсон выдали на-гора комментарий в Foreign Policy, где открыто призвали президента Обаму посетить Киев в июле и тем самым послать «мощный сигнал, что Америка не будет искать улучшения отношений с Россией любой ценой, включая соседей».

Другие украинские поборники в Вашингтоне также считают, что из Киева президент Обама имел бы возможность послать месседж не только Украине, но и остальным странам региона, которые без особого восторга наблюдают за очередной перезагрузкой российско-американских отношений. А также – пожелать, чтобы уже почти традиция проводить честные и демократические выборы сохранилась и во время грядущей президентской кампании. Тем более что на берегах Потомака в последние дни не раз приходилось слышать обеспокоенность по поводу того, что следующие президентские выборы могут не быть такими честными, как хотелось бы многим в Вашингтоне, поэтому Соединенные Штаты сейчас думают над тем, как бы они могли подключиться к их мониторингу.

Есть еще один небольшой, но довольно существенный нюанс, связанный с теоретическим визитом: многие сторонники Украины не рвут сегодня на себе рубаху, стараясь достучаться до Белого дома, поскольку долгое время боролись за то, чтобы визит американских президентов в Киев не шел в связке с Москвой. И это фактически удалось в прошлом году, во время посещения Джорджем Бушем Украины, решение о котором было принято намного раньше, чем о встрече американского и российского президентов в Сочи. Сегодня ситуация выглядит таким образом: как в Киеве, так и в Вашингтоне многие были бы рады даже символической остановке американского президента в столице Украины после посещения им Москвы. «Обама должен поехать в Киев. Можно хотя бы остановиться в Борисполе на два часа, посидеть в VIP-зале с Ющенко, выпить кофе и все. То, что он не едет, – по-моему, ошибка», рассуждает наш нью-йоркский собеседник профессор Мотыль.

Другой приоритет – постоянно напоминать Белому дому об Украине – разделяют все без исключения украинские сторонники. Собственно, поэтому в последнее время во всяких влиятельных американских изданиях и появляются публикации, в которых новой администрации стараются напомнить о стратегическом значении Украины в регионе. Поэтому и инициируют «мозговые штурмы» на украинскую тему в правительстве. Насколько такие превентивные меры могут повлиять на стратегов в Белом доме – сказать сложно. Но уже сегодня чувствуется легкая паника среди наиболее уязвимых «фанов» Украины. Один опытный дипломат, который посвятил работе в Госдепе США более десяти лет, на прошлой неделе удивил автора этих строк более чем пессимистическим признанием: «Если речь идет о понимании места и роли Украины в регионе, то нынешняя администрация – худшая со времен Рональда Рейгана».

Очевидно, не все настроены настолько скептически, тем более что и в команде Обамы есть люди, симпатизирующие Украине и реально оценивающие шансы на российско-американское примирение. Кроме упомянутого нами Майкла Макфола в Совете национальной безопасности, в Госдепартаменте заняла должность американка украинского происхождения Мелани Вервиер (девичья фамилия Старчак). В Вашингтоне она имеет репутацию человека, приближенного к обоим Клинтонам, – с Биллом она вместе училась, а у Хиллари, когда та была «первой леди», возглавляла офис. Говорят, в известной мере благодаря именно ей известные супруги сформировали свое представление об Украине. Другое дело, что в Государственном департаменте Мелани Вервиер будет отвечать за дела женщин в мире, и вполне вероятно, что может повториться история с Полой Добрянски – другой американкой украинского происхождения, которая, работая на должности заместителя госсекретаря США во времена администрации Буша, занималась глобальными вопросами (global affairs) и реально не влияла на отработку тех или иных решений по Украине. Возможно, именно поэтому основным «контактным лицом» с новым президентом в украинской громаде США теперь считают Юлиана Куляса из Чикаго, который лично знает Обаму по родному для него Иллинойсу и является видным представителем тамошнего демократического лагеря (чего нельзя сказать о других известных представителях диаспоры, которые чаще имели выход на республиканцев). Кстати, именно на него, по нашей информации, в последнее время возложена миссия договориться о встречах в новой администрации по поводу возможного визита президента в Украину.

