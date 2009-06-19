Владимир Шаповал: «За основу проекта Конституции Президента взят проект нашей рабочей группы»

Профессор конституционного права Шаповал принимал участие в разработке проекта Конституции образца 1996 года, в 1996-2002 гг. был судьей Конституционного суда, а после прекращения полномочий судьи КС, в 2005-м, стал представителем Президента Виктора Ющенко в Конституционном суде.



Именно тогда, в первые годы каденции Президента Ющенко, в стенах его Секретариата велась работа по написанию нового проекта Конституции, потому что уже тогда, несмотря на эйфорию Оранжевой революции, стало ясно, какая бомба заложена в политреформе 2004-го. Рабочую группу, занимавшуюся этим проектом, возглавлял Шаповал. Правда, написанный конституционалистами проект Конституции не встретил горячей поддержки ни в Венецианской комиссии, ни в политикуме, ни в обществе. Несмотря на это, именно на его основе появился проект изменений, который Президент внес в парламент. Венецианцы в этот раз были снисходительнее, хотя и высказали ряд замечаний. Сам Шаповал считает преувеличенной как критичность Венецианской комиссии в отношении его проекта, так и благосклонность – в отношении президентского. Шансы на принятие хотя бы каких-то конституционных изменений до президентских выборов он оценивает как невысокие, зато после выборов, утверждает он, это будет сделано наверняка – слишком уж «хромающим» оказалось творение 2004 года, слишком много противоречий в отношениях ветвей власти заложено было тогда...



Но Конституция Конституцией, а Шаповалу в ближайшее время придется заниматься более приземленными и конкретными вещами – президентскими выборами. Он целиком и полностью осознает, какая ноша и миссия ожидает его, но бросать «боевой пост» не намерен. Шаповал утверждает, что эти выборы должны пройти в конституционный, по его мнению, срок – 17 января. Другие варианты даты он называет неконституционными и говорит, что они вызывают у него юридическое отвращение...



-- «Оценивать рекомендации Венецианской комиссии нужно спокойно и с учетом собственного, желательно объективного, видения наших проблем»



Владимир Николаевич, вывод Венецианской комиссии относительно проекта изменений к Конституции, который Президент подал в Верховную Раду, ожидаемо или нет, оказался очень позитивным. По крайней мере, именно так трактовали документ венецианцев министр юстиции Николай Онищук и заместитель главы Секретариата Президента, член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук. Вы видели этот вывод Комиссии? На самом ли деле он такой, как об этом говорили представители Президента?



Начну издалека. Передо мной – издание «Официальный вестник Президента Украины», где опубликован этот проект Конституции: я его скрупулезно прочитал, с карандашом. А вот – проект Конституции так называемой рабочей группы Шаповала и вывод Венецианской комиссии от 6 июня 2008 года на него на английском языке, то есть оригинал, а не свободный перевод, который в свое время активно комментировался. Замечу, что я внимательно изучил этот вывод и понял, что он был организован...



Вы Головатого имеете в виду ( народный депутат из фракции ПР Сергей Головатый был предшественником Ставнийчук в Венецианской комиссии с 2005-го по март 2009 года. – Ред.)?



Это, конечно, законодатель Головатый, который был тогда членом Венецианской комиссии от Украины и, я уверен, сделал все, чтобы наш проект был оценен именно так. Обращаю внимание на состав экспертной группы: Серджо Бартоле – Италия (парламентская республика), Анжелика Нуссбергер – Германия (парламентская республика), Петер Пачелаи - Венгрия (парламентская республика), Карло Туори – Финляндия (парламентская республика). То есть почти все члены этой группы живут в условиях рафинированных парламентских республик! Ну, пригласили бы француза, где смешанная форма правления, и который, вероятно, мог бы высказать несколько иную точку зрения! Я не подозреваю названных коллег в предвзятости, но „чистота эксперимента”, очевидно, не была соблюдена.



Вы же, кажется, тоже член Венецианской комиссии?



Да, согласно указу Президента я уже третий год, с мая 2007 года, являюсь членом-заместителем Европейской Комиссии «За демократию через право» от Украины. Тогда членом Комиссии был именно господин Головатый, а я позже был назначен членом-заместителем: в Комиссию обычно назначают по два члена от страны – вроде первый номер и второй, так называемый substitute member. К сожалению, на заседание, где проект Конституции группы Шаповала анализировался Венецианской комиссией, я не был приглашен, и это симптом! Я не имел тогда возможности комментировать. К тому же, перевод на английский нашего проекта, неизвестно кем сделанный, неполный. Все это необходимо учитывать на перспективу и быть готовыми к таким „просшествиям”. И, в любом случае, оценивать рекомендации Венецианской комиссии спокойно и с учетом собственного, желательно объективного, видения наших проблем.



