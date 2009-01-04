Год Тимошенко: покой ей только снится

Новый год не стал для премьера этапной датой, когда можно было бы проанализировать все победы и поражения 2008-го и сделать задел на 2009-й: например, пообещать самой себе больше не ссориться с Балогой. Как бы банально это ни звучало, покой Тимошенко только снится, а оглянуться назад она сможет позволить себе в лучшем случае через год с лишним – после подведения итогов президентских выборов. Ведь именно это – цель, к которой Тимошенко настойчиво идет на протяжении последних лет, и все ее достижения и неудачи стоит рассматривать именно в контексте этого пути. Посему и итоги 2008 года для Юлии Владимировны достаточно условны – ведь как знать, не оценим ли мы уже через год то, что сегодня считаем ее успехом (как, например, само ее пребывание в премьерском кресле, несмотря на все козни многочисленных недругов), как досадную оплошность. И наоборот – быть может, вскоре и поражение на киевских выборах в мае ушедшего года мы будем рассматривать в совершенно ином качестве... Премьер в оппозиции Тем не менее, главный итог уходящего года для Юлии Тимошенко – четкое позиционирование себя в оппозиционной относительно Виктора Ющенко политической нише. Да, в долгой истории отношений между нынешними главой государства и главой правительства было много конфликтов. Но никогда до этого времени Тимошенко не заявляла о своей оппозиционности к Президенту. В 2005-м, после того как Ющенко отправляет ее в отставку, Тимошенко со слезами на глазах вещает о зловещем «окружении Президента», из-за которого глава государства попал в информационную блокаду и не ведает, что творит. В 2006-м, когда, по сути, по вине Банковой провалилось создание «оранжевой коалиции» в парламенте пятого созыва, а инициированное Виктором Ющенко подписание Универсала выдавило БЮТ в оппозицию, Тимошенко атакует сам этот документ, «предателей»-социалистов, но не Виктора Андреевича. В 2007-м, когда создание «демкоалиции» саботируют депутаты, не скрывающие своей близости к той же Банковой, Тимошенко снова держится, не атакует Президента, метая стрелы гнева в Виктора Балогу и созданную им партию «Единый центр». Даже в августе 2008-го, когда неизвестный до того клерк из Секретариата Президента обвиняет премьера в государственной измене, Тимошенко старательно избегает «наездов» на Ющенко... Все изменилось в декабре 2008-го. После продолжительной пиар-войны за Нацбанк и блестящей победы в виде «перелома» фракции НУНС и формирования «коалиции трех» Тимошенко «добивает» Президента заявлением о своем пребывании в оппозиции к «Президенту... и окружающим его преступным группировкам». Судя по тому, что это заявление не вызвало сколько-нибудь широкого резонанса в украинском обществе, ничего удивительного в таком откровении Тимошенко это самое общество не узрело. И правда, Украина уже давно была готова к окончательному разрыву «политического брака» Ющенко и Тимошенко, и после заявления премьера лишь вздохнула с облегчением – наконец-то они перестали лицемерить и делать вид, что работают в одной команде... Для того чтобы окончательно расставить все по своим местам и формально начать новый политический сезон, от Тимошенко требуется еще одно заявление – о том, что она будет участвовать в президентских выборах. Но это уже, по-видимому, задача на 2009 год... «Регионы»: враги или друзья? Собственно нацеленность Юлии Владимировны на «кресло №1» можно назвать главной причиной того, почему ей так и не удалось (трижды за прошедший год!) сформировать полноценный политический альянс с Партией регионов. «Бело-голубые» готовы были гарантировать Тимошенко премьерский пост до следующих парламентских выборов, расширение полномочий... но лидеру БЮТ казалось, что не так уж далеко до того журавля в небе, и «широчайшая коалиция» так и не получала шанса на жизнь. Впрочем, ставить крест на сотрудничестве «тимошенковцев» с «регионалами» однозначно рано. СМИ сообщают о том, что в недрах штабов этих сил уже вызрел сценарий отправки Виктора Ющенко в отставку посредством процедуры импичмента. И в самом деле, а что, спрашивается, тут такого? Почему это две силы, не стесняющиеся заявлять об оппозиционности к главе государства, конролирующие Центризбирком, Конституционный, Верховный и