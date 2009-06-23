Евгений Червоненко: «Если «Наша Украина» превратилась в накипь мелких сельских карьеристов, то нам не по дороге»

23 июня 2009, 13:02

Одного из самых одиозных «нашеукраинцев» освободили от должности главы Запорожской областной организации партии «Наша Украина».

Правда, по словам самого Евгения Червоненко, воскресная областная партийная конференция, на которой его и освободили от должности в партии, была фальшивкой. На самом деле, никакой конференции не было, а просто группа партийцев в тайне от руководства и политсовета провела собрание, на котором все и решили.

Все мы помним, как еще в пятницу, после заседания политсовета «Нашей Украины» Евгений Альфредович допускал, что в виду несогласия с действиями некоторых людей в партии, в частности Ивана Васюныка и Юрия Павленко, он может приостановить  свое членство в ней. Потому не удивительно, что в свете наведения «дисциплины» в «Нашей Украине» из центра таки могла поступить команда на «усмирение» строптивого главы областной парторганизации.

Как бы там ни было, Червоненко настроен устроить «разбор полетов» в Запорожье. Сегодня вместе с влиятельными запорожцами, членами областного политсовета партии, он попробует разобраться в ситуации и публично выяснить отношения с новоиспеченным главой запорожской «Нашей Украины» Олегом Ткаченко.

О своем смещении с поста главы Запорожской «Нашей Украине», а также об общей ситуации в партии и некоторых нюансах подготовки к Евро-2012 Евгений Червоненко рассказал в блиц-интервью «Главреду».  

Евгений Альфредович, вчера появилась информация о том, что отчетно-избирательная конференция Запорожской областной парторганизации «Нашей Украины» освободила вас от обязанностей главы запорожской областной организации партии. С чем это связанно и что теперь вы намерены делать дальше?

Не было никакой конференции областной организации партии. Просто господин Ткаченко в тайне от всех, и даже от областного политсовета партии собрал конференцию. Без представителей центрального комитета, без ничего. Он обманул многих однопартийцев. Я вчера разговаривал с одним известным человеком в области господином Александром Стахурским. Он говорил, что Ткаченко всем рассказывал, будто всех предупреждал о партийной конференции за две недели. Что здесь скажешь. Я сегодня буду в Запорожье, будем разбираться. Там будут все детали.

Есть категория людей, говорить о которых даже и не хочется. Мне это не интересно даже. Эта трагедия частой смены власти и безвластия в «Нашей Украине». Партию просто добивали. Всякие люди начали появляться изо всех щелей – это просто пена и накипь.

Вас не приглашали на так называемую областную партконференцию?

Никого не приглашали. Ткаченко мне позвонил в воскресенье, когда уже шла «конференция». Я его только спросил, «зачем же ты звонишь»?

Как теперь вы будете строить свои отношения с партией?

Я четко выражу свое отношение к партии, но позже. Я один из тех, кто ее создавал. Я никого не боюсь. Я открыто скажу все. Не променяю никакие карьерные коврижки на чувство собственного достоинства. Сегодня в 18.00 в Запорожье будет пресс-конференция областного политсовета партии. Там обо всем расскажем.

Вы видите свое будущее в «Нашей Украине»?

Хочешь рассмешить Бога, скажи ему свои планы. Это завесит от позиции «Нашей Украины». Я хочу получить ответы. Я никогда не был ни в каких партиях, ни предателем, ни бегуном. Это круг единомышленников. Я понимаю «Нашу Украину» как круг людей, которые делали демократию в этой стране. Если партия превратилась в накипь мелких сельских карьеристов, то нам не по дороге. Я этих людей называю «село в Бриони». Вот они даже Брионии не научились носить, и дорогие часы тоже. Всегда были дворяне, это люди с традициями и честью. А были «нувориши», вроде бы оделись, а ничего не изменилось. Это я образно говорю, но я просто хочу получить ответы.

Имеет ли партия перспективы с Верой Ульянченко во главе?

Жизнь покажет, дела громче слов. Партия будет иметь перспективу, если появиться идеология, которая хоть наполовину подожжет факелом в душе то, что у нас было раньше. А партию карьерного типа под лидера делать вряд ли выйдет. Тут нет столько денег. Нужно «зажечь» людей. Чтобы люди нам поверили, а это очень проблематично.

