Венецианская комиссия: Конституция Ющенко не решает главную проблему в Украине

Но на самом деле не все так безоблачно. Главное, что в выводах Венецианской комиссии, которые наконец стали доступными общественности, черным по белому написано, что проект Президента не решает главный вопрос – дуализм исполнительной власти в Украине. «Главред» предлагает вам перечень главных замечаний-рекомендаций, высказанных Венецианской комиссией по поводу проекта Конституции Виктора Ющенко. Начнем с первых положений Конституции, к которым у Венецианской комиссии были вопросы. В первую очередь, замечание о том, что гражданин Украины не может быть выдан другой стране. По мнению комиссии, это может привести к проблемам с международными обязательствами Украины на основе Римского Устава. «Многие Конституции меняются в соответствии с международным правом в этом контексте», говорится в выводе комиссии. В общей характеристике раздела о правах человека отмечаются, что «перечень прав, которые могут быть ограничены в чрезвычайных ситуациях, в предлагаемом проекте кажется излишне длинным». Комиссия также указывает, что очень спорна обязательность проведения референдума по любым изменениям к Конституции. Эксперты ссылаются на опыт Германии и Франции, где незначительные конституционные изменения - будничные политические дела. В целом, комиссия предупреждает о предоставлении больших полномочий институту всеукраинского референдума, поскольку в определенных обстоятельствах это «может стать угрозой функционирования представительской демократии». Также эксперты комиссии обращают внимание разработчиков президентского проекта Конституции на то, что предлагаемое количество подписей, необходимых для представления гражданами в парламент законопроектов, в размере 100 тысяч автографов «неожиданно мало». Что касается двухпалатного парламента, то комиссия отмечает, что «поскольку административный уклад Украины не федеративный, то бикамерализм не естественный выбор. Введение двухпалатного парламента может осложнить законодательный и бюджетный процессы, привести к возникновению новых политических противоречий». Особое внимание комиссия обращает на тот факт, что согласно проекту Конституции верхняя палата парламента будет избираться по три сенатора от каждой области. Эксперты логично замечают, что представление регионов будет не пропорциональным, поскольку, к примеру, в Донецкой области 4,6 млн. населения, а в Черновицкой всего 900 тысяч. По мнению комиссии, очень противоречиво положение проекта Конституции, которым разрешается роспуск Президентом нижней палаты парламента «без единой причины». «Это положение уже неоднократно критиковалось» - говорится в выводах комиссии. Комиссия отметила, что очень нереалистично положение проекта, согласно которому Сенату дается всего 15 дней, чтобы отклонить или одобрить закон, принятый нижней палатой. В общих комментариях к проекту Конституции комиссия отмечает, что «проект Конституции в действительности не решает проблему дуализма исполнительной власти, являющуюся главным фактором политической нестабильности в Украине. Президентские полномочия в основном останутся на нынешнем уровне, и проект изменений к Конституции не меняет ситуацию существования параллельного правительственного и президентского административных механизмов». У комиссии вызвали вопросы положения проекта, согласно которым Президент играет ключевую роль в сферах внешней политики, обороны и национальной безопасности. Ведь в то же время Кабинет Министров ответственный за проведение внешней политики. Эксперты отмечают не совсем четкое распределение полномочий в этом вопросе, «что на практике может привести к недоразумениям и конфликтам». У экспертов вопрос и к избранию судей. Избрание их передается в Сенат, который, по замыслу, должен быть менее политизированным. Комиссия задает логический вопрос, возможно ли, чтобы Сенат был менее политизированным, чем Верховная Рада?». Комиссия считает опасным разрешать увольнение судей с должностей за нарушение присяги. Текст присяги судьи не закреплен в Конституции, потому эта тема может стать поводом для спекуляций. Комиссия также выразила определенные предостережения относительно изменения процедуры избрания судей Конституционного суда. По мнению экспертов, в нынешних политических условиях назначения всех судей КС по предоставлению Президента и согласию на это двух третей парламента может привести к проблемам и усилению роли Президента. В отношении местного самоуправления комиссия рекомендует оставить в Конституции отдельный раздел об Автономной республике Крым, ввиду ее роли в настоящем документе. Также эксперты считают явным признаком уменьшения автономии Крыма введение на полуострове структур государственной администрации. Комиссия выразила пожелание, чтобы в проекте Конституции четко были прописаны положения о невозможности Президента баллотироваться на пост более двух раз. Сделано это в разрезе того, чтобы после принятия конституционных изменений не возник вопрос о возможных каденциях действующего Президента. Эксперты предлагают расставить все точки над "і" в этом отношении в переходных положениях. Они даже прозрачно намекнули на соответствующую конституционную трактовку по поводу третьего срока полномочий Леонида Кучмы. В целом, комиссия пришла к выводу, что требование утверждать на референдуме все изменения к Основному Закону, существующее в президентском проекте, несет угрозу того, что Конституция станет «закостенелой». Экспансия прямой демократии на национальный уровень создает дополнительные риски для политической стабильности. Изменения в статусе Автономной республики Крым не очень драматичные, однако ведут к уменьшению автономии, говорится в выводах. И самое главное, комиссия не видит, что проект Конституции приведет к прекращению постоянного конфликта главных государственных органов. «Проект предусматривает полупрезидентскую систему с двойной исполнительной вертикалью. Сферы потенциального конфликта между Президентом и Кабинетом Министров остаются». Это только короткий перечень замечаний Венецианской комиссии к проекту Конституции Виктора Ющенко. Подробнее и более полно читайте выводы Венецианской комиссии на украинском языке на сайте «Главред» позднее.