Киевский окружной административный суды, не могут конвертировать эти ресурсы во вполне зримый результат – отставку порядком надоевшего им Президента? Ни о какой коалиции или общем кандидате на досрочных президентских выборах, заметим, речь не идет – это, как говорится, только бизнес... И кого, скажите на милость, интересует, что в вину Президенту будет вменен, в частности, «незаконный» роспуск парламента в 2007 году, – который, напомним, чуть ли не зубами вытянул из него тот же БЮТ? Самый объективный в мире украинский суд наверняка сконцентрируется не на том, кто там кого к чему подстрекал, а чью подпись мы видим под указами о роспуске Верховной Рады... С другой стороны, рвать когти ради того, чтобы во что бы то ни стало устранить Президента через импичмент, «бютовцы» да «регионалы» вряд ли будут. Сколько уж там до очередных президентских выборов осталось – можно чуток потерпеть… Пиар-победы Зато 2008-й год дал Юлии Владимировне неисчислимое количество тем для использования в ходе грядущей президентской кампании. Одним из первых решений, принятых Кабмином Тимошенко в январе 2008-го, стало начало выдачи миллионам украинцев первой тысячи гривен из их сбербанковских вкладов… Экономисты отнеслись к инициативе правительства настороженно – они опасались, что выдача «Юлиной тысячи» только раскачает маховик инфляции, запущенный правительством Януковича. Об этом же предупреждали политические противники Тимошенко – правда, в более нервном тоне. Ответ премьера был кратким и емким. «Наша работа по возврату обесцененных сбережений вызывает критическую, а порой – истеричную реакцию со стороны наших политических оппонентов. Я бы не хотела тратить время на полемику. Мы возвращаем вам деньги. И точка», – заявила она 10 января в своем первом обращении к народу в новом, 2008 году. И в самом деле, выдача миллионам украинцев их тысячи стала, пожалуй, самым заметным событием социально-экономической жизни страны в первой половине 2008 года, и заметно укрепила рейтинг БЮТ даже в традиционно нелояльных к нему регионах… Оппоненты Тимошенко твердили народу: инициатива премьера – это чистой воды популизм, не продавайтесь за тысячу сребренников. И напоминали: а еще БЮТ обещал отменить призыв, и что из этого получилось? На это «тимошенковцы» напоминали: сфера обороны находится в руках Президента, посему – все вопросы по поводу призыва адресуйте ему. И не мешайте раздавать нам нашу тысячу… Деятельность Тимошенко в период ее второго премьерства сопровождалась столь же большим количеством показных, явно пиарных мероприятий, как в ее бытность премьером в 2005 году. На каток или на футбольный матч Кабмин в прошлом году, конечно, не выходил, но все же… В январе 2008 года на День студента Юлия Владимировна навестила одно из общежитий Киевского университета имени Шевченко. «Это – первое в истории независимой Украины посещение студенческого общежития главой правительства», – с нескрываемым пафосом отрапортовал сайт Юлии Владимировны. В июне Тимошенко на Луганщине убеждается в том, насколько тяжел труд шахтеров, для чего сама спустилась под землю. В июле – проверяет, насколько разрушительным был потоп на Западной Украине, самолично рассмотрев его последствия с вертолета. Скептики шутили: фотокарточки с этих мероприятий – прекрасный материал для последующего использования в качестве предвыборных листовок… В актив Тимошенко стоит записать и «московское направление» ее внешней политики – не в том смысле, что премьер лично наладила украинско-российские отношения: как раз этого не случилось, причем отнюдь не по вине премьера, и «газовые разборки» на рубеже 2008-го и 2009 годов это только лишний раз подтвердили. Просто Тимошенко удалось наладить более чем конструктивные связи со своим российским коллегой: для Владимира Путина общаться с Юлией Владимировной было однозначно приятнее, чем с Виктором Андреевичем – и, можно не сомневаться, Тимошенко попытается конвертировать это в пару-тройку процентов пророссийски настроенного электората... Использовала Юлия Владимировна и лучшие пиар-наработки времен застоя. К примеру, в сентябре, когда в результате совместных голосований с Партией регионов отношения между Тимошенко и Ющенко вконец испортились, на сайте Кабмина с завидной регулярностью появлялись «письма из народа», в которых выражалась абсолютная поддержка действий