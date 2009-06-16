Оранжевое раздорожье

Одни называют способ организации «нашеукраинского» внутреннего бытия «радикальной формой демократии», другие – не стесняясь, говорят об анархии…



Даже сейчас, когда «Наша Украина» как единый субъект политики, по сути, перестала существовать, она не изменяет своим правилам, – на ее обломках возникло несколько групп, каждая из которых ведет собственную политику и подчас жестко противостоит вчерашним соратникам.



Именно в рамках такой борьбы и стоит рассматривать процессы, происходящие сейчас во фракции блока «Наша Украина – Народная самооборона», и, в частности, одну из главных тем внутрифракционной жизни сегодня – снятие с поста главы НУНС Николая Мартыненко…



НУНС обезглавит сам себя?



Разговоры о возможной отставке Мартыненко не затихали практически с момента его назначения в январе этого года: слишком уж шатким было фракционное большинство, избравшее Николая Владимировича своим лидером после решения НУНС войти в состав нынешней коалиции и последовавшей за ним добровольной отставки Вячеслава Кириленко. Кроме очевидной неспособности сплотить фракцию (на заседание НУНС, созванное Мартыненко на прошлой неделе, пришло «аж» пятеро народных депутатов), Николая Владимировича упрекали в том, что свою должность он использовал исключительно для продвижения личных интересов. Тогда говорили о попытках Мартыненко «протянуть» своих людей на должности замов министров, о чем якобы существовали договоренности с премьером.



В результате – даже входящая в коалицию часть фракции НУНС не пыталась выработать согласованную позицию по тому или иному вопросу, а посему – при всем желании не могла влиять на поточный политический процесс. Что, заметим, более чем устраивало держателя самой крупной акции в парламентском большинстве – Блок Юлии Тимошенко.



Ирония судьбы: поскольку в полном составе фракция НУНС на заседания не собирается уже не первый месяц, единственным легитимным способом снять Николая Владимировича с его должности является тот же метод, которым его назначали – сбор подписей под решением фракции об отставки ее главы. Периодически в недрах НУНС инициатива по этому поводу возникала, но всякий раз чего-то оппонентам Мартыненко не хватало…



Главная причина того, что «нунсовцы» не спешили отставлять своего формального лидера довольно проста. Пребывание Мартыненко на должности главы фракции при всех его плюсах и минусах все-таки гарантирует пребывание фракции НУНС в действующей коалиции.



«Снятие Мартыненко запустит в НУНС процессы «разброда и шатания», которые неминуемо закончатся тем, что кто-то начнет собирать подписи за выход фракции из коалиции. И это, в конечном итоге, таки произойдет», – объясняет логику негласной поддержки Николая Владимировича «бютовцами» один из членов пропремьерской фракции.



А почему Юлии Тимошенко нужно существование в парламенте пускай декларативной, неспособной принимать решения, но формально действующей коалиции, и объяснять не стоит: распад большинства и его невоссоздание в течение одного месяца даст Президенту право распустить парламент. Глава государства не скрывает своего намерения избавиться от ныне действующей Рады, и, соответственно, от премьера. А вот в планы БЮТ досрочные выборы совершенно не входят. Судя по риторике Тимошенко последнего времени, она настроена стартовать в Президенты с кресла главы правительства, а отнюдь не с оппозиционной площадки. А оказывать выборам сопротивление, такое же, как в прошлом году, нынче «бютовцам» может не хватить сил и ресурсов.



Другое дело, что досрочные выборы крайне невыгодны и абсолютному большинству «нунсовцев»: для слишком многих из них эта кампания ознаменут конец политической карьеры… Поэтому и ставить подписи за снятие Мартыненко они не спешили, осознавая, во что в итоге может вылиться этот шаг…



Перелом наступил несколько недель назад, когда решение о поддержке инициативы по снятию Мартыненко приняла одна из самых многочисленных и организованных групп внутри фракции. Речь идет о насчитывающей 18 депутатских штыков группе «За Украину!», формально руководимой Вячеславом Кириленко, но ориентирующейся напрямую на Виктора Ющенко.



