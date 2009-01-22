Александр Гудыма: «Политики и пресса не должны требовать полной открытости газовых контрактов»

О принципах ценообразования на газ для украинских потребителей в свете нового газового контракта, о формулах на поставки и транзит газа через Украину, а также об условиях функционирования «Газпрома» на украинском рынке газа в интервью «Главреду» рассказал член топливно-энергетического комитета Верховной Рады, депутат от БЮТ и советник премьер-министра по энергетическим вопросам Александр Гудыма.



Александр Николаевич, расскажите, каким вы видите механизм образования цены на газ для украинских потребителей на 2009 год? В первом квартале Россия будет продавать нам газ по 360 долларов за тысячу кубометров. Юлия Тимошенко говорит, что среднегодовая цена на газ составит 228-229 долларов, и именно от этой цифры будут отталкиваться при расчете цены для потребителей на целый год. Как это можно сделать?



Для меня эта ситуация нова. До сегодняшнего дня все потребители удерживали газ по тем ценам, которые определяла Национальная комиссия по вопросам энергорегуляции. Но мы имели балансы и прогнозируемые цены на целый год. Сегодня обстоятельства изменились.



Если у правительства есть собственные расчеты и оно выходит на среднегодовую цифру, о которой уже говорила премьер-министр, то ее может утверждать НКРЭ по представлению Кабмина.



В этой ситуации можно привести пример оплаты за тепло в Киеве. Киевляне платят за тепло по тарифам киевской власти даже тогда, когда тепла нет, равномерно, в течение года. На самом деле «Киевэнерго» дает энергию только несколько месяцев. Поэтому вопрос ценообразования – это дело органа, который отпускает продукцию.



Правда, если правительство хочет установить среднегодовую цену на газ для потребителей, то несколько рискует. Оно не может подсчитать со на 100-процентной точностью цену на четвертый квартал. Правительственные чиновники знают, что будет падение, называют какие-то приблизительные цифры, намного меньше, чем 360 долларов, но это все равно очень рискованный баланс. Риск есть, но другого выхода нет. Думаю, НКРЭ по представлению «Нефтегаза» будет утверждать единую среднегодовую цену на газ. Это не противоречит действующему законодательству.



Сейчас у нас население потребляет газ согласно трем категориям потребления. НКРЭ имеет право сузить количество категорий, которые платят разные цены. То есть НКРЭ имеет право установить новые тарифы и разработать градации для промышленных потребителей и коммунального сектора. Украина в действительности не имеет возможности удовлетворять нужды коммунальной сферы газом украинского происхождения, там есть доля российского газа.



Перед НКРЭ стоит сложная задача – разобраться и установить правильные тарифы. Но комиссия ее выполнит и установит новые тарифы на газ, только сбалансировав цену газа собственной добычи и цену докупленного для коммунальной сферы российского газа. Задача НКРЭ и правительства – разбить всех потребителей по градациям, чтобы промышленные потребители, условно заводы Ахметова и Фирташа, получали российский газ по средней цене на протяжении года, как на то уже настроилось правительство.



Сейчас высказываются предостережения, что если «Нефтегаз» будет собирать у потребителей плату за газ по среднегодовой цене, то он не должен будет платить россиянам за первый квартал по 360 долларов. Как выходить из ситуации?



Проблема заключается в том, что, несмотря на обещание Путина показать газовые контракты всей Европе, он эти контракты не показал, и ни одно европейское государство не показало. «Нефтегаз» тоже не обязан раскрывать все подробности газовых соглашений. Не должны требовать политики и пресса полной прозрачности газовых контрактов. Мы не будем знать всех подробностей оплаты за газ в подписанном соглашении. Россия говорит о безусловной оплате и каких-то сроках, в случае нарушения которых будет требовать деньги наперед. Но никто не узнает, что на самом деле будет скрыто от нас за рамками того, что нам озвучат.



Как вы понимаете формулу, к которой пришли для определения цены газа для Украины? Вы можете ее назвать? Из каких составных частей она будет состоять?



Мы ее не будем знать, и посчитать цену не сможем, и это правильно. Формула устанавливается для каждого государства в зависимости от цены на нефть, она не универсальна.



Россияне - монополисты и диктуют условия Европе, на которые она и должна соглашаться. У ЕС нет координирующего газового органа, Еврокомиссия не имеет никакого отношения к деятельности коммерческих газовых структур, поэтому единой формулы нет. Есть алгебра, универсальная для Украины, США и Европы. В газовой сфере действуют правила бизнеса и правила применения газовой формулы к каждому конкретному государству. У каждой страны разное время, в течение которого происходит изменение цены на газ после изменения цены на нефть.



Россия не комментирует нам свои газовые подходы, это ее право. ЕС ей это позволяет, ведь Россия не ратифицировала Энергетическую хартию. Формулы не универсальны в применении, иначе бы возникал логический вопрос, почему страны-соседи платят разные цены, будучи равноудаленными от России.



