Леонид Грач: Разобщенность левых удесятеряет победу правых олигархических сил в Украине

Cимфepoпoлeц, 12:37

Oфицep, 12:48

Sevastopol, 12:51

Kiev, 12:52

Пaпeтa, 12:56

svoboda, 12:58

svoboda, 12:59

Житeль_Kpымa, 13:01

Гpaждaнин, 13:09

svoboda, 13:12

svoboda, 13:14

chelovek, 13:15

svoboda, 13:15

krimchanin, 13:16

krimchanin, 13:17

kater, 13:22

kater, 13:27

kater, 13:29

Гeннaдий_Пaвлoвич_Cимфepoпoль, 13:32

Alexsandr, 13:41

Shpala, 13:49

Oльгин_Ивaн., 13:58

marhalevka, 14:10

panya, 14:12

Cмoтpящий, 14:16

asad, 14:21

nataliabarb, 14:23

Typoк, 14:33

Я прежде всего хотел бы поблагодарить "Главред", который дает возможность лично мне общаться с широкой аудиторией. И это столь авторитетное агентство, которое является ведущим в нашей стране. На практике демонстрирует свою независимость, а значит, является авторитетным для читателя. Благодарю тех, кто прислал вопросы и кто, наверное, будет читать на них ответы. Ибо по сути это наша индивидуальная возможность – в диалоге познать больше друг друга. Все начинается со слова. Теперь несколько слов о заявленной теме чат-конференции. Я с удовольствием принял предложение "Главреда" провести чат-конференцию, связанную с Автономной Республикой Крым. Вне всякого сомнения, Автономная Республика стоит в геополитическом, межэтническом, культурологическом и многих других аспектах особняком. Такова историческая, духовная и природно-климатическая особенность Его Величества Крыма. Крым мог бы стать объединителем в столь разрушительной время, которое мы все переживаем. Крым мог бы стать полной чашей в социально-экономическом смысле. Крым мог бы, в том числе, и кормить экономику Украины. Но заметьте, я говорю "мог бы". И еще один аспект, Крымская автономия – это выстраданное, это не надуманное, а веление времени.Леонид Иванович! Сколько себя помню я голосовал за вас и компартию Крыма. Но узнаю из газет, что вы идете на выборы в одном блоке с Волгой. Но эта политсила создана ведь на деньги донецких нуворишей-олигархов ясно для чего? Отобрать голоса у коммунистов Украины. Так вы за кого: за народ или за Волгу с его бандюками?Я благодарю автора вопроса, который утверждает, что он голосовал и за меня, и за Компартию, и очень бы хотел, чтобы он это и впредь делал. Что же касается создания блока с Василием Волгой, хочу ответить прямо: если левые как в Крыму, так и на Украине не объединятся, на них ляжет не просто грех, а в политическом смысле преступная безответственность. Ибо аксиома совершенно очевидна – разрозненость левых удесятеряет победу правых олигархических сил на Украине. И мы недавно были в одном шаге от того, чтобы две правые олигархические с американским прононсом силы, я имею в виду Регионы и БЮТ, чуть не создали юридически двухпартийную, по моделе США, систему. Все, что касается того, что Василий Волга действует за деньги донецких нуворишей – это клевета. Об этом я не первый раз слышу, особенно после того, когда мы заявили о политическом объединении двух республиканских структур в борьбе с олигархами и отстаивании полномочий Автономной Республики Крым. Двери нашего блока, который носит мое имя, открыты для всех. При условии – кто против олигархов, кто за создание союзного государства в составе Украины, Беларуси и России, кто против НАТО и за конституционные полномочия АРК.Леонид Иванович! В Советское время офицер был не только в почете, а более или менее обеспечен. Сегодня офицер украинской армии – это даже не нищий, это злыдень. За все правление и Кучмы, и тем более Ющенко – Армию так и не было поставлено на нужную высоту. Как вы думаете, неужели наши офицеры будут защищать миллионеров Ющенко, Тимошенко, Ахметова и других олигархов?