Юлия Тимошенко: „Более льготных условий для Украины никогда не было”

„Главред” публикует стенограмму вчерашней программы „ТСН” с участием премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Про газове затемнення і просвітлення ми говоримо із прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. Добрий вечір. Доброго вечора. Як ви гадаєте, коли тема газу вже набридне українцям? Я думаю саме тоді, коли припинить бути зацікавленість корупційна в усіх газових моделях. Тоді газ буде рухатися спокійно і без будь-яких гучних політичних супроводжень. Будемо сподіватися на це. 228 доларів, – кажуть у Секретаріаті президента, – це ціна нереальна. Ще кажуть, що 360 в першому кварталі – це ваш програш. Чому ви пішли на 360? Ну по-перше по Україні буде ціна цілий рік буде однакова – 228,8. По-друге ця ціна є найнижчою серед всіх країн, які купують у "Газпрома". Кажуть, 360 не платять навіть у Європі, Юлія Володимирівна. Це слова Секретаріату. Середня ціна – 228,8 доларів за тисячу кубічних метрів. Всі країни Європейського Союзу платять поквартально. Ми будемо платити середню ціну по року. А дійсно по формулі ціна рахується поквартально. Я можу навести дані, я з собою взяла їх, що які ціни мають інші країни. Наприклад, Молдова, яка віддала свою газотранспорту систему "Газпрому", вона має 280 середню ціну по року, Україна – 228. Білорусь, яка віддала газотранспортну систему, має 230 по року середню ціну. Україна – 228. А якщо говорити про дружню нам Польщу, яка абсолютно на ринкових стосунках з "Газпромом", то середня ціна для Польщі річна – 399 доларів за тисячу кубічних метрів, що на 74% вище, ніж для України. Я вважаю це величезною перемогою України – те, що ми здобули такі ціни і здобули такі угоди з "Газпромом". А в той же час дуже добре знаю, чому критикують сьогодні мене особисто і уряд за це. Тому що, на жаль, в Україні почалися дострокові президентські вибори за рік до їх реального проведення і, на жаль, Ющенко і Янукович вважають мене одним з головних конкурентів на ці вибори. І тому все добре, що робить сьогодні прем'єр і уряд просто дискредитується, нівелюється. Але я хочу в той же час сказати, що потрібно іноді і пишатися своєю країною, пишатися результатами. Тому що жити в такому песимізмі... Юлія Володимирівна, ви ж знаєте, це у нас не за життя буває. А як ви думаєте, чи на Радбезі можуть переглянути досягнуті вами домовленості? Категорично ні. Раду національної безпеки і оборони потрібно було проводити тоді, коли криза була, а краще її не створювати тим, хто проводить Раду національної безпеки і оборони. А коли криза завершена і сьогодні всі прем'єр-міністри ключових країн Європи подякували уряду України за те, що ми успішно завершили всі ці проблеми і уклали успішно угоди, після того вже Раду національної безпеки і оборони збирати не потрібно. У них немає механізмів це зробити, чи що? Безумовно немає. Як з приводу того, що розвідка Чехії каже, що власне вони без газу не в останнє? Я не знаю, що каже розвідка Чехії. Я читаю матеріали тільки розвідки України. Скажіть будь ласка, от пан Путін, він каже, що треба вже знімати моніторинг і власне відкликати експертів. А що з судами? От пан Путін казав, що ми переадресуємо Україні позови за те, що вони накоїли, так? Хто це казав? Пан Путін. Шановні друзі, тема вичерпана. Ніхто нікому ніякі позови, ніякі збитки пред'являти не буде, це категорично. Ми завершили кризу, ми завершили протистояння, завершили всі суперечки. Це особисті домовленості на рівні усних домовленостей, чи ви десь це прописали? Це була заява Путіна публічна, де він сказав, що все завершено і ніхто не до кого ніяких претензій немає. Ми переходимо до нормального режиму роботи. Ви знаєте, вже так мало віриться. Я пам'ятаю, як ви підписали меморандум. Потім вони казали, що вже і термін його збіг, і те, і се, і він уже не є дійсним. Але велике досягнення України, що ми повернулися до меморандуму і отримали на 2009-й рік ціну навіть нижчу, ніж закладалася у меморандумі. Дійсно, криза – це важко. Але майте на увазі, ми цю кризу пережили, як Україна достойна. Тому що Україна на жоден день не залишилася без газу. Ми повернули всі потоки в реверси, ми накопичили за 2008-й рік 17 мільярдів кубічних метрів в сховищах. Ми за декілька годин, наші газовики, перепланували всі потоки газу і Україна