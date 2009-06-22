Войны украинских командос

Не знаю, что подумали жители соседних коттеджей, возможно, и опустили на всякий случай жалюзи на окнах и отвязали бультерьеров. Но их страх был напрасным. Это не народные мстители решили поквитаться со своими народными избранниками, а всего лишь украинским командос приспичило посоревноваться на ловкость, меткость, выносливость – одним словом, на умение обезвреживать террористов, освобождать заложников и самим оставаться в живых. На языке спецслужб подобные развлечения называются соревнованиями по служебному многоборью среди сотрудников подразделений специального назначения «SWAT Challenge 2009». Их целью, безусловно, является поддержание формы бойцов, повышение их профессионального уровня и мастерства и, конечно же, обмен опытом. Уже традиционно соревнования проходят на тренировочном полигоне СБУ. Украинские командос соревновались в восемь этапов, каждый из которых имитировал отдельную боевую ситуацию, в которую может попасть любой боец спецподразделения при выполнении своих служебных обязанностей. Будь то отбитие у террористов захваченного автобуса с заложниками, или вынесение с поля боя раненного, или ведение стрельбы из движущегося автомобиля. Стрельба, кстати, во время соревнований самая что ни на есть настоящая. Ведь на турнире используются только боевые патроны и моделируются только реальные ситуации. В этом году в «SWAT Challenge 2009» приняли участие 20 команд из разных силовых ведомств. А именно: бойцы ЦСО «А» СБУ, Министерства внутренних дел и Министерства обороны. Впрочем, похоже на то, что в таком формате забавы украинских командос прошли в последний раз. Ведь на соревнования в следующем году уже поступили заявки от спецподразделений из России, Молдовы, Литвы, Беларуси, Казахстана, Швеции, Голландии, Польши и Венгрии. А посему логично, что «игры» со следующего года приобретут статус международных. К счастью, возможности реконструированного полигона спецподразделений СБУ это позволяют.