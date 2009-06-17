Геннадий Задирко: «В лице Винского Тимошенко получит сильного оппонента в оппозиции»

О противоречиях между министром транспорта и премьер-министром стало известно еще прошлой осенью, когда вслух заговорили о возможности коалиции БЮТ и Партии регионов. Уже тогда Винский и его люди в БЮТ громко заявили о несогласии с таким политическим объединением. В то же время начали поговаривать, что Винский в результате такой коалиции может лишиться своего кресла.



Тогда конфликт не перерос в отрытую форму. А на этот раз все пошло по-другому. Когда БЮТ и Партия регионов были в шаге от создания коалиции, Винский не делал громких заявлений и не слишком-то рьяно заявлял о своем оппонировании ПРиБЮТ, хотя, судя по данным различных источников, сфера Минтранса по коалиционным соглашениям переходила к «регионалам».



С другой стороны, Иосиф Викентиевич уже не первый месяц вел личную PR-кампанию в СМИ, позиционируя себя как удачного хозяйственника, который поднимает украинский транспорт и связь. Какое-то время на публичную гиперактивность своего министра Тимошенко не обращала внимания, но когда на телевидении стали крутить рекламные ролики с информацией о едином электронном билете с самим Винским, а «Укрпочта» приготовила тираж плакатов с изображением министра транспорта, премьер не выдержала. Уже в понедельник на «Свободе слова» Юлия Владимировна обвинила Винского и близкого к нему депутата от БЮТ Геннадия Задирко в махинациях в «Укрпочте» на 15 миллионов гривен. Во вторник заявлениям премьера начал вторить заместитель руководителя «Укрпочты», также обвинивший Винского и Задирко, правда, уже в махинациях на 2 миллиона гривен.



О причинах отставки Иосифа Винского, о его конфликте с Юлией Тимошенко и политических планах на будущее в интервью «Главреду» рассказал близкий соратник министра транспорта, депутат от БЮТ Геннадий Задирко.







Геннадий Александрович, действительно ли Иосиф Винский подал в отставку?



Да. Только что я зарегистрировал в Верховной Раде заявление Иосифа Викентиевича об отставке. Заведена карточка на соответствующее постановление под номером 131/950. Знаю, что Винский вот-вот проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о причинах такого шага.



Каковы причины такого шага?



У нас парадоксальная ситуация. Юлия Владимировна на «Свободе слова» говорила о каких-то 15 миллионах гривен, которые кто-то хотел в своих интересах использовать. Вчера «мальчик», назвавшийся заместителем руководителя «Укрпочты», тоже начал о чем-то говорить. Он с «хаером» на голове, очень близок к байкерскому движению Украины, а именно к Жене и Шону Карр. И вот он проводит пресс-конференцию, не в помещении «Укрпочты», а в Кабинете Министров, продолжает инсинуации о каких-то махинациях. Правда, уже говорит не о 15 миллионах гривен, а о 2 миллионах изменений в финплан «Укрпочты». На самом же деле изменений в финплан там всего на 1,7 млн гривен. Кто-то там оценил рекламную кампанию в 7 миллионов. Мне кажется, что у читателей уже может случиться какое-то помутнение в голове из-за разных цифр и громких заявлений о махинациях, которых на самом деле не было, нет и не могло быть априори. Винский – честный человек.



Должна существовать этика отношений между премьер-министром и министрами. Ведь лидером партии и блока по-прежнему является Юлия Владимировна. А Винский, как бы там ни было, остается одним из ее заместителей. Публичное выяснение отношение на телевизионном канале по поводу того, что кто-то якобы хотел что-то сделать, заявление о каких-то 15 миллионах, выставление на показ вот этого «пацана с хаером», который просто бестолково опровергает все сказанное ранее, – это неправильно. Министр после этого делает заявление, что готов к конструктивной работе, что он член команды, готов встречаться и говорить, если существуют какие-то вопросы и их надо обсудить. Юлии Владимировне было нечего сказать министру, она не смогла посмотреть ему в глаза. Поэтому Иосиф Винский решил для себя идти в отставку.



Безусловно, этика взаимоотношений между высшими должностными лицами государства существовать должна… Более того, когда я на заседании фракции делал заявление о невозможности коалиции с Партией регионов и говорил о недемократичности этого шага, точно так же, как в эфире «Свободы», Юлия Владимировна меня перебила и начала поливать грязью Винского и рассказывать о завоевании правительства – едином электронном билете. А ведь это фактически приблизило Минтранс и «Укрпочту» к людям. Естественно, я не стал дискутировать с лидером, с ней вообще не принято дискутировать, а просто сказал ей, что у нее неверная информация. К сожалению, к нам не прислушались. Я считаю, что Тимошенко снова дезинформировали и подставили ее помощники.