Но при всем этом, если внимательно прочитать текст вывода на проект группы Шаповала на английском языке, можно сказать, что он позитивный. Косвенным подтверждением является и вывод Венецианской комиссии на проект изменений к Конституции, инициированный Президентом, - этот проект, по сути, версия нашего проекта, который был раскритикован отечественной политико-экспертной средой и якобы раскритикован Венецианской комиссией.



Я могу „пройтись” по статьям конституционного проекта Президента: в некоторых вижу улучшение по сравнению с нашим документом, есть и провальные „сюжеты”, мне непонятные... Но, повторяю, это версия того проекта, который мы в свое время разрабатывали. И не воспринимайте эти мои слова как ревность! Напротив, мне приятен тот факт, что наш материал пригодился, – как говорится, «не пропадет наш скорбный труд» и, дай боже, чтобы «из искры возгорелось пламя», во что, к сожалению, сегодня не очень верится...



Почему такой перепад оценок в выводах венецианцев в отношении проекта Шаповала и проекта Президента?



Если такой перепад существует, то это можно объяснить разными обстоятельствами. Во-первых, тогда против нашего проекта, который венецианцы назвали „проектом, подготовленным рабочей группой во главе с господином Шаповалом”, была развернута мощная информационная кампания. Кстати, в нашу группу входили еще трое бывших членов рабочей группы, которая писала проект действующей Конституции, – профессор Вадим Аверьянов, судья Конституционного суда в отставке профессор Николай Козюбра и доцент Альберт Корнеев, который в 1995 и 1996 гг. был секретарем конституционной комиссии. То есть четверо из восьми членов рабочей группы, которая в свое время реально писала действующую Конституцию Украины, в дальнейшем доработанную в парламенте.



А кто дописывал президентский проект Конституции, базируясь на вашем? И, действительно, почему Венецианская комиссия в этом случае была столь благосклонной?



Еще раз повторяю, что за основу проекта Президента, очевидно, взят проект, который готовила наша рабочая группа. Одним из отличий является то, что в президентском варианте предложена модель двухпалатного парламента. Но мы, готовя свой проект, понимали, что одно- или двухпалатность, моно- или бикамерализм – это вопрос чисто политического выбора, это абсолютно вопрос политики, на 100%! И потому в тексте проекта оговаривалось, что вариант двухпалатного парламента – это вопрос политического выбора, и рабочая группа считает необходимым принять политическое решение по этому вопросу. Подобные оговорки были также сделаны по поводу императивного мандата народных депутатов с намеком на то, что он мало приемлем.



Есть интересное обстоятельство: если кто-то не поленится и возьмет первый том многотомной публикации, которая называется «Конституция независимой Украины», то увидит два официальных конституционных проекта, которые были разработаны на протяжении 95-го года и в которых есть и вариант двухпалатного парламента с тем же модусом формирования верхней палаты, которая предлагается Президентом, то есть равное представительство от каждого региона. Иными словами, все новое – это немножко забытое старое. Я не говорю, что это плохо – это всего лишь свидетельствует о том, что соответствующий вопрос время от времени возникает.



С другой стороны, я вообще не понимаю, почему Венецианская комиссия, в которую входят юристы, а не политики (по крайней мере, так считается), должна давать Украине рекомендации, каким должно быть построение парламента Украины или каким должен быть порядок формирования конституционного суда, ссылаясь при этом на политическую ситуацию (“the present situation in Ukraine”). Это не вопрос Венецианской комиссии – повторюсь, он не юридический, а политический. Юридическим является, скажем, вопрос полномочий палат, как они размежеваны, как преодолеваются коллизии между палатами. А говорить, что Украине не подходит двухпалатность... Да пусть это наши политики решают! Или народ... Или, лучше, политики, опираясь на реальную волю народа и вместе с народом!



-- «Я почти не сомневаюсь, что никаких изменений к Конституции в отношении так называемого треугольника власти до выборов не будет»



Политики, судя по всему, нарешают... Мы очевидцы того, что придти к консенсусу в конституционных вопросах очень сложно. В данном случае, уже того, что это президентский проект изменений, достаточно, чтобы он был завален в парламенте. С другой стороны, и Партия регионов, и БЮТ заявили о намерениях подать свои проекты изменений к Конституции: возможно, хотя и с небольшой вероятностью, это будет их общий проект, относительно которого велись консультации, и этого никто не отрицал... Как, по вашему мнению, будет развиваться конституционный процесс в ближайшее время и может ли быть хоть что-то принято до выборов?



