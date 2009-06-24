Рядовой Зурабов

Его ненавидят россияне. Его не знают в Украине. Но он будет хорошим исполнителем приказов российского руководства. Возможно, порой самых жестких и неприятных. Он станет своего рода солдатом на дипломатическом фронте, рядовым послом Зурабовым.

Наконец стало известно официально: российское руководство хотело бы видеть послом РФ в Украине 55-летнего Михаила Зурабова – бывшего министра здравоохранения и социального развития, а также экс-председателя Пенсионного фонда России. Завтра в Госдуме, в Комитете по делам СНГ и связям с соотечественниками состоится рассмотрение кандидатуры Михаила Юрьевича. Не стоит сомневаться: его кандидатура будет одобрена депутатами. Одобрение кандидатуры посла – чистая формальность. Даже Константин Затулин, который еще на днях высказывался очень критично в адрес Зурабова, заверил, что проблем с рассмотрением этой кандидатуры не возникнет. Так, мол, хочет президент, а президентская воля обсуждению не подлежит. Даст ли Украина свой агреман (согласие) на приезд Зурабова в Киев в качестве посла? Очевидно, что даст – для отказа нет никаких объективных оснований. Зурабов никогда особо не занимался международными отношениями, он никак не связан и с Украиной. Да, Михаила Юрьевича слишком недолюбливают рядовые россияне. Но народная нелюбовь – это еще не основание для отказа в агремане. Хотя задуматься Киеву есть над чем. В Украину прибудет человек, которому абсолютно все равно, что о нем будут говорить или писать. Зурабов – человек, умеющий выполнять инструкции, даже в ущерб собственному имиджу. Несложно догадаться, какими могут быть инструкции Кремля в отношении Украины в ближайшее время. Зурабов – выпускник Московского института управления, факультета экономической кибернетики. До конца 1980-х занимался преимущественно научной или преподавательской деятельностью. В 1988 году стал председателем совета директоров АКБ «Конверсбанк АО». В 1992 году – генеральным директором страховой компании «МАКС». С 1998 года начинается его карьера государственного деятеля. Вначале он становится советником президента по социальным вопросам, позже - председателем Пенсионного фонда. В 2001 году Зурабов подготовил проект реформирования пенсионной системы, который предусматривал постепенный переход от распределительной пенсионной системы к накопительной. Со временем российские политики признали: зурабовская реформа провалилась. Но пенсионный провал – лишь начало неудач в биографии Зурабова. В 2004 году он назначен министром здравоохранения и социального развития. Ведомство Зурабова решило заменить льготы на денежное обеспечение. Весной 2005 года по всей России прокатилась волна протестов. Это были наибольшие митинги в истории путинской России. Следующая неприятность Зурабова – в ноябре 2006 года был арестован его бывший деловой партнер, заместитель в компании «МАКС» в 1994-98 годах, директор Федерального фонда обязательного медицинского страхования Андрей Таранов. Прокуратура обвинила его во взяточничестве и нецелевом использовании бюджетных средств. Некоторые российские депутаты посоветовали тогда министру Зурабову оставить свой пост, однако тот отказался. В СМИ можно встретить множество публикаций, в которых Зурабов обвиняется в лоббировании интересов страховых и медицинских компаний (в том числе, по слухам, и фармацевтической компании своей супруги). Сообщалось, что государство закупало лекарства на зурабовских фирмах по завышенным ценам. В начале 2007 года Зурабова снова начинают критиковать. На сей раз из-за того, что большое количество льготников осталось без дорогостоящих медикаментов. В апреле Госдума признала деятельность Зурабова на посту министра неудовлетворительной, он продолжает выполнять свои обязанности с приставкой и.о. В сентябре 2007 году формируется новое правительство во главе с Виктором Зубковым. Новым министром здравоохранения становится Татьяна Голикова. Позже стало известно, что Зурабов назначен советником президента Путина, а вскоре – и президента Дмитрия Медведева. У Михаила Юрьевича, несмотря на проблемы с общественной поддержкой, очень неплохие отношения с первыми лицами страны. Доверие российского руководства к нему настолько сильно, что его решили назначить послом в Украине в очень сложный период. Отношения двух стран накалены до предела, вскоре состоятся президентские выборы, идут сложные переговоры вокруг поставок газа в Европу… Любопытно, что в Украине о Михаиле Зурабове мало кто знает. Украинские эксперты очень часто отказывались давать какие-либо комментарии по поводу его предыдущей деятельности. Ответ был достаточно банальным – ничего о нем не знаем. Иная ситуация с российскими экспертами и журналистами, которые говорят о Михаиле Юрьевиче в самих непривлекательных тонах. Сегодня же выступил с резкой критикой Зурабова лидер российский коммунистов Геннадий Зюганов. Он расценивает намерение властей направить Зурабова в Украину «как оскорбление и российскому, и украинскому народам». «Зурабов – бизнесмен по духу и жизненной философии» Станислав Белковский, Институт национальной стратегии, Россия: Михаил Зурабов – это профессиональный бизнесмен. Я бы даже сказал – прирожденный бизнесмен. В 1990-е годы он был первым заместителем министра здравоохранения, затем с 2000 года по 2004 год – председателем Пенсионного фонда и, наконец, с 2004 по 2007– министром здравоохранения и социального развития. На всех этих должностях Зурабов в основном обеспечивал бизнес-интересы определенных структур, среди которых выделялась его собственная страховая компания «МАКС», а также еще несколько страховых компаний, принадлежавших наиболее влиятельным бизнесменам современной России. Назначение Зурабова свидетельствует о том, что в отношениях Украины и России на передний план выходят бизнес-вопросы, а в качестве политического или геополитического партнера Украина Кремлем уже не рассматривается. Зурабов назначен для решения бизнес-вопросов и в этом качестве он может быть вполне полезен российскому капиталу. А то, что он непопулярен в России, то фактически Зурабов был громоотводом, он реализовывал в социальной сфере ту политику, с которой был полностью согласен Путин и которая полностью отвечала линии правящей элиты в целом. Поэтому я бы не стал переоценивать прикладное политическое значение зурабовской непопулярности. Но я бы не сказал, что исполнительность является главным достоинством Зурабова. Главным достоинством его является то, что он бизнесмен по духу и жизненной философии. Он сможет успешно на понятном бизнесу языке обсуждать всевозможные бизнес-вопросы и с крупным украинским капиталом, и с политическим руководством Украины – в частности, вопросы приватизации последних привлекательных предприятий активов – таких как «Укртелеком» и Одесский припортовый завод. В этом его основное достоинство и основная функция как посла. Этим он, конечно, качественно отличается от Виктора Черномырдина, который должен был решать, прежде всего, политические вопросы. Политическая составляющая отношений Украины и России сегодня фактически отсутствует, потому что она умерла. Во всяком случае, ее не нужно искать. Кремль перестал воспринимать Украину как политического партнера и геополитический фактор после Оранжевой революции. Тогда официальная Москва приняла решение, что Украина ей более не интересна в геополитическом смысле. Зурабов только подкрепляет эту тенденцию, но не создает ничего нового в логике российско-украинских отношений. «Медведеву Украина больше не интересна» Тарас Черновол, народный депутата (внефракционный) первый заместитель председателя Комитета по международным делам Верховной Рады: Эта новость меня немного удивила. Буквально позавчера я общался с двумя вице-спикерами Госдумы – с Любовью Слизкой и Валерием Язевым. И у них не было данных, что кандидатура Зурабов будет подана. То есть, видно, это одномоментное решение, которое приняли совсем недавно. Я когда-то встречался с Зурабовым во время конференции. Но у меня не осталось о нем каких-то особых воспоминаний. Его назначение, возможно, и не самый плохой вариант, учитывая сегодняшнее состояние российско-украинских отношений. В России он не является влиятельным политиком, хотя в свое время занимал