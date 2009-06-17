Почему уходит Винский?

Пришедший в «Батькивщину» из Соцпартии после создания «антикризисной» коалиции в парламенте прошлого созыва, Винский так и не смог достичь аппаратных высот, на которых он пребывал в СПУ, – ведь там его роль второго человека в партии, правой руки Александра Мороза никем не оспаривалась. «Железному Иосифу» так и не удалось «построить» под себя региональные организации БЮТ (более того – пытаясь сделать это, он нажил себе немало врагов в среде «тимошенковцев»), насмарку пошли планы Винского «втянуть» «Батькивщину» в идеологически близкий ему Социнтерн. В конце концов, разочаровавшись в своей нынешней команде, Иосиф Викентиевич, как утверждают источники «Главреда» в БЮТ, начал готовить тылы для отступления из блока в виде нового левого политического проекта, готового принимать участие в ближайших парламентских выборах…



Немало дискуссий вызывала и деятельность Винского на посту министра транспорта: одни признают его талант орговика и называют если не лучшим министром транспорта после Георгия Кирпы, то уже, по крайней мере, прогрессом по сравнению с предшественниками, другие – прямым текстом обвиняют в некомпетентности и коррупции.



Так или иначе, политологи советуют не придавать слишком большого внимания объяснениям отставки, изложенным в сегодняшнем заявлении Винского. В чем кроются настоящие причины ухода очередного министра из правительства Тимошенко, какие последствия этот шаг возымеет для команды премьера и как сложится дальнейшая политическая судьба Иосифа Винского – в опросе украинских экспертов, проведенном «Главредом».







Владимир Фесенко, руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента»:



{1-} Скажу честно, я не ожидал заявления об отставке со стороны Иосифа Винского. Думаю, что пока это – возможно, лишь инструмент давления на премьера, как в свое время давить на Виктора Ющенко своим заявлением об отставке пытался Виктор Балога. Дальнейшая судьба Винского будет во многом зависеть от самой Тимошенко и от развития конфликта между ними.



Хотя непосредственная причина выведения этого конфликта в публичную сферу – это резкие критические оценки Винского со стороны Тимошенко на ICTV, базовая причина, думаю, кроется глубже, в том числе и во временном измерении.



По слухам, еще с конца прошлого года, когда сохранялась вероятность досрочных парламентских выборов, Винский начал зондировать почву насчет создания и раскрутки собственного левого проекта. Думаю, уже тогда это вызвало определенное недовольство со стороны Тимошенко и ряда представителей руководства БЮТ.



Можно вспомнить и о разногласиях по поводу идеологической направленности партии «Батькивщина» – Винский был сторонником ее ориентации на Социнтерн, однако победила ориентация на Европейскую народную партию. В итоге, когда Винский начал вести автономную политическую линию, то это привело к постепенному расхождению позиций и интересов Винского и Тимошенко. Последние события, в частности, попытки создания «мегакоалиции» и переговоры с Партией регионов, думаю, стали поводом для усиления этого конфликта. Критика Тимошенко Иосифа Винского и Геннадия Задирко на ICTV в этом смысле стала последней каплей, которая вывела конфликт в публичную сферу и перевела его на более высокий уровень остроты.



Кроме того, не секрет, что Винский – достаточно конфликтный человек, непростой по характеру, по стилю отношений с людьми. У него были конфликтные отношения с рядом коллег по руководству Соцпартии – с тем же Луценко, и не только с ним. И в БЮТ не со всеми у него сложились отношения... Поэтому когда Винский ушел в Минтранс, многие были этому рады – многим не нравился его стиль руководства аппаратом «Батькивщины».



Какие последствия для БЮТ и Тимошенко лично будет иметь уход Винского?



Уход сам по себе не смертелен и не катастрофичен для Тимошенко. Да, уйдет человек, несогласный с линией премьера, однако на его министерство, в принципе, можно будет влиять и при помощи первого зама.



