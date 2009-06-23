Выборы под балалайку

Ирония политической истории новейшей Украины: после оглушительного поражения проекта «Янукович – наш президент» на выборах 2004 года пиарщики из Белокаменной ушли с первых ролей на украинской политсцене. Оголившиеся было участки иностранных бойцов технологического поля по мере ухода россиян тут же занимали американцы, поляки, французы…

И вот спустя пять лет новая кампания вновь стартует с доминированием российских технологов в предвыборных штабах. Российская газета «Свободная пресса» в мае в статье «Русский PR снова идет выбирать президента Украины» пишет: «Несмотря на провальный опыт выборов-2004, московские политконсультанты в Киеве по-прежнему в цене. О начале кампании в Украине говорит тот факт, что в Незалежную потянулись российские политтехнологи и пиарщики».

Универсальные солдаты

Для того, чтобы понять, почему стало возможно возрождение русского политтехнологического феникса и на нынешней кампании он вновь сыграет ключевую роль, нужно сегодня четко зафиксировать несколько вещей. Тогда станет ясно, почему украинские заказчики – весьма прагматичные люди – снова приглашают россиян на первые роли.

1. Говоря о поражении россиян на выборах 2004 года, необходимо иметь в виду, что российские технологи все же не имели полного и безусловного влияния на определение концепции кампании Януковича и ее реализацию. До лета 2004-го очень весомую роль в президентской кампании Януковича играл российский галерист и политконсультант Марат Гельман. Он пользовался значительным влиянием на тогдашнего руководителя Администрации Президента Украины Виктора Медведчука – сказывался долгий опыт сотрудничества. Однако летом 2004-го Гельман из кампании выпал: его «ушло» непосредственное окружение Януковича - штаб, который возглавлял вице-премьер Андрей Клюев, не доверял протеже Медведчука.

Ближе к концу кампании, уже к сентябрю, в штабе Януковича появились российские технологи Тимофей Сергейцев, Дмитрий Куликов и Искандер Валитов. Но они уже работали далеко не на уровне принятия решений. На вторых ролях в раскрутке «Виктора Федоровича Тому Що» также активно участвовали россияне Вячеслав Никонов и Сергей Марков.

Да, эффектно светился еще Фонд эффективной политики (ФЭП) Глеба Павловского. Но и он не вел кампанию Януковича. Их главный вклад был в создании информационного поля вокруг тогдашнего премьера, в первую очередь в российских СМИ, констатирует участник кампании 2004 года, президент Института национальной стратегии Станислав Белковский.

2. В Киеве достаточно политиков, которые не прочь «по традиции и для гарантии успеха» заручиться поддержкой российских технологов. Россияне, конечно, утратили после 2004 года имидж носителей некоего высшего разума, но по-прежнему готовы как выстраивать по заказу клиента полномасштабные кампании, так и отвечать в этих кампаниях за отдельные участки. Что они и демонстрировали при работе с украинскими политиками в 2005-2009 годах. Своими восторгами поделился недавно Борис Колесников: «У россиян самые лучшие съемочные группы, аналитика, славянская ментальность. В Украине нет ни одной съемочной группы такого уровня. Это не политтехнологи, а режиссеры, художники-постановщики». Учитывая то, что Янукович определил именно Колесникова ответственным за идеологическое направление предвыборной работы «регионалов», понятно, «ушки» чьей ментальности и дальше будут проглядывать в действиях членов ПР. Проглядывают они уже очень давно - помимо групп технологов первого эшелона, как минимум с прошлого года с «регионалами» работает и группа технологов калибром поменьше. Группа занимается формированием идеологического реагирования.

Очевидно, полностью солидарна с коллегой и Юлия Тимошенко, уже несколько лет работающая с «Имидж-контактом» Алексея Ситникова. Профессор психологии и руководитель PR-кампании «Имидж-контакт» Ситников не пропустил ни одной электоральной кампании в Украине за последние восемь лет.

Его «имиджевый» коллега – генеральный директор аналитического агентства «Нью Имидж» Евгений Минченко – регулярно курсирует между Москвой и Киевом. Наводит мосты, прощупывает почву. Минченко утверждает, что российские пиарщики есть в штабах у Юлии Тимошенко, Арсения Яценюка, Сергея Тигипко.

