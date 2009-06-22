Война за «трон» в «Укртранснефти» (+фото)

22 июня 2009, 15:39

Сегодня отстраненный от руководства «Укртранснефтью» председатель компании силой пытался оставить себе кресло.

Дело в том, что еще 10 июня на заседании наблюдательного совета ОАО «Укртранснефть» приняли решение отстранить председателя компании Игоря Кирюшина от выполнения обязанностей на время служебного расследования против него. За соответствующее решение проголосовали все члены наблюдательного совета, документ подписал председатель наблюдательного совета Олег Дубина. В состав наблюдательного совета входят по два представителя от «Нефтегаза» и Минтопэнерго, по одному - от Минэкономики, Минфина, ГНА, МВД и ГКЦБФР. «Укртранснефть» находится в 100-процентной собственности «Нефтегаза», поэтому председателем наблюдательного совета является именно руководитель «Нефтегаза» Олег Дубина. Согласно решению наблюдательного совета господина Кирюшина отстранили от выполнения обязанностей с 17 июня, и на это время назначали и.о. руководителя компании Александра Лазорко, нынешнего заместителя «Укртранснефти». Причиной отстранения Кирюшина послужил его отказ информировать акционеров о ситуации в компании в целом, и о некоторых финансовых потоках в частности. Официально сообщается о том, что Кирюшин не информировал акционеров о положении дел в компании и дочерних предприятиях. Хоть информация о нарушениях Кирюшина сейчас и является коммерческой тайной, но Игорь Диденко, и.о. председателя «Нефтегаза», намекнул, что «компании надоело из прессы узнавать о многомиллионных суммах, поступающих в дочерние компании «Укртранснефти». А нам об этом отказывались сообщать на соответствующие служебные запросы. Мы направили больше десятка запросов и не получили ни одного ответа. Акционеров просто игнорировали. Одного этого уже достаточно для глубокого изучения деятельности Кирюшина». Напомним, что экс-глава правления ОАО «Нефтеперерабатывающий комплекс «Галичина» Александр Лазорко был назначен заместителем руководителя правления ОАО «Укртранснефть» в январе 2009 года. Игорь Кирюшин возглавил "Укртранснефть" в сентябре 2006 года. Сегодня в 9 утра Александр Лазорко с решением наблюдательного совета пришел в главный офис компании. Однако сначала пускать на рабочее место его отказывалась охрана, подконтрольная заместителю компании по вопросам безопасности. Но с помощью милиции ситуацию уладили и и.о. руководителя «Укртранснефти» Александр Лазорко смог занять рабочий кабинет в главном офисе компании по улице Артема, 60. Но временно отстраненный господин Кирюшин не признал решения наблюдательного совета и отказался его выполнять. Сославшись на обжалование его в суде, он забаррикадировался в офисе компании по улице Кутузова и с помощью охраны не пускает туда новое руководство. Пикантности ситуации придает тот факт, что именно в офисе на Кутузова расположен диспетчерский пункт компании. После обеда Игорь Диденко и Александр Лазорко даже успели провести брифинг для журналистов в «отвоеванном» офисе на Артема. По словам Игоря Диденко, сегодня в 11.17 утра в офисе «Укртранснефти» на Кутузова Кирюшин был ознакомлен с протоколом заседания наблюдательного совета. «Нефтегаз», как владелец «Укртранснефти», считает, что процедура отстранения Кирюшина происходит согласно законодательству Украины и уставу компании. Сам Александр Лазорко вместе с Игорем Диденко официально заявили, что «имеющиеся контракты с украинскими и зарубежными юридическими лицами «Укртранснефть» будет выполнять. Основные контрагенты, а именно российская компании «Транснефть», уже уведомлены об изменении руководства в штатном режиме». Одним из аргументов в свою защиту опальный Кирюшин называет увольнение Лазорко с должности в «Укртранснефти» еще 3 июня этого года. Однако, по данным отдела кадров «Укртранснефти», эта информация не отвечает действительности. Об этом все сотрудники отдела кадров даже написали служебные докладные. По словам же Лазорко, он в четверг и в пятницу общался с Кирюшиным в рабочем порядке, и никакой информации об увольнении первого не было. Также не подтверждается информация, что отстранение Кирюшина от руководства компании было обжаловано в суде. Игорь Кирюшин сегодня якобы показывал Игорю Диденко, заместителю руководителя «Нефтегаза», решение суда, но отдавать его отказался, пообещав выслать по почте. Игорю Диденко только остается удивляться. «Как у Кирюшина может быть решение суда, если его официально поставили в известность об отстранении только сегодня в 11.17 утра?» - задает резонный вопрос руководитель «Нефтегаза» во время общения с журналистами. Игорь Кирюшин сейчас находится в одном из офисов «Укртранснефти» на улице Кутузова. Доступа в это помещение у нового руководства компании нет. Но юридический адрес ОАО «Укртранснефть» официально закреплен на улице Артема, 60. Этот офис в настоящий момент контролирует новое руководство компании. Часть сотрудников и диспетчерский пульт компании расположен именно на Кутузова,17. Но в офисе на Артема находится кабинет председателя правления компании, канцелярия и юридическая служба. Большинство работников на Кутузова работают в привычном режиме, выполняя указания с Артема. Руководитель диспетчерского пульта компании поставлен в известность об изменении руководства и выполняет его указания. Начальники управлений на Кутузова также уже получают указания из главного офиса. Как сообщил «Главреду» Лазорко, по указанию Кирюшина на Кутузова отключили Интернет и связь. Контакт возможен только визуальный. Сотрудников офиса заблокировала частная охранная фирма под руководством заместителя Кирюшина, господина Авакумова, который в компании отвечает за безопасность. Кстати, именно он утром не пускал Лазорко в офис на Артема. Однако ситуацию будут стараться уладить уже сегодня, хотя силовой сценарий развития событий новое руководство «Укртранснефти» исключает. По словам Игоря Диденко, Александр Лазорко будет исполнять обязанности до окончания служебного расследования относительно деятельности Кирюшина. На базе ревизионной комиссии «Укртранснефти» уже создана группа, которая будет расследовать деятельности Кирюшина и невыполнение им устава. Работать она планирует не больше месяца. По утверждениям источников, махинаций и нарушений со стороны бывшего руководителя компании могут найти не на одну сотню миллионов гривен.

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