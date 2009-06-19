Кого поддержит Запад на выборах в Украине?

США сохраняет относительно постоянную позицию по Украине, не меняющуюся от президента к президенту. Зато Европейский Союз так и не выработал стратегию в отношении Украины.

Запад не занимал четкую позицию только во время выборов 1994-го. Леонида Кучму считали пророссийским кандидатом, а его оппонента, Леонида Кравчука, – сугубо бывшим коммунистическим идеологом, а не прозападным реформистом.

В 1999 году Кучма получил голоса по принципу меньшего зла из двух, потому что, как и Борис Ельцин за три года до того в России, противостоял коммунисту. 2004-й принес самые понятные украинские выборы: прозападный Виктор Ющенко противостоял пророссийскому Виктору Януковичу, которого открыто поддержал российский президент Владимир Путин.

Так какова же будет позиция Запада на президентских выборах в январе 2010-го?

Орест Дейчакивский, который четверть века занимался украинскими вопросами в Вашингтоне, сказал журналу «Корреспондент»: «При том, что поддержка Украины после Оранжевой революции подупала, в основном из-за политического хаоса от непрерывного противостояния в украинской власти, не думаю, чтобы Соединенные Штаты и Запад утратили интерес к предстоящим выборам в Украине».

Последние 5 лет затмили картину и заставили засомневаться, кто же прозападный и кто пророссийский. Первый ярлык традиционно навешивался на Ющенко, второй на Януковича, а в последнее время – на Тимошенко. Однако от них никакой пользы, когда нужно распознать подлинную политику.

Прозападный Ющенко сорвал интеграцию Украины в НАТО в 2006-м, навредил международному имиджу Украины, создав ей репутацию страны вечных кризисов, выборов и нестабильности, а его правительство (во главе с Юрием Ехануровым) преподнесло Украине самый больший источник коррупции – газового посредника «РосУкрЭнерго». В 2007-2008 годах на Западе стала проявляться усталость от Ющенко, которая в 2008-2009-м превратилась в усталость от Украины и распространилась постепенно из «старой» в «новую» Европу. Что украинцы разочарованы своими лидерами, что иностранные правительства.

И все же есть отличия в отношении к трем главным кандидатам: Януковичу, Юлии Тимошенко и Арсению Яценюку.

Вопреки тому, что в 2005 году Янукович заменил своих российских политтехнологов американскими политическими консультантами (из компании «Manafort-Davis»), это не отразилось на его имидже на Западе. Для Партии регионов «Manafort-Davis» разработала внутреннюю, но не внешнюю программу.

В последний раз Янукович был на Западе в декабре 2006-го, во время визита в Вашингтон, находясь на посту премьер-министра. Янукович пока не понял важности визитов в Брюссель или написания спичрайтерских колонок в западные газеты. И это составляет резкий контраст с его регулярными визитами в Москву.

Партия регионов – в отличие от «Нашей Украины» или «Батькивщины» – не старалась примкнуть к какой бы то ни было политической группе в Европейском парламенте, что противоречит ее заявлениям о поддержке интеграции в ЕС. Партия регионов проводит активную антинатовскую кампанию внутри Украины с помощью Американского института Украины ( www.aminuk.org ), которым руководит эклектическая смесь из правых американских изоляционистов, расположенных к Сербии и России, которые в целом сопротивлялись расширению НАТО (не только в Украине).

Имидж Тимошенко в США и ЕС сильно изменился за 2006-2007 годы (по сравнению с 2005-м). Он улучшался в то самое время, как уходила слава Ющенко и усиливалась усталость от Президента. Позитивным переменам в имидже Тимошенко способствовал нанятый в 2006 году британский PR-специалист, редактирующий еженедельный англоязычный бюллетень БЮТ ( www.ibyut.com/informd.html ), – единственной украинской политической партии, которая имеет англоязычное издание. Еще был нанят опытный вашингтонский лоббист и стратег Рон Слимп ( www.tdinternational.com ). Среди украинских лидеров Тимошенко единственная опубликовала статью в престижном журнале «Foreign Affairs» во время своего успешного визита в Вашингтон в феврале 2007-го.

В Брюсселе вице-премьер-министр Григорий Немыря лоббирует интеграцию Украины на запад намного эффективнее, чем Ющенко. Прагматизму Тимошенко в отношении России в экономических и энергетических вопросах аплодируют в Брюсселе, Париже и Берлине. Эти три столицы будут поддерживать интеграцию Украины в НАТО и ЕС, если страну не будет возглавлять русофоб – которого они видят в Ющенко.

«Батькивщина» – также активнейший украинский член Европейской народной партии (ЕНП), политической группы в Европейском парламенте. Отношения Ющенко и, следовательно, «Нашей Украины» с ЕНП испортились в 2008 году, после того как руководство ЕНП раскритиковало нападки Президента на правительство. Впоследствии Ющенко стал игнорировать и съезды ЕНП, и ее делегации, которые прибывали в Киев.

Арсений Яценюк - новый политик для Брюсселя и Вашингтона, и они до сих пор очень мало знают о его команде и платформе. К формулировке «кандидат перемен», на которую он претендует, есть некий скепсис.

Сообщалось, что Яценюк пытается взять на работу американских консультантов, которые в 2008-м работали над успешной предвыборной кампанией Барака Обамы. Как отмечают американские эксперты, Украина не только не Россия (по знаменитому высказыванию Леонида Кучмы), но и не Америка.

У Яценюка не было достаточно времени на продвижение своего имиджа в Вашингтоне и Брюсселе, но и при возможности ничего не получилось. Недавний визит в Берлин, как принято у украинцев, восхваляли после его возвращения как историю большого успеха.

На самом деле, о чем не дадут соврать присутствующие немцы, он произвел слабое впечатление на хозяев своим неумением излагать собственную позицию в важных вопросах. В ответ на вопрос немцев о том, каковы три его главных тезиса для украинских избирателей, из уст Яценюка «прозвучало» унизительное молчание.

Любимой из трех ведущих кандидатов в Брюсселе остается Тимошенко. Хотя последние два месяца переговоров с Регионами навредили ее тамошнему имиджу.

В Вашингтоне более скептичны ко всем трем кандидатам. Но если придется сделать выбор во втором раунде, Вашингтон, скорее всего, поставит на Тимошенко, поскольку соперником будет Янукович.