Тайные назначения в БЮТ

Провал переговоров Партии регионов и БЮТ по формированию коалиции и изменению Конституции стал спусковым крючком для подготовки крупных политических игроков к предстоящим президентским выборам. Между тем различные источники (главным образом те, которые мысленно поделили свои роли в коалиции ПРиБЮТ) с надеждой смотрят на возобновление переговоров между двумя политическими силами в поисках точек соприкосновения, сейчас вовсю идет работа по выработке стратегий на предстоящие выборы. На данном этапе и Партия регионов, и БЮТ занимаются формированием предвыборных штабов в центре и на местах. Как известно, ПР еще в начале июня утвердила Николая Азарова главой избирательной кампании Виктора Януковича и назначила ему заместителей, ответственных за определенные направления. Причем сделала это публично и открыто. «Главным креативщиком» в штабе, а заодно и куратором штабов на востоке, стал верный Ринату Ахметову Борис Колесников, «главным юристом» – Александр Лавринович. Представителю так называемой «группы Фирташа» Сергею Левочкину досталась оперативная работа по сопровождению Януковича в регионах, Владимиру Рыбаку – оргвопросы, ну а Анне Герман - традиционно кураторство связей с общественностью и СМИ. В то же время, в лагере главных оппонентов «регионалов» - Блоке Юлии Тимошенко – в эти дни демонстрировалось видимое затишье. Видимое – потому что на самом деле процесс формирования главного штаба был запущен в то же время, что и у «регионалов». Лидер БЮТ, а по совместительству премьер-министр, Юлия Тимошенко тогда же, в начале июня поручила своему заместителю как в партии, так и в правительстве Александру Турчинову сформировать предвыборный штаб, однако на этом вся подготовка и закончилась. Вместе с тем, как стало известно «Главреду» из источников в БЮТ, темпы подготовки бютовцев к битве за президентский пост в январе будущего года в действительности ничем не уступают интенсивности работы их главных конкурентов. По словам наших информированных собеседников, на одном из совещаний в начале июня в доме правительства на Грушевского был поднят вопрос формирования предвыборного штаба кандидата от БЮТ Тимошенко и, разумеется, вопрос руководства штабом. И сидя в «узком кругу» в кабинете Юлии Владимировны, участники разговора услышали фамилию руководителя штаба. Кто бы сомневался, что это будет кто-то другой, а не Александр Турчинов. Интрига, правда, состояла в другом. Когда Юлия Владимировна встретилась со своими соратниками в более широком составе и представила Турчинова руководителем кампании, произошла небольшая заминка. Александр Валентинович, в принципе, не против был браться за работу. Но предложение Тимошенко возглавить штаб и одновременно уйти в отпуск с должности первого вице-премьера его явно застало врасплох. Александр Турчинов попробовал возразить: мол, смысла уходить в отпуск не видит, и может успешно совместить решение двух ответственных задач: организацию кампании Тимошенко и спасение страны от экономического кризиса. На реплику лидера БЮТ, что это недемократично, Турчинов предложил обсудить этот вопрос отдельно, тет-а-тет. Но Тимошенко безапелляционно заявила, что ей от присутствующих скрывать нечего. По данным «Главреда», на упомянутой встрече также обсуждались и другие аспекты избирательной кампании, в частности работа областных организаций БЮТ, которые в последнее время несколько расслабились то ли из-за недостатка финансирования, то ли от отсутствия внимания «центра». Поэтому было решено «усилить» их работу на период кампании, создав несколько параллельных структур по принципу «из центра - в регионы». Так, на время выборов в области, наряду с областной организацией будет работать представитель руководителя центрального штаба, который будет решать оперативные вопросы организации и проведения кампании. Кроме этого, в областях появятся представители, в чьей компетенции будут вопросы информационного сопровождения кампании. Эти люди будут непосредственно замкнуты на Александра Абдулина, который в окружении Тимошенко как раз и занимается «информационными вопросами». По словам источников «Главреда» в политических силах, строительство региональных штабов на предстоящие выборы активизируется на следующей неделе, когда депутаты разъедутся в округа работать над развитием «штабной» инфраструктуры.