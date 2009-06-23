Век правительства недолог?

Сегодня они успели и трибуну поблокировать, и дату президентских выборов назначить, и одного министра уволить… Надо сказать, начало сегодняшнего пленарного дня не давало оснований предполагать, что день будет плодотворным. Сначала «регионал» Дмитрий Табачник с парламентской трибуны потребовал отставки министра образования Ивана Вакарчука – назвав его «министром деинтеллектуализации» и обвинив в нарушении Конституции «антигуманным и непрофессиональным экспериментом над учениками, их родителями и сотнями учителей и преподавателей» (так «регионалы» оценили масштабный проект, реализуемый Вакарчуком, – внешнее тестирование). Далее – когда депутаты взялись за первый пункт повестки дня, изменения в Бюджетный кодекс – «регионалы» заблокировали трибуну. Как объяснил Николай Азаров, предложенный правительством законопроект носит сугубо предвыборный характер: посредством нового Бюджетного кодекса Кабмин планирует вручную перераспределять бюджетные назначения на местах, сделав тем самым бюджетную политику частью избирательной кампании Юлии Тимошенко. Допускать такую ситуацию «регионалы» не собирались, и поэтому, когда убедились, что в зале имеются голоса за принятие этого закона (а сигнальное голосование показало, что «за» готов проголосовать аж 251 депутат), устремились к трибуне. Напряжение удалось снять довольно легко: Владимир Литвин позвал лидеров фракций на согласительный совет в свой кабинет, а парламент просто пошел дальше по повестке дня. Едва ли не самым резонансным ее вопросом стало назначение парламентом даты президентских выборов. После того, как Конституционный суд признал неконституционной одну дату, «придуманную» парламентом – 25 октября этого года, – депутаты высказали еще три версии, когда, по их мнению, нужно выбирать Президента. «Самооборонец» Геннадий Москаль оказался самым радикальным – он предложил идти на выборы уже 22 ноября. «Бютовец» Андрей Шевченко был уверен, что выборы нужно проводить 27 декабря. Наконец, Владимир Литвин уже давно зарегистрировал в Раде постановление с датой, за которую выступает и Банковая, – 17 января 2010 года. Интриги в зале не было – депутаты прекрасно понимали, что любую дату, кроме 17 января, Президент обязательно оспорит в Конституционном суде, поэтому еще вчера на согласительном совете представители всех парламентских фракций заявили, что они смирились с этим предложением и готовы голосовать за проект Литвина. Такую же позицию занял профильный комитет по вопросам государственного строительства. Его представитель «бютовец» Сергей Подгорный признал, что «комитет, исходя из общечеловеческих соображений, мог бы согласиться с датой 22 ноября, чтобы в новый год страна вошла с новым Президентом». Но, в силу известных обстоятельств, комитет рекомендовал парламенту голосовать именно за январскую дату. Это депутаты и сделали. «За 17 января» проголосовали аж 399 парламентариев. Параллельно парламент направил протокольное поручение комитету по вопросам госстроительства – неотложно подготовить необходимые изменения в закон о президентских выборах, и ряду других органов государственной власти – относительно содействия формированию государственного реестра избирателей. Назначив президентские выборы на январь, депутаты вздохнули с облегчением. Однако не все: в кулуарах парламента ряд «регионалов» и «бютовцев» прогнозировали, что в разгар избирательной кампании Президент либо «неравнодушные» народные депутаты могут оспорить в Конституционном суде и эту дату. А Суд – неровен час – признает неконституционной и ее. Что делать тогда? Вносить изменения в Конституцию, чтобы способ назначения даты выборов был более однозначным и оспорить его не представлялось возможным. Само собой, для этого нужно время – две парламентские сессии, то есть, как минимум, полгода. А кто в это время будет исполнять обязанности главы государства? Виктор Ющенко! «Нашеукраинцы», причем как близкие к Президенту, так и очень от него далекие, всерьез к таким прогнозам не относились, называя их всего лишь свидетельствами взаимного недоверия, если не сказать паранои в депутатской среде. Теперь депутатам предстоит срочно наработать изменения в закон о выборах Президента, причем сокращение сроков кампании со 120 до 90 дней – это только