правительства… Сложно сказать, насколько заметки вроде: «Селяне Николаевщины в письме-обращении к Юлии Тимошенко пишут: «Вы, как та пчелка, ищете каждую копеечку, спрятанную от народа всякими ахметовыми, пинчуками и другими, а Виктор Андреевич не только Вам не помогает, а постоянно сует палки в колеса да еще и обижает Вас» – повышали рейтинг премьера в ходе политических противостояний, однако, как говорится, «Все пиар, кроме некролога»… Поражения Тимошенко Впрочем, кроме пиар-побед над своими оппонентами ушедший год запомнится Юлии Владимировне и несколькими ощутимыми поражениями. Назначение – вопреки воле Банковой – досрочных выборов киевского мэра и Киевсовета тогда, в конце марта, считалось безоговорочной победой Тимошенко. Однако премьер была бита своим же оружием: «прикормленные» Черновецким бабушки не «повелись» на «Юлину тысячу» и привели его к повторной победе на столичных выборах. Для Тимошенко же поражение стало вдвойне обидным: мало того, что ее политсила, рассчитывавшая на обретение половины мест в столичном парламенте, оказалась на выборах лишь второй, так еще и оказалось, что киевлян не очаровывает даже личное присутствие Юлии Владимировны во главе списка блока своего имени… Поговаривают, еще сильнее поражение Тимошенко впечатлило ее нынешних и потенциальных партнеров – они утратили веру в непобедимость «украинской Жанны д’Арк». Еще больше позиции Тимошенко пошатнул сотрясающий мир ныне финансово-экономический кризис. Еще в конце сентября премьер безапелляционно заявляет: «Украина экономически и финансово живет стабильно, и я могу твердо сказать, что мировой финансовый кризис на Украину не распространится». Не пройдет и месяца – как риторика премьера разительно изменится: в обращении к народу она призовет все парламентские силы перед лицом кризиса объединиться в единую антикризисную мегакоалицию. Кто должен возглавить сформированный ею Кабмин? Конечно же, премьера на переправе менять не стоит – намекнула Юлия Владимировна… Однако коалиция коалицией, пиар пиаром, а слово «кризис» действительно вошло в лексикон «маленького украинца». Массовые увольнения, обесценивание национальной валюты в полтора-два раза, урезание зарплат и, судя по всему, социальных выплат поставили перед украинцами вопрос о поиске виновного в том, почему Украина оказалась самой неподготовленной к кризису страной мира. Упреждая возможный неприятный для себя ответ, Тимошенко назначила виновного за все экономические потрясения – им оказался глава Нацбанка Владимир Стельмах. Его фигура была идеальной по нескольким причинам: среднестатистический украинец не особо разбирается, что входит, а что не входит в компетенцию Нацбанка, действия НБУ по рефинансированию коммерческих банков действительно было сложно назвать понятными и прозрачными плюс следующей за Стельмахом «жертвой» однозначно должен будет стать Виктор Ющенко… Пока что в этой битве инициативу уверенно удерживает Тимошенко: ведь это она изыскала в парламенте более чем убедительное большинство голосов за недоверие главе НБУ. Поскольку представление на увольнение главы Нацбанка может подать только Президент, это именно он оказался в цугцванге. Сдаст Стельмаха – признает свое поражение в этом раунде борьбы против Тимошенко, не сдаст – будет обречен на постоянные обвинения в сокрытии своих преступных соратников, коррупции и валютных махинациях. Внимание же от откровенно слабой антикризисной политики правительства в любом случае будет на какое-то время отвлечено… Надолго ли – вопрос еще тот… Но – вспомним новопридуманный, «кризисный» анекдот: «Как поступает премьер-министр, если за два дня курс национальной валюты обваливается на 25%, инфляция за год составляет 20%, производство падает на 4%, половина металлургических комбинатов остановлена, 5 системных банков на грани банкротства? В Голландии – сдает в бюджет все семейные ценности и ездит на велосипеде. В Англии – уходит в отставку и пишет покаянные мемуары. В Японии – совершает харакири. В Украине – выигрывает президентские выборы»... «Команда» БЮТ Кроме раздумий о стратегии и тактике грядущей избирательной кампании, Юлии Владимировне стоило бы обратить взор на собственные тылы – то бишь на свою команду, в которой в последнее время происходят довольно неоднозначные процессы. Нынешний БЮТ – это довольно неоднородный конгломерат, состоящий из групп влияния, зачастую