Севастополец приковал себя к штабу ЧФ

Вчера в Севастополе около 30 человек вышли к зданию штаба Черноморского флота, чтобы потребовать выполнения военными строителями Министерства обороны России взятых на себя обязательств по возведению и вводу в эксплуатацию 192-х квартир по улице Астана Кесаева.Реализация коммерческого проекта по строительству четырех жилых домов в Гагаринском районе города Строительным управлением ЧФ осуществляется с 2005 года. Ввести объект в эксплуатацию военные строители должны были еще в 2007 году. Поскольку российская сторона условия договора не выполнила, начиная с марта этого года пайщики, инвестировавшие в строительство объекта свои сбережения, проводят регулярные пикеты у здания штаба ЧФ. Главное требование протестующих – немедленное завершение строительства жилых домов.Вчера на время проведения акции российская сторона выставила на прилегающей к штабу флота территории оцепление из 25 военнослужащих. Тем не менее одному из участников пикета – 62-летнему Александру Добровольскому – удалось приковать себя наручниками к проходной штаба ЧФ. Он заявил, что останется на этом месте до тех пор, пока к нему не выйдет командующий флота, адмирал Александр Клецков или с ним не свяжутся представители посольства Российской Федерации в Украине. Когда участники акции попытались провести к Добровольскому журналистов, возникла потасовка с силами оцепления, которую удалось прекратить только после вмешательства украинской милиции.Сами российские военные фотографировали прикованного наручниками к ограждению штаба ЧФ человека на мобилки. По словам самого Александра Добровольского, один из руководителей оцепления сказал в его адрес: «В таком возрасте надо иметь квартиру, а не добиваться».Около четырех часов дня пикет свернули, а протестующие за свои деньги купили упаковку минеральной воды и раздали бутылки находящимся в оцеплении военнослужащим.Чтобы поддержать Александра Добровольского, остававшегося на том же месте и после окончания пикета, обманутые пайщики решили дежурить возле главного органа управления ЧФ круглосуточно.Однако после того, как большинство участников акции разошлись, около пяти часов, шестеро военнослужащих ЧФ РФ из состава оцепления (майор, прапорщик, главный старшина и три матроса) втащили Александра Добровольского на территорию штаба флота, а тогда, применив к нему грубую физическую силу, отцепили наручники и вытолкали пожилого человека на проезжую часть. Защищая Александра Добровольского, травму руки получила пребывающая на месте событий его супруга Валентина.На этом Добровольский не сдался: несмотря на все попытки российских военных помешать продолжению акции, он снова приковал себя – уже к внешнему защитному ограждению штаба флота и провел там всю минувшую ночь.До сих пор Александр Добровольский остается возле здания штаба Черноморского флота. На месте проведения акции находится наряд патрульно-постовой службы органов МВД Украины. Главный вход в здание штаба ЧФ закрыт, военнослужащие проходят в штаб через запасной вход.Вчерашняя потасовка с участием военнослужащих ЧФ стала вторым за последнее время случаем применения физической силы российскими военными к гражданам Украины, которые заключили договор паевого участия со Строительным управлением Черноморского флота. На прошлой неделе, 11 июня этого года, так же применив физическую силу, российские моряки воспрепятствовали намерениям людей встретиться с командованием ЧФ во время проведения в Севастопольском доме офицеров Черноморского флота торжества по случаю празднования Дня России.