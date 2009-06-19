Разнообразие перспектив

Политика в Украине в ближайшем будущем имеет несколько вариантов развития.

Четыре пути



К сожалению, все из возможных вариантов очень драматичные. Первый – это путь бесконечных политических переговоров, которые будут продолжаться вплоть до 17 января. Согласно этому варианту, во фракциях БЮТ и ПР выделятся свои «ястребы» и «голуби». Первые будут требовать войны до полного уничтожения, вторые – попытаются найти какую-то точку соприкосновения. И с одной, и с другой стороны мы будем слышать прямо противоположные заявления.



Чем дольше будет конфликт, тем больше будут выигрывать маргинальные политические группы. Это понимают и Янукович, и Тимошенко. Янукович уже отдал команду своим штабам разрабатывать концепции против тех, кто пытается работать на Левом берегу. Это касается и Яценюка, и Богословской, и Тимошенко.



Второй вариант состоит в том, что мы так и не выберемся из уже начавшегося процесса постоянных выборов. Сначала будет первый тур выборов президента в январе, потом второй тур, который будет даже более болезненным, чем первый. Дальше пойдут перевыборы в местные органы власти. Верховная Рада сама не захочет уходить и, естественно, пожертвует местными органами власти. Поскольку любые изменения на политическом Олимпе тут же отражаются на ситуации с киевским градоначальником Леонидом Черновецким, то после всех этих перевыборов не исключены перевыборы и в Киеве. В любом случае в конечном итоге пострадают киевляне.



В то же время, 2007 год в Украине разрушил ожидания того, что в парламент придут новые люди и идеи. Даже если в законодательном органе появятся какие-то новые лица. Допустим, если Арсению Яценюку или Олегу Тягнибоку удастся провести туда свои фракции - это все равно не будет чем-то особенно неожиданным в украинской политике, так как мы знаем, как эти игроки будут действовать.



Третий путь – это путь жесткой диктатуры или попытки ее установить. Этот вариант вполне реальный, так как на каком-то этапе, когда начнутся существенные сбои в экономике, станут высокими и недоступными для населения цены - появится потребность в людях, которые возьмут на себя ответственность за нормализацию положения в стране. Естественно, диктатура не занимается интересами народа, а, как правило, спасает остатки государства. Такой вариант возможен отнюдь не из-за желания кого-то заменить украинскую модель демократии диктатурой, а потому что дестабилизация ситуации может выйти на новый качественный уровень.



Есть и четвертый путь: в конце концов, Запад и Восток могут найти свои общие интересы за счет Украины и, дабы отменить перманентные газовые войны на нашей территории, могут ввести некий международный мандат внешнего управления.



Тяжело говорить о том, по какому из этих путей пойдет Украина. Все они вполне возможны.

Проигравшего не судят



Мы сейчас вступили на путь президентских выборов. Вопреки некоторым мнениям, Виктор Ющенко не пытается подыграть Виктору Януковичу, а ищет возможности мирно уйти со сцены и, желательно, остаться на политической карте Украины. Для этого ему нужно сделать то же, что в свое время сделал Леонид Кучма, - оставить после себя лояльного к себе преемника. При этом Ющенко интересует больше не то, кто будет следующим президентом Украины, а то, будут ли его преследовать после ухода с президентского поста.



Сейчас со всей очевидностью можно говорить, что во второй тур президентских выборов пройдут Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. И на этом пути они будут работать по уже накатанной за прошлые годы схеме. Янукович будет говорить о том, что экономику можно оздоровить уже сейчас, лишь дайте власть, а Тимошенко продолжит свою старую линию о том, что она справиться с трудностями, если ей не будут мешать. Самое интересное, что население будет верить и тем, и другим.



Парадоксально, но побежденному на предстоящих президентских выборах будет легче, чем победителю. Проигравший тут же «подсядет» на социальную критику и будет ожидать очередного конфликта между институтом президента и институтом парламента.





Парламент forever



В то же время будущий президент будет пытаться обеспечить свое влияние на парламент. При условии большого рейтинга будущий гарант путем сбора стотысячных митингов сможет добиваться от Верховной Рады любого решения. Но избавиться от парламента любому премьеру или президенту будет очень сложно. У парламента уже есть опыт самоспасения и поэтому после ближайших президентских выборов ожидать перевыборов парламента не стоит. В данный момент Верховная Рада фактически самая сильная политическая фигура в стране. В конфликте, который продолжается с 2005 года, сильным оказался именно парламент, но не как представительский, а как политический орган. От конфликтов Президента и премьера Верховная Рада только выиграла, особенно учитывая то удобное положение, которое парламентарии для себя нашли: они правят страной, перераспределяют бюджет, и при этом не несут политической ответственности. Это единственный парламент, который работает несколько дней в неделю, а принимает только лоббистские законы. За последние 18 лет по степени эффективности это один из самых слабых парламентов. Такую роль они постараются продолжать играть и дальше.



Из-за нежелания взять на себя ответственность будущему президенту будет очень трудно создать лояльное к нему парламентское большинство. Парламентариям крайне невыгодно быть в большинстве, которое несет ответственность за каждый шаг президента или премьера. С одной стороны, парламент испытывает недостаток патриотичности, а с другой, как можно ожидать высокого уровня политической культуры и ответственности от парламентариев, которые формировались по принципу отрицательной эволюции – чем хуже, тем сильнее?



Экономический кризис «накрыл» Украину основательно. И это только его начало. Мы сейчас находимся в положении пациента, который только что услышал диагноз, но еще не успел поверить в его правдивость. Мы держимся только за счет огромного «теневого» сектора экономики, который занимается самовыживанием. В этой ситуации временное затишье в политическом кризисе может наступить во время ЧЕ-2012. Чемпионат по футболу будет стимулировать торговлю, промышленность, строительство и, как следствие, оживлять экономику. Потому это политическое затишье, возможно, станет началом выхода Украины из экономического кризиса.