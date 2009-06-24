В спорах и склоках

Сегодня парламент, впрочем, как это нередко бывает, не отличился рвением к работе и результативностью. Хорошо хоть за склоками и спорами таки удалось послушать отчет уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нины Карпачевой.



С самого утра депутаты зарядились на «конструктив» - во время выступления депутат Ярослав Кендзьор из НУНС призвал Президента Украины лишить депутата Дмитрия Табачника из Партии регионов гражданства Украины в связи с постоянными антиукраинскими заявлениями последнего. Понятно, реакция «регионалов» была соответствующей, и еще немало времени депутаты выясняли, кто больше Родину любит.

Дальше депутаты подняли острую тему «приключений» бютовца Виктора Лозинского на Кировоградщине. «Регионалка» Елена Лукаш с трибуны рассказала обо всех ужасах смерти крестьянина из Кировоградской области, к которой, по разным данным, причастен депутат от БЮТ. Надо было видеть, как руководство фракции БЮТ бегало по залу, то к первому вице-спикеру Лавриновичу, то к руководству Партии регионов, и что-то рьяно им доказывало во время выступления госпожи Лукаш.

Провалив несколько законопроектов и таки протянув еще несколько документов в первом чтении, депутаты пошли на перерыв, после которого по плану было выступление омбудсмена. Нина Ивановна отчиталась за проделанную в прошлом году работу, но вопросы к ней посыпались не об этом, а о все той же скандальной истории на Кировоградщине. Нина Карпачева подтвердила ужасные травмы Валерия Олийныка и выразила надежду, что правоохранительные органы объективно расследуют трагедию. Но и тут Верховная Рада отличилась результативностью. Когда спикер поставил на голосование постановление о принятии доклада омбудсмена, то голосов для этого не хватило. БЮТ проигнорировал голосование, аргументировав это тем, что постановление не было рассмотрено в профильном комитете по правам человека. С третей попытки Литвину удалось протянуть постановление хотя бы за основу. Но зрелище для иностранных гостей, которые пришли на отчет омбудсмена, было обеспечено.