Однако уход Винского усилит и без того шаткую ситуацию в правительстве, связанную с тем, что в нем все больше и больше вакантных министерских позиций. Это опять таки юридически не делает правительство Тимошенко нелегитимным, но как минимум дает Президенту и оппозиции лишний повод для критики правительства. Чем больше таких вакантных министерских позиций, тем слабее статус, прочность этого правительства.



Так что думаю, что перед Тимошенко сейчас стоит очень непростая задача. С одной стороны, есть соблазн избавиться от Винского, с другой – это несколько ослабит ее позиции как в правительстве, так и создаст дополнительные линии напряжения во фракции.



Опять-таки, даже если те же Винский и Задирко начнут дистанцироваться от БЮТ, это не будет означать раскол в блоке, потому что речь идет всего лишь о позиции нескольких людей, не имеющих влияния на ситуацию в блоке ни в количественном, ни в качественном смысле. Но, тем не менее, это опять-таки покажет определенные кризисные тенденции, которые все чаще проявляются не только в «Нашей Украине» или Партии регионов, но уже и в БЮТ.



Спрогнозируйте политическое будущее Винского.



Скорее всего, Винский сделает ставку на самостоятельный новый левый политический проект, условно говоря на «новых социалистов». Я не уверен, что Винский рискнет участвовать в президентских выборах. Конечно, у нас президентские выборы слишком часто превращаются в ярмарку тщеславия, но, если Винский будет участвовать в этих выборах, не имея собственной организационной структуры, достаточных финансовых ресурсов и, откровенно говоря, сколь-либо значимой харизмы и популярности, у него нет никаких шансов просто заметно себя проявить на этих выборах. Если он все же пойдет на выборы, то окажется среди аутсайдеров, получивших меньше одного процента голосов избирателей.



А какими вы видите шансы гипотетического нового политического проекта под руководством Винского?



Известно, что Винский искал под него инвесторов, однако не рискну сказать, нашел ли – все-таки кризис… Но в украинском политикуме в последние годы очень модными стали разговоры и даже какие-то практические попытки реанимации левой политической ниши. В том числе в связи с тем, что и в СПУ обозначились кризисные тенденции, возможно, Винский все-таки попытается создать свой проект. Но я не думаю, что он будет успешным.







Михаил Погребинский, руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии:



{2-} Немножко зная этого политика, я могу сказать, что если бы он не знал, что в парламентском зале есть 226 голосов за его отставку, то вряд ли сделал бы такое заявление. Наверно, информация о том, что Тимошенко собирается инициировать его отставку и в поддержку этого есть 226 голосов, стала для него основанием уйти прежде, чем его уволят.



Кроме того, у нас сейчас наблюдается просто какая-то эпидемия: становится все больше людей, почему-то считающих, что у них есть хорошие шансы стать Президентом… Не исключено, что это – альтернативное объяснение его поведения. Ему нужен яркий ход для того, чтобы стартовать в президентской кампании.



Речь идет о президентской кампании или о другой цели, например, парламентских выборах?



Это все связано. Даже если человек готовится к парламентским выборам, почему бы не начать с президентской кампании? Тем более, если он вообще никогда не возглавлял ни один избирательный список.



Тут есть разница. Одно дело, когда у Литвина есть нормальные шансы на прохождение в парламент, и получение им на президентских выборах 1% голосов не поможет ему в парламентской кампании. В этом смысле ему в президентских выборах лучше не участвовать. А вот Винский политически является никем, и если он получит в президентской кампании, допустим, 2%, то это дает ему дополнительные шансы на парламентских выборах.



Какое место во всей этой ситуации занимают его недавние настойчивые заявления о недопустимости «широкой» коалиции?



Он постоянно был оппонентом «широкой» коалиции по очень простой причине – потому что в случае ее создания он просто потерял бы свое кресло – это сто процентов. Для него вся критика этой коалиции была продиктована исключительно стремлением сохранить себя – в этом у меня нет никаких сомнений.







