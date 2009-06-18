Газовая лихорадка европейцев

На письмо российского премьера Путина о плачевном положении дел в украинской энергетике Европа отреагировала мгновенно – отправив в Украину своих энергетических эмиссаров.

Так за чем приезжали европейские посланцы и что так сейчас беспокоит энергетических чиновников в ЕС?



В офисе комиссара по вопросам энергетики Андриса Пибалгса «Главреду» четко заявили, что письмо Путина к президенту Еврокомиссии Баррозу послужило непосредственной причиной отправки европейских энергетических посланников, на прошлой неделе побывавших в Киеве. Вместе с тем, в офисе не захотели отвечать на вопрос о том, поехали бы в Киев европейские газовые эмиссары или нет, не будь такого письма Путина, мотивируя это «гипотетическими предположениями».

Очевидно, в условиях воплей «Газпрома» и «страусиной» политики «Нефтегаза» европейцы предпочитают лишний раз все выяснить. Поскольку, как рассказывают европейские собеседники «Главреда», из-за этого письма 18 июня состоится внеочередное заседание газовой координационной группы ЕС с представителями «Газпрома» и «Нефтегаза». На нем также будут выяснять всевозможные нюансы по транзиту газа в ЕС.

Президент Киевского международного энергетического клуба «Q-Club» Александр Тодийчук эту тактику объясняет тем, что европейское руководство, даже если видит неладное со стороны России, предпочитает скорее втихомолку все проверить, но ни в коем случае не раздражать Москву. «Европейцы хотят помогать Украине, в то же время не обижая Россию. Они просто хотят обеспечить себе условия для получения газа, поэтому с Россией предпочитают не ссориться, поскольку это не даст никакого положительного результата», - говорит эксперт.

На вопрос, был ли приезд эмиссаров из ЕС запланирован или он состоялся по причине педалирования «Газпромом» риторики о неплатежеспособности «Нефтегаза», уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский говорит, что и то и другое послужило причиной приезда в Киев энергетических представителей ЕС. Сейчас Соколовский оптимистично оценивает отношение европейцев к возможным газовым проблемам Украины. «Думаю, по всем признакам газовые чиновники в Европе верят больше нам, чем россиянам. Они не верят в необоснованные заявления, а нам верят, потому что мы в этом отношении открыты», - говорит представитель Секретариата.

Однако, как стало известно «Главреду», несмотря на то, что зимнее газовое притивостояние между Киевом и Москвой уже давно улеглось, газпромовские представители теперь ездят по европейским странам и убеждают всех в том, что зимой нынешнего года Украина все же воровала российский газ, предназначавшийся европейским потребителям. Более того, как говорят «Главреду» на условиях анонимности украинские высокопоставленные лица, имеющие непосредственное отношение к газовой проблематике, представители российского газового монополиста даже иллюстрируют свои заявления целыми графиками с ежедневной и ежечасной разбивкой объемов вроде бы несанкционированно отобранного газа. В условиях агрессивной информационной кампании «Газпрома» и молчания «Нефтегаза» не удивительно, что у самых верных европейских приверженцев Украины возникает обеспокоенность по поводу положения дел в ее газовой отрасли.

Европейские собеседники «Главреда» говорят, что Киев сам виноват в такой жесткой риторике «Газпрома». Общая фраза, которую приходилось слышать от европейских экспертов, звучит приблизительно так: «Даже Лукашенко не позволяет россиянам так говорить о Беларуси. Следовательно в том, что вас так поливает грязью «Газпром», прежде всего виноваты именно вы, потому что сами позволяете о себе так говорить».

Во время визита в Киев европейские энергетические посланцы встретились с премьером, представителями Секретариата и «Нефтегаза». По словам близких к эмиссарам источников, их больше всего тревожили две вещи – финансовые возможности «Нефтегаза» и закачка в украинские ПГХ (подземные газовые хранилища) на грани банкротства, а также как будут развиваться события в случае полного банкротства украинского газового монополиста.

Тодийчук отмечает, что нагнетание газового вопроса пошло Украине на пользу, потому что впервые заставило страну летом думать о зиме. Очевидно, такую тактику используют и европейцы. Как раз на днях прошел ужин исполнительных директоров европейских газовых компании с Президентом Еврокомиссии. Можно с уверенностью предположить, что в эти погожие летние вечера и в Европе многие думают о холодных зимних днях.

И действительно, сейчас европейцев больше всего интересует, чтобы у них было достаточно газа на пиковый – зимний – период потребления. А чтобы не перегружать транзитную систему осенью и зимой, они предпочитают начинать запасаться газом уже сейчас. Поскольку в России и Европе своих подземных газовый хранилищ нет, то и Брюссель, и Москва подталкивают Киев к как можно более скорейшему закачиванию в свои ПГХ необходимых объемов газа. И у каждого на то свои причины. Брюссель – чтобы перезимовать зиму, а Москва – чтобы больше газа продать по более высокой цене, потому что уже в будущем месяце «привязанный» к цене на нефть российский газ значительно подешевеет.

Киев успокаивает Брюссель, что обязательно закачает необходимый объем «голубого» топлива, и Тимошенко уже даже заявила об этом объеме - 27 млрд. кубометров. Хотя при этом премьер еще и попросила на это денег у европейских партнеров. Как известно, для закачки газа в ПГХ возникают временные кассовые разрывы, которые нужно покрывать кредитами. Так, вчера в Люксембурге Тимошенко заявила о том, что именно на эти нужды украинское правительство постарается получить от европейских банков свыше $4 млрд. кредита. Юлия Владимировна, в частности, надеется часть кредита получить от Европейского банка реконструкции и развития. Украинские лидеры успокаивают тем, что в наших ПГХ газа сейчас даже больше, чем в то же время в предыдущие годы. Правда, нашей заслуги тут всего ничего, ведь преимущественно это просто остатки от растаможенного ранее газа «РосУкрЭнерго».

Между тем, европейцы обеспокоены не только тем, что украинцы могут не успеть закачать достаточно газа, но и непрозрачностью работы украинского топливно-энергетического сектора. Именно к прозрачности отношений Украины и Евросоюза на заседании Совета сотрудничества между Украиной и ЕС в понедельник призывал глава чешского МИД Ян Когут.

Наверное, именно из-за отсутствия прозрачности процессов в отечественной газовой сфере было решено отправить сюда представителей Еврокомиссии, чтобы они на месте разобрались в энергетических возможностях и угрозах для Европы.

Подозрения ЕС в отношении украинских партнеров, в частности, подтверждаются и словами отдельных высокопоставленных чиновников, сказанных ими в кулуарах. Так, один из европейских чиновников очень высокого ранга в общении со своим украинским коллегой недавно сказал, что создается такое впечатление, как будто кому-то выгодно превращать «Нефтегаз» в предвыборный штаб некой политической силы.