Отвечаю вам, как человек, имеющий звание полковника Советской армии. Когда в 1967 году меня призвали на срочную службу в вооруженные силы СССР, я застал институт старшинства. Старшина был для нас и отцом, и матерью, и старшим товарищем. И он по-настоящему воспитывал нас и готовил к мужской суровой жизни. Я почему это вспомнил. Не только потому, чтобы отдать дань тем конкретным людям, с которыми я служил, но и вспомнил о том, что в те годы было великой честью оставаться сверхсрочно, но и материально выгодно. Я уже не говорю об уровнях зарплат офицерского состава. Не говорю о том, что в районе 50 лет в массовом порядке уходили с высоким уровнем пенсии в отставку и запас. При этом люди были обеспечены жильем и на свою пенсию жили прекрасно. Это была некая элита в советском обществе – по возрасту, по материальному обеспечению. Сегодня украинская армия на ладан дышит. А как она может не дышать на ладан, если все, в том числе и в армии, пронизано коррупцией. Если баснословные суммы денег, можно в миллиардном исчеслении проводить, разворованы в виде самолетного, танкового парка, земель, дркгих материальных ресурсов. Если сделали преступления, на мой взгляд, Кравчук и другие, которые отказались от ядерного статуса.Уважаемый Леонид Иванович! Недавно слушал выступление Куницына по "Транс-М-Радио". Так у меня сложилось такое впечатление, что если бы не Куницын, то Крыма, Севастополя и Симферополя уже не было бы на карте. Ну крадет же Куницын у людей и землю и берет откаты. И платил же он деньги журналистам за то, чтобы они вас опошляли. Помните эпопею с вашим домом? А вы случайно не видели имение Куницына в Симферополе? Леонид Иванович! Вы же по сравнению с Куницыным в воровстве у крымчан просто еще на свет не родились. НЕ повезло Севастополю и на этот раз!Сергею Владимировичу свойственно преувеличивать достигнутые результаты. И мне очень жаль, что он не делает выводов из жизненных уроков. Жаль, потому что всегда гуманно отношусь к любому человеку, а тем более еще достаточно молодому. Жаль, потому что когда-то я его из города Красноперекопска вытащил на крымскую карту. А вообще Сергею Владимировичу уже в районе 40 лет. А на Востоке говорят, что после 40 надо возвращаться с базара – то есть набраться опыта, оценить свои силы и понять, что жизнь соизмеряется не только желудком, а и человеческим достоинством, духом, порядочностью. А все остальное проходящее.Леонид Иванович! Что, выродились в Украине настоящие коммунисты? Ваш шеф Симоненко просто аморальный типчик. Ну давайте его на свалку истории. Хватит ему людям лапшу на уши вешать. Пусть посмотрит на себя в зеркало?Настоящие комунисты на Украине были, есть и будут.Здравствуйте, дорогой Леонид Иванович! На одних из выборов мы с вами соревновались. Ясно было, что вы победите. Но мне все же интересно, какая цель у крымского вельможи от компартии Украины – владельца аквапарка в самой чистой бухте Крыма – Голубом заливе, хозяина самого крутого и большого ночного клуба в Симферополе, владельца частного дома на берегу Салгира, коммуниста, бесплатно получившего трехкомнатную квартиру в Киеве (за счет налогоплательщика), коммуниста, который тайно посещает Монте-Карло –заповедник преуспевающих капиталистов. Вообще, зачем дурить людей, Леонид Иванович!?Очень любопытный автор вопроса, который добрался уже до Монте-Карло – дескать, что у меня там есть заповедники. Видимо, Лёвик подсказывает. Что мне хотелось бы этому Папете сказать: даже сдерживая себя, с отвращением отвечаю. Вы забыли, как вы отказались от родного имени, которым вас мама называла, и от родной отцовской фамилии, Папета, взяв мою фамилию, опорочив ее, чтобы соревноваться со мной на выборах в Крымский парламент в 2002 году? Это до какой низости нужно было пасть, используя милицейскую систему, незаконно выписывая паспорт на мою фамилию? При этом, вам напомню, что в соседней стране вы были задержаны с огнестрельным оружием. И по всем законам, изменение имени и фамилии было недопустимым. Это и говорит о высочайшем уровне коррумпированности руководства крымской милиции того периода. Правда, потом вы пошли и забрали назад свою фамилию себе. О чем я могу с вами разговаривать?