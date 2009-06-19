Грозит ли отставка министру Павленко?

Конфликт возник сегодня на заседании правительства. Павленко попросил Кабмин увеличить смету на реконструкцию НСК «Олимпийский» в два раза, на что Тимошенко ответила резким негодованием, дескать, по информации Главного контрольно-ревизионного управления, смета на реконструкцию стадиона завышена на миллиард гривен, а вы тут еще денег просите. И впредь запретила вспоминать об увеличении финансирования.



Стоит отметить, что в последние месяцы только и летят головы министров. При этом под удар попадают министры, вошедшие в правительство по квоте Президента. Причем набор средств однообразен: в ход идет ГлавКРУ, как это было, например с министром обороны Юрием Ехануровым. Министра уволили после того, как КРУ обнародовало многочисленные факты нарушений в Минобороны. Кстати, в пятницу ГлавКру признала несостоятельными 10 из 15 своих обвинений в адрес министерства. Однако Еханурову, надо думать, это безразлично – он уже не министр. Насколько чреват для Павленко сегодняшний скандал, устроенный премьер-министром, «Главред» спросил у экспертов.



Андрей Ермолаев, президент Центра социальных исследований «София»

{1-} Тот факт, что премьер внимательно относится к оценкам финансовой экспертизы, проводимой спецорганами, положительно. Но, вместе с тем, последние события вокруг министров показывают, что ГлавКРУ постепенно превращается в своеобразное ЧК финансового толка. Есть сомнения в непредвзятости и ГлавКРУ, и премьера. Этот скандал больше похож на сведение политических счетов.

Акцентируя внимание на коррупционных скандалах своего правительства, Тимошенко делает системную ошибку. С одной стороны, она, видимо, реагирует на социальный запрос по поводу борьбы с коррупцией. Но с другой стороны, она утверждала реноме своей правительственной команды как честных профессионалов. Чем больше будет таких скандалов, инициированных премьером, тем больше будет вопросов к деятельности самого премьера. То есть здесь возможен эффект бумеранга. Если еще один министр будет увольняться на основании коррупционных обвинений, то следующим окажется сама премьер-министр.

Не знаю, будет ли этот скандал иметь продолжение. Поскольку Павленко показал себя как министр очень осторожный и искренне любящий власть. Поэтому, в отличие от Винского, Павленко не будет устраивать демарши, а станет выжидать. Кроме того, возможно, на эту ситуацию повлияют решения в «Нашей Украине», которые ожидаются в ближайшие дни. Если будет принято решение организовать политическое оппонирование Тимошенко, тогда возможен и коллективный исход министров от «НУ», в противном случае – Павленко будет выжидать до последнего.



Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий

{2-} Я бы не стал проводить аналогий между текущим конфликтом между Павленко и Тимошенко и конфликтом премьера с Ехануровым. С Ехануровым сначала был скандал, а потом голосование. За отставку Еханурова проголосовали в преддверии возможного подписания пакта между ПР и БЮТ, поэтому тогда голоса были. А сейчас не факт, что эти голоса наберутся. Думаю, даже до голосования не дойдет. Тимошенко необходим полный контроль над подготовкой к ЕВРО-2012. Поэтому она пошла ва-банк. С Васюныком этого не получилось, поэтому теперь она пытается сделать то же самое через Павленко.

Этим Тимошенко делает еще одну вещь – занимается борьбой с нерадивыми чиновниками. Сейчас она не может и не будет выступить против олигархов, поэтому для рейтинга выбирает шкуры чиновников. Такое вот «шкурное» дело. Как правило, такими чиновниками становятся те, кто не демонстрирует к ней лояльности или является близким к Президенту. То есть это делается только с целью попиариться и попугать. Тем более, она сама понимает, что правительство уже находится на грани кворума.



Владимир Фесенко, директор аналитического центра “Пента”

{3-} Такого рода подозрения Тимошенко по поводу реконструкции «Олимпийского» могут быть небезосновательными. А что касается эмоциональной стороны, то тут, думаю, сказывается общая нервозность ситуации.

Я бы тут не проводил аналогии с Юрием Ехануровым. В отношениях между Тимошенко и Ехануровым была давняя и взаимная неприязнь. Кроме того, увольнением Еханурова страховались в то время, когда проходили переговоры между ПР и БЮТ. В конце концов, тогда Тимошенко, видимо, очень задела информация ГлавКРУ по поводу нарушений в Министерстве обороны. А статус фигуры Павленко на порядок ниже. Не вижу особого смысла в том, чтобы открывать еще одно «дело» против президентского министра. Поэтому думаю, что не стоит торопиться говорить об отставке Павленко. Вопрос об отставке Павленко и Васюныка может возникнуть, когда станет серьезной либо утрата Украиной права на проведения ЧЕ-2012, либо право на проведение матчей утратят два украинских города. Вот тогда нужно будет искать виновных, и тогда либо Васюнык, либо Павленко могут поплатиться своими креслами.





Михаил Погребинский, директор Центра политических исследований и конфликтологии

{4-} Перед президентскими выборами Тимошенко хочет иметь за спиной команду, которая не будет стрелять в спину. Противоестественно, чтобы Президент критиковал главу правительства, в котором присутствуют его люди. Я бы сказал, что это является «чисткой» рядов перед выборами.

Я думаю, что отставка Павленко вполне возможна. Думаю, сейчас будет ускорен процесс ориентирования депутатов из НСНУ на кандидата в президенты. И я предполагаю, что Тимошенко вполне может пойти на то, чтобы оставить в правительстве только тех людей, которые ориентируются на нее.