Украинским пропуском в министерство обороны Соединенных Штатов может быть недавно назначенная Селесте Валландер, известная своей работой вместе со Збигневом Бжезинским в Центре стратегических и международных исследований. А во время прошлогодней президентской кампании работавшая одним из ключевых внешнеполитических советников Обамы.

В сенате Соединенных Штатов уже традиционно не дают забыть об Украине сенаторы Джон Маккейн и Ричард Лугар. К ним некоторые наши собеседники прибавили и сенатора из «родного» Обаме штата Иллинойс – Ричарда Дурбина, который по происхождению наполовину литовец и хорошо понимает роль Украины в регионе, председателя сенатского комитета по вопросам вооружений Карла Левина, сенатора из «родного» уже для Хиллари Клинтон штата Нью-Йорк Чарльза Шумера да еще нескольких законодателей. Однако только фамилия Лугара звучала из уст всех без исключения собеседников «Главреда». Очевидно, все-таки недаром бывший посол США в Украине Вильям Тейлор назвал Лугара «лучшим другом Украины из всех парламентариев мира».

Кстати, сам Вильям Тейлор уже в ближайшее время может оказаться в одной известной неправительственной структуре, и, по традиции, пополнит группу поддержки Украины на уровне бывших американских послов. Это очень даже кстати, поскольку у Джона Хербста и Карлоса Паскуаля руки для публичной поддержки Украины на данный момент связаны – первый работает в Госдепартаменте (и, кстати, тоже присутствовал на встрече по Украине в Совете внешних отношений), второй, как известно, назначен послом в Мексику.

Ключик к секретарю Совета национальной безопасности США генералу Джеймсу Джоунсу есть у другого симпатика Украины – исполнительного директора Атлантического Совета США Фредерика Кемпе. Другое дело, что в последнее время в американской столице активно циркулирует информация, что господин Джоунс не очень вписался в президентскую команду, поэтому непонятно, насколько он в силах донести те или иные важные месседжи по поводу Украины непосредственно до президентского уха. На работу в Атлантический Совет «перебрался» другой известный американец украинского происхождения Адриан Каратницкий, который как раз накануне вместе с профессором Мотылем опубликовал масштабную статью об украинских делах в Foreign Affairs под названием «Ключ к Киеву» (см. www. inozmi-glavred.info).

Классическим примером американца, который никогда не имел ничего общего с Украиной, но стал ее Верном приверженцем, является президент бизнес-совета Украина–США Морган Вильямс. Не забывает об Украине и семья Бжезинских. Собственно, старый, но меткий тезис «большого Збига» о том, что без Украины Россия не сможет снова стать империей, едва ли не лучшее объяснение того, почему так много сознательный людей в США поддерживают Украину.

И если старший сын Бжезинского Ян, который на последних президентских выборах работал на Джона Маккейна, несколько дистанцировался от нынешней администрации, то его отец и брат Марк как раз активно помогали Обаме и теперь не чужие люди для администрации. Как «Главред» уже писал, в американской столице даже ходили слухи, что Марк может поехать послом в Украину. Правда, многие опрошенные нами эксперты мало верят в возможность такого назначения и «болеют» скорее за кандидатуру посла Соединенных Штатов в Грузии – Джона Теффта, который хорошо знает и дела Украины (вел это направление в Госдепартаменте), и много занимался вопросами НАТО на должности посла в Литве.

Понятно, что многие из этих людей никогда не пополнили бы ряды сторонников Украины, если бы не имели знакомых американцев украинского происхождения, которые сумели бы доходчиво им объяснить, почему Украина важна. И – интересный нюанс – если представители украинской громады из числа сторонников Украины в Вашингтоне преимущественно называли «чистых» американцев (возможно, возымели эффект недоразумения между разными видными представителями диаспоры), то «чистые» американцы озвучивали имена Майка (то есть Михаила) Савкива, Ореста Дейчакивского (много лет работает на Хельсинкскую комиссию при конгрессе США, является своеобразным мостом между диаспорой и, собственно, конгрессом, а также имеет много контактов в других «властных» и экспертных кругах), Адриана Каратницкого и Алекса (он же Олесь) Мотыля.

Все эти люди работают на Украину годами и имеют полное право рассчитывать на то, что в один прекрасный день Украина заработает на себя тоже.