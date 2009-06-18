Нигерия «обезоружила» Украину

18 июня 2009, 19:35

Украина погружается в новый оружейный скандал.

На этот раз он связан с задержанием украинского самолета в Нигерии. Украинские дипломаты в неформальных беседах с «Главредом» отмечают: наше государство не нарушало никаких международных норм, на борту украинского самолета – хорватское оружие. А между тем нигерийская власть заинтересована как можно скорее отрапортовать об успехах в борьбе с контрабандой оружия, не заботясь о достоверности деталей. Официальная же позиция Украины ожидается в ближайшее время.

В этой истории вроде бы все предельно ясно. Есть украинская государственная компания «Меридиан», которая занимается чартерными авиаперевозками. Есть кипрская компания Infora Ltd, имеющая контракт на поставки оружия в Экваториальную Гвинею. Было в конце концов оружие – хорватское, а не украинское. По имеющейся же информации, украинские - только самолет и экипаж из семи человек. Компания «Меридиан» настаивает, что у нее все в порядке с документацией. К урегулированию ситуации сейчас подключились как украинские, так и хорватские дипломаты.

Но именно Украина оказалась впутанной в эту историю. Во многих СМИ именно Украину в очередной раз называют контрабандистом.
За последний год наше государство и так сильно пострадало от информационных войн на рынке продажи оружия. Самым громким был скандал, касающийся поставок в Грузию. По некоторым данным, до 60% вооружения это кавказское государство приобрело в Украине.

Обвинения звучали преимущественно с российской стороны, хотя и часть украинского политикума попыталась попиариться на скандале. Правда, никакие нормы международного права Киев не нарушал: против Грузии никто не вводил никаких санкций.

В конце концов, не могла Украина предусмотреть и того, что между Грузией и Россией развернутся военные действия. Собственно, после военных действий Москва и обвинила Киев в том, что украинцы поставляли оружие ее врагам – грузинам. По такой логике ни одна страна мира не должна была бы поставлять оружие, поскольку априори известно, для чего оно может быть использовано – для военных действий. России, кстати, это касается в первую очередь, поскольку по объемам экспорта оружия в мире российские компании занимают второе место после американских. Доля россиян на мировом рынке вооружений составляет 25%, у Украины она около 2%.

К не меньшей шумихе привел и захват пиратами украинского судна «Фаина». В СМИ появилась информация, что Украина якобы намеревалась поставить свои танки Судану. Но на самом деле военная техника следовала в Кению. Время показало, что Украина была права. Но многие ли знают об этом? Разгар скандала всегда запоминается лучше, чем его итог.

Наиболее яркий пример в этом плане давнишний скандал с якобы проданными радарными системами «Кольчуга», которых так и не нашли в Ираке. Некоторые украинские эксперты полагают, что украинские дипломаты в подобных ситуациях должны были бы работать оперативнее и реагировать сразу же после появления информации, которая вредит имиджу страны и к тому же не отвечает действительности. Эксперт по военным вопросам Михаил Самусь отметил в комментарии «Главреду»: «Если бы МИД выступил с самого утра с четкой позицией, то она сняла бы многие вопросы, и на российском телевидении были бы репортажи несколько другого характера. А так можно предположить, что новости будут жесткими: мол, Украина продолжает нелегально торговать оружием. Снова вспомнят грузинскую ситуацию, «Фаину». Репортаж уже готов».

МИД в четверг обратился за информацией в Посольство Украины в Нигерии, чтобы оно на месте выяснило все детали. Как сообщили «Главреду» украинские дипломаты, выяснение всех обстоятельств может занять определенное время. Речь идет об официальных данных, а это требует скрупулезного подхода. Особенно, если учитывать, что Нигерия не заинтересована в том, чтобы ситуация решилась быстро и в пользу экипажа самолета. Тогда окажется, что именно нигерийская власть оказалась лживой. Тамошние спецслужбы уже успели отрапортовать, что они раскрыли едва ли не самую крупную контрабандную аферу. Нигерийское интернет-издание This Day, в частности, сообщает, что задержание самолета - «большой успех», потому что «это – угроза Нигерии». Сотрудники аэропорта также рассказали, что служба безопасности «выполнила очень хорошо свою работу».

Хотя было бы интересно узнать, о какой контрабанде идет речь? Экваториальная Гвинея – далеко не образец демократии, однако против этой страны никто не вводил никаких санкций. Почему хорваты не могли продать свое оружие в эту страну?

Могут, конечно, возникнуть вопросы к кипрской компании, которая в действительности вряд ли кипрская, – слишком много на Кипре оффшорных компаний. Но это уже проблемы Загреба, а не Киева. Эксперт Михаил Самусь утверждает, что Украина никогда не могла бы привлечь кипрскую компанию к экспорту оружия. Весь процесс продажи и доставки оружия осуществляется под жестким контролем государственной компании «Укрспецэкспорт». Однако хорватское законодательство вполне может допускать привлечение к поставкам оружия зарубежных компаний – в том числе и кипрских.

Украину очень часто впутывают в тот или иной оружейный скандал. В конечном итоге выясняется, что украинцы никаких законов не нарушали. В Киеве – как в органах власти, так и в экспертных кругах – приходят к выводу, что это делается для того, чтобы выбить Украину с мирового рынка продажи оружия. Пока конкурентам этого сделать не удалось. Украина до сих пор остается в десятке экспортеров оружия, возможно, в том числе благодаря подобным скандалам. Ведь, к примеру, после «кольчужного» скандала спрос на отечественные радары в мире стремительно подскочил.

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