Когда можно ожидать решения, с партией вы или нет?

Это мое личное дело. Саму партию это не волнуют.

Можно ожидать, что вы еще отыграете ситуацию с лидерством в запорожской «Нашей Украине»?

Я буду действовать по закону. Понимаете, вот этот человек, Олег Ткаченко, который провел там  «тихий переворот» - это глава самого маленького района Запорожской области. Когда я был губернатором, я подал представление на его отставку Президенту. Президент его уволил, а он до сих пор судиться с нами по этому поводу.

Со мной в политсовете партии были уважаемые люди из Запорожья. Не зависимо от «Нашей Украины», они уважаемы – директора крупных предприятий и так далее. Мы сегодня хотим собраться вместе, и понять, как Олег Ткаченко мог обманом все подделать. Или это у нас уже так повелось, - одни без конкурса стадионы строят, а другие проводят в партии самозваные собрания. Тогда зачем это все нужно?  У меня нет задачи возглавлять областной политсовет. Я ее все равно хочу передать, только тому, кого выберет конференция и уважаемые люди в Запорожье. Чтобы от этого был эффект.  

В четверг планируется осмотр Президента процесса подготовки Киева к Евро-2012. Киевские власти будут показывать Президенту  готовность города. Вам будет что показать Виктору Ющенко, с чем вы придете к Президенту?

Со своими ногами я приду туда. Это ж не один день идет подготовка. Все будет нормально.


Как можно объяснить то, что Юрий Павленко предложил увеличить смету работ по реконструкции НСК «Олимпийского» чуть ли не в два раза, более чем на миллиард гривен. Насколько оправдана такая смета работ?

В любой нормальной стране за это бы подали в отставку. В бизнесе бы отрубили руки, дали бы волчий билет с названием «вор» отправили на рынок труда. А у нас страна не нормальная. У нас не хотят иметь нормального человеческого достоинства. Почему никто не говорит, что проект такого же стадиона, той же компании в Хожуве стоит 5 миллионов евро, а у нас 30 млн.? Это же вообще типовой проект! Мне рассказали страшную вещь, это еще не подтвержденная информация, но у нас по контракту проект реконструкции стадиона в Киеве может быть закончен аж в июне 2010 года!

Когда начинаются разговоры о том, что будут контролировать расход денег, будут использовать отечественные материалы, - так это правильно. После моего выступления на «Свободе» это уже вся страна понимает. Во всем мире сейчас падают цены на стройматериалы и стоимость работ. У нас же падение рынка, смета тоже должна дешеветь! Но я не верю заклинаниям чиновников, которые погубили конкурс с тендером и добились единого исполнителя. Все заклинания о контроле МВД и СБУ, что они буду контролировать цены – это вранье. Цены может контролировать только тендер. Так работают все капиталисты, когда тратят свои деньги.  

По вашему мнению, что будет со сметой на «Олимпийский»?

Я не знаю, я ведь не работаю в правительстве. Более того, Васюнык  и Суркис очень не хотят, чтобы я работал в Киевгосадминистрации. Им не удобно, что я там есть и мешаю делать что захотят.

Кстати, вы на политсовете партии в пятницу общались с Васюныком и Павленко по этому поводу? Говорили, что там был какой-то скандал между вами?

Не было никакого скандала. Васюныка там вообще не было. Это все слухи. Я вообще не скандальный человек. Я разговаривал с Павленко, спокойно, по-человечески. Мы обсуждали, какой разговор был у Президента на совещании по Киеву две недели назад в понедельник. Тогда меня туда не пустили. Я хотел узнать, как все было, и какая позиция Президента. Там все клерки устроили. Я знаю, что Черновецкий и Довгий поднимали вопрос, чтобы позвать Червоненко, ведь он там у рамки стоит. Но не позвали.  Издеваются просто. Я готов к любому приговору своего участия в Евро. Но покрывать свою седую голову позором я не собираюсь. Я хочу честно смотреть людям в глаза. Украсть и убежать не для меня. Мне и бежать некуда.

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