Здравствуйте, Леонид Иванович! Как Вы считаете, почему в ЦК осудили Вас за поздравление Медведеву с Днем России?Я не знаю никакого осуждения в ЦК за то, что я поздравил президента России с Днем России. Вообще, это настолько глупо, если кто-то осуждает меня за это и не прочел на моем сайте смысл моего поздравления. Когда Компартия изо дня в день декларирует геополитическую, экономическую, языковую направленность в сторону России, что комментировать те или иные мнения, а это значит отвечать на глупость – значит поступить более глупо.Здравствуйте, Леонид Иванонвич! Как Вы считаете, какие шансы есть у Блока Грача в Крыму? И что он принесет крымчанам?Шансы зависят от крымчан. Какова будет поддержка, таков и результат. Одно могу сказать, я весьма последовательный и ответственный по жизни и в политике человек, которого знают крымчане. Более того, если "Блок Грача" не придет к власти в Крыму, значит быть беде не только в Крыму, но и в российско-украинских взаимоотношениях.1. Леонид Иванович, прокомментируйте, пожалуйста, информацию крымских газет о том, что у вас работают российские политтехнологи. Речь идет о некоем Блудышеве.2. Насколько, по-вашему, велика вероятность переноса выборов в крымский парламент на 2011 год.Я тот политик, который учитывает мнения специалистов, профессионалов, коллег. И я ими пользуюсь – таковыми возможностями. И ничего зазорного не видел и не буду видеть в том, что в моей команде работают несколько человек – российских политтехнологов. Лучше уж российские, чем американские. В Киеве американские политтехнологи шастают.2. Это весьма серьезный вопрос. Законодательство не позволяет крымскому парламенту узурпировать власть, чтобы продлить свое пребывание у трона хотя бы на один год. А поэтому сегодня сейлимовская братва хочет обращаться в Конституционный Суд, который может с помощью Виктора Балоги рассмотреть, продлить или отказать. Это недопустимо, это узурпация власти. Чем быстрее они уйдут с властного олимпа Крыма, тем лучше будет и Крыму, и Украине.Леонид Иванович! С 1 сентября наши многостардальные школы столкнутся с необходимостью противостоят еще одной выдумке Вакарчука – новой программе по истории. Есть предложение организовать через Интернет распространение советского учебника по истории СССР. У вас есть такой учебник. И что вы собираетесь противопоставить этим бандеровским фальшивомонетчикам?У меня, к сожалению, такого учебника в электронном виде нет. Если у автора по фамилии Гражданин он есть, пришлите на мой электронный адрес. Я поддержу эту идею – распростанение учебника по истории СССР. Что касается первой части вопроса – историческому вандализму нет предела. И львовские выходки Вакарчука – это трагедия для общества с точки зрения исторической объективности. Более того, я хотел бы обратить ваше внимание на еще один аспект. Заметьте, как неистово Юлия Тимошенко борется против так называемых чужих министров – министров Ющенко. Но она не борется против Вакарчука. Два сапога пара. Один, правда, сапожок, а другой – сапог.Добрый день, Леонид Иванович! Каким самым большим достижением можете "похвастаться"?Достаточно странный вопрос, и мне не совсем прилично на него отвечать. А тем более хвастаться. Но, как говорится, я не боюсь ваших вопросов, я боюсь своих ответов. Я горжусь своими политическими успехами. Прежде всего – в организации проведения референдума от 20 января 1991 года о восстановлении статуса автономии, что явилось залогом межнационального мира на несколько десятилетий и что не превратило Крым в военный полигон. А также горжусь урегулированием конституционных взаимоотношений между Киевом и Симферополем в результате принятия в 1998 году Конституции АРК. Для любого политика два таких результата – больше, чем нужно на одну жизнь. Более того, вокруг этих двух решений до сегодняшнего дня сохраняется мир и покой и на Украине, и в Крыму, и в России.