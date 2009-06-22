Відлуння «молочної війни»

22 июня 2009, 10:18

Тиждень справжнього протистояння між Росією і Білоруссю призвів – поки що – до компромісу: «молочну війну» закінчено, білоруська продукція повертається до російських магазинів, а митний режим, запроваджений Мінськом на внутрішніх кордонах неіснуючої союзної держави, скасовано.

Проте хто зараз узагалі згадує про цю союзну державу, плани спільних виборів до об’єднаного парламенту, запровадження російського рубля як єдиної валюти, урочисте биття бокалів у Кремлі? Черговий інтеграційний міф луснув, як повітряна кулька. І чи варто цьому дивуватися? Адже з самого початку російсько-білоруської інтеграції було очевидно, що йдеться про чергове потьомкінське селище, яке використовувалося, щоб довести: російський президент Борис Єльцин – не той, хто роз’єднав союзні республіки, а той, хто їх об’єднує. Олександр Лукашенко блискуче використав ці пропагандистські забіганки російських партнерів для збереження в окремій пострадянській країні радянської економіки. Проте спадкоємцю Єльцина, амбітному й далекому від реальної політики Владіміру Путіну, потрібно було більше, ніж звичайна пропаганда. Тим більше, що Біловезьких угод він не підписував, а популярність здобував результатами другої чеченської війни і скаженими цінами на нафту та газ. Коли Путін запропонував білорусам зліквідувати власну державність і приєднатися до сусідньої держави «областями» – тобто продемонстрував свою впевненість у неіснуванні білоруського народу, відмовив сусідам навіть у статусі, який у Росії мають Татарстан чи Чечня, – з російсько-білоруською інтеграцією було покінчено. Із вигідного спонсора Росія перетворилася для Лукашенка на країну, що загрожує його владі. Решта – питання часу. Саме час був потрібен білоруському президенту, щоб знайти дорогу на Захід, побачитись у Чернігові й Гомелі з Віктором Ющенком, відновлюючи білорусько-українське співробітництво, змінити тональність офіційної пропаганди. Так, «молочну війну» призупинено. Проте стаття, що з’явилась під час протистояння у газеті «Советская Беларусь (Беларусь сегодня)», не залишає сумнівів у сучасних поглядах білоруської еліти. Там Москву закликають відмовитись від комплексів «старшого брата», усвідомити, що Росія має справу із суверенною державою. Проте найголовніше – практично вся стаття написана з відвертою зневагою до однієї людини. І ця людина – не головний санітарний лікар Геннадій Оніщенко, який заборонив постачання білоруського молока. Ця людина – Владімір Путін. «Владимир Владимирович разыграл этот скетч очень убедительно и искренне. Возможно, кому-то даже показалось, что российский премьер – человек простой и прямодушный. Возможно! Если на мгновение забыть, что весь этот мини-спектакль произошел перед телекамерами и рассчитан был не на министров правительства, а на большую зрительскую аудиторию. Какая уж тут “простота”... Какое “прямодушие”... Когда Хозяин хочет погрозить газовым вентилем, на сцене с пылающими глазами немедленно появляется Куприянов. Когда надо припугнуть несговорчивых соседей молочно-мясной темой – вызывается Онищенко. И тот, и другой говорят “под камеры” свое грозное “бла-бла”, потом кукловоды их убирают, а Хозяин делает вид, что ничего не случилось... Это – российское ноу-хау. До такого не додумались даже при Брежневе – Андропове – Черненко», – зазначає білоруський офіціоз, розповідаючи про засідання уряду сусідньої країни, під час якого Путін радив міністрам бути більш обережними у своїх висловлюваннях щодо Білорусі й давав вказівку урегулювати «молочну проблему». Очікувати такої тональності від офіційної газети навряд чи було б можливо без санкції згори. Можу сказати навіть більше – у ситуації російсько-української полеміки український офіціоз утримується від жорсткої критики Москви і точно вже не переходить на особистості. Публічне знущання над Путіним було потрібне Лукашенку, щоб продемонструвати – він зробив точні висновки із ситуації і не має наміру робити вигляд, що не знає винуватців. Складні особисті стосунки між білоруським президентом та його колишнім російським колегою – також не новина. Олександр Григорович не утримався навіть публічно поспівчувати Владіміру Владіміровичу після його відставки й призначення прем’єром, що той тепер не входить до президентського клубу. Однак ніколи звичайним білорусам не пояснювали, хто винен у закінченні інтеграційних мрій. І це газетне пояснення переконливіше, ніж «молочні війни» та попередження «Газпрому», свідчить про фінал російсько-білоруської інтеграції. Тепер уже не тільки як процесу, але і як міфу...

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