Андрей Ермолаев, руководитель Центра социальных исследований «София»:



{3-} Жест Иосифа Винского – особенно показательный случай, потому что он не только успешный политический карьерист, но еще и идеологически подкованный политик. Его приход в БЮТ был связан с попыткой превратить «Батькивщину» и Блок Юлии Тимошенко в некий идеологический альянс левоцентристского характера.



Нынешний кризис команды «Батькивщини» и БЮТ, на мой взгляд, связаны с тем, что вождистские тенденции, которые всегда были характерны для этого союза, начали вступать в противоречие с политической и идеологической структурой. Сейчас неважно, почему и кто начал драку между командой Винского и командой Тимошенко, – это исторические мелочи. На самом деле ситуация еще раз показала – в БЮТ формируется своеобразная фронда самостоятельных политиков против вождистского типа управления Тимошенко. Почему такая фронда стала возможна? Потому что Тимошенко демонстрирует идеологическую всеядность и очень часто подстраивает позицию своего блока под текущую конъюнктуру.



И Винский оказался наиболее показательным политиком. Он в свое время уже пережил неудачу с этим левоцентристским проектом, потому что ему на смену пришла конъюнктура заигрывания с Европейской народной партией. Сейчас Тимошенко увлеклась новой моделью: я бы назвал ее моделью народного социализма с выраженным вождистско-автократическим характером управления и специфической абсолютистской философией власти.



Винский, по всей видимости, - первая серьезная политическая ласточка. До этого скандалы были, в большей степени, корпоративными и личностными, а этот случай более показателен в плане идеологии. А то, что это происходит на кабминовском языке, можно объяснить тем, что Винский – еще и министр...



В свое время Винский активно выступил против образования коалиции БЮТ и ПР, пригрозив выйти из «Батькивщини». Известно, что в последнем эпизоде попыток создания этого союза в БЮТ также было много противников этого образования – по разным причинам, и идеологическим в том числе...



Есть старое изречение, которое приписывают то одним, то другим классикам: за деревьями видеть лес. Так перейдем к этому случаю: на самом деле тот постреволюционный транзит, который переживают все политические проекты, как раз и связан с тем, что команды, которые сформировались в последние 4-5 лет, пытались исповедовать принципы демократии, идеологического самоопределения, политического стратегирования, стали жертвой вождистского волюнтаризма. Судьбы «Нашей Украины», ПРП, «Батькивщины» очень схожи в этом плане: все проекты, в которых, с одной стороны, политические команды подчинялись воле лидера и ориентировались на него, а с другой – пытались исповедовать некие принципы самоорганизации, оказались в этом кризисе.



Поэтому пример Винского очень показателен. Думаю, он не первый и, в этом плане, далеко не последний в БЮТ. Я ожидаю новых и более серьезных расколов.



Для Тимошенко уход Винского - это серьезно?



Винского – нет.



Какой может быть его дальнейшая политическая судьба?



Винский – самолюбивый политик и, думаю, он попытается вернутся в публичную политику. Его всегда ценили за его организационные качества, за умение формировать партийные машины. Возможно, он сам увлечется каким-то новым партийным проектом. Но, я думаю, это будет даже не вторая, а третья лига. Думаю, это будет политическая периферия – большой перспективы у Винского нет.



Говоря о проблемах «Батькивщины», я имел в виду то, что сейчас все без исключения политпроекты входят в фазу трансформации и модернизации. Мы много говорили о политической реформе, и вот она дает результат: для того чтобы играть в большие игры с коалициями, программами, нужно иметь внятную позицию и единомышленников не по принципу армейской команды, как трактует один известный политический лидер, а по принципу политической команды – это разные штуки.



Такие периоды будут проходить все. Это совершенно неоригинальные вещи – во всех странах демократии переживали такой транзитный период реструктуризации. Люди начинают идеологически распределяться, читают умные книжки, разбираться с собой и своими взглядами, перестают увлекаться фантомами и возникают новые проекты.



Да, трансформация будет у всех. Просто в БЮТ это будет происходить очень болезненно, так как это классический вождистский проект. А такие проекты всегда переживают подобное с расколами, изломами, психозом и прочим...