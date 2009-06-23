«Обамозаменитель» для Украины

Американский президент уже встречался со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым в Лондоне во время мартовских переговоров лидеров двадцати стран мира, которые обсуждали пути борьбы с финансовым кризисом. Тогда же глава РФ пригласил в гости американского коллегу. Визит Обамы в Москву состоится 6-8 июля.



«Главреду» известно, что в США горячо обсуждался вопрос возможного визита Барака Обамы в Киев. Но в итоге было принято решение повременить с этим. В Вашингтоне не хотели бы впутывать американского лидера в украинские внутриполитические разборки – во время президентской кампании Обаму чего доброго могли бы обвинить во вмешательстве во внутренние дела Украины.



Но главная причина американского «игнора», конечно, состоит в том, что в США просто не видят ответственных партнеров в Киеве. Американцы доверяют Ющенко, но понимают, что он мало влияет на происходящее в стране. Вместе с тем, в Штатах осознают, что Тимошенко сохраняет влияние на ситуацию, однако ей доверяют мало. В Штатах ждут, когда украинцы сделают свой новый выбор; Белый дом решил взять своеобразную паузу в отношениях с Украиной – до президентских выборов.



Естественно, на этом фоне в Киеве усилились опасения, будто США делают акцент на развитии отношений с Москвой, а Украина на данном этапе не представляет какого-либо интереса для Вашингтона. Особенно эти подозрения укрепились после символической перезагрузки российско-американских отношений. Но американцы в неформальных беседах подчеркивают, что такое впечатление не соответствует действительности. Да, Вашингтон разочарован в украинском политикуме, но это не означает, что США утратили стратегический интерес к Украине в целом.



Американские эксперты, занимающиеся Украиной, настойчиво советовали Бараку Обаме посетить Киев. Пускай даже с краткосрочным визитом. «Главред» уже писал и о призывах украинской диаспоры в США по этому поводу. Так, известный активист украинской диаспоры в США, профессор политических наук в Рутгерском университете (Нью-Джерси) Олесь Мотыль уверен, что была бы очень символичной простая остановка американского президента в столице Украины после посещения им Москвы. «Обама должен поехать в Киев. Можно хотя бы остановиться в Борисполе на два часа, посидеть в VIP-зале с Ющенко, выпить кофе и все. То, что он не едет, – по-моему, ошибка», - уверен Мотыль.



Американские дипломаты, правда, придерживаются иного мнения. «В Украине были бы еще более разочарованы, если бы Обама связал свой визит с поездкой в Россию. Так было во времена Билла Клинтона, который делал короткую остановку в Борисполе для встречи с украинским руководством по дороге в Россию. Американское руководство тогда очень критиковали за это», - парировал в неофициальной беседе с «Главредом» американский дипломат. «Наш президент обязательно приедет в Украину. И этот визит не будет связан с Россией. Он будет связан с Европой», - подчеркнул наш собеседник.



Визит Джозефа Байдена в Киев как раз и связан с тем, чтобы показать: в США об Украине помнят, но активность отношений зависит от самих украинцев. Байден в данном случае является своего рода «Обамозаменителем», утешительным призом для Украины, который должен мотивировать украинское руководство быть более ответственным.



Полагаем, что Байден не зря решил посетить Украину в конце июля. Украинские парламентарии будут находиться в отпуске – таким образом удастся избежать всякого рода обострений в политической жизни страны и связанных с этим различного рода эксцессов: блокирования трибуны, запусканием воздушных шаров и т.п. Можно надеяться, что этот период будет сравнительно спокойным.



Очевидно также, что для американской администрации важно, чтобы визит Байдена в Украину состоялся после переговоров Обамы в России. Это продемонстрирует Москве: Вашингтон не собирается менять своих внешнеполитических приоритетов в том, что касается поддержки Киева и Тбилиси (после Украины Байден посетит Грузию). Любопытно, что Байден встретится с грузинами фактически накануне годовщины российской военной кампании.



Не исключено, что во время визита в Киев американский вице-президент поднимет вопрос о воссоздании специальной межгосударственной комиссии. Такая существовала во времена Леонида Кучмы – она называлась комиссия «Кучма-Гор». С этим предложением ранее выступил Брукингский институт. Правда, американцы пока не могут определиться, кто возглавит возобновленный механизм сотрудничества с украинской стороны. Есть риск, что она будет называться именами сразу трех политиков – «Байден-Ющенко-Тимошенко» (получится еще один БЮТ?).



-- КОММЕНТАРИИ



Александр Сушко, директор Центра мира, конверсии и внешней политики:



{1-} Вряд ли можно рассчитывать на подписание новых документов во время визита Байдена в Киев. Он, по всей видимости, будет говорить о сотрудничестве в сфере энергетики, безопасности, о политическом сотрудничестве. Это чрезвычайно важный визит. Как раз в том смысле, что на данный момент практически невозможно договориться о визите в Украину президента США Барака Обамы. Вероятно, визит Байдена – это то соломоново решение, с помощью которого США показывают поддержку тем странам, которых считают своими союзниками в регионе.



Иосиф Цискаришвили, президент Клуба независимых экспертов Грузии: {2-}

Визит Байдена не случайно проходит после визита президента Обамы в Россию. Вы заметили, что о предстоящем визите Байден сообщили фактически за месяц? Такое очень редко происходит в международной практике. Иногда визиты держатся в секрете до последнего. Думаю, сам факт того, что о визите объявили до поездки Обамы в Россию, о многом свидетельствует. Это один из сигналов России. Таким же сигналом является и сегодняшний визит министра иностранных дел Грузии в Вашингтон. И здесь я тоже не верю в случайность. Это абсолютно недвусмысленная попытка убедить Россию, что Украина и Грузия – не разменные карты для российско-американских отношений.