На мой взгляд, возникновение в этот период конституционных проектов – это, в значительной степени, проявление активизации потенциальных субъектов избирательного процесса, его возможных активных участников. Возникает вопрос: почему соответствующие законопроекты не появились раньше, хотя бы год-два назад? Это банальный вопрос, конечно. Я недавно услышал от одного должностного лица, что это – «фишка»! Не люблю это слово: когда идет речь о проекте Конституции, ну, какая же «фишка»?.. Она в голове у тех, кто так говорит...



Я почти не сомневаюсь, что никаких изменений к Конституции в отношении так называемого треугольника компетенционных связей между президентом, правительством и парламентом до выборов, если они будут назначены в ближайшее время, не произойдет. Возможны попытки, и я как гражданин только приветствовал бы их – скажем, внести изменения в Конституцию в части реорганизации местного самоуправления и вообще местной власти. Это даже важнее, чем этот „властный треугольник”, с точки зрения, опять же, объективных потребностей общества. Но учитывая то, что это деликатная сфера, и с 2003 года законопроекты о соответствующих изменениях время от времени вносятся, но ничего не происходит, то и на это надежд мало. Помните известную инициативу Александра Мороза о продолжении конституционной реформы? Но если за пять лет ее не продолжили, то как мы теперь и сразу сможем это сделать?



И еще одно. Как у каждого сезона есть свои особенности – скажем, где-то в августе появляются отечественные арбузы, так и перед выборами появляется и принимается новая редакция избирательного закона или вносятся изменения к действующему. Конституционные изменения – тоже, выходит, «сезонный продукт», но, думаю, этот «арбуз» вряд ли созреет.



Проблема в меньшей степени общества, в большей – политикума, заключается в том, что тема конституционной регуляции является одним из манипулятивных политических лозунгов. Конечно, это не осознанная тема, не выстраданная! Она у нас появляется, когда есть необходимость сказать что-то якобы новое, выдвинуть инициативу, взбудоражить социум. Это неправильно, это легкомысленное отношение к Конституции, которое компрометирует ее. Все же привыкают, что идет постоянная болтовня о необходимости изменений к Конституции, принимают в ней участие даже те, кто реально противник любых изменений...



Президент неоднократно говорил, что если не будет этих изменений к Конституции, то кто бы ни стал его преемником, противостояние между ветвями власти будет только усиливаться... И Янукович об этом говорит, и Тимошенко. Она вообще, кажется, собирается сделать конституционную реформу пунктом номер один своей избирательной кампании...



Думаю, что это правда, потому что все - сознательно или подсознательно, понимают, или, точнее, чувствуют, что изменения Конституции нужны. Какие именно - это другой вопрос.



Но, повторяю, я убежден, что к этому вопросу нужно возвращаться после президентских выборов. Сейчас очень хорошо, что идет соответствующий разговор: практически все топ-политики затрагивают тему изменений к Конституции, поэтому потом трудно будет отказаться от своих слов. Хотя, опять же, помните: «я хозяин своего слова: я его дал, и имею право забрать»... Ну, будем надеяться, что наши политики и государственные деятели не будут поступать таким образом по отношению к Основному Закону.



Но тогда может исчезнуть политическая воля менять Конституцию, или, наоборот, появится не только воля, но и возможность написать и принять ее под себя...



По-видимому, у победителя на президентских выборах такая воля будет. Потому что он или она должны, во-первых, подумать о том, почему именно так функционировал институт президентуры, начиная с 2006 года, когда стала реализовываться так называемая политическая реформа, когда Конституция в части взаимоотношений Президента, Кабмина, Верховной Рады „получила” многочисленные положения, которые противоречат друг другу и осложняют эти отношения. Хотя я говорил и писал об этом и сейчас подтверждаю: многие проблемы возникали не потому, что явно несовершенный обновленный текст Конституции, а потому, что не хотят, а возможно, и не умеют применять ее нормы.



Допустим, после выборов победитель (не будем загадывать, кто) станет инициировать изменения к Конституции и возьмет за основу проект Президента, который похвалила Венецианская комиссия и в котором идет речь о президентской республике. Логично же постараться усилить свои властные возможности и полномочия? Логично. Где и как возьмутся триста голосов в сессионном зале, с помощью которых можно так усилить институт президента?



Во-первых, не согласен с тем, что в проекте, инициированном Президентом в марте текущего года, говорится о президентской республике - это не так. Во-вторых, откровенно говоря, я не хотел бы прогнозировать, как будет думать или действовать победитель, но считаю, он сразу почувствует, что его ждут те же проблемы, что у нынешнего Президента. Понимаете, государственному механизму нельзя функционировать в режиме действия Конституции, которая из-за новаций, внесенных в 2004 году, „хромает на все ноги и руки”. Такое функционирование влечет за собой множество всевозможных угроз.



