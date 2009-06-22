В «Укртранснафте» бунт

В распоряжении «Главреда» оказался протокол заседания Наблюдательного совета ОАО «Укртранснафта» от 16 июня, в соответствии с которым набсовет отстранил Кирюшина от исполнения обязанностей председателя правления компании на период служебного расследования в связи с нарушением им контракта. Согласно упомянутому в протоколе пункту контракта, Кирюшин должен обеспечивать предоставление текущей информации о деятельности общества, его структурных подразделений, филиалов и представительств. В соответствие с протоколом, на период проведения служебного расследования в отношении Кирюшина, наблюдательный совет назначил временно исполняющим обязанности главы правления ОАО «Укртранснафта» заместителя главы правления Александр Лазорко. Напомним, что экс-глава правления ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" Лазорко был назначен заместителем председателя правления ОАО "Укртранснафта" в январе этого года. Кирюшин возглавил "Укртранснафту" в сентябре 2006 года. В наблюдательный совет компании входят по два представителя "Нафтогаза" и Минтопэнерго, а также по одному представителю Минэкономики, Минфина, ГНАУ, ГКЦБФР и МВД. Председателем набсовета является глава правления "Нафтогаза" Олег Дубина. "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины. 100% акций общества находится в управлении Национальной акционерной компании "Нафтогаза Украины".