Литвин идет в президенты?

Однако Владимир Михайлович поставил одно условие. Он сказал о том, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в том случае, если не будет сформировано «правительство национального спасения» и не будет определен план «чрезвычайных действий».



Таким образом, Литвин стал очередным ключевым политиком, после Президента, премьер-министра и лидера оппозиции, который выразил желание принимать участие в выборах президента.



О чем свидетельствует это намерение – о замысле поторговаться за должности или действительно попытать счастья на выборах? Вообще, на какой результат на выборах ему стоит рассчитывать и как он может повлиять на предвыборные расклады? В этом «Главред» попросил разобраться экспертов.



Андрей Ермолаев, президент Центра социальных исследований «София»:



{1-} Решение Литвина баллотироваться в президенты может быть продиктовано политическими и личностными причинами. В политическом смысле для большинства политиков участие в выборах – это политический и идеологический тренинг, который способен, в частности, укрепить рейтинг, политическое ядро и работу штабов. Потому это в любом случае стоит тех затрат, тем более если учесть, что эти президентские выборы являются тренировкой перед выборами в ВР и в местные органы власти.



Личностные причины участия Литвина в президентских выборах состоят в том, что он является заложником собственной коалиции. Имиджевые потери правительства также затрагивают и коалицию, частью которой является и Блок Литвина. Поэтому рейтинговые и имиджевые потери несет и Литвин. В этом смысле участие в президентских выборах – это способ дистанцироваться от несостоятельной и неэффективной коалиции. Он пытается личностно отмежеваться от той власти, с которой он не справился и которая на него давит.



Литвин скорее всего является конкурентом Тимошенко в центральных областях. Но у Литвина, как, впрочем, и у Яценюка с Тигипко, есть серьезная проблема – он воспринимается как политик-одиночка. Неизвестно, кто за ним стоит и какая у него команда, чтобы организовать серьезную коалиционную роботу в парламенте и правительстве.



Ожидать серьезной работы от Верховной Рады не стоит. Парламент уже сейчас превращается в большое предвыборное ток-шоу.



Михаил Погребинский, директор Центра политических исследований и конфликтологии:



{2-} Если бы я был советником Литвина, то еще подумал бы, следует ли ему принимать участие в президентских выборах. Если рейтинг Литвина и его блока одинаковы, или если рейтинг блока больше, то ему не стоит принимать участие в выборах президента. Ему стоит принимать участие в этих выборах, если только его личный рейтинг выше рейтинга блока.



У меня есть предчувствие, что голоса будут разобраны основными кандидатами. А получить каких-нибудь 1,5% - это плохая кредитная история. Думаю, его участие существенно не повлияет на предвыборный расклад сил. Он может отобрать немного голосов только у Тимошенко.



Участие Литвина в предвыборной гонке может плохо сказаться на работе парламента. Ему лучше занять авторитетную позицию арбитра, так как других арбитров нет. Ведь все остальные ключевые фигуры являются заинтересованными из-за их участия в предвыборной гонке.



Виктор Небоженко, директор социологической службы «Украинский барометр»:



{3-} В политическом плане у Литвина самое тяжелое положение. С одной стороны, он как председатель Верховной Рады находится на вершине славы и власти, а с другой стороны – если он не пойдет на эти президентские выборы, то у него очень мало шансов попасть в следующий парламент. Потому что бизнес будет финансировать только того, кто имеет вес в общественном мнении. Чтобы твердо вести свою фракцию в будущий парламент, Литвину сейчас необходимо набрать 5-12%. Если он не идет на президентские выборы, то ни бизнес, ни население не знает, насколько он влиятелен в обществе. Одно дело – быть председателем ВР, а другое – пользоваться популярностью у населения, в общественном мнении и в СМИ. Таким образом, ему надо идти на выборы, чтобы доказать свой общественный рейтинг.



Но опасность заключается в том, что он сейчас не может рассчитывать на свою победу на президентских выборах. И любое поражение на этих выборах может сильно отразиться на его будущей карьере. Поэтому, в отличие от политических тяжеловесов и новичков, которые идут на выборы, для Литвина положение очень сложное. Вы обратите внимание, что, к примеру, Тягнибок и Богословская идут на выборы не потому, что они могут или хотят победить, а чтобы укрепить свой политический вес в жизни общества.



Литвин, конечно же, может повлиять на предвыборные расклады. Он может отобрать голоса только у Януковича. Януковичу этого, естественно, не надо, так как с одной стороны у него кусок электората откусывает Тигипко и Яценюк, а с другой – появляется Литвин.



Для Литвина 10% на президентских выборах – это будет очень хороший результат. Если он его наберет, то без сомнения приведет в следующий парламент большую фракцию.



Алексей Гарань, научный директор Школы политической аналитики НаУКМА:



{4-} Интервью, в котором Литвин заявил о своем участии в президентских выборах, было очень противоречивым. С одной стороны, он очень критиковал правительство, а с другой – говорил о том, что фракция его блока является частью коалиции. Его заявление о баллотировании в президенты будет использовано в политическом торге либо перед вторым туром выборов, либо сейчас. Еще неизвестно, действительно ли он выдвинет свою кандидатуру.



Если Литвин будет участвовать в президентской гонке, то сможет отобрать часть голосов у главных конкурентов и одной, и другой стороны.



Не думаю, что Литвин пойдет на формальный выход фракции блока своего имени из коалиции, так как из-за этого пошатнутся его дальнейшие перспективы на этом посту.