Здравствуйте! Что Вы думаете по поводу открытия в Крыму представительства США?Я думаю, что исходя из конституционных полномочий АРК, никто не в праве без согласия Крыма открывать представительство США в Симферополе. Это было провокационное заявление посла Соединенных Штатов Америки. И открытие представительства вызовет рост антиамериканских настроений, о чем американцам нужно хорошенечко подумать. Потому что открытие представительства – это значит развитие тех тенденций, которые украинская власть поставила во главу угла: оторвать Украину и Крым от восточнославянского единства.Леонид Иванович, что Вы скажете по поводу вывода из Украины ФСБ? правильно это или нет? И чем продиктован такой шаг со стороны Украины?А что такое ФСБ в понятии автора? Если речь идет о Федеральной службе безопасности России, официально нигде такая структура не присутствует. Если у автора есть такие сведения, пожалуйста, выводите ее.Чем закончится история России с Белоруссией?Добром и миром.Кого бы Вы назначили послом России в Украине?Того, кого назначит российский президент Дмитрий Медведев. Если это будет назначение господина Карасина, как и, кстати, любого другого дипломата, я бы приветствовал это.А власти Украины и США смогут без согласия крымчан все же открыть пост присутствия США?Для того и есть правовое поле, для того есть и полномочия органов власти, а также общественные настроения, с которыми нужно считаться как МИДу Украины, все время поддакивающему Госдепу США, так и Соединенным Штатам Америки. Нужно уважать права Автономии и мнение крымчан.Здравтсвуйте! Сможете назвать хотя бы 5 политиков, которые без лицемерия, корысти и с честью выполняют свою работу?Я могу назвать значительно большее количество людей, которые находятся в политике на разных уровнях, которые верой и правдой служат тем целям, которые они преследуют. Персонально не буду называть, потому что я всех не могу перечислить. А не назвав многих порядочных людей, могу их обидеть. Одно могу сказать, что к нашему горю и несчастью украинская политика заполнена нуворишами, которые готовы и мать родную предать. Возьмите на всех уровнях – от городских голов, поселков, сел, районных, областных советов, работников госадминистраций до Верховной Рады Украины, Кабинета Министров – и сделайте анализ, где же они за 18 последних лет после КПСС или беспартийности в каких ОПГ побывали (даем свою расшифровку – определенных политических группах). И вы получите перечень фамилий без чести, но с величайшим развитым корыстолюбием. Я сформировал для себя идеал политика в симбиозе из трех людей – Владимир Щербицкий, бывший белорусский лидер Машеров и французский президент Шарль де Голль.Как бы Вы наказывали за взяточничество? И как Вы относитесь к смертной казни?Я человек абсолютно гуманный. Я жалею человека, я люблю и защищаю животный мир. После людей самые большие мои друзья – это собаки. Поэтому любая смерть, а тем более насильственная, для меня неприемлема. Но, увы, я понимаю, что человек в социуме ограничивает себя, сдерживает свои не лучшие порывы моралью, духовностью, этикой и, конечно же, законами. И когда встает вопрос о мере наказания, когда урод лишает десятки людей жизни, думаю, что ему нужно отвечать тем же. Хотя я понимаю, что это не есть тот баланс, который мог бы быть гуманным. За взяточничество нужно наказывать, вне всякого сомнения, в том числе и ужесточать меру наказания. Но ужесточением меры наказания взяточничество не поборешь. Я считаю, что в районе 2000 года была завершена сходка криминального элемента, с которым власть могла справиться. Тогда состоялось то, что власть и банды формирования слились воедино и занялись широкомасштабной коррупцией, угрожающей сегодня обществу. И поэтому нужно менять систему власти, сверху донизу. И я бы очень хотел, чтобы глубину понимания трагедии, которая нас постигла, поняли люди, и на выборах решили эту проблему. Ибо вновь браться за топоры, за вилы, проходить через бунты – это крайне нежелательно и недопустимо.