Аналогично, единых формул на транзит тоже не существует в виде математического или алгебраического уравнения. Транзит идет различными путями и доставка газа очень различна. Поэтому понятие «рынок» в газовой сфере – абстрактное. О каком рынке можно говорить, если есть государства, которые потребляют 90% российского газа? Это полная монополия. Россия использует это и выкручивает таким государствам руки. Они вынуждены подписывать «рыночные» формулы, поскольку не могут показать зубы. Германия и Франция могут показать зубы, потому что имеют диверсифицированные пути поставки энергоресурсов.



То есть принципов расчетов «рыночной» ставки на транзит газа через Украину мы также не узнаем?



Это вопрос политический. «Газпром» хочет, чтобы эта «рыночная» ставка была меньше. Формулы нет, есть общие понятия, применяемые «Газпромом» к конкретным компаниям. Они будут бороться за каждый доллар транзита, мы тоже. Какой будет компромисс – непонятно, но цена будет меняться в сторону увеличения. Хотя люди из Секретариата Президента и оппозиционного правительства будут говорить о необходимости самых высоких ставок транзита, которые только можно услышать.



Принципы формирования цены за транзит уже зафиксированы в подписанном соглашении, станет ли это еще предметом дискуссий? То есть, будут ли на этом играть переговорные стороны?



Если бы все уже зафиксировали, это было бы идеально. Но, ввиду того, что мы подписывали соглашение в таких непростых условиях, вряд ли там уже все предусмотрели. Есть общие подходы, но никто пока не знает, какой будет плата за транзит с 1 января 2010 года. Делегации еще будут садиться за стол переговоров во второй половине 2009 года и определять цену. Это будет не 2 доллара, она будет однозначно больше 3 долларов за тысячу кубометров газа на 100 километров. Россияне сейчас говорят о 2,5 доллара, и это уже начало дебатов о цене.



Конфиденциальна ли информация об объеме газа, который мы купим в 2009 году? Россияне называли цифру в 40 миллиардов кубометров. Кроме того, мы знаем, что Украина купила 11 миллиардов кубометров технического газа для прокачки транзита. Вместе получается 51 миллиард кубометров в год. Это реальная цифра?



Вполне. Если следовать этой логике, то выходит, что вместо 55 миллиардов, закупаемых раньше, мы закупим 51 миллиард.



Кстати, эти 11 миллиардов газа – это объемы «Росукрэнерго» из наших подземных хранилищ?



И «Укргазэнерго» тоже. Медведев нам сказал, что «Росукрэнерго» не существует ни в каких планах «Газпрома». Этот газ, по сути, был российским, и они посчитали необходимым продать нам его по цене около $154. Потребность Украины в технологическом газе – около 6,5 миллиарда кубометров, то есть при объемах транзита в 110 миллиардов кубометров газа в Европе мы сожжем только часть этого технического топлива. По моим данным, Украина по льготной цене купила технологического газа больше, чем нужно. Поэтому правительство сможет его продать потребителям, которых сочтет приоритетными. Это дополнительный резерв дешевого газа.



Еще один резерв дешевого газа – собственная добыча. За 12 месяцев прошлого года в Украине добыли 21,13 млрд кубометров газа. В январе добыча газа увеличилась едва ли не в полтора раза. В этом случае мы в 2009 году добудем газа не менее 23 миллиардов кубометров.



Российская сторона говорит о том, что 25% газа на украинском рынке будет реализовывать дочерняя компания «Газпрома» «Газпром сбыт Украина». Это отвечает действительности?



Дочерняя компания «Газпрома» будет покупать газ у «Нефтегаза Украины». Они будут получать газ по ценам, которые определит «Нефтегаз» для промышленных потребителей. Они будут продавать газ заводам, условно, Ахметова и Фирташа. Эта компания просто станет промежуточным звеном между предприятиями и «Нефтегазом». От «Нефтегаза» газ продает «Газ Украины». Если «Газпром сбыт Украина» будет продавать этот газ дороже украинской компании, то у них никто ничего не купит.



Фактически это политические договоренности. Зачем они нужны россиянам, непонятно, но это – их дело. Никакие левые заработки они на этом не заработают. Никто не станет заставлять заключать соглашения с «Газпром сбыт Украина», будет два продавца на рынке Украины. Третий продавец – облгазы, хотя это уже отдельная тема. Но все они будут покупать газ у «Нефтегаза» по цене, которую установит НКРЭ. Каждый сам будет устанавливать свою «маржу».



Я не вижу проблемы в том, что 25% украинского рынка будет у «Газпрома». Компания «Газпром сбыт Украина» не будет самостоятельной, она будет подчиняться украинскому законодательству.



Появилась информация, что на заседании СНБО в пятницу могут принять решение об отмене подписанных правительством газовых соглашений. Возможно ли это?



СНБО не может отменять межправительственные и межгосударственные соглашения. Президент как глава СНБО еще в прошлый понедельник обратился в Верховную Раду Украины с письмом, в котором просит депутатов поддержать позицию правительства на переговорах с Россией. Что теперь будет делать Виктор Ющенко на СНБО – непонятно.