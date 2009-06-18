Оранжевый оттенок Ирана

18 июня 2009, 13:37

События в Иране могли бы стать аналогом Оранжевой революции, если бы не пролившаяся кровь.

Сотни тысяч людей протестуют в Тегеране против результатов выборов, согласно которым действующий президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад одержал уверенную победу уже в первом туре. Количество протестующих нарастает изо дня в день. 16 июня в протестах приняли участие 2 млн человек. С крыш тегеранских домов раздаются крики: «Смерть диктатору!» Акции солидарности с иранцами проходят во многих крупных городах мира – в Лондоне, Нью-Йорке, даже в Киеве. Без сомнения, мы являемся свидетелями самых мощных протестов в Иране со времен исламской революции 1979 года.

Но в отличие от украинских событий там не обошлось без пролитой крови. 15 июня во время стихийных столкновений с военизированными отрядами «Басидж», поддерживающими президента Ахмадинеджада, погибло восемь демонстрантов, ранено – намного больше. Хотя и число погибших, по неофициальным данным, может оказаться большим. На шокирующих видео в Интернете можно увидеть как стреляют с крыш по участникам массового митинга. Однако насилие не остановило протестующих. Их число не уменьшается, несмотря даже на обращение Мир-Хоссейна Мусави к своим сторонникам с просьбой не рисковать и воздержаться от уличных акций.

Зеленый цвет кампании основного соперника Ахмадинеджада – реформиста и бывшего премьера Мир-Хоссейна Мусави – стал символом разворачивающейся в Иране революции. Сторонники Мусави демонстрируют свою солидарность с лидером, надевая зеленые футболки, шарфы и банданы. Еще совсем недавно, в 1980-1989 годах, бывший премьер-министр Ирана (до упразднения этого поста в 1989 году), художник и архитектор, президент Иранской академии искусств был для молодых иранцев скорее исторической фигурой, чем современным политическим лидером. Однако он очень быстро сумел консолидировать поддержку молодых избирателей через умелое использование ресурсов Интернета: социальных сетей (фейсбук), блогов, твиттер. Например, в день голосования через твиттер массово передавались такие мобилизационные призывы и лозунги, как «Для Ирана это день решения» и «Держим кулаки за победу зеленой волны».

Молодые иранцы поддерживают Мусави потому, что заинтересованы в улучшении отношений с Западом и прекращении международной изоляции режима, вызванной воинственной риторикой Ахмадинеджада. Думаю, всем знакомы заявления Ахмадинеджада о намерении стереть Израиль с лица земли и отрицание Холокоста, вызывающие осуждение мировой общественности. Как заявил Мусави во время теледебатов, иранский паспорт в мире приравнивается к сомалийскому.

Кроме того, глубоко религиозные, ультраконсервативные убеждения Ахмадинеджада резко диссонируют с настроениями молодежи, которая по большей части не настолько религиозна. Несмотря на то, что на улицах Тегерана, согласно исламским канонам, женщинам нельзя появляться с непокрытой головой, а употребление алкоголя запрещено законом, в Тегеране очень популярны частные домашние вечеринки с западной музыкой и алкоголем. Хотя такие вечеринки периодически заканчиваются арестами на пару суток, молодежь от них не отказывается и надеется на послабление жестких правил при правлении реформиста Мусави. Люди до 30 лет, составляющие почти 60% из семидесятимиллионного населения Ирана, являются ядром протестующих против переизбрания Ахмадинеджада. Среди сторонников бывшего премьера также много женщин, защиту прав которых он обещает, и представителей национальных меньшинств.

Махмуд Ахмадинеджад, напротив, опирается на поддержку малоимущего, в основном сельского населения. Он неожиданно для всех выиграл выборы 2005 года на популистской платформе борьбы с коррупцией и перераспределения доходов от богатых бедным. Перед выборами этого года он прибегнул и к знакомому нам подкупу избирателей – раздавал своим сторонникам чеки на 100 долларов. Однако многим иранцам четырехлетний период правления Ахмадинеджада запомнился ущемлениями их прав и свобод, атаками на журналистов и правозащитников под прикрытием требований национальной безопасности.

