Европейцы поучили украинскую власть

О визите немецкого министра Франка-Вальтера Штайнмайера и польского Радослава Сикорского «Главред» подробно писал еще в конце прошлой недели. Правда, многие украинские дипломаты до конца не были уверены – состоится ли эта поездка. Впервые о приезде высоких гостей речь зашла еще в начале мая, только в июне стало известно о дате 17 июня. Хотя неизвестно, как бы развивались события, если бы, к примеру, Партии регионов и Блоку Юлии Тимошенко удалось договориться о внесении поправок в Конституцию. Министры прибыли в Киев с довольно большими делегациями журналистов. Более десяти журналистов с польской стороны, более двадцати – с немецкой. Такое соотношение может объясняться тем, что немецкому министру широкое освещение в СМИ куда важнее, чем его польскому коллеге. Вскоре в Германии парламентские выборы: лишний пиар спасителя немецких инвестиций Штайнмайеру не помешает. Тем более, если учесть тот факт, что его рейтинг в два раза ниже, чем рейтинг Ангелы Меркель. Да и Украине, стремящейся в Евросоюз, такое внимание со стороны немцев даже на руку. Современная история показывает, что отечественные политики редко прислушиваются к собственным гражданам, но очень часто готовы выслушивать иностранных партнеров. Или, по крайней мере, делать вид, что выслушивают. Предложение гостей из Евросоюза было очень простым – всего-навсего помириться, забыть на время о предвыборной кампании и задуматься о спасении страны от кризиса. К слову, Штайнмайер имеет полное право на то, чтобы делать подобные советы. Он работает в одном правительстве со своим главным конкурентом Меркель, однако в Германии нет даже намека на ссору между ними. «Они понимают, как только начнут ссориться, то это сразу отразится на их рейтингах. В их же интересах относиться друг к другу с уважением», - рассказал «Главреду» один из немецких журналистов, присутствующий на пресс-конференции Штайнмайера и Сикорского. На встречу с прессой иностранные гости опоздали. Более чем на полчаса. Говорят, причиной этому стало опоздание на переговоры с министрами Президента Виктора Ющенко – он задержался на 40 минут. Из-за этого министрам пришлось сдвинуть по времени и остальные встречи – с Виктором Януковичем, прессой, Владимиром Литвином, с руководством МИДа, Юлией Тимошенко, Арсением Яценюком. Хотя, говорят дипломаты, министры не обиделись на устроенное Виктором Андреевичем «окно» в программе: они смогли прогуляться по Лавре. «Мы хотим помочь Украине преодолеть кризис и стать ближе к Европе», - с этих слов начал свое выступление польский министр. Он же сообщил, что Ющенко и Янукович пообещали делать все от них зависящее для того, чтобы получить третий транш МВФ. Министр также рассказал, что президент Польши Ярослав Качинский подписал соглашение о малом приграничном движении – это позволит более 1,5 млн. украинцев бесплатно пересекать польско-украинскую границу. Сикорский, кроме того, порадовал журналистов другой новостью: в то время, как Польша сокращает штат своих посольств в других странах, в Украине в этом году будет открыто два новых польских консульства. В свою очередь Штайнмайер не стал ходить вокруг да около, сделав акцент на главной проблеме Украины – постоянных конфликтах политиков. «Мы видим определенные преграды, которые мешают воплощать Украине реформы в политической и экономической жизни. Мы с уважением относимся к политической конкуренции, которая является составляющей демократии, но при этом должна быть готовность украинских политиков сотрудничать с международными организациями – с МВФ», - подчеркнул немецкий министр. «Мы пытались убедить, что, несмотря на противоречия, политики должны демонстрировать хотя бы минимум готовности сотрудничать для получения транша МВФ», - продолжил Штайнмайер. Сикорский в свою очередь заявил, что Украина переживает «беспрецедентный кризисный период». Министры даже не скрывали, что приехали надавить на украинских политиков искать пути примирения для преодоления кризиса. Поняли ли это сами украинские политики? Готовы ли они к такому сотрудничеству? Как-то украинская политэлита уже пыталась подписать Универсал национального единства. Да и Евросоюз совсем недавно уже пытался помирить Ющенко и Тимошенко. Из этого также ничего не получилось. Их терпения хватало максимум на один перелет в самолете. Да и Виктор Андреевич с большим раздражением воспринимает любые попытки западных политиков давать ему наставления. Пуская, порой, и справедливые. Так было, к примеру, в марте, когда президент Еврокомиссии Жозе Баррозу попробовал рассказать Виктору Ющенко о том, как Португалия боролась с кризисом в 70-е годы – тогда пришлось сотрудничать власти и оппозиции. Виктор Андреевич спустя сутки в беседе с журналистами парировал: «Ответ на вопрос, как можно сегодня консолидировать украинскую элиту и политическую власть в Украине, находится, простите, не в Брюсселе – это украинское домашнее задание. Я бы не хотел, чтобы отношения Президента и премьера рисовались в таких красках – что это люди, которые конфликтуют, которые не способны реализовать те или иные планы. Это не так. И я бы не хотел, чтобы где-то в Европе давали советы, что делать, это унизительно. Кроме украинской стороны, эти вопросы никто не решит». То ли в Польше и Германии не знали об этом заявлении, то ли его решили проигнорировать, но советов на пресс-конференции Сикорского и Штайнмайера прозвучало достаточно. В частности, не оставили без своего внимания гости газового вопроса. Немецкий министр признал, что в ЕС существуют озабоченность по поводу поставок газа. «Мы приехали в Украину, чтобы избежать следующих кризисов в поставках газа», - подчеркнул Штайнмайер. Правда, Сикорский попробовал смягчить эти слова. Мол, есть личности, заинтересованные в том, чтобы поставить под сомнение платежеспособность Украины. «Ведь и в прошлом году звучали заявления, что Украина не расплатится за газ. Но расплатилась», - отметил польский министр. Завершается сегодняшний визит Штайнмайера и Сикорского встречей с Арсением Яценюком. Насколько известно «Главреду», до последнего времени не было известно, захотят ли министры с ним встречаться. А собственно – кто он? Всего лишь один из 450 народных депутатов Украины. Однако нельзя не считаться с тем, что этот народный депутат входит в тройку самых рейтинговых политиков страны как раз накануне президентских выборов. На Западе начали к нему всерьез присматриваться. Не исключено, что именно на него решит поставить Евросоюз. А на прощание, отвечая на один из последних журналистских вопросов, Сикорский заговорил польскими фразеологизмами. «Как постель заправите, так и выспитесь», - рассказал министр польскую поговорку. В переводе на русский.