«Раньше мы были настроены подписываться под решением фракции только в случае, если в нем будет три пункта: снятие Николая Мартыненко, выход из коалиции и избрание нового главы фракции – логично, что им должен был бы стать Вячеслав Кириленко, – рассказывает «Главреду» один из членов группы «За Украину!» – Но когда мы поняли, что наших целей можно достичь, делая шаги поменьше, мы приняли решение подписаться за отставку Мартыненко».



Что же стало последней каплей, которая позволила конвертировать недовольство руководителем фракции в подписи большинства ее членов под решением НУНС об отставке Мартыненко? Наши источники утверждают: окончательно «достали» депутатов коалиционные переговоры, которые Блок Юлии Тимошенко на протяжении последних недель вел с Партией регионов. Точнее – непонятно пассивная позиция Мартыненко по этому поводу.



«В то время, как надо было что-то делать, выступать с какой-то позицией по этому поводу, он просто отказывался комментировать эту тему, отмолчался! Продолжать работать с таким главой фракции, как будто ничего не произошло, – это недопустимо как минимум с точки зрения самоуважения», – возмущается один из членов «Нашей Украины», входящий в состав коалиции.



Так или иначе, подписи за отставку Мартыненко были собраны. Но парадокс ситуации в том, что никто из «нунсовцев» даже не может точно сказать, сколько членов фракции подписались под этим решением. Дело в том, что единого подписного листа с этими автографами просто не существует!



Всему причиной – абсолютное недоверие внутрифракционных групп друг к другу. Каждая из них собирала свои подписи на отдельном листе, а хранятся собранные автографы сейчас у лидеров этих групп.



По идее, теперь все, у кого на руках находятся эти листы, должны собраться в Секретариате Верховной Рады и просто зарегистрировать снятие Николая Мартыненко с должности главы НУНС в форме решения фракции, приложив к нему «свои» подписи.



Однако на деле все оказалось не так просто. «На протяжении последних недель мы дважды собирались под Секретариатом, – говорит «Главреду» один из причастных к процессу снятия Мартыненко «нунсовцев». «Но один раз оказалось, что представитель УНП «свои» подписи забыл, другой – что еще одна группа почему-то лист не принесла. Может, с третьего раза получится?» – смеется он.



Дело в том, что количество собранных подписей оказалось достаточным для того, чтобы снять Мартыненко, но вот запаса на случай любого форс-мажора инициаторы этого шага не имеют. В результате каждая из внутрифракционных групп обладает «золотой акцией», способной заблокировать весь процесс низложения фракционного руководства. «Вот они и побежали в Кабмин: одни хотят министра угольной промышленности, другим «Нафтогаз» нужен. Они сейчас своими подписями пробуют Тимошенко шантажировать», – говорит один из «нунсовцев», твердо убежденный в необходимости отставки Мартыненко.



Шансы на то, что премьер-министр «поведется» на такой шантаж, по общему мнению, невелики: все же предметы торга выглядят слишком уж несоразмерно. Однако главное для «нунсовцев» сейчас – принимать участие хоть в какой-то политической игре, даже если играть приходится самим с собой…



На фоне этих игр политическую судьбу Николая Мартыненко спрогнозировать довольно сложно – ведь гарантировать последовательность позиции каждой из внутрифракционных групп не может никто. Однако по большому счету, интрига нынешнего положения «Нашей Украины» состоит отнюдь не в том, сохранит Николай Владимирович свое кресло или нет.



«Как только парламент определится с датой выборов, с которой согласится Президент, можно будет легко вычислить дату, после которой Виктор Ющенко не сможет издать указ о роспуске парламента (за полгода до окончания президентских полномочий – Ред.). Поверьте, чуть ли не на следующий день после нее «Наша Украина» и Мартыненко снимет, и из коалиции выйдет… Настоящая анархия начнется», – обещает «Главреду» один из нардепов - членов НУНС. Впрочем, фракции, когда-то считавшейся пропрезидентской, к этому не привыкать…



Партийные вопросы



А пока ситуация во фракции НУНС остается неопределенной, первые итоги реформирования подбивает партия Народный Союз «Наша Украина». Когда-то эта политсила считалась основой, надежным фундаментом пропрезидентского блока, сегодня она живет отдельной, независимой от парламентской фракции НУНС жизнью, причем признаки этой жизни видны, в основном, за пределами Киева. Доходит до того, что комментарии для недавно перезапущенного партийного сайта «Разом» дают никому не известные активисты местных ячеек НСНУ – на выдвинутых партией народных депутатов уже махнули рукой…



Так или иначе, сейчас «Наша Украина» готовится к грядущему съезду, который должен состояться 27 июня. Это собрание, надеются партийцы, должно как минимум положить начало новому этапу в жизни НСНУ.



Такие ожидания нельзя назвать беспочвенными. На протяжении последнего времени партию несколько раз удостоил своим вниманием Виктор Ющенко (из чего романтики из партийной среды сделали вывод, что Президент всерьез и надолго повернулся к партии лицом). В руководстве партии сегодня работают люди, являющиеся ближайшими соратниками главы государства, и это действительно дает рядовым «нашеукраинцам» основания «верить в лучшее».



Другое дело, что назвать нынешний партийный менеджмент «Нашей Украины» единой сплоченной командой вряд ли можно. Недавно избранная глава совета партии Вера Ульянченко в партийном офисе на Спасской не появляется и в решении текущих вопросов жизнедеятельности «Нашей Украины» участия практически не принимает, сконцентрировавшись на работе в Секретариате Президента. Бремя обеспечения партийного бытия целиком и полностью легло на главу исполкома НСНУ Романа Безсмертного, оставившего ради «возрождения и обустройства» партии теплое кресло на Банковой. Некоторую активность на партийном фронте проявляет и руководитель Государственного управления делами Игорь Тарасюк: его прочат в руководители штаба кандидата в Президенты Виктора Ющенко, и он рассматривает НСНУ в качестве придаточной структуры к «своему» еще не созданному штабу. Добавим к этому, что, вопреки ожиданиям, ровным счетом никакого участия в партийной жизни не принимает ее предыдущий лидер Вячеслав Кириленко – ходят слухи, что сейчас он занят обустройством новой политсилы под собственным руководством…



Однако разнонаправленность в «верхах» «Нашей Украины» мало беспокоит «низовых» партийцев, тем более, что первые результаты работы нового руководства видны невооруженным глазом. Во-первых, партия начала погашать коммунальные долги, наблюдаются попытки рассчитаться с долгами по зарплате (в центральном офисе НСНУ признают: проблемы с финансированием партии все так же стоят на повестке дня). Во-вторых, «под съезд» партия серьезно взялась за смотр и чистку своих рядов: усиливается в кадровом отношении руководство некоторых областных парторганизаций, в ряде регионов проводится перерегистрация членов «Нашей Украины», по областях проводятся отчетно-выборные конференции.



Стратегическая задача этих мероприятий ясна – инвентаризировать человеческий ресурс, которым нынче владеет партия, с тем, чтобы правильнее оценить ее нынешнее состояние и очертить пути реформирование. Однако стоит упомянуть и о тактической цели продолжающихся сейчас мероприятий на местах: обеспечить адекватное политическому моменту представительство партийцев на все том же съезде 27 июня.



Дело в том, что «под съезд» уже разработана концепция обновления и дальнейшего развития партии, основные положения которой, собственно, и будут презентованы на мероприятии. Теперь дело за малым – сделать так, чтобы на съезде ей не высказали свое «фу» рядовые «нашеукраинцы», не раз демонстрировавшие строптивость по отношению к «неожиданным» решениям, разработанным «наверху».



Впрочем, как ожидается, с получением поддержки со стороны съезда трудностей не будет. В партийной среде попросту не просматривается возможных очагов внутренней оппозиции – «Наша Украина», несмотря на некоторые упоминавшиеся выше признаки оживления, все так же пребывает в состоянии глубокой депрессии, и поэтому последует в направлении, указанном новым руководством. Посему от грядущего съезда вряд ли стоит ожидать чего-то иного кроме дружной поддержки предложений «верхов»…



О каких предложениях идет речь? Прежде всего, название партии планируется сократить с громоздкого «Народного союза «Наша Украина» до просто «Нашей Украины» – именно так назывался Блок Виктора Ющенко, с которым нынешний Президент одержал свою первую электоральную победу на парламентских выборах 2002 года.



Кроме того, на съезде будет утверждено заявление партии по поводу политической ситуации в стране: «Наша Украина» решительно отмежуется от нынешней коалиции, в очередной раз осудив коалициантов из своего лона.



Более того, в «Нашей Украине» переосмыслили опыт участия в избирательном блоке «Наша Украина – Народная самооборона», оценили этот опыт резко негативно, а теперь подумывают о том, чтобы на съезде 27 июня принять политическое решение о выходе партии из состава НУНС. Будет ли иметь этот шаг какие-либо юридические последствия, – вопрос спорный, однако в случае, если эти планы таки реализуются, жест «оранжевой» партии будет более чем красноречивым. Так или иначе, предполагается, что съезд «Нашей Украины» признает предвыборное блокирование «порочной практикой» и примет решение идти на следующие выборы самостоятельно…



Кстати, о выборах. Еще одной насущной проблемой «Нашей Украины» является отсутствие согласия в среде партийного руководства относительно формы участия ее самой и ее лидера – Виктора Ющенко – в грядущих избирательных кампаниях.



Роман Безсмертный пытается увлечь Президента партийной работой. Это якобы даст нынешнему главы государства возможность в не столь отдаленном будущем претендовать на должность премьер-министра.



Участие же Ющенко в президентских выборах (и получение на них вполне прогнозируемого результата), по всей видимости, поставит крест на этих планах: рассчитывать на участие во власти, перед этим показав минимальный результат в ходе общенациональной избирательной кампании, очевидно, не стоит.



Напротив, другой партийный центр влияния – Игорь Тарасюк – является убежденным сторонником участия Виктора Ющенко в грядущей кампании. Посему стоит ли удивляться, что социология, которая ныне в ходу на Банковой, показывает стремительное падение рейтинга Юлии Тимошенко и увеличение шансов Виктора Ющенко на победу?...



Вполне вероятно, что съезд, который состоится менее, чем через две недели, станет, кроме всего прочего, и площадкой на которой развернется негласная борьба между сторонниками того или иного сценария поведения Президента.



Усугубляет ситуацию тот факт, что со своей тактикой действий на ближайшее будущее до сих пор не определился сам Виктор Ющенко. А без четкого понимания того, идет нынешний глава государства на президентские выборы или нет, на неудачу обречена его партия.



Так или иначе, партия «Наша Украина» сейчас так же, как и почти одноименная парламентская фракция, находится на распутье. Однако наличие у ее нынешнего руководства более-менее внятного плана развития НСНУ отнюдь не дает оснований для оптимистичных прогнозов развития партии: в истории «Нашей Украины» грядущий съезд будет далеко не первым этапным и многообещающим, и что с того?



Другое дело, что близость президентских и, вполне возможно, парламентских выборов действительно налагает свой отпечаток на все процессы, которые сейчас происходят в «оранжевом» политическом лагере. У слишком многих его представителей есть отчетливое осознание того, что любой неверный шаг сегодня может привести не к консервации нынешнего безрадостного положения фракции НУНС и партии НСНУ и не к оттягиванию их неизбежного, казалось бы, возрождения во времени. Сегодня речь идет о том, что «оранжевые» силы вообще и их нынешние лидеры в частности могут вообще исчезнуть с политической сцены Украины, и с этим нужно считаться всем причастным к принятию важнейших для этих сил решений…