Что Украине нужно сделать такого, чтобы над ней перестали смеяться и начали уважать?Народ Украины, его культура, его история, территория, которую он населяет – это явление огромной важности. Все эти сочетания имеют основания, чтобы к ним относились с уважением. Лишь одно нужно сделать – чтобы на Украине была украинская власть, служащая и государству украинскому, и ее народу, а не НАТО, а не американцам. Украина из помойного дна может подняться и в социально-экономическом, и культурном, и в оборонительном смыслах, если она будет дружить с Россией.Может ли быть в нынешних условиях в Крыму нормальная городская власть? Или в условиях тотальной коррупции нормально управлять городом нельзя?К сожалению, время доказало, что можно. Если управляют коррупционеры. Но впредь этого допустить нельзя, потому что тот дерибан, который состоялся, в том числе и в Симферополе, и земли, и коммунального имущества, и праворазрешающих решений, он уже является запредельным и уголовнонаказуемым. Думаю, симферопольцы, а особенно те, кто занимаются бизнесом, в этом уже убедились. У меня проходят частые встречи с различными категориями людей, которые дают основания мне так судить.Развитию туризма в Крыму мешает плохое состояние инфраструктуры. В сезон часто нет горячей воды, на пляжах – мусор, дороги, за исключением нескольких центральных трасс, в плохом состоянии. Кто несет за это ответственность и возьмется ли когда-нибудь центральная власть или правительство Крыма за развитие туристической сферы? (Саша)Хотел бы обратить внимание читателей вот на что. Вне всякого сомнения, инфраструктура отдыха в Крыму – недоразвита. А по-этому, за наши же деньги, которые мы за последние 20 лет отвезли на курорты Греции, Турции, стран Ближнего Востока, дала возможность этим странам развить столь резко отличающиеся условия отдыха от человеческого фактора, инфраструктуры и в том числе доступности по ценам. К огромному сожалению, в Крыму этого нет. Более того, я прекрасно себе представляю, как через несколько лет скакнет курорт Сочи и будет недосягаемым для Крыма в связи с тем, что готовится к Олимпийским играм.Сам Крым нельзя рассматривать лишь только как туристический. Это было бы не просто ошибкой. Крым – это прежде всего курортная зона. Он обладает уникальными природно-климатическими свойствами. Здесь лечат тяжелейшие формы сахарного диабета, не говоря о других болезнях. Другое направление – грязелечение. Сакский курорт лечит тяжелейшие формы спинальников, он же лечит эффективно лечит бесплодие. Детский курорт Евпатория лечит церебральные параличи. И это все превращено как крымской, так и украинской властью в пасынка.Леонид Иванович, знали ли Вы до публикации фотографий на сайте «Новый Регион» о том, что Ваш сын устраивает в клубе «86» оргии, и как вы к этому относитесь?Мне об этом неизвестно. Тем более, что он клубом не руководит, а то, что в определенных крымских газетах из номера в номер меня обливают грязью, мне это понятно.В СМИ прошла информация, что налоговая Крыма начала закрывать небольшие гостиницы и другие предприятия малого бизнеса в Крыму, поскольку они, как правило, работают полулегально. Можно ли вывести из тени малый бизнес Крыма и дать людям нормально зарабатывать на законных основаниях, или в рамках нынешней налоговой системы это невозможно? Есть ли у крымского правительства право устанавливать налоговые льготы? Если да, то почему оно им не пользуется?Я знаю руководителя Налоговой инспекции по Крыму. Это очень грамотный экономист. Человек, уже несколько лет проработавший в Крыму и не испачкавшийся в коррупции – это уже о многом говорит. Знаю, что к минигостиницам и другим формам малого бизнеса жесткое отношение со стороны Налоговой инспекции с точки зрения легализации доходов этих заведений. Давайте смотреть правде в глаза. Сегодня гостиничный, ресторанный виды бизнеса находятся в тени, как и игральный. Откуда брать налоги? С другой стороны, я вас прекрасно понимаю, Ольга Ивановна, что в тех правовых условиях беспредела, взяточничества, коррупционности, если не спрячешь свои доходы, ничего не заработаешь. Поэтому нам нужно, чтобы пришла, по крайней мере в Крыму, власть, имеющая государственность и естественно дающая возможность легально, честно работать, в том числе, и этому бизнесу. Вы помните, когда в 1998 году меня избрали председателем Крымского парламента, я предложил начать с чистого листам, в данном случае бандитам – или прекратите, или посадим. Многие прекратили. А те, кто не хотел, пошли в места не столь отдаленные, а другие разбежались из Крым. Это был великий шаг к очищению крымской власти. Я до сегодняшнего дня благодарен моим тогдашним партнерам.Леонид Иванович, добрый день! Общеизвестно, что Крымская земля превратилась в объект разного рода афёр и спекуляций, что угрожает развитию туристического бизнеса и сельскохозяйственного производства. Как Вы считаете, можно ли остановить этот вал беззакония? И есть ли в Крыму силы, которые могут выступить против интересов земельных спекулянтов?С уважением, Наталья.К огромному нашему горю, плодородная украинская земля превращена в предмет купли-продажи. Правда, пока на черном рынке. И огромнейшие миллиардные суммы в долларовом исчислении за продажу земли уже положены в частные карманы. Особо аппетитной, естественно, является земля Крыма. Сегодня под видом рейдерских атак, в том числе и так называемые донецкие, преуспевают в дерибане крымской земли. Они перешли уже на сельхозугодия, с которых, с помощью коррумпированных судов, изгоняют крестьян, проработавших на ней по 30-40 лет и имеющих так называемые паи. Один из обостренных примеров – это действия в отношении крестьянских хозяйств в селах Вилино, Пещаное Бахчисарайского района. И никто их, права крестьян, защитить уже больше года не может. Именно сегодня идет судебное заседание в Севастополе, на результат которого, с точки зрения защиты прав людей, надеяться не приходится. Я не могу в условиях чат-конференции столь широко отвечать на этот очень злободневный вопрос. Одно могу только добавить, что три года моих усилий ушло на то, чтоб защитить путем принятия закона от земельного дерибана всемирноизвестное винодельческое объединени "Массандра".Леонид Иванович, недавно одна из крымских газет осветила деятельность члена вашей команды, министра по делам семьи и молодежи АРК Ежовой, которая за бесценок продала государственную технику (самолеты и вертолеты) в Феодосии. Как вы будете реагировать на это?Это клевета и грязь в отношении Татьяны Семеновны Ежевой, которые опубликованы как заказная статья. Была создана комиссия. И ни одного факта не подтвердилось. Я знаю группу феодосийских деляг, которым хотелось бы управлять по своему усмотрению клубом и особенно распродать его землю. Успокойтесь, господа-товарищи! Пока Татьяна Ежева министр, у вас это не пройдет.Хотелось бы услышать мнение Леонида Ивановича по поводу деятельности авторитета "Воронка" в отношении первичных организаций крымских коммунистов. Или не стоит доверять публикациям РИА "Новый Регион"?!РИА "Новый регион" последние месяцы работает по заказному сценарию, обслуживая интересы Тимошенко и Сенченко, поэтому с осторожностью относитесь ко всей информации, которая есть. Никакому Воронкову не позволено управлять хотя бы одной первичной партийной организацией. И еще прошу, чтобы крымчане вспомнили, как с помощью РИА "Новый регион" на Сенченковской телерадиокомпании "Черноморская" организовывались грязненькие теле-шоу в пользу Тимошенко. Думаю, что большой грех берут на себя российские хозяева этого издания, когда за украинские гривны или американские доллары обслуживает американские интересы. Честь и достоинство, и наш славянский мир прежде всего!