пост министра здравоохранения и социального развития. Я бы не стал давать оценки по поводу его непопулярности в России. Монетизацию льгот, пенсионную реформу утверждали на более высоком уровне, Зурабов являлся тем человеком, который лишь технически внедрял нововведения. Зурабов не является достаточно заметной фигурой. Но я бы не делал из этого вывод, что отношения между Украиной и Россией понемногу маргинализируется. Назначение Зурабова означает перемещение реализации украинско-российских отношений из посольства России в Украине непосредственно в центр принятия решений, в Москву. Виктор Черномырдин не был той фигурой, которую можно было полностью обойти и полностью проигнорировать. Он делал свой определенный вклад в формирование отношений. Знаете, многие патриотически настроенные украинцы не воспринимали Черномырдина. Но ему надо отдать должное: было очень много случаев, когда официальная позиция Кремля в отношении Украины была ультражесткой, но Черномырдин использовал свой авторитет, чтобы ее максимально смягчить. В случае с Зурабовым этого не будет. Посольство можно теперь рассматривать исключительно как дипломатическое учреждение без политического подтекста. Если кто-то в Украине решал свои вопросы в российском посольстве в Киеве, то теперь ему придется ехать напрямую в Москву. Назначение Зурабова – это ослабление роли самого посольства и определенная демонстрация, что отношения будут переноситься на более низкий уровень. Если Ельцин испытывал к Украине некий пиетет; у Путина также были определенные исторические обязательства в связи с тем, что он стал преемником Ельцина, когда Украина рассматривалась как вечный партнер; у Медведева на сегодня никакого интереса к Украине, никаких обязательств, полный стопроцентный прагматизм. Поэтому больше не стоит надеяться, что мы сможем где-то сыграть на тезисе о большой дружбе с Россией. Этого уже не будет. Не ястреб и не голубь Андрей Окара, политолог и политтехнолог, директор Центра восточноевропейских исследований Назначение Зурабова является знаком того, что вопрос российско-украинских отношений со стороны России откладываются в долгий ящик. Были четыре варианта решения проблемы по новому послу в Украине. Первый вариант – назначение «ястреба», человека, который рвал бы и метал, который создавал бы много проблем и постоянно терроризировал бы украинскую сторону своими заявлениями и действиями. В таком амплуа гармонично смотрелся бы Рогозин или Затулин. Второй вариант – это назначение «голубя», человека украинского происхождения, который бы, с одной стороны, воспринимался в Украине как «свой», а, с другой, он старался бы всячески смягчать и округлять острые углы в украинско-российских отношениях. В таком амплуа я видел трех человек – Валентину Матвиенко, Дмитрия Козака и Виктора Мироненко. Но Мироненко не входит в нынешнюю обойму, в нынешнюю элиту, но в принципе это было бы удачное назначение. Третий вариант – назначение кадрового дипломата. Но, понятно, что украинско-росссийские отношения очень специфические, это не отношения России и Австралии, России и Чехии. Назначение Михаила Зурабова – это четвертый тип мессиджа. Зурабов не является ни «ястребом», ни «голубем», ни карьерным дипломатом. Он является менеджером позднеельцинского, раннепутинского призыва. В России его действительно ненавидят, особенно все те, кто помнит, как пенсионная система под его руководством переходила из распределительной в накопительную. В одном ряду назывались пять фамилий – Чубайс, Греф, Кудрин, Швыдкой и Зурабов. Вот в таком амплуа он позиционирован в России. Его настолько ненавидели в России, что его отставка была действительно продиктована общественным неприятием. У Зурабова нет какого-то радикального плана по Украине – то ли радикального плана на конфронтацию, то ли радикального плана на сближение, на какую-то консолидацию интересов. Поэтому он неплохо вписывается в такую парадигму. Он имеет амплуа менеджера. Поэтому, с одной стороны, отношения должны развиваться прагматично, а, с другой, они будут отложены как бы в долгий ящик. От Зурабова не приходится ожидать никаких новаций по украинско-российским отношениям.