Как будет действовать в таких условиях новоизбранный президент? Конечно, он может попытаться сбить каким-то образом 300 голосов и протолкнуть, продавить „выгодный” проект изменений к Конституции через парламент. Ну, если этот путь будет избран, то опять начнется политическая «войнушка», возможно, перманентная с непредсказуемыми для страны последствиями.



Мне кажется, что лучший выбор был бы такой, который мог бы считаться общественным, а не только выбором власти: необходимо сразу же после инаугурации новоизбранного президента создать объективную по составу профессиональную группу, даже учредительное собрание (хотя предложение по созданию учредительного собрания не совсем юридически чистое), которое начало бы разработку изменений к Конституции в части, этого требующей, или, возможно, новой редакции Основного Закона. Потому что, как по мне, нет ни одного раздела Конституции, который бы не нуждался в определенной коррекции, актуализации.



Но ведь была уже и рабочая группа, и Национальный конституционный совет - все это было, и что?



Реально их не было, давайте будем объективны. Действительно, создание Национального конституционного совета было инициировано, был соответствующий указ Президента о создании НКС. Кстати, об этом шла речь еще в 2005-м, когда я пришел работать в Секретариат Президента на должность представителя Президента в Конституционном суде: это одна из задач, поставленных передо мной, - собственно говоря, я шел на эту должность именно потому, что меня интересовала обещанная работа над обновлением Конституции. Уже тогда, еще более чем за год до появления указа о создании НКС, шла соответствующая работа, и многие из приглашенных на эту работу могут это подтвердить – это ученые, представители академической среды. К сожалению, тогда эта инициатива не была реализована. То есть, упрекать Президента Ющенко, что тема реформирования Конституции его не интересовала, нельзя – другое дело, что ей, на мой взгляд, не уделялось должное внимание и не были приложены системные организационные усилия.



А потом, по каким-то не совсем известным мне, хотя очевидным причинам, все было завалено. Да, был указ об НКС, было одно собрание, обреченное на то, что закончится ничем, и объясню почему. Потому что в Конституционный совет, опять же по неизвестным мне причинам, были включены многие народные депутаты. А, как метко сказал один из них, «каждый депутат — это отдельная планета». То есть создалось «созвездие», „планетная система”, и уже на первом заседании так называемой рабочей группы начались „космические” проблемы, начались чисто политические соревнования. Понятно, что участие в этих соревнованиях со стороны специалистов-конституционалистов (которых реально очень мало) ограничилось присутствием.



Действительно, если бы такая конституционная комиссия или совет была создана только на уровне специалистов – не было бы вопросов! Они могли бы разработать и несколько вариантов Конституции! Вот есть проблемные вопросы, скажем, — двухпалатный парламент, значит, создается два варианта – с дву- и однопалатным парламентом. Или, например, в отношении статуса президента – опять же, две версии... Ничего этого, к сожалению, сделано не было. Поэтому, как по мне, этот Конституционный совет был обречен с самого начала: это был мини-парламент, где ученые, которые были в его составе, по большей части молчали, потому что преимущественно привыкли говорить то, что думают, а не то, что политически необходимо. Я еще одно хотел сказать. Как по мне, Президент имел право создавать такую структуру, как Национальный конституционный совет. Но было бы лучше, если бы такая структура была создана при участии и Президента, и Верховной Рады на основе их общего политического решения. Опять же, в состав ее должны были бы входить только специалисты! Проблема в том, где нам найти достаточно незаангажированных специалистов и где найти политиков, которые пропустят их в такую структуру? Хотя, с другой стороны, чего политикам бояться? Они же будут принимать конечное решение, а дело юристов - написать проект Конституции с разными вариантами и обязательно профессионально сопровождать его в парламенте. Чтобы не произошло так, как это было в 1996 году, когда проект Конституции передали в парламент, и те, кто его писал, были отстранены. А дальше пошла кулуарная и не всегда профессиональная работа...

Мы можем получить ситуацию, когда в Верховную Раду будут внесены еще как минимум один или и два законопроекта изменений к Конституции... Или даже все пять парламентских политических сил внесут свой вклад в конституционный процесс... Вот и все, какие изменения?



Если будет три, четыре или пять проектов Конституции, то, конечно, результат будет почти нулевым. Это будут очередные «грабли», очередная ошибка. В конституционном процессе нужно пройти определенный путь, нужен преемник. И, кстати, Президент, подав свой законопроект, путь этот пытается пройти: проект опубликован, и кто хочет, может его прочитать. Вот все сейчас соответствующий проект критикуют, но я же вижу, что многие критики просто его не читали! Потому что если бы читали, сразу бы сказали, где реально провалы в этом законопроекте!

