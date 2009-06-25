Стратегии на выборы и после

Стратегирования и схематизации требует не только Большая Электоральная Игра, но и подготовка к ней. После президентских выборов политические схемы будут выстраиваться в зависимости от их результатов. Хотя часть схем начнет формироваться, адаптироваться, проговариваться еще после первого тура выборов президента, поскольку в конкуренцию фаворитов нужно будет включить тех кандидатов, которые не пройдут во второй тур, но чьи голоса и поддержка в парламенте (и не только) могут понадобиться в ходе борьбы за президентское кресло. Сразу после второго тура выборов начнется борьба за результат выборов в избирательных комиссиях и в судах. Уже сейчас рисуются схемы обеспечения влияния отдельных кандидатов в избиркомах и различных судебных инстанциях. Что касается судов, то в данном случае понадобятся и стратегии. Например, при примерном равенстве голосов выиграть выборы можно за счет оспаривания результатов по отдельным округам. В игре после выборов ключевым будет вопрос о том, какими методами будет решаться вопрос о формировании нового парламентского большинства и назначении нового премьер-министра. Второй вопрос, который буде решатся несколько позже: как будет приниматься новая Конституция и какой она будет по содержанию. По сути, речь будет идти не только о преодолении нынешнего политического кризиса, а о построении нового политического режима, новой системы власти. Предвыборные схемы и стратегии Подготовка к выборам уже началась. И пока на первом плане – схемы. Большая часть кандидатов уже выстраивают организационную инфраструктуру избирательной кампании. Вторая задача – на выборы надо найти средства. В условиях экономического кризиса сделать это очень непросто. Третья задача – надо еще оптимизировать затраты на кампанию, то есть потратить минимум денег так, чтобы они обеспечили максимально возможный результат. В 2004 году фавориты об экономии предвыборных фондов не думали. У многих кандидатов могут возникнуть проблемы с медийной стратегией. Даже у фаворитов медийная стратегия будет отличаться кардинально. Так как у одних есть прямой доступ к информационным ресурсам, а у других – нет. В частности более проблемной эта задача будет для Тимошенко. Ей надо будет обеспечить хотя бы незакрытость телевидения для себя. Пока эту задачу Тимошенко решает успешно. Хотя у нее нет доступа к телеканалу «Интер», зато на других каналах она появляется регулярно. Серьезным вызовом для Тимошенко может стать ситуация, когда ее доступ к эфиру попытаются перекрыть или когда по многим каналам начнут вести тотальную пропаганду против Тимошенко. Хотя, как показывает опыт Виктора Ющенко в 2004 году, эта проблема не является катастрофичной. Тем более что в нынешних условиях фактически невозможно обеспечить полную информационную блокаду. С высокой степенью вероятности телеканалы Пинчука будут предоставляться практически всем ведущим кандидатам. Похоже, что Пинчук на этих выборах не рискует и соблюдает относительный нейтралитет. Во всяком случае, он готов предоставит эфир для всех участников президентской гонки. Тем более что на этом можно еще и подзаработать. Избирательные стратегии В избирательной стратегии надо точно определить свою электоральную нишу, обозначить главный объект критики (политико-идеологическую альтернативу), но, в то же время, понимать, кто является конкурентом (конкурентами) по общей электоральной нише, и, естественно, как с ними бороться. Следует четко и ярко сформулировать положительный образ кандидата, возможности его расширения, определить каким целевым группам и через какие информационные каналы он будет доставляться. В сконцентрированном виде положительный образ кандидата должны отображать главный лозунг и визуальные символы кандидата, ключевые темы кампании, поднимаемые кандидатом. Если обобщить избирательные стратегии основных кандидатов, то можно выделить следующих два основных тренда предстоящих выборов: 1) конкуренция претендентов на роль «антикризисного лидера», способного навести порядок в стране, и преодолеть экономический кризис; 2) борьба «новых» политиков против «старых». Все остальные темы будут фоновыми и вспомогательными. Виктор Янукович в качестве лидера оппозиции будет критиковать обанкротившуюся «оранжевую власть». Коммунисты будут наезжать не только на «оранжевых», но и на «регионалов», которые периодически пытались договариваться то с Ющенко, то с Тимошенко. Ющенко будет выступать в роли защитника национальных ценностей и претендовать на роль защитника демократии. Естественно, в восточных и южных регионах будут апеллировать к пророссийским настроениям избирателей, использовать темы «анти-НАТО» и русского языка. Но они будут играть роль идеологических фильтров, которые должны рассортировать кандидатов на «своих» и «чужих». Точно такую же функцию в западных регионах будет выполнять апелляция к национальным ценностям и критика политиков, продавшихся Кремлю. Разумеется, все будут «мочить» своих конкурентов, не особо разбираясь в средствах и выражениях. Похоже, что одной из тем предстоящей кампании