була з газом. І ми могли вести переговори безкінечно довго, але ми це зробили достатньо в скорочені терміни. Як сказав вчора Лукашенко, мені б ваші проблеми, у вас стільки газу в сховищах. До речі, тільки наш уряд накопичив 17 мільярдів у сховищах. До цього сховища були пусті. Юлія Володимирівна, а що з того пропаганда, а що з того неправда? Російські ЗМІ, не далі, як сьогодні вранці сказали, що якщо тільки Україна не розплатиться в першому кварталі своєчасно, ціна на газ буде автоматично 460, вони назвали. Правда в тому, що Україна дійсно потерпає від неплатежів за газ з боку "Теплокомуненерго", з боку місцевих бюджетів і НАК "Нафтогаз" тому знаходиться у важкому стані. Нас попередили, що якщо ми по факту споживання газу не будемо вчасно платити, то Україні пред'являть вимогу передплати. Тобто, щоб ми просто за місяць газ передплачували. Це дуже важко, це дуже важко. І для України важливо платити за газ день у день, вчасно, щоб не перейти до додаткових проблем. Ще одне питання, чому на вашу думку, Москва лише позавчора визнала факт зриву домовленостей і участі у них пана Фірташа? Ну, я хочу зараз чітко констатувати і підтвердити інформацію російського "Газпрому", що 30-31-го числа саме "РосУкрЕнерго", це структура, яка годує в тіньовому секторі політичні сили України, як мінімум дві, вона і зривала цей переговорний процес. І я дякую за те, що це підтвердили. І вся ця криза, вона саме тому, що українські політики і українські високопосадовці утримували "РосУкрЕнерго" будь-якою ціною. Зараз ми маємо прямі угоди з "Газпромом", ми повністю прибрали корупцію з газової сфери. І ми вийшли на прямі угоди. Це значить, що 10 років Україна буде в спокої із достатньо поміркованою ціною. Путін розкрив Фірташа на ваше прохання? Я думаю, що прем'єр-міністр Росії робить те, що він планує, а не на будь-які прохання. Ви обіцяли назвати всіх, хто причетний власне до перешкоджання переговорам. Це Льовочкін, це Бойко, це Фірташ. Ви можете оголосити весь список? Це Партія регіонів. Весь список Партії регіонів не треба оголошувати. Це три людини, які працюють в Партії регіонів. Безумовно вони працюють під патронатом Януковича. І крім того достатньо серйозну роль грав Секретаріат президента. Я хотіла б про транзит поговорити. Дуже багато зараз інформації про те, що Україна здала свої позиції по встановлення транзиту. Власне залишилися на тій самій ціні. То я якраз хотіла б сказати, що крім того, що ми 20% скидку отримали від світової ціни на газ на 2009-й рік, що є безпрецедентним і дуже успішним для України, крім того зберігаючи транзитну ставку 1,7, тобто транзитну ставку 2008-го року, це плата за транзит російського газу через територію України, ми домовилися про те, що головна складова вартості транспортування – це газ, який використовується на перекачку. Ви знаєте, що коли газ рухається з Росії в Європу, працюють газоперекачувальні агрегати, які споживають газ для своєї роботи. І головна ціна транзиту – це ціна цього технічного газу. Тобто технічного паливного газу. І ми домовилися з Російською Федерацією, що ми зберігаємо транзит 1,7 тому що вони нам дали скидку на газ. Саме тому, що оцей паливний технічний газ нам дали на 25 доларів нижче, ніж ми використовували його в минулому році. Зрозуміло. Тепер хочеться побачити ці всі угоди, щоб власне... Безумовно. Коли? Так вони всі є. Тут немає ніяких питань. НАК "Нафтогаз" всі угоди має, вони підписані. Хочеться побачити їх в пресі, як власне документ. Я вважаю, що більш пільгових умов для України ніколи не було. Ще одне питання власне насамкінець. Експерти ООН кажуть, що Україні загрожує дефолт. Чи це правда і що буде робити уряд? Ну по-перше це неправда. Сьогодні в світі нагнітаються у зв'язку з світовою фінансово-економічною кризою такі істеричні настрої. Ви знаєте, що всі інвестиційні банки світу фактично збанкрутували і загинули. Україна має один з найменших у світі державний борг, ми маємо 11% ВВП. В той час, коли країни всі мають 70-80%. Японія наприклад має 110% ВВП свій державний борг. Тому Україні ніякий дефолт не загрожує. Ви ще не в паніці в уряді? Навпаки, ми спокійно працюємо. І якщо б ще не оці конкуренції на президентські перегони, коли і Янукович, і президент країни практично знищують сьогодні авторитет уряду і його роботу то ми б взагалі працювали чітко і зл