Ваше украинофобство уже достало. Не пора ли сменить пластинку и стать на защиту страны, в которой числитесь гражданином, да еще и "народным" депутатом?! И если вам Украина, как независимое государство, не нравится, почему не уезжаете на историческую Родину – в Россию? Там, таких как вы, Путин пригревает в ЕР. Помочь деньгами на переезд?Такой примитивный вопрос я встречаю на протяжении многих лет. Во-первых, моя историческая родина – Украина. Я родился на Винничине и вырос на Житомирщине, а становление мое произошло в интернациональном Крыму. Я государственник, чего вам не понять. И я борюсь за украинский народ, который должен освободиться от криминальной власти, олигархов разных мастей – киевских, львовских, днепропетровских, донецких. Я за спасение единого славянского мира. И я за то, чтобы великий русский язык, наряду с украинским, давал право общаться всем гражданам многим национальностей, живущих на Украине, и не ограничивал более 7 млн. этнических русских, являющихся гражданами Украины. Если вы считаете, что это украинофобия, тогда мне очень жаль, что вы столь политически необразованный человек. Выйдите за рамки убогого национализма. Весь мир движется по пути интеграции. А то так в пещерке своей отстанете от всего.Здравствуйте, уважаемый Леонид Иванович!Сегодня крымская земля превратилась в объект разного рода афёр и спекуляций. Понятно, что это угрожает развитию и туризма и сельского хозяйства Крыма. Как Вы считаете, можно ли остановить этот вал беззакония? И главное – есть ли, на Ваш взгляд, в Крыму силы, которые могут выступить против интересов земельных спекулянтов?С искренним уважением, НаташаВы, уважаемая Наташа, знаете мою позицию, она заключается в том, что земля принадлежит народу, и на ней должен работать любящий, профессионально подготовленный крестьянин. В любом случае, нам во имя обеспечения себя продовольствием все равно придется возвратиться к крупным сельскохозяйственным предприятиям. Для того, чтобы прекратить этот беспредел, а я знаю, что в Крыму еще более 45 невыданых ваучеров на право владения землей и огромное пространства – сотни тысяч гектаров сегодня непонятно кому принадлежат. Можно остановить земельный беспредел путем смены сегодняшней крымской власти. Другого варианта нет.Леонид Иванович, во сколько Вам обходятся услуги российских политтехнологов? И на какие средства Вы позволяете себе пользоваться их услугами?Сегодня работающие со мной в качестве политтехнологов люди – это те несколько человек, которые являются моими друзьями, и не один год. По-этому речи о деньгах, как в вашем стандартном понимании, не идет.Почему я выступаю за конституционные полномочия АРК, потому что мир и покой Крыма – это мир и покой Украины, созидательный путь развития Крыма – это созидательный путь и для Украины. Я категорически настаиваю на соблюдении конституционных полномочий АРК, сравнивая с реализацией аналогичных полномочий ряда автономий других стран. Я приведу лишь несколько примеров, о которых мне очень бы хотелось, чтоб наш читатель знал. Автономно образование Квебек (Канада) – все помнят, до какой степени были напряжены отношения. Они сняты. Их результатом на сегодня является производство ВВП на душу населения – $ 32 тыс. Каталония (Испания) – производство ВВП равняется практически $ 25 тыс. Гренландия (Дания) – ВВП на душу населения около $ 30 тыс. Южный Тироль (Италия) – ВВП на душу населения $ 43 тыс. Автономная Республика Крым – ВВП на душу населения, по итогам прошлого года – $ 3800. Это только один порядок цифр, чтобы было ясно, что значит реализация прав автономии.