Обращаю внимание: есть важный момент для тех, кто интересуется конституционным правом. В разделе проекта Президента по поводу внесения изменений в Конституцию заложена юридическая провокация или ошибка - и такое может быть. Скажем, в статье 168 написано, что предварительное принятие и одобрение законопроекта о внесении изменений в Конституцию происходит на основе 2/3 голосов – сначала его принимает нижняя палата, потом одобряет верхняя. А дальше что пишут?! «В случае одобрения законопроекта в течение девяноста дней Сенатом не менее чем двумя третями его общего состава Президент Украины принимает решение о назначении всеукраинского референдума по принятию соответствующего конституционного закона...»

А это фактически значит, что президент будет решать, выносить на референдум этот законопроект или не выносить! То есть нет императива по этому вопросу, как в действующей Конституции, и президент якобы может и не принять соответствующее решение! Если это не ловушка, то зачем это? Венецианская комиссия этого не увидела?

И дальше, как писал В. Ленин — sic (внимание!): «Такой референдум может быть проведен не ранее чем через девяносто дней и не позже, чем через год после одобрения законопроекта Сенатом»... Значит, может быть и не проведен! Опять императива нет, понимаете? И никто этого не заметил, никто из тех, кто, извините, якобы читал это!..

Почему проект Президента получил позитивный вывод венецианцев? Я не знаю, настолько ли он позитивен, как об этом говорится. Повторяю, если они не увидели то, о чем я сказал, есть вопрос...



А кто писал президентский законопроект, то есть дописывал?



Могу сказать, что это, очевидно, аппаратная работа, меня там не было. Я не мог этим заниматься, будучи председателем ЦИК. Да, я готов заниматься конституционным нормопроектированием. Вот сейчас снова звучат призывы создать учредительное собрание. Если найдут для этого реальные юридические основания, я готов отказаться от любой государственной должности и сколько Бог даст работать в таком учредительном собрании!..



-- «Вынесение проекта Конституции на референдум непосредственно, в обход парламента, будет очевидным нарушением Основного Закона!.. »



Может ли быть следующим шагом Президента вынесение своего проекта Конституции на всенародный референдум? Он ведь очень много говорил о том, что Конституция должна приниматься именно народом. Может ли быть попытка обойти парламент?



Откровенно говоря, теперь это юридически невозможно. Почему? 5 октября 2005 года было принято решение Конституционного суда по делу об осуществлении власти народом, которое, в частности, указывает: «толкование положения части третьей статьи пятой Конституции Украины, по которому исключительно народу принадлежит право устанавливать и изменять конституционный строй (читай — принимать Конституцию и вносить в нее изменения), значит, что новая Конституция Украины может быть принята на всеукраинском референдуме». Цитировал по памяти. Приверженцы так называемого «настоящего парламентаризма» на это решение, как черт на ладан реагировали!



Но уже после этого, 16 апреля 2008 года, было принято решение Конституционного суда, которое сторонники того же «настоящего парламентаризма» горячо приветствовали и после которого, я считаю, у Президента нет возможности, о которой вы говорили. Там написано, что, действительно, новая Конституция или же новая ее редакция может приниматься на референдуме, но для этого в действующем Основном Законе нужно установить порядок такого принятия. То есть, сначала нужно внести изменения в раздел XIII Конституции, которыми должен быть определен порядок принятия новой Конституции, и только после этого, на основании такого порядка, можно принимать новую Конституцию или ее новую редакцию.



Что это означает на практике? Раздел XIII Конституции предусматривает сложный порядок соответствующих изменений: квалифицированным большинством Верховная Рада принимает закон о внесении изменений, а затем он утверждается на референдуме. Но после этого нужен еще один референдум, согласно которому может быть принята новая Конституция Украины или ее новая редакция!



В решении Конституционного суда от 16 апреля 2008 года есть, извините, еще одна находка. Ссылаясь на одно из предыдущих решений, еще от 2000 года, записали, что перед тем, как принимать новую Конституцию, необходимо выяснить „волю народа” относительно необходимости ее принятия. Известный сатирик советских времен А. Райкин декламировал: „Дайте мнет справочку, что мне нужна справочка!” По логике КС, это – о нас. Это якобы значит, что нужен еще третий референдум! В любом случае, вынесение проекта Конституции на референдум непосредственно, в обход парламента, будет очевидным нарушением Основного Закона!..



А как вы оцениваете новый закон о референдуме, который был не очень заметно принят на прошлой неделе?



Я бы не хотел его оценивать по одной причине: сегодня, насколько мне известно, Президент его пока не подписал, и это будет некорректно с моей стороны. К тому же, если он будет подписан, мне же его и применять.



Что означает сам факт принятия такого закона?



Думаю, тут просто совпали интересы: одни, например, считают, что Президента нужно заставить огласить те референдумы, для которых уже собрано необходимое количество голосов, – например, по вступлению Украины в НАТО. Другие заинтересованы в том, что, поскольку мы входим в избирательную кампанию, нужно внести какие-то сюжеты, которые будут ее сопровождать, и придумать еще одну «фишку». Третьи, возможно, хотят прекратить разговоры об устаревшей нормативной базе и законе о референдумах 1991 года. Какие политические интересы доминируют, мне трудно сказать. По-видимому, как всегда, имеется ансамбль интересов.



Собственно, законотворчество — политический по смыслу процесс, и тут многое не нужно никому ставить в вину. Но тот факт, что может появиться новый закон о референдуме, формально нужно приветствовать. Ведь у нас с 1996 года нет совершенной нормативной базы для реализации одного из ключевых принципов Конституции — принципа народного суверенитета, который, в частности, предполагает проведение референдумов. А это значит, что соответствующие статьи Конституции превращаются в «мертвую букву».



Мы уже фактически вступили в избирательную кампанию, и все заговорили о необходимости внесения изменений в закон «О выборах Президента». Причем, как показывает практика, такие изменения могут быть внесены непосредственно в ходе кампании. Что именно действительно нуждается в изменениях в данном законе?



Конечно, изменения к избирательному законодательству нужны. Такая работа ведется в Комитете государственного строительства и местного самоуправления ВРУ, к ней привлекаются и специалисты от Центральной избирательной комиссии. Это кропотливая работа, и есть очень много тем, которые в связи с этим можно затронуть. Вот, в частности, открепительные талоны – они нужны или нет? В свое время был определенный опыт, который их якобы скомпрометировал. Но, по моему мнению, это не значит, что сама идея открепительных талонов неправильная и порочная: речь идет о десятках тысяч людей, которые из-за их отмены не смогли реализовать свое право голоса. Или, скажем, избирательный залог для кандидатов в президенты... Или сбор подписей под так называемой петицией для выдвижения кандидатов.... Давно известно, что эта петиция не совсем производительна, ее непросто проверить, и, при желании, о любом списке и любой петиции можно сказать, что она составлена с нарушениями.



Поэтому представители политических сил, которые реально претендуют на победу на президентских выборах, должны договориться об объективно необходимых изменениях. Но хочу сказать единственное: я не заметил соответствующей активности. Есть какие-то спорадические потуги, есть один фрагментарный законопроект, второй... То есть, особого движения в разработке изменений к избирательному законодательству я не вижу, и это тревожит.



Могут ли сократить продолжительность президентской кампании со 120 до 90 дней, внеся соответствующие изменения в закон?



Теоретически это возможно, ведь Конституция не содержит никаких положений по поводу продолжительности кампании на очередных выборах президента.



-- «Если появится другая дата, а не 17 января, у меня лично возникнет юридическое отвращение к этой дате, и это развяжет мне руки после проведения выборов»



Владимир Литвин уже заявил, что темой номер один следующей сессионной недели будет принятие постановления ВР по дате выборов главы государства. И хотя многие соглашаются с тем, что они должны состояться 17 января 2010 года, уже звучат мнения, что это может произойти и скорее...



Я вообще-то раньше отказывался говорить на эту тему, но сегодня отвечу. Я уже давно, по крайней мере кулуарно, говорил, что дата выборов президента, которая вытекает из положений действующей Конституции, – 17 января. Любое другое решение будет иметь, так сказать, политико-правовой характер – есть такой эвфемизм, который реально значит, что оно будет не правовым, а чисто политическим!



Но если выборы будут назначены на другой день, а не на 17 января, то у меня нет полномочий принять личное решение, что это неправильно, и отменить эту дату. У меня в этой ситуации есть выбор: либо организовывать и проводить выборы согласно постановлению ВР относительно такой даты, либо подать в отставку, но это будет выглядеть так, как будто я чего-то испугался. Поэтому сознательно даю такой ответ: я вместе с другими членами ЦИК выборы проведу в любом случае, но если появится другая дата, а не 17 января, у меня лично возникнет юридическое отвращение к этой дате, и это развяжет мне руки после проведения выборов.



Нельзя принимать так называемые политические решения по соответствующим вопросам, потому что это напрочь компрометирует законодательный орган и означает, что Верховная Рада Украины сознательно продуцирует неконституционные акты! А это, в свою очередь, значит, что нужно находить легальные механизмы для того, чтобы она при соответствующих условиях была распущена! Резко сказал, но сказал...



Опять заговорили о возможности досрочных парламентских выборов - это по поводу действий Президента в ответ на неконституционные действия ВР. И основанием, средством, с помощью которого этого можно достичь, называют возобновление указа о роспуске парламента от 7 сентября, который был приостановлен. Может ли такое произойти и можно ли использовать именно это «оружие»?



Что я могу сказать? Есть информация, что Высший административный суд отменил судебное постановление, согласно которому признана незаконность решения о приостановлении действия последнего указа Президента о досрочном прекращении полномочий парламента (хотя я сам этого решения не видел).



Но указ о досрочном прекращении полномочий парламента или назначении внеочередных выборов — это правовой акт индивидуального характера: он был издан и на этом основании должно было состояться соответствующее событие. Если это событие состоялось или не состоялось в установленный указом срок, этот указ фактически теряет силу, перестает действовать. У тех, кто давно работает юристами во власти, принят такой жаргонизм в отношении подобных актов — «фус», «фактически утративший силу». Их нет в действительности, они растворились, анигилировались. Говоря словами ветеринаров, если «бобик просто сдох», то отсутствует возможность его реанимировать.



А если «бобика» усыпили, а теперь хотят его реанимировать?



Да нет, это несерьезно, понимаете? Я не хочу комментировать юридическую практику у Президента, но... Это вообще новшество в юридической практике – приостановление действия указа Президента. При определенных обстоятельствах приостанавливать действие можно только нормативно правового акта - такова научно обоснована мировая практика. Скажем, действие конкретного закона в условиях чрезвычайного положения и все такое. Что касается индивидуальных актов, такого не может быть по определению! Это ненаучная фантастика, которую трудно комментировать...



То есть вы скептически относитесь к этому методу объявления досрочных парламентских выборов...



Я считаю, что он невозможен юридически...



Какой тогда юридически возможный способ объявления досрочных парламентских выборов?



Во-первых, есть основания, определенные Конституцией, согласно которым можно прекратить полномочия Верховной Рады. Есть статья 90, есть другие статьи, нравится это кому-то или нет. Я мог бы объяснить, что действия Президента в 2007 году относительно прекращения полномочий Верховной Рады были легальными из-за несовершенства отдельных формулировок Конституции, в частности пункта 8 части первой статьи 106. Другое дело, что был не один, а несколько соответствующих указов. Но это другая история.



А сейчас такие основания просматриваются?



На данный момент трудно сказать, ведь многое запутал Конституционный суд. Приняв два решения о том, что такое коалиция, но не сказав до конца все, что нужно было сказать, КС, к сожалению, ситуацию максимально осложнил.



Вот ключевой тезис, который выдал КС: коалиция состоит из фракций, а не из отдельных депутатов. Ну, об этом можно узнать из самой Конституции! Но не сказали, что будет, если количественный состав коалиции меньше, или уменьшается до количества, менее, чем 226 депутатов, что же тогда? И вот отсутствие прямых и понятных ответов КС на эти вопросы, собственно говоря, и привела к тому, что мы якобы не знаем, было ли соблюдено требование статьи 90 Конституции, по которой в течение месяца должна быть сформирована коалиция. То же можно сказать о требовании создания в течение 60 дней персонального состава правительства. Известно, что несоблюдение этих требований дает возможность распустить или досрочно прекратить полномочия Верховной Рады.



Знаете, в дворовом футболе был такой термин «заиграно». Это когда кто-то там рукой сыграл, но если игра продолжается, то считается, что это нарушение «заиграно». Нынешняя коалиция под действующее правительство создана в декабре прошлого года. Следовательно, она существует уже полгода, вопрос в отношении ее «неправильности» не решен, потому «заиграно». Я не говорю, что это правильно, но это выглядит так. Такова политическая и государственно-правовая действительность постсоветской Украины.



Еще одно основание для роспуска парламента - если в течение тридцати дней очередной сессии пленарные заседания парламента не могут начаться. Помните, как недавно одна из политических сил начала блокировать работу Верховной Рады, все испугались, что появится основание для роспуска парламента, и его разблокировали? Вот и все! Правда, на сегодня...



Я хочу сказать одно: для того, чтобы у нас в этом отношении был более-менее порядок, нужны соответствующие изменения к Конституции. В нынешней Конституции есть, кстати, интересная формула: президент при определенных условиях имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады. Я не раз говорил, что такого не должно быть! Президент в большинстве таких ситуаций не имеет право, а должен это сделать – должен быть императив! Добавлю, что по логике некоторых получется, что, например, возникла определенная ситуация в декабре, Президент получил право распустить парламент, но по каким-то причинам не реализовал это право, и правительство работало дальше. А потом Президент и говорит: нет, все это мне не нравится, у меня отнято право на роспуск ВР, и я его теперь реализую! Не может быть так, что подвесили дамоклов меч, и всякий раз, когда что-то не нравится, начинаются угрозы роспуска парламента. Здесь нужно понимание того, что соответствующие полномочия Президента, если они сформулированы как право, должны быть реализованы по факту (то есть в случае возникновения конкретного основания для роспуска) и немедленно. Любая отсрочка решения главы государства предполагает утрату возможности реализовать указанное право. Возможно, учитывая наш опыт, нужно конституционно установить сроки реализации права Президента досрочно прекращать полномочия ВР, как это сделано касательно права вето. Но лучше сформулировать соответствующие полномочия главы государства как обязанность.



Все-таки, как вы оцениваете шансы на то, что досрочные выборы парламента все же состоятся?



Ясно, что кому-то это выгодно, и мы догадываемся, кому. И кому это невыгодно, тоже догадываемся. Но, скажем, сегодня что-то выгодно, а завтра ситуация может измениться... Но в связи с тем, что калейдоскопически меняются ситуации, что-то конкретное сказать трудно. Я не хотел бы давать какие-то прогнозы – я не Касандра... У нас, правда, многие политологи и политики выдают себя за Касандру, но сегодня я работаю как юрист, а в юриспруденции пророчеств быть не может...



-- «Лично я однозначно, тремя руками, если бы они у меня были, – за пропорциональную систему и открытые списки»



Еще одна тема, которую поднимают все, – от Президента до председателя Верховной Рады и народных депутатов, это необходимость внесения изменений в закон «О выборах народных депутатов Украины». Речь идет, в частности, об открытых списках...



Избирательное законодательство — это наиболее „политическая” часть конституционно-правового, отраслевого законодательства. Там сплошная политика! Выборы проводятся в соответствии с законами, которые внешне выглядят как инструкции, однако все в них пропитано политикой! Но названный закон действительно нужно кардинально менять, в частности в плане усовершенствования избирательной системы...



Может оставаться и пропорциональная система, почему бы и нет - она кажется более демократической, чем мажоритарная. Хотя у меня есть вопрос, насколько мы готовы к такой форме праздника демократии: пропорциональную избирательную систему можно назвать еще и пропартийной, а партии у нас особенные...



Мажоритарная система тоже имеет свои преимущества — это связь депутатов с избирателями в округах. У нас ведь психология собственника, понимаете? Должен быть „свой” депутат! На выборах отдаю „свой” голос! Ну так многим кажется!



Лично я однозначно, тремя руками, если бы они у меня были, – за пропорциональную систему и открытые списки. И против того, чтобы был общегосударственный избирательный округ, по которому „проходят” партийные списки даже по 450 кандидатов.



Рационализировать пропорциональную систему необходимо с целью, чтобы избиратель голосовал за реальных и конкретных людей в округе, а не получал на избирательном участке бюллетень, видя лишь первую пятерку.



Но у многих очень разное видение того, что такое открытые списки...



В действительности все просто! Открытый список значит, что фамилии кандидатов в списке расставляются по алфавиту. Приходит избиратель на избирательный участок, получает один или несколько бюллетеней со списками всех партий, которые принимают участие в выборах и выдвинули кандидатов в данном округе. Округа должны быть относительно небольшими, их должно быть, условно говоря, 50 или 100, а не один, как сейчас. И в каждом округе от партии баллотируется, скажем, по 5-10 кандидатов.



Избиратель определяется, за какую партию будет голосовать, и в списке, где представлены фамилии по алфавиту, проставляет очередность. Например, такой-то, - первый, ему предоставляется наибольшая поддержка, дальше – второй, третий и так далее. Может быть другой вариант: избиратель может отдавать голос за кандидатов из разных партийных списков – опять же, по уровню своего доверия.



А дальше происходит следующее: скажем, в данном округе проголосовали сто тысяч из числа тех избирателей, которые внесены в избирательные списки. Комиссия, которая занимается подсчетом голосов, определяет, сколько голосов было подано за каждый список. Например, партия «A» получила 20% голосов в округе. Это значит, что 1/5 мандатов в округе уходит ей, и те кандидаты из соответствующего списка, за которые было отдано сравнительно больше голосов, считаются избранными. Немножко сложно, но именно в таком порядке проходят выборы в подавляющем большинстве стран, где есть пропорциональная система. Это называется системой с преференциями.



Такие законопроекты уже есть? Вы ознакомлены с ними хотя бы бегло?



Есть. Хотилося бы верить в искренность проводников основных политических сил, которые говорят о соответствующем изменении избирательного законодательства.



Существует одна проблема: с введением открытых списков лидеры политических сил утратят, в значительной мере, монопольную возможность формировать списки. При нынешней системе все просто: сформировал первую тридцатку, и эти люди тебе лично обязаны. Ты – хозяин ситуации, и многие в политической силе от тебя зависят. А тут такой рычаг может быть потерян! Причем, я имею в виду всех лидеров без исключения...