Без сомнения, Мир-Хоссейн Мусави – также представитель правящего режима Ирана и выходец из его системы. Иначе его кандидатура не прошла бы взыскательный отбор Совета стражей конституции во главе с аятоллой Али Хаменеи, надпарламентского органа, который играет ключевую роль в государственном устройстве Ирана и, в частности, утверждает кандидатов в президенты. Из 475 претендентов, выдвинувших свои кандидатуры, Совет отобрал для участия в выборах только четырех кандидатов. Мусави, как и большинство представителей иранской элиты, резко выступает против государства Израиль и не собирается сворачивать иранскую ядерную программу.

Однако многие иранцы рассматривают Мусави как местного Горбачева, который способен частично либерализовать режим, а затем, возможно, ситуация выйдет за рамки первоначальных сценариев и приведет к разрушению столпов иранской теократии. Мусави блестяще справился с удержанием иранской экономики на плаву в тяжелейшие годы войны с Ираком, и потому иранцы верят, что он мог бы лучше справиться с накопившимися проблемами. Инфляция в Иране на сегодняшний день составляет 25-30%, безработица – не менее 13%. Особенно болезненна безработица для молодого населения Ирана. Около 40% иранцев имеют доходы ниже уровня бедности. И такая плачевная ситуация в экономике наблюдается при том, что семидесятимиллионный Иран обладает вторыми в мире запасами газа и большими запасами нефти.

По официальным итогам выборов, 62,6% избирателей отдали свои голоса за Ахмадинеджада, 33,8% – за Мусави. Двое других кандидатов получили менее 2%. Однако Мусави уверенно заявил, что не Ахмадинеджад, а он победил в первом туре, и призвал к повторному проведению президентских выборов. Иностранные наблюдатели не допускаются в Иран, и потому трудно установить, являются ли обвинения в фальсификации выборов оправданными. Однако результаты выборов вызывают обоснованные подозрения. По сообщениям Financial Times, Ахмадинеджад одержал победу над Мусави даже в родном городе оппонента, что представляется маловероятным. Также действующий президент якобы набрал больше голосов в северных регионах Ирана, где массово проживают этнические азербайджанцы. Это также нелогично, потому что Мир-Хоссейн Мусави имеет азербайджанские корни. В то же время Махмуд Ахмадинеджад причастен к подавлению протестов иранских азербайджанцев в 2006 году в Тебризе и других городах, выступавших против систематических и грубых нарушений их прав.

По последним данным, Совет стражей конституции согласился частично пересчитать голоса в тех районах, в которых были зафиксированы манипуляции с голосами. Это можно отнести к числу несомненных достижений протестантов, поскольку аятолла Хаменеи уже поздравил Ахмадинеджада с победой, и мало кто ожидал от него пересмотра позиции.

В то же время власти Ирана прибегают к репрессивным действиям, чтобы остановить волну нарастающих протестов. В течение нескольких последних дней в стране не работает мобильная связь, перекрыт доступ ко многим социальным сетям, таким, как фейсбук. Было арестовано несколько членов руководства Исламского фронта участия Ирана и Исламской революционной организации моджахедов – партий, официально заявлявших о поддержке Мусави на выборах. Кроме того, власти усилили контроль над СМИ. 16 июня аккредитация всех иностранных журналистов в Иране была приостановлена, и, таким образом, их пребывание сделали нелегитимным. В воскресенье уже не продавалась газета Мусави «Зеленое слово». На это Ахмадинеджад ответил на пресс-конференции: «Не переживайте за свободу в Иране. Газеты пропадают и появляются».

Смогут ли власти Ирана насилием остановить волну «зеленой» революции, которая напоминает революции в Украине и Грузии? Это зависит от массовости протестов, потому что подавить восстание миллионов крайне тяжело. Но даже в случае, если будут назначены перевыборы и Мир-Хоссейн Мусави победит, неизвестно, можно ли ожидать фундаментальных перемен в Иране. Ведь Мусави остается человеком существующей системы. Вряд ли стоит рассчитывать на быстрые эпохальные изменения политического ландшафта страны, которая уже тридцать лет, со времен исламской революции 1979 года, живет по законам теократии.

Несмотря на массовые протесты в стране, 16 июня Ахмадинеджад присутствовал на саммите глав государств - участников Шанхайской организации сотрудничества в Екатеринбурге. Он, похоже, уверен в непоколебимости своего положения. Но развитие событий в ближайшие дни докажет или опровергнет его правоту.
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