настороженно относящихся, если не враждующих друг с другом. И если сейчас блок Тимошенко выдает напряженную атмосферу внутри себя спорадичными скандальчиками, выносящимися на суд общественности, то кто знает, не катализирует ли центробежные процессы в этой среде неумолимое приближение президентской кампании… То, что список «бютовцев» полнится не очень идейными элементами, в принципе не было секретом ни для кого. Практически чудом в конце прошлого года «тимошенковцам» удалось предотвратить выход из только что созданной коалиции Юрия Крука, возмущенного тем, что с должности одесского БЮТ руководство может сместить его сына Вячеслава. Однако отдел внутренней безопасности блока таки дал слабину, и в июне из коалиционного, а по сути, и из «бютовского» гнезда вырвалась первая ласточка – тоже одессит Игорь Рыбаков. Позже эксперты спорили о том, сколько еще «рыбаковых» предаст фракцию до конца года – однако БЮТ «пронесло»: все последующие скандалы удавалось купировать без выноса сора из избы… Не секрет, что очень мало кто в БЮТ питает теплые чувства к Иосифу Винскому, инкорпорированному в партийную верхушку в 2007 году. Его недавний демарш якобы в знак протеста против намерений БЮТ создать коалицию с Партией регионов – не более чем попытка сыграть на опережение и уйти из не воспринявшей его структуры с гордо поднятой головой. Впрочем, коалиция БЮТ и ПР так и не была создана, а дни Винского в составе партийной элиты «Батькивщины», похоже, все равно сочтены. Нарастают противоречия в отношениях между партией «Реформы и порядок» и «остальным» блоком. Сначала ПРП без лишнего энтузиазма воспринимала концепции коалиционного объединения с «регионалами», но это еще можно было пережить. Однако в конце года СМИ донесли о конфликте между Юлией Тимошенко и лидером «пчел» Виктором Пинзеником – министр финансов якобы не хотел подписывать бюджет с заведомо нереальными макропоказателями. В результате презентовать главную смету страны пришлось самой Тимошенко, а один из высокопоставленных «бютовцев» в сердцах охарактеризовал положение Виктора Михайловича: «Ему надо срочно выбрать, за Папу он все-таки или за Маму, – иначе останется вообще ни с чем…» Не вызывает у множества «бютовцев» восторга грядущее присоединение к ним «верных идеалам демократической коалиции» «руховцев» Бориса Тарасюка. История НРУ – конечно, хорошая почва для агитации за Тимошенко на западе страны, однако в этой истории столько конфликтов, усобиц и расколов, что пускать эту вздорную компанию вовнутрь БЮТ многим попросту боязно… Отдельная тема для разговора – персона Богдана Губского, к которому настороженно относится немало рядовых партийцев и добрая половина «бютовской» верхушки, но которому по непонятным для многих причинам доверяет сама Тимошенко. Так или иначе, сдавать своих – не в правилах «тимошенковцев», и потенциальные скандалы, связанные с деятельностью Богдана Владимировича, не получают развития… Конечно, в преддверии президентской кампании ждать сенсационных расколов блока Тимошенко не стоит. Однако в БЮТ уверены: независимо от того, выиграет ли Юлия Владимировна президентскую гонку или проиграет ее – в блоке произойдут разительные перемены. С проигрышем – понятно. Когда окажется, что цель последних лет деятельности БЮТ не достигнута, эту структуру покинут сотни «примазавшихся». В случае же выигрыша, судя по всему, БЮТ будет обречен на повторение судьбы «Нашей Украины». Всплеск амбиций отдельных «бютовцев», пока что сдерживаемых полуоппозиционным положением их структуры, борьба за должности, неспособность существовать без зычных команд лидера, раскол и маргинализация – все это может стать реальностью для пока что почти монолитной команды БЮТ. По информации «Главреда», в руководстве БЮТ осознают вероятность такого развития событий, и планируют бороться с ним путем создания более жесткой организационной структуры на базе нынешнего блока. Иными словами, на базе БЮТ будет создаваться единая партия. С одной стороны, разгар политической войны – не лучшее время для партстроительства. С другой – тот же пример «Нашей Украины» доказывает: приступать к дележке партийных кресел после выборов – слишком непродуктивно. Посему создание «партии БЮТ» (а выбрать название для этой партии – не так просто, как могло бы казаться), очевидно, войдет в повестку дня Юлии Владимировны – 2009…