На прошлых выборах в 2004 году на Ющенко работали и «Никколо М», и «Имидж-Контакт». «Никколо М», возможно, и на этот раз будет с ним работать.

3. Россияне готовы работать практически со всеми клиентами в Украине. Как признается Евгений Минченко, «в отличие от американских технологов, которые ориентируются на позицию Госдепа, наши аполитичны. Когда американцы стоят перед выбором «национальные интересы» или «интересы клиентов», то они отдают предпочтение первому. Россияне в массе своей выступают в качестве «безыдейных профессионалов». Лично я придерживаюсь позиции, что нельзя работать с откровенно антироссийскими силами».

4. Американские технологи (тот же Пол Манафорт у Януковича) доказали, что работают чрезвычайно профессионально. Но работают без учета местной специфики – схема работы в Украине полностью идентична схеме работы в какой-нибудь центральноафриканской стране. Россияне же стараются учитывать местный украинский контекст. (Другое дело, что учет этого контекста осуществляется строго в рамках огромной мегасхемы неукраинского происхождения, о чем чуть подробнее ниже.)

Это те качества в работе россиян, которые являются плюсами для украинских заказчиков. В то же время есть целый ряд угроз и опасностей от массового «забега» россиян на украинский рынок.

По принципу «свой-чужой»

Во-первых, российские технологи, получают по роду порученной им заказчиками в Украине деятельности доступ нередко к самой закрытой информации о политической, экономической и социальной жизни нашей страны. При этом, как ни крути, все они – элементы российской машины-«матрицы» - машины с четкими политическими и не менее четкими весьма специфическими интересами. Как заезжие россияне обращаются с этой информацией и знакомится ли с ней кто-то еще, кроме них – вопрос открытый и очень тревожный.

Во-вторых, будучи органичными частями чужеродной машины, они конструируют и реализуют в Украине архетипы, смыслы и образы как минимум чужеродные (а то и прямо враждебные) украинскому ментальному полю.

В-третьих, утверждаясь на любом плацдарме, россияне работают по тактике: плацдарм отдается в полное пользование своим. Против «чужаков» (главным образом - украинцев) используется напалм. Все, что из «другой песочницы» - хоть украинской, хоть американской – выжигается. За исключением единиц, которых они принимают в свою игру. «Приймы» занимают позицию младшего партнера и играют полностью по правилам принимающей стороны.

Эта характерная особенность их работы имеет сразу несколько негативных последствий. Одно заключается в том, что украинцы, умеющие делать все то же, что и россияне, теряют жизненно необходимые возможности оттачивать свое мастерство и реализовывать собственные наработки на практике. «И российские, и американские технологи отнимают у нас работу. Поэтому они, конечно, плохие. Нужно же иметь национальную гордость», – говорит украинский технолог Виктор Небоженко.



И еще одно, что должно особенно беспокоить украинских заказчиков услуг россиян: вместо создания максимально эффективной смешанной украинско-российской команды технологов создается моногенная, российская, структура с куда меньшей эффективностью, нежели смешанная команда профессионалов высочайшего класса. Что не мешает заказчикам говорить об органичном сосуществовании украинских технологов и их российских коллег. К примеру, отвечая на вопрос, работают ли в его избирательном штабе российские технологи, Сергей Тигипко сказал: «Во всех штабах есть технологи, которые консультируют украинских технологов. Мы получаем помощь не только от российских, но и от других консультантов, с которыми мы сотрудничаем по одной, по второй или по третьей программе. Невозможно провести кампанию людям, которые не знают ситуацию в Украине, которые не проводили кампании в Украине».



Наконец, российские политтехнологи лишь отрабатывают на Украине сценарии, которые затем будут реализовывать на региональных выборах в России. «Россияне работают с Украиной как с некой площадкой, на которой можно потренироваться перед тем, как что-нибудь натворить где-нибудь в Саратовской или Калиниградской области», – говорит Небоженко.

Похоже, на предстоящей избирательной кампании объективно существующие вопросы об угрозах, связанные с очередным массированным заходом на украинскую кампанию россиян, вряд ли получат свое разрешение. Если заказчики и их окружение в ходе этой кампании поймут, что долгосрочный и масштабный поиск российскими технологами на украинской земле ответа на исконно русский вопрос «Как нам обустроить Россию?» несет в себе угрозу процессам обустройства Украины - уже и это будет огромным прорывом вперед к самоидентичности страны.