Wanted!!! Чернявый, молодой…

«Я ничего о нем не знаю, поэтому комментарий не хотел бы давать». Это наиболее распространенный ответ украинских экспертов в отношении Михаила Зурабова.

Экс-министра здравоохранения и социального развития РФ чаще всего называют будущим послом России в Украине. Хотя многие наблюдатели говорят о нем с большой долей скепсиса.



Ажиотаж вокруг преемника Черномырдина



Украинские дипломаты признаются: Россия до сих пор не направила в Украину запрос с именем кандидата на посольскую работу. Это обязательная процедура для получения агремана (согласие государства принять гражданина другой страны в качестве официального представителя, посла). Наличие агремана позволяет избежать напряжения в межгосударственных отношениях. Представляете, какой бы скандал разразился, если бы Россия решила назначить послом в Украине Константина Затулина или Владимира Жириновского? Кадровой фантазии России для этого могло бы вполне хватить – ведь додумалось руководство соседней страны назначить своим представителем при НАТО Дмитрия Рогозина, который очень редко подбирает выражения во время официальных выступлений.



Россия, правда, один раз пошла против дипломатической практики. В 2001 году президент Владимир Путин сообщил о новом после в Украине Викторе Черномырдине, не оповестив об этом предварительно даже коллегу Леонида Кучму. Но вряд ли у Владимира Владимировича был повод беспокоиться по поводу реакции Леонида Даниловича – слишком уж дружен был тот с Черномырдиным. О каком агремане вообще могла идти речь? Посол ведь нетипичный, нетипичной была и процедура назначения.



Но сейчас другие времена, другие и порядки. Украинские дипломаты, с которыми приходилось говорить «Главреду», неохотно говорят о будущем после России. Они лишь признают, что назначение может стать абсолютным сюрпризом. «Россия вряд ли будет тянуть с назначением посла. Ведь в Украине скоро состоятся президентские выборы. Сомнительно, что Москва откажется на них влиять», - рассказал нашему изданию украинский дипломат. Хотя Россия относится к тому разряду государств, которые могут влиять на украинский политикум без помощи посла. Многие украинские политики имеют прямой доступ к российским руководителям, чтобы обращаться к ним за советом-поддержкой.



Шумиха, поднятая вокруг личности будущего российского посла, совсем не удивляет. И здесь главную роль играют два фактора. Первый – политический, дипломатический вес нового посла будет свидетельствовать о заинтересованности России развивать отношения с Украиной (или же влиять на ситуацию в нашей стране). Второй – пускай и банальный, но играющий немалую роль. Очень уж интересно, кто займет посольское кресло после политического и дипломатического тяжеловеса Виктора Черномырдина. Именно Виктор Степанович сумел сделать должность российского представителя в Киеве престижной. Кто сегодня вспомнит об Иване Абоимове, Юрии Дубинине? Напомним, это – бывшие послы РФ в Украине…



Стоит признать, что ажиотаж вокруг имени нового шефа российского посольства намного выше, чем, к примеру, вокруг персоны будущего американского посла. Хотя американец Уильям Тейлор уехал из Украины больше месяца назад.





Россия запустила утку?



Бывшего министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова чаще всего называют новым послом России в Украине. Первым очень прозрачный намек по этому поводу сделал Виктор Черномырдин на прошлой неделе. Он заявил, что послом РФ в Киеве будет «нормальный, симпатичный, молодой» человек. «Он чернявый… Он умный, бывший министр, серьезный… В целом нормальный», - сказав Виктор Степанович. Слухи о Зурабове ходили уже давно, однако Черномырдин лишь укрепил эти догадки.



Непонятно, правда, почему Москва тянет с назначением? Если, в самом деле, все решено с кандидатурой посла, то почему бы не обратиться к Украине за агреманом? Или же в России решили вначале прозондировать ситуацию, поднять информационную волну и посмотреть, что будут говорить о будущем назначении? Или же это не Зурабов?



Если речь идет о зондаже, то придется Россию разочаровать – о Зурабове украинские политики и дипломаты почти не говорят. «Очевидно, что он будет исполнительным послом», - отметил собеседник «Главреда» в МИДе Украины. – Нас бы приятно удивило, если бы Россия назначила послом губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко (она – выходец из Украины. - Ред). К Зурабову же – просто нейтральное отношение».



Не хотят говорить о Зурабове, естественно, еще и потому, что о нем как о преемнике Черномырдина известно только из СМИ. Дипломаты не исключают, что эта информация может не соответствовать действительности.



Куда разговорчивее журналисты и эксперты. Семен Новопрудский, заместитель главного редактор российской газеты «Время новостей» в комментарии «Главреду» так охарактеризовал Зурабова: «Зурабов – это человек, который крайне внятно способен формулировать любую позицию, защищать ее. Если он получит некие указание от Кремля, он совершенно четко и недвусмысленно способен их воплощать. Он человек, который не боится брать на себя непопулярные решения и озвучивание их».



Зурабов причастен к монетизации льгот в России, к пенсионной реформе. В 2006 году российское руководство решило сократить перечень бесплатных услуг для пенсионеров – взамен власти пообещали увеличить пенсии. Естественно, это вызвало бурю негодования среди старшего поколения россиян. Протесты, спровоцированные зурабовской реформой, проходили по всей стране – это были крупнейшие выступления в целом непротестной путинской России.



Зурабов всегда был готов защищать самые непопулярные решения. «Потому он и стал самым непопулярным министром. Таким образом, понятно, что он будет исполнителем высочайшей воли. С другой стороны, он никакой политик: у него нет той политической известности, которая была у Виктора Черномырдина. Он не политический тяжеловес. Его можно будет назвать талантливой технической фигурой на посту посла», - отмечает Новопрудский.



«Зурабовщина»



«Для меня было абсолютным шоком услышать, что послом станет Зурабов», - отметил в комментарии «Главреду» директор Российско-украинского информационного центра Олег Бондаренко. Он объясняет это несколькими причинами. Первая – Зурабов не является специалистом по украинско-российскому сотрудничеству. Второе – у него нет политического веса, несмотря на хорошие связи с российским руководством. Он раньше был советником президента Путина, а сейчас – Дмитрия Медведева. И третья, самая главная причина – «вряд ли можно найти более ненавидимую кандидатуру в России, чем Зурабов». «По тому уровню доверия, которым он пользуется у населения, его можно сравнить разве что с Чубайсом», - говорит Бондаренко.



Эксперт также напоминает о монетизации и пенсионной реформе, которая заставила «тысячи и десятки тысяч пенсионеров по всей стране выходить на улицы и протестовать». Бондаренко также рассказывает о том, что в СМИ давно ходят слухи будто бы супруга Зурабова Юлия Анатольевна – один из крупнейших фармацевтических олигархов в РФ.



«Она была заинтересована в том, чтобы пенсионеры покупали лекарства, которые раньше они могли получать забесплатно. После реформы они были обязаны покупать медикаменты, в том числе, и у ее структур», - говорит Бондаренко. «Многие обвиняли Зурабова в грязных коммерческих делах, собственно, потому он и ушел с поста министра в 2007 году. Его убрали «в тень», поскольку был бельмом на глазу», - рассказывает эксперт.



При этом Бондаренко считает, что Украине и России не стоит рассчитывать на улучшение отношений с приходом Зурабова. «И без него уже произошла «демонетизация отношений» с Украиной. Он ее дооформит. Все негативные моменты отношений РФ и Украины обретут завершающий зурабовский характер», - подытоживает Бондаренко.



Негативно о Зурабоев отзывается и главный «эксперт» по Украине Константин Затулин. «Незнание Украины делают российского посла не игроком, а наблюдателем», - считает российский депутат.



Wanted!!! Молодой, чернявый…

Россия должна быть готова к тому, что Зурабова могут встретить в Киеве очень прохладно. Но время передумать у Москвы еще есть. Тем более, что под черномырдинский ребус подходит не только Михаил Зурабов. Почему бы России не назначить чернявого молодого экс-министра Бориса Немцова? Или же Владимира Рушайло? Или Сергея Кириенко?