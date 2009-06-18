Партия для Кириленко

«Главред» уже обращался к теме процессов, происходящих сейчас в партии Народный Союз «Наша Украина», где новый менеджмент изо всех сил старается вернуть «оранжевую» политсилу к жизни. Одна из ключевых проблем НСНУ, напомним, кардинальные разногласия между ее нынешними руководителями в видении того, в каком направлении должна развиваться партия – должна ли она стать придатком к штабу кандидата в президенты Виктора Ющенко, или должна развиваться как самодостаточная политическая единица, на которую при необходимости мог бы опереться нынешний Президент. Впрочем, как оказалось, выбор политического будущего для отдельных «нашеукраинцев» не ограничивается двумя этими опциями. Как удалось выяснить «Главреду», попытка реанимации НСНУ Романом Безсмертным – не единственный процесс партийного строительства, ведущегося сейчас на руинах «Нашей Украины». Новую политическую силу «под себя» в настоящий момент активно перестраивает бывший глава президентской партии Вячеслав Кириленко. Вячеслав Кириленко, которому Виктор Балога передал руководство «Нашей Украиной» за несколько дней до издания Президентом первого указа о роспуске парламента в апреле 2007 года, отошел от партийных дел в конце прошлого года. Тогда съезд «Нашей Украины» – по предложению самого Кириленко – избрал главой партии Виктора Ющенко. Немногим позже Вячеслав Анатольевич избавился от своей последней формальной должности – после того как большая часть парламентского отряда «нашеукраинцев» вопреки президентской воле вошла в состав действующей коалиции, он добровольно покинул пост главы фракции НУНС. Без работы Кириленко оставался недолго. В конце февраля нынешнего года он возглавил общественное движение «За Украину!», провозгласившего своей задачей «защиту национальных интересов Украины, освобождение экономической и социальной инициативы граждан от бюрократических препятствий и коррупции и на модернизацию нашей страны». Тогда же в Верховной Раде была создана одноименная депутатская группа, в состав которой сейчас входит 19 членов. Можно считать, что именно с тех пор Вячеслав Кириленко отошел от участия в делах Народного Союза «Наша Украины». Как утверждают источники «Главреда» в НСНУ, Кириленко совсем не участвует в партийной жизни, в кулуарных разговорах, не выказывая особого желания работать ни «под Безсмертным», ни «под Ульянченко», ни «под Тарасюком». Свободное время Вячеслава Анатольевича сейчас всецело поглощают поездки по регионам Украины, во время которых он занимается строительством своего общественного движения. Впрочем, как удалось выяснить «Главреду», планы Кириленко не ограничиваются общественной деятельностью... О намерениях Кириленко дать старт своей самостоятельной карьере политического лидера мог бы свидетельствовать недавний запуск собственного медиа-проекта – общественного портала «За Украину!» Для полной картины не хватало самого главного «пустячка» – своей политической партии. Похоже на то, что ею может стать партия, которая пока называется Партией социальной защиты. 30 мая этого года она провела съезд и приняла ряд организационных решений, которые вполне можно трактовать как подготовку к сдаче «под ключ» новому владельцу. По рассказам информированных участников событий, главой Партии социальной защиты был избран Витренко Андрей Николаевич – председателя Управления международного сотрудничества НСНУ во времена, когда партию возглавлял Вячеслав Кириленко. Заместителем председателя партии избрали Кучера Владимира Анатолиевича, которого называют «завхозом исполкома «Нашей Украины» при Кириленко». Также в руководство партии ввели Петровского Николая Александровича, Хому Сергея Николаевича (с января по декабрь 2008 года работал на должности первого заместителя председателя Госрезерва), Быкову Надежду Леонидовну и Филиппова Сергея Юрьевича. Бывшая председатель партии Горбайчук Людмила Васильевна вошла в политсовет партии. Тогда же в устав партии были внесены изменения, согласно которым новоизбранный политсовет имеет право распускать местные организации и принимать в члены партии. Фактически сейчас политсовет может «лепить партию» под любых «нужных» людей. Более того, отныне и председателя новой партии может избирать вновь сформированный политсовет, без участия съезда. «Устав партии изменили очень радикально. Основная масса участников съезда против этого не протестовали. Демократия в партии закончилась. В уставе есть положение о том, что новое правление партии имеет право распускать местные, областные и районные организации. Это же нонсенс! Организации создаются людьми, это по закону! Как правление может их распускать? На съезде этот проект решения был предложен