станет конституционная проблематика, пути выхода из политического кризиса. Юлия Тимошенко, скорее всего, попытается выступить в роли «спасительницы нации», не на словах, а на деле выводящей страну из экономического кризиса и политического хаоса. Своего главного конкурента она уже обозначила в лице Виктора Януковича, но в первом туре ей придется решать проблему Яценюка и других новых и старых «посторанжевых» кандидатов. Показательно, что Яценюка она уже записала в технические кандидаты Януковича, а Ющенко в технические кандидаты Яценюка. Для избирателей Тимошенко сформулирует уже привычную альтернативу выбора – либо она, либо Янукович. Решающую роль будут играть не лозунги, а образы лидеров. Кто сможет убедительнее и эффективнее (с точки зрения средних затрат на голос одного избирателя) донести положительный образ лидера до своего электората, тот и выиграет выборы. При этом еще потребуется защитить свои голоса в избирательных комиссиях и судах. Главным технологическим трендом предстоящих выборов станет борьба сетевых технологий – легальных (информационных и организационных) против криминальных, построенных на прямом и косвенном подкупе избирателей. Перманентная война? Риски превращения предстоящей избирательной кампании в настоящую политическую войну очевидны. Об этом говорили еще до попытки создания большой коалиции, актуальность этой проблемы только усилилась после провала переговоров между БЮТ и Партией регионов. Если во второй тур выйдут Тимошенко и Янукович, то они будут биться до конца, даже после оглашения результатов выборов. У «регионалов» уже есть негативный опыт, когда они уступали своим оппонентам, шли на компромисс, и в результате – проигрывали. На предстоящих выборах они не будут повторять эту ошибку. Впрочем, и не в характере Тимошенко признавать свои поражения. Вполне возможен вариант, когда договариваться придется сразу после второго тура, точнее после политической войны вокруг результатов выборов. Надо будет выходить из войны, которая может разрушить государство, искать какой-то компромисс, который может быть связан с легитимацией нового распределения сил после президентских выборов. Возможно, это будет временная схема, включающая проведение внеочередных парламентских выборов. Будет поиск формулы, при которой были бы обеспечены интересы и Януковича, и Тимошенко, дабы они смогли мирно разойтись после второго тура. Это будет сделано для того, чтобы сторона, которая признает выигрыш своего соперника, взамен получит приемлемую компенсацию, либо в качестве поста премьера, либо в качестве гарантий своего присутствия во власти. Не исключено, что договариваться могут и по конституционным вопросам. Это может быть некий конституционный договор, который обозначит условия переходного политического режима и основные параметры будущего изменения Конституции. Возможны договоренности по каким-то точечным изменениям, которые бы гарантировали интересы основных игроков после президентских выборов. А дальше уже нужно сохранить это большинство и наработать более объемный пакет конституционных изменений, который будет реализован позднее. Сорвет ли победитель джек-пот? Есть определенные сомнения в том, что победитель президентских выборов может получить все, то есть абсолютную власть, определяющее влияние на всю политическую систему. И нынешние полномочия Президента ограничены, и в парламенте никто не имеет реального большинства (хотя после президентских выборов возможен переход части депутатов на сторону победителя). Да и структура политических симпатий наших сограждан такова, что новый президент будет иметь ограниченную общественную поддержку. В принципе, по своему характеру, воле и опыту таким абсолютным победителем могла бы стать только Юлия Тимошенко. Но в условиях экономического кризиса ее победа вряд ли будет настолько убедительной, чтобы дать ей возможность сразу переиграть «регионалов» и всех остальных. Поэтому не исключено, что ей придется договариваться со своими оппонентами. Она понимает это уже сейчас. Кстати, в случае победы Тимошенко возможен вариант, когда она, став президентом, в то же время останется главой правительства. Не де-юре, а де-факто. У нас в принципе совмещение этих двух постов не допускается: Президент не может занимать другие должности в органах государственной власти. Но теоретически такой прецедент возможен. У нас уже столько раз манипулировали конституционными нормами. Новый президент, который сразу после выборов будет какое-то время оставаться премьером, может заявить о том, что для преодоления дуализма исполнительной власти и борьбы с экономическим кризисом она готова возглавить правительство до принятия изменений в Конституцию. Конечно же, это можно оспаривать в Конституционном суде. Однако это также потребует определенного времени. Возможен и более мягкий вариант, не противоречащий Конституции. Достаточно продолжительное время обязанности премьера может исполнять Турчинов, который будет выступать неким «альтер эго» Тимошенко, проводником ее воли в правительстве. При этом и сама Тимошенко может не только присутствовать на заседаниях правительства, но и руководить его работой. Если же победит Янукович, то у нