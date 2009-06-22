Юрий Чижмарь: «В процессе формирования Конституции нельзя полагаться только на народ»

Причин этому несколько. Во-первых, до назначения Юрий Чижмарь сотрудничал с Виктором Балогой – в Закарпатской ОГА, в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций и, в конечном итоге, в Секретариате Президента, – поэтому многие недруги Виктора Ивановича прогнозировали, что вслед за Балогой кресла лишится и «его» губернатор.



Во-вторых, сложно переоценить роль губернатора в том, что мартовские досрочные выборы в Тернопольский облсовет все же состоялись. А поскольку эта кампания завершилась громким фиаско Блока Юлии Тимошенко, то можно говорить о том, что в лице премьера Чижмарь приобрел еще одного недруга.



В-третьих, под губернатора «копают» и в его области. Речь о затяжном конфликте Юрия Чижмаря с начальником областной милиции Виталием Максимовым. Главный милиционер Тернопольщины не устает обвинять председателя ОГА в коррупции: последняя серия – это задержание «гаишниками» якобы незарегистрированного в Украине губернаторского автомобиля.



Однако во время разговора с «Главредом» Юрий Чижмарь вовсе не был похож на человека, кадровая судьба которого висит на волоске. Он готовится к встрече с Верой Ульянченко, чтобы презентовать ей свое видение социально-экономического развития Тернопольщины, называет себя человеком Президента, хотя и не собирается вступать в «Нашу Украину», и считает, что тернопольские выборы стали весомым шагом для утверждения демократии в Украине.



О том, нужно ли губернаторам ездить в Киев, о своем отношении к партии «Единый центр» (членом фракции которой в облсовете является сам Чижмарь) и о своем видении роли народа в разработке новой Конституции Юрий Чижмарь рассказал в интервью «Главреду»



-- «Я был одним из тех губернаторов, которые меньше всех встречались с главой Секретариата Виктором Балогой»



Господин Чижмарь, в последнее время в СМИ появилась информация о том, что новая глава Секретариата Президента Вера Ульянченко будет проводить какие-то собеседования, по результатам которых часть глав ОГА будут вынуждены написать заявления об отставке. В числе таких губернаторов называли и вашу фамилию. Было ли уже у вас подобное собеседование?



Я слышал, что глава Секретариата официально заявила, что имеет желание встретиться с каждым губернатором, чтобы проговорить отдельные вопросы, сосредоточиться на взаимодействии Секретариата Президента с соответствующими областными государственными администрациями, обсудить социально-экономическое развитие регионов и реализацию программ Президента под конец 2009 года. То есть речь не о каких-то выборочных встречах – у нее есть желание встретиться с каждым губернатором.



Поэтому я, например, сейчас готовлю свои предложения по социально-экономическому развитию Тернопольщины, по тем проблемным вопросам, которые сегодня волнуют регион. Но пока я не знаю, сформирован ли график этих встреч или не сформирован – меня еще не вызывали.



Доходили и еще более радикальные слухи о том, что все губернаторы в связи со сменой главы Секретариата написали заявления об отставке, и теперь Вера Ульянченко будет решать, какие из них удовлетворять, а какие просто порвать. Вы заявление об отставке написали?



Это было бы очень недемократично, и я убежден, что это – не стиль Президента Ющенко. Поэтому я лично такого заявления не писал, и такого от меня никто не требовал. И я надеюсь, что при этом Президенте ни у кого таких заявлений не требовали и требовать не будут.



Нельзя не вспомнить, что вас с момента назначения называли человеком Виктора Балоги. Более того, в тернопольской прессе вас называли даже «племянником Балоги»...



Ну, да. Что хотят, то и говорят.



Насколько комфортно вам работать теперь, когда вашего «дяди» уже нет на должности?



Понятно, что никакие родственные узы нас с Виктором Балогой не связывают. Я думаю, что я был одним из тех губернаторов, которые меньше всех встречались с главой Секретариата Виктором Балогой.



А что касается комфорта, то я никогда не искал комфортной должности или комфорта в работе. Я свою работу делаю так, чтобы была заметна сама работа, а не какие-то там мнимые связи. Да и для того, чтобы это понимать, нужно знать Виктора Ивановича. При нем такие вещи не проходят. Он прежде всего требует работы.



В апреле прошлого года в одном из интервью вы сказали: «Как и Виктор Балога, я являюсь членом команды Президента Украины Виктора Ющенко. Если же у меня появятся другие политические взгляды, то, прежде чем проявлять их в конкретных действиях, я должен был бы написать заявление и уйти с этой должности». Очевидно, сейчас Виктор Балога находится в другой политической команде. А в какой команде находитесь вы?



Я хочу, чтобы вы правильно понимали. Если человек – глава областной государственной администрации, то это – человек Президента Украины. Как только он перестает быть человеком Президента Украины, то его моральный долг – положить заявление на стол и уйти с этой должности.



Сегодня я беспартийный. В то время, когда я работал в Секретариате Президента Украины, я был членом гражданской партии «Пора». Потом, поскольку готовились выборы, я прекратил свое членство в «Поре», чтобы меня не ассоциировали ни с какой политической партией, поэтому сегодня я беспартийный.



Как вы лично оцениваете столь неожиданный переход Виктора Балоги в другую политическую команду? Как вы для себя, как человек, который много с ним общался и говорил, что «как и Балога» являетесь членом команды Президента, объясняете его нынешнюю горячую и порой не совсем этичную критику Виктора Ющенко?



Каждый человек, имея свою позицию или меняя ее, руководится определенными мотивами, известными только ему. В этом плане Виктор Иванович со мной не делился своим мнением и теми основаниями, которые побудили его к такому шагу. То есть я, так же как и вы, знаю лишь официальную сторону этой истории. Для меня этот шаг тоже был неожиданным, я не знал о подготовке этого заявления об отставке. Поэтому не хотел бы эту историю комментировать.



Более того, я даже не хочу в ней разбираться, потому что, поверьте, у меня в регионе немало работы, чтобы разбираться сейчас в киевских политических историях, которые сегодня что ни день, то новые. Я держусь от них подальше.



Вы упомянули, что беспартийный. Не планируете вступить в какую-то партию?



Вы понимаете, пока в Украине существуют такие партии, как сегодня, вообще очень трудно принимать решение о вступлении в партию. Я в политике не первый день и прекрасно понимаю, что пока мы не изменим избирательное законодательство и закон о политических партиях, до тех пор в партии ты, скажем так, несамостоятельный субъект. И в большинстве случаев тебе намного проще проявлять свою политическую волю и свое политическое видение, будучи беспартийным, не зашоренным партийной дисциплиной и партийной структурированностью.



Поэтому я бы все же больше сегодня обращал внимание на то, чтобы изменить закон о политических партиях, ввести понятие «внутрипартийной дискуссии» и «внутрипартийной демократии», после этого, думаю, многим людям в этом государстве было бы легче принять решение о вступлении в ту или иную партию.



Но с другой стороны, вы как беспартийный человек, который теснее связан с одной партией, чем с другими – я имею в виду «Единый центр», – можете эти партийные реформы инициировать на месте...



А мы это и делаем... Мое участие в списке «Единого центра» было мотивировано двумя обстоятельствами. Во-первых, мой призыв объединиться всем политическим партиям пропрезидентского напрвления, то есть УНП, «Единому центру», «Нашей Украине», Руху, не дал результата. Политические силы просто не смогли сформировать общий список и уже на таком уровне не смогли сохранить то, что у них было. В связи с этим мне предлагали стать первым номером списка многие партии – и УНП, и «Наша Украина», и, понятно, «Единый центр»... Но я выбрал именно «Единый центр» потому, что только эта партия дала возможность сформировать список мне самому. То есть мою идеологию – что сегодня люди должны избирать не партию, а лидеров общества – мне дали возможность реализовать только в «Едином центре».



И сегодня, если вы посмотрите на первую тридцатку нашего списка в облсовет, то там большая часть беспартийных, но это – люди, которые неоднократно представляли жителей края в областном совете, в районных советах, люди, пользующиеся немалым авторитетом. И именно этим объясняется тот неожиданно высокий результат, который получил «Единый центр».



И я думаю, что этот результат для многих – для Президента, премьер-министра, Верховной Рады и политических партий – сегодня должен быть четким показателем, что люди хотят сегодня именно мажоритарной системы, хотя бы на уровне района, области.



Я вопрос о партийности вам задаю в связи с тем, что недавно ваш коллега по губернаторскому корпусу Юрий Забела из Житомирской области вышел из рядов «Единого центра» и вступил в «Нашу Украину», более того, возглавив там областную организацию НСНУ. В связи с тем, что возглавляет эту партию сейчас глава Секретариата Президента, оказывается ли в настоящий момент на губернаторов какое-то давление с тем, чтобы беспартийные становились партийными, а члены других партий становились членами «правильной» партии?



Я не думаю, что есть давление. Я просто знаю, что на кое-кого и давить не надо. (смеется)



-- «Сегодня многие органы государственной власти работают в режиме избирательной кампании»



Недавно всех губернаторов вызывали на Банковую, а потом СМИ писали, что львиная доля речи Президента к главам облгосадминистраций касалась критики экономической и кадровой политики Кабмина. Как вы считаете, насколько это этично, насколько правильно, если глава государства, обращаясь к представителям исполнительной власти на местах, «накачивает их ненавистью» к высшему органу исполнительной власти?



Я бы не сказал, что нас накачивали ненавистью. Проблемы, которые поднимал Президент, это результат того, что те же вопросы раньше поднимали губернаторы, а он просто обобщил и разобрался в ситуации, потому что каждый из нас видит свой регион, а Секретариат Президента обобщил данные по всем регионам и вывел общую тенденцию, прослеживающуюся в государстве. И потому это не накачка, нас накачивать не надо, это результат наших обращений и замечаний, которые мы отправляем как в Кабинет Министров, так и в Секретариат Президента.



А что касается кадровой политики, то сегодня очень сложная ситуация, требующая того, чтобы власть в регионах была единой. Но, к сожалению, политизация процессов дошла уже и до регионального уровня, поэтому руководителями разных подразделений органов исполнительной власти являются представители политических партий, которые между собой не могут договориться в Киеве, а тем более внизу... Хотя, поверьте, в регионах сейчас очень много нерешенных проблем, и там как можно меньше нужно политизировать ситуацию.



Кадровые назначения, проводимые без согласования с главой администрации, которому потом нужно деятельность этих сотрудников координировать, очень осложняют работу. Есть очень много регионов, в которых долгое время просто не назначаются руководители. Например, у меня в Зборивском районе уже почти полтора года нет руководителя, а только исполняющий обязанности, находящийся в подвешенном состоянии.



Это есть даже на уровне областей...



Да, есть и на уровне областей... У нас есть территориальные управления центральных органов исполнительной власти, в которых тоже только исполняющие обязанности, причем с очень низкими профессиональными качествами. К примеру, у меня исполняет обязанности главы управления экологии в области человек с профессиональным образованием медика, причем никогда не работавший медиком, а в оптово-розничной торговле. Так вы можете себе представить, почему, например, мы целый год не можем выполнить указ Президента по созданию национального парка «Днестровский каньон», почему сегодня работа управления экологии настолько неадекватна, почему на него столько жалоб.



Вы понимаете, что это неадекватность, когда такие люди работают на очень ответственных должностях. Если эти руководители в рабочее время представляют политические партии на разных митингах, занимаются отнюдь не профессиональной деятельностью, на что мы неоднократно обращали внимание и Кабинета Министров, и других соответствующих органов, то понятно, что это не способствует нормальной работе. А люди это все видят, потому эти проблемы мы поднимали всегда и будем поднимать, а Президент просто обобщил эту тему.



Как Президент относится к этой ситуации, более-менее понятно. Но вы говорите, что обращали на нее внимание и правительства. Что вам говорили в Кабинете Министров?



К сожалению, политическая борьба перешла в исполнительные структуры... Для меня как для человека из исполнительной ветви власти политика должна оставаться в пределах законодательной власти, где идет борьба идеологий за то, как должно развиваться общество. И та идеология, которая победит, должна быть навязана исполнительной ветви власти для реализации. Но в системе реализации не должно быть двойных стандартов и внешних влияний. Это должен быть единый механизм, который выполняет поставленную цель.



А если политика перейдет в исполнительные структуры, то координации органов не будет. Там будет борьба за идеологию, а не за выполнение уже утвержденной государственной программы, и такую проблему, как у нас сегодня в Украине, мы получим и в дальнейшем, мы ее не решим.



Сегодня все в нашем государстве заняты вопросами будущих выборов. Поэтому и доминируют вопросы, которые дают политикам временный рейтинг, независимо от того, насколько они негативно влияют на общественные процессы. Как видите, сегодня большинство органов государственной власти работают в режиме избирательной кампании, и это уже перешло из законодательной в исполнительную ветвь власти. А в этом действительно страшная проблема, потому что создаваемые сегодня проблемы мы потом не решим за несколько лет, а это все отразится не на чиновниках и политиках, защищенных разными льготами, а на простых людях, которые являются заложниками политической системы и ситуации, существующей сегодня в Украине.



Когда мы говорим о сложных отношениях между губернаторами и Кабмином, то вспоминается нашумевшее указание Президента главам ОГА не выезжать за пределы области без согласования с Секретариатом Президента. Тогда Тимошенко говорила, что это полностью разбалансировало систему отношений между главами облгосадминистраций и Кабинетом Министров...



Я вам скажу откровенно: я, например, это указание в известной степени и поддерживаю, потому что у меня на сегодняшний день для аппарата областной государственной администрации на командировку на квартал предусмотрено 1600 гривен. За этих 1600 гривен, если на неделю вызывают по два раза меня или моих заместителей, мы не в состоянии оплатить командировки, люди ездят за свои деньги. Поэтому я где-то и склонен к тому, что нас вообще не нужно так часто вызывать в Киев. Ну, но это я так, в качестве шутки.



А если откровенно говорить, то еще работая в Секретариате, я предлагал, чтобы и правительство, и Секретариат Президента определили один день, скажем, понедельник, вторник или среду, когда собираются разные совещания, на которые приглашаются представители регионов. Почему? Потому что порой возникает ситуация, когда в понедельник меня вызывают в Секретариату Президента, во вторник – в Кабинет Министров, потом еще какое-то совещание в министерстве или в Секретариате Президента, и я практически целую неделю нахожусь ради трех совещаний в Киеве. Причем эффективность такой работы никакая, потому что мы иногда узнаем об этих совещаниях в последний день.



Кроме того, мы ломаем собственный рабочий график. Вы понимаете, как трудно, когда на целую неделю планируешь работу, а вместо этого тебя вызывают в Киев и ты вынужден все это ломать. Если у меня назначен прием граждан и записываются на него 20-30 человек, то вы себе можете представить, с каким ощущением я еду в Киев, и что говорят обо мне люди в регионе.



Поэтому я всегда был инициатором того, чтобы нам назхначили один день, и тогда я на него ничего не буду планировать, я буду знать, что в этот день меня могут вызвать в Киев, а если даже не будет вызова в Киев, то я буду заниматься текущими делами. И мы затрагивали эти вопросы, но насколько я понимаю, разные органы между собой не смогли договориться, потому и существует эта проблема.



Но у этой проблемы две стороны: одна - было ограничение наших поездок в Киев по приглашению в Кабинет Министров, другая – министры так же не ходили на встречи с Президентом. То есть проблема не в губернаторах, проблема в координации ветвей власти.



Еще одним пунктом повестки дня этой встречи с Президентом на прошлой неделе было то, что губернаторы должны на местах, кажется, «донести до народа правду» о несозданной коалиции Партии регионов и БЮТ.



А мы никогда и не врали...



То есть идет речь о том, что губернаторы должны в своих областях критиковать тот проект Конституции, который совместно готовили Партия регионов и БЮТ и который Президент назвал «вторым ГКЧП».



Я вам скажу так: меня ни за что подобное агитировать не нужно. Еще до того, как нас собрал Президент, я лично выступил на сессии областного совета и в прессе, и было принято решение об обращении областного совета, за которое я как депутат областного совета тоже проголосовал, против этого проекта Конституции, который готовился, и тех тезисов, которые должны были в него закладываться. Речь идет о продлении каденции действующего состава парламента, избрании Президента в парламенте, о тех нормах, которые ограничивают свободу слова, – основное завоевание революции 2004 года. Поэтому меня не нужно к этому призывать, я и сам говорил, говорю и буду говорить, что этого делать нельзя.



А, чтобы, скажем, Президент подталкивал к критике Конституции, которая там разрабатывалась. Я такого не помню. Президент просил обеспечить обсуждение с общественностью тех норм, которые содержатся в его проекте Конституции.



И мы принялись за обсуждение этого проекта, инициированного общественными организациями, дали своих специалистов для этого и так далее. Сейчас политические партии активно приобщились к этому процессу ¬прежде всего, «Наша Украина», то есть процесс обсуждения Конституции авторства Президента продолжается...



Помните, лет пять-шесть тому назад общественность уже обсуждала президентский проект Конституции. Сегодняшнее обсуждение чем-то отличается от того, что было во времена Леонида Кучмы?



Если откровенно говорить, у меня есть собственное мнение по этому поводу. Я очень сомневаюсь, что сегодня прийти к каждому крестьянину и он будет обсуждать Конституцию - это неправда. Когда я слышу обо всех общественных обсуждениях такого рода, то понимаю, что к этому будет привлечен очень узкий круг лиц, это не будет всенародным обсуждением. Хотя я согласен с тем, что каждый, кто захочет, должен иметь возможность взять проект, прочитать и внести свои предложения. Я думаю, что население Украины должно быть привлечено к процессу формирования Конституции, но нельзя полагаться только на народ. Сегодня Украина нуждается в лидере, который может предложить модель, понятную всему обществу.



Как по мне, нужно поставить перед народом вопрос основных принципов формирования Конституции. Например, мы должны получить от народа ответы на такие вопросы: как мы избираем Президента – в парламенте или на всенародных выборах, как проходят выборы в Верховную Раду – по закрытым или по открытым спискам, как формировать местное самоуправление – по партийным спискам или по мажоритарной системе, должны ли существовать или нужно ликвидировать государственные администрации. То есть мы должны получить от населения его видение основных принципов Конституции, а дальше, не нарушая этих принципов, ввязать их в единую логическую систему, и это уже – задача ученых и юристов. Но от тех основных принципов они отходить не должны.



А говорить сегодня, какие полномочия должен иметь Президент, а какие парламент – я уверен, что даже не все ученые понимают, что здесь правильно, а что нет. Для этого нужно в совершенстве знать другие мировые конституционные системы, знать их конституционное право. Обсуждать эти вопросы с народом – это то же самое, что обсуждать, как проводить операцию, с родственниками больного.



Так и тут. Будет правильно, если народ скажет, как он хочет избирать Президента, по какому принципу он хочет формировать местное самоуправление и Верховную Раду, какова его позиция, скажем, в отношении основных принципов свободы слова и других вопросов. И реализовав эти принципы на практике, мы действительно сформируем Конституцию при участии народа, власти и компетентной научной общественности.



Конституция должна быть понятной. Если мы говорим, что Конституция – это закон прямого действия, которым человек мог бы пользоваться, то понятно, что она должна быть краткой и простой.



Все проекты Конституции, которые сейчас обсуждаются, и обнародованы или нет, предполагают либо ликвидацию, либо существенное ограничение полномочий местных государственных администраций и передачу исполнительной власти на местах исполкомам местных советов. Как вы относитесь к таким планам?



Меня сегодня не устраивает ситуация, когда одни и те же полномочия могут быть и у администрации, и у советов, когда между ними нет четкого разграничения, и они начинают конкурировать между собой. Согласен я и с тем, что если мы стали на путь перестройки местного самоуправления, то должны идти по нему решительными шагами.



Поэтому я за то, чтобы население избирало себе совет, прямыми выборами избирало себе председателя этого совета, который будет одновременно председателем исполнительного комитета, по согласованию с советом формировались исполнительные комитеты с передачей им всех функций местного самоуправления, которые сегодня выполняют органы исполнительной власти на местах, то есть администрации. Согласен с тем, что сегодня нужно ликвидировать районные администрации. Возможно, нужно ликвидировать и районные советы, а оставить только областной совет, потому что райсовет – это просто промежуточный орган, который ничего не решает и занимается только транзитом бюджетных средств.



Мы должны дать возможность народу избирать себе власть, формировать исполнительную ветвь власти, но при том при всем в регионах мы должны оставить представителей Президента. Как мы их назовем – или представители администрации Президента, или комиссары – неважно, но в их руках должны быть сконцентрированы контролирующие функции, то есть правоохранительная система, плюс система контролирующих органов, которые бы обеспечили соблюдение государственной политики при принятии органами местного самоуправления решений, соблюдение ими Конституции и законов Украины и реагирование на любое нарушение прав граждан.



Тогда мы действительно исполнительную и местную представительскую власть сосредоточиваем в одних руках, и она полностью будет зависеть от общества – какую себе власть избрали, с такой и живете. А вторая часть власти будет иметь чисто контролирующие функции, и ее задачей будет обеспечить, чтобы органы самоуправления в пределах соответствующей территории действовали согласно законам и не нарушали право граждан.



После провала коалиции БЮТ с Партией регионов возникло понимание в отношении очередных президентских выборов – скорее всего, они все же будут всенародными и состоятся 17 января. Уже теперь приходится слышать прогнозы о том, что областные государственные администрации превратятся в своеобразные избирательные штабы какого-то кандидата в президенты...



Поверьте, такие обвинения всегда были и будут присущи нашей политической системе. Так же можно сегодня сказать, что Кабинет Министров – это избирательный штаб одного кандидата в президенты, а Секретариат Президента – другого кандидата. Мы всегда впутаны в избирательный процесс, и партия или кандидат, которые проиграли, всегда обвиняет власть в том, что она нарушала закон. Это выборы, и в этом процессе каждый использует те средства, которые он считает моральными и этичными.



И тут каждый руководитель администрации будет для себя решать, как он должен действовать. Будет ли он все-таки выполнять функции, предписанные законом, или он все же при определенной мотивации будет представлять функции политические, скажем, в отношении выборов отдельного кандидата в президенты или участника выборов в Верховную Раду. Но вопрос такого выбора зависит от каждого конкретного руководителя, и я уверен, что каждый из них должен понимать, что, осуществляя такую деятельность, он нарушает закон.



Я вообще считаю, что в Украине нужно вводить ответственность за нарушение руководителями государственных органов законов относительно невозможности проведения за счет государственных средств и в пределах выполнения государственных полномочий политической, агитационной деятельности...



Во времена Кучмы по итогам выборов точечно снимали глав районных, а порой и областных государственных администраций.



Действительно, была такая система, когда руководителя могли снять за невыполнение избирательного минимального барьера, который ему ставили.



Поскольку не было той ответственности, о которой вы говорите, то каждый местный руководитель знал, что может понести другую ответственность, в виде увольнения с должности...



Именно поэтому, если мы в государстве введем за это ответственность, это станет определенной защитой для чиновников. Почему? Потому что в большинстве случаев чиновник остается незащищенным от увольнения, ведь, давайте откровенно говорить, для человека, который отработал на государство десять-пятнадцать лет, – это уже его профессия, и он ее не может за один день сменить.



Каждый из нас хотел бы иметь защиту, настоящую защиту, и понимать: если я осуществляю свою деятельность, не нарушая закон, то ни одна «политическая составляющая» не может быть причиной увольнения с должности. Но, увы...



Так или иначе, пока я с этим в жизни не сталкивался и, думаю, миссия сегодняшнего Президента как раз и заключается в том, чтобы сломать старые принципы. И многие из этих принципов уже сломаны, потому что сегодня от меня никто не требует передавать деньги в Киев, как, говорили, было раньше. Нет требований от Секретариата Президента, кого и на какие должности я должен назначать.





-- «Я не виноват, что партия министра внутренних дел взяла в области 0,68% голосов избирателей»



Возвращаясь на несколько месяцев назад, к досрочным выборам в Тернопольский облсовет, вы могли бы объективно, не с точки зрения участника этих выборов, оценить – вообще, стоило ли все это начинать и идти до конца в этой истории?



Мы не никогда не должны говорить «стоит» или «не стоит», потому что, когда разговор идет категориями «стоит – не стоит», это воспринимается как и кто сколько взял голосов, какая у него теперь власть в регионе... Но власть формируется не ради политических партий, власть – это инструмент реализации потребностей граждан, и если эта власть не работает, то ее нужно менять, и это вечный принцип, независимо от того, у кого какой рейтинг.



Попытка отменить тернопольские выборы, когда за основу был поставлен политический рейтинг, была самым грубым нарушением, которое только можно себе представить. Это был прецедент, который вообще сводил на нет понятие демократии, ведь планировалось утверждать схему, при которой выборы проводились бы тогда, когда это выгодно политической партии, и прекращались бы, если они становились ей невыгодными с точки зрения рейтинга.



И вот ситуация, что теперь определенным политическим силам невыгодно проводить выборы президента, и они говорят: давайте мы просто его изберем кулуарно, а поскольку невыгодно избирать новую Верховную Раду, то давайте мы просто пролонгируем ее полномочия, – это та же ситуация. Просто это не прошло в Тернополе, и уже здесь поняли, что не пройдет. Поэтому я думаю, что выборы в Тернополе где-то были тем препятствием, которое не смогли преодолеть идеологи именно такой демократии, поэтому они решили не идти на такую демократию в Верховной Раде. С этой точки зрения позитив в проведении тернопольских выборов неоспорим.



Тернопольские выборы часто называли полигоном, на котором должны были обкатывать технологии, впоследствии использованные бы в президентской избирательной кампании. Говорили, что Тернополь – это своеобразное Мукачево для выборов 2004 года. Насколько адекватно подобное сравнение?



История с тернопольскими выборами была попыткой проверить общество на демократию и на расположенность к принципам демократии. То, что Тернополь был попыткой политической целесообразностью подменить закон, это тоже правда. Поэтому борьба, которая велась, и победа в ней, поверьте мне, далась трудно.



И кто бы что ни говорил сегодня, оглядываясь на события 2004 года, никому даже и в голову не приходит повторить определенные моменты, которые были применены тогда. Так же и Тернополь показал, что очень много вещей, которые, возможно, кто-то хотел бы применить на следующих выборах, не сработают. Я считаю, что в этом плане тернопольские выборы сделали очень многое, чтобы все же утверждать в Украине принципы демократии.



С другой стороны, события, разворачивающиеся в Тернопольском областном совете, постоянные драки и потасовки не дают оснований утверждать, что нынешние выборы кардинально изменили ситуацию в регионе к лучшему...



Если говорить, как сегодня работает областной совет, то можно сказать, что любой совет, который только начинает работать, первые полгода сталкивается со сложностями, потому что депутаты должны изучить регламент, должны привыкнуть к новым условиям труда. Для многих это ново, тем более что почти 80% депутатов – это люди, которые не были никогда до этого депутатами областного совета. Поэтому действительно есть определенные трудности в принятии решений.