устно. Никому даже в письменном виде ничего не раздали, чтобы ознакомиться. Такой устав предложил заместитель председателя партии, который появился на съезде впервые, – Владимир Кучер. Просто новое руководство хочет повсюду поставить новых людей, а старые партийцы не всегда с этим согласны. Вот затем это и было сделано. Организационно все состоялось просто. Никто не знал об изменении устава, было сообщение только об изменении руководства. Всего четыре человека на съезде были против, а остальным 15 было все равно, они уже уходили. Напоследок новоизбранные члены правления выбрали себе главу. Теперь правление, согласно новому уставу, сможет и название партии менять, и делать что угодно», – рассказал «Главреду» участник этого съезда. Источники «Главреда», близкие к руководству Партии социальной защиты, подозревают, что эти пертурбации не обошлись без «финансовой составляющей», и даже называют конкретную сумму, уплаченную за их партию, – приблизительно 250-300 тысяч долларов. От себя добавим, что эта цифра выглядит несколько заниженной: цена за партию «под ключ» на политическом рынке нашего государства в настоящий момент колеблется в пределах 1-1,5 млн долларов. Эти процессы не секрет даже для членов политсовета «Нашей Украины», один из которых подтвердил «Главреду», что Андрей Витренко на самом деле готовит Партию социальной защиты под приход нового руководства, в которое должны войти бывший глава НСНУ Вячеслав Кириленко и его политический соратник и кум, который в свое время возглавлял исполком «Нашей Украины», народный депутат Олег Гуменюк. Более того, источник «Главреда» утверждает, что «даже Президент знает о партийных планах Вячеслава Кириленко, поскольку слишком уж много людей осведомлены о ситуации. Всеми организационными вопросами смены руководства Партии социальной защиты занимались помощники Вячеслава Кириленко». «Главред» связался с бывшим председателем Партии социальной защиты Людмилой Горбайчук и поинтересовался процессами, происходящими сейчас в ее политсиле. Внесение изменений в устав партии, которые позволяют переформатировать ее под любое новое руководство, она прокомментировала так: «Это - совершенно рабочая ситуация, вызванная тем, что значительная часть наших региональных отделений потеряли связь с центральным аппаратом, мы не видим от них никаких отчетов, никаких мероприятий, проводимых на местах. Некоторых вообще категорически не можем найти. Эти изменения вносятся на определенный период, пока мы не наведем порядок, пока, скажем так, не создадим работоспособные региональные отделения, исключительно с этой целью». Приход новых людей в руководство партии Горбайчук объяснила так: «Это – нормальная ситуация. Есть период спокойной политической жизни, а есть избирательный период в политической жизни. И понятно, что на разных периодах, на разных этапах нужны разные стили руководства, ставить разные цели, решать разные задачи. Один человек не может совмещать разные стили руководства, у каждого – свой стиль руководства. Поэтому на нынешнем этапе, на этапе сложной политической жизни в стране, нужен другой стиль руководства, и это абсолютно нормально, и абсолютно демократично». В дальнейшем общение с госпожой Горбайчук не сложилось: получив отказ услышать, откуда «Главред» узнал номер ее телефона, она не захотела продолжать разговор. Окончательно прояснить ситуацию могло бы общение с новоиспеченным председателем Партии социальной защиты Андреем Витренко. Но он сначала попросил позвонить по телефону через час, а потом не поднимал трубку... Похоже на то, что покупатели Партии социальной защиты идут проторенной дорогой. Вместо того чтобы создавать новую партию с нуля – например, на базе того же движения «За Украину!», – они покупают «готовую» партию «под ключ». Их понять можно – требования действующего законодательства позволяют принимать участие в парламентских выборах исключительно партиям, зарегистрированным в Минюсте не ранее, чем за год до дня голосования. А поскольку точную дату следующих парламентских выборов сейчас назвать не может никто, – спокойнее купить одну из сотни зарегистрированных ранее «диванных» партий, которые дальше можно переименовывать и как-то дальше «перестраивать». Одним словом, для политика, который хотел бы начать действительно самостоятельную карьеру на ближайших парламентских выборах, покупка партии, подобной Партии социальной защиты, выглядит логическим шагом. Но возникает вопрос – насколько этично заниматься строительством собственной политсилы, находясь в составе руководящих органов другой партии, тем более такой, которую еще совсем недавно лично возглавлял?.. P.S.: «Главред» обратился за комментарием по поводу озвученных в этой статье фактов к Вячеславу Кириленко и сейчас ждет его реакции на этот счет.