Думаю, теперь в лице Винского Тимошенко получит сильную фигуру в оппозиции. Он просто будет вынужден идти в оппозицию к правительству.



Говорят, что у вас с Винским уже есть партийные структуры для собственного проекта. Когда можно ожидать появления вашей политической силы?



Партии пока нет. Но министр никогда не скрывал, что он – человек левых взглядов и приверженец европейской социал-демократии. Винский последовательно отстаивал эту позицию в СПУ и БЮТ. Поэтому я не исключаю, что он будет реализовывать собственный политический проект.



Винский всегда доказывал свою эффективность на любом посту. Будь то Социалистическая партия или БЮТ. Мы же помним, что, будучи одним из руководителей избирательного штаба БЮТ в 2007 году, именно он привел блок к результату, которого вообще никто не ожидал. Это случилось во многом благодаря правильной постановке задач партийным организациям, что в настоящее время полностью отсутствует. Сегодня партийные структуры БЮТ превращаются в ничто. Об этом могу судить по Донецку, по выборам в Тернополе и Киеве и по тому, что сейчас происходит в Сумах. Там председателя областного совета от БЮТ сами бютовцы снимают с должности. На самом деле это говорит о серьезном кризисе внутри партии.



Хочу отметить, что Юлия Владимировна всегда давала членам Кабмина устные поручения. Она любит пиариться на хороших вещах и рассказывать о плюсах, о том, что было сделано для народа. Когда Винский воплотил в жизнь свой проект о едином электронном билете в каждом селе, то, чтобы у украинцев появилось большее доверие к новой услуге, сам снялся в видеоролике и поместил собственное изображение на плакат, который так и не вышел. Его посыл был следующим: если вы доверяете мне, то можете доверять и этой услуге. Но как только она появилась, а на ТВ начали крутить ролик, который каналы отнесли к разряду социальных, раздался звонок Тимошенко с требованием срочно снять рекламу с эфира. Возникает вопрос: так чья заслуга во внедрении электронного билета? - Кабинета Министров. Но, по ее мнению, в экране может быть только один человек – она сама.



Многие говорят, что Тимошенко не захотела иметь возле себя потенциального конкурента на выборах. Будет ли Винский баллотироваться в президенты?



Президентских амбиций у Винского нет и не было. Он об этом сам говорил. Вся проблема связана с окружением и непониманием Юлией Владимировной ситуации. Хронически не доверяя не только своим оппонентам, но и членам собственной команды, которые ее ни в чем не подвели, Тимошенко вместе с партией постоянно попадает в пикантные ситуации, которые уже сегодня приводят ее к электоральному краху. Думаю, на самом деле ее политическая структура все больше скатывается на маргинес. К сожалению, это происходит. Мне больно от этого, я говорил об этом и делал все возможное, чтобы этого не произошло. Так что перед людьми, голосовавшими за БЮТ и программу «Украинский прорыв», моя совесть чиста.



Как теперь будете вести себя во фракции с господином Каплиенко?



Задайте этот вопрос самому Каплиенко. Я могу предполагать, что Владимир Владимирович как порядочный человек поступит порядочно.



Можно ожидать от вас каких-то демаршей и выхода из коалиции?



А зачем? У нас был провозглашен вектор и правила игры для всей фракции. Я не ходил на эфиры на «Интере», которые были запрещены для депутатов от фракции. Я не делал громких заявлений, порочащих партию и лидера. Я до последнего момента молчал, пока не почувствовал, что есть угроза национальной безопасности и государственного переворота в виде ПРиБЮТ. Тогда я громко заявил о своей позиции. Это и вызвало все то, что сейчас происходит.



Возможно ли еще примирение? Хоть Винский и подал в отставку, но зал не проголосует, и конфликт будет улажен…



В этом плане есть проблема – никто уже никому не поверит. Назад дороги нет. Обмануть можно всего один раз. Это показали выборы для СПУ в 2007 году, это покажут президентские выборы для Тимошенко. Можно пытаться всю страну и депутатов держать за «лохов», но из этого ничего не получилось. Слава Богу, у нас общество демократическое. Слава Богу, у нас есть люди, здраво оценивающие ситуацию. Проблема в том, что определенная кучка во главе с Тимошенко просто рвалась к власти. Боясь гнева народа, она не могла себе позволить пойти на выборы – ни президентские, ни парламентские. Это неизбежно приведет к ее краху.