Но, тем не менее, я рад тому, что решения принимаются, потому что в прошлом созыве, начиная с апреля 2008 года, совет просто был заблокирован, решения не принимались, а если и принимались, то с нарушением регламентных норм, что подтвердило решение суда. А теперь, как видите, есть случаи, когда мы до двух часов ночи работаем, чтобы выполнить намеченный план, бывает, что обсуждаем по три-четыре часа вопрос, но есть результат – вопрос обсуждается и принимается, или с замечаниями возвращается на доработку. Шаг за шагом мы начинаем работать.



С другой стороны, в облсовете заметен как будто постоянно действующий фронт – Партия регионов против «Свободы». Показывает ли это противостояние украинскому политикуму, украинскому обществу ту модель политики, к которой мы неминуемо придем, скажем, после президентских выборов из-за разобщенности общества, абсолютной поляризации настроений?



А это не поляризация настроений, это просто недостатки нашего закона, когда человек голосует за партийные списки, а не за конкретных кандидатов в депутаты в этих списках.



Ну, возьмем, например, партию «Свобода». Да, она показала лучший результат - 35%, за счет того, что Олег Тягнибок, который пользуется популярностью в регионе, прошел почти каждое село, не будучи притом в списках в областной совет. Но люди проголосовали – проголосовали за партию Тягнибока. И в результате получили не Тягнибока. Такая же ситуация и с Партией регионов...



Поэтому люди, которые избираются в местные органы самоуправления по партийным спискам, служат не обществу, а партийным спискам, партийным боссам. Это еще раз доказывает необходимость переходить к модели открытых партийных списков или вводить на местном уровне мажоритарную систему.



Але как это сделать? Вот Тернопольский областной совет, если бы от него это зависело, никогда не проголосовал бы за открытые списки для себя. Так же Верховная Рада вряд ли проголосует за открытые списки или мажоритарную систему выборов для себя – это никому из представленных в парламенте крупных политсил не выгодно. Это – замкнутый круг...



Было бы целесообразно, если бы Верховная Рада приняла мажоритарную систему для местного самоуправления, хотя бы для нас, если не хочет для себя.



А сами пусть горят синим пламенем?



Нет, а потом мы посмотрим, какой будет уровень доверия к органам местного самоуправления, а какой – к Верховной Раде. Поверьте, мы увидим разительное отличие в этих показателях. Сегодня, когда драки происходят и в Верховной Раде, и в областной, народ не видит разницы между местным самоуправление и Верховной Радой. И вот если у нас в 2011 году выборы в органы местного самоуправления, то нужно сегодня принимать данный закон, вводить мажоритарную систему, а потом в 2012-2013 годах сравним уровень доверия к местным советам и к парламенту. Я убежден, что люди изберут себе умных руководителей.



Еще один эпизод политического противостояния у вас в области – это вы против Виталия Максимова (начальника УМВД в Тернопольской области. – Ред.). Последний его эпизод – это история с вашим автомобилем, в котором якобы нашли три комплекта номерных знаков и через который якобы пропускалось четыреста литров бензина в день.



Это противостояние не мое и Максимова. Максимов, скажем так, – пешка в этой истории, управляемая в телефонном режиме из Киева.



Тут совсем другая ситуация, я не виноват, что партия министра внутренних дел взяла в области 0,68% голосов избирателей. Я не виноват, что кто-то не может смириться с тем, что народ избрал не их партии.



А когда из меня делают крайнего, то это – политический заказ. Я бы даже назвал это политической расправой за то, что выборы состоялись не так, как кому-то хотелось, за то, что я затронул вопрос об этих выборах, за то, что я не отступил от них до конца. За то, что я за них боролся, и в конце концов показал результат. Вот и все. А если кому-то больно, что у него результат 0,68%, то пусть берет ноги в руки и идет к населению, доказывает, что он лучше.