верхушка айсберга. «Дьявол кроется в деталях», – многозначительно говорят «Главреду» сведущие в избирательном законодательстве народные избранники, намекая на то, что новый закон вполне может быть выписан «за» или «против» абсолютно конкретных кандидатов в Президенты. Так или иначе, «Главред» планирует обратиться к теме работы над новым законом о выборах Президента в ближайшее время… Дальше парламент приступил к увольнению Иосифа Винского. Еще вчера его соратник Геннадий Задирко сомневался, что в парламенте наберется достаточное количество голосов для того, чтобы удовлетворить заявление об отставке министра транспорта. Однако интриги не получилось: «регионал» Александр Ефремов заявил, что Винский «завалил» инфраструкутрные проекты под Евро-2012 на Донетчине и Луганщине, поэтому «бело-голубые» отдадут свои голоса за его отставку. Изгнание Винского из правительства получилось образцово-показательным: Рада отказалась удовлетворить его заявление об отставке, зато единодушно, 365 голосами, поддержала представление об увольнении, позже направленное в парламент Юлией Тимошенко. Этот нюанс имеет очень важное символическое значение: с формальной точки зрения Винскому не удался уход из Кабмина с гордо поднятой головой, его изгнали оттуда по представлению непосредственного шефа. Ну, а кроме того, такая формулировка увольнения не дает Винскому права претендовать на льготы и привилегии, положенные бывшему члену Кабмина… Решение «проблемы Винского» в очередной раз актуализировало кадровый вопрос, над которым коалиция ломает голову еще с декабря прошлого года. Лидеры большинства, с завидной регулярностью бодро рапортующие: «Все решится на этой неделе», – все так же сохраняют оптимизм. По словам «бютовца» Андрея Кожемякина, не исключено, что уже послезавтра Рада может назначить новых глав Гостелерадио, Антимонопольного комитета и (главное) Минфина. Однако, по данным «Главреда», никаких принципиальных изменений на кадровом фронте за последнее время не произошло. Как и раньше, в парламенте нет возможности собрать 226 голосов под любое голосование за назначение любого претендента на любую вакантную должность. Более того, мало шансов на успех имеет и реализация «второй части» кадрового вопроса – «зачистки» Кабмина от тех министров, к которым имеются претензии у Юлии Тимошенко и других влиятельных коалициантов… Сегодня «регионалы» заявили: если в Раде возникнет вопрос об отставке тех или иных членов Кабмина, то «бело-голубые» поддержат увольнение только Ивана Вакарчука и Юрия Луценко. А вот отставка тех же Николая Онищука или Ивана Васюныка – это «разборки» между коалициантами, так пускай они сами с этим и разбираются… Так или иначе, сегодня в Раде лидеры коалиции опять много говорили о том, что кадровые голосования могут состояться в четверг и избегали называть фамилии выдвиженцев на тот или иной пост. Одним словом, ничего нового. Упомянем лишь о том, что главная интрига на кадровом фронте запустится в субботу, когда съезд «Народного Союза «Наша Украина» может принять решение об отзыве министров, назначенных по своей квоте из Кабмина. «Нашоукраинцев», напомним, в Кабмине сейчас четверо: Иван Васюнык, Алексей Кучеренко, Николай Онищук и Юрий Павленко. В кулуарах члены внекоалиционной части НСНУ заверили «Главред»: Иван Вакарчук и Василий Князевич хоть и беспартийные, но, скорее всего, последуют рекомендации съезда. Массовый исход министров из Кабмина вполне может парализовать работу правительства и еще больше ослабить Юлию Тимошенко в преддверии начала избирательной кампании и, что, пожалуй, еще важнее, второй волны кризиса, которую эксперты прогнозируют на осень этого года… После перерыва число буйных голов в сессионном зале уменьшилось, и Рада, хоть и со скрипом, но без любых попыток блокирования трибуны приняла многострадальные изменения в Бюджетный кодекс. Другим заслуживающим внимания законопроектом, проголосованным сегодня в первом чтении, стал проект «литвиновца» Олега Зарубинского, коим он предложил обязать украинские партии регулярно отчитываться перед избирателями за выполнение своих политических и предвыборных программ. Дальше работа Верховной Рады пошла без сучка, без задоринки. Единодушно проголосовав еще за несколько менее резонансных законопроектов, депутаты разошлись из парламента с глубоким чувством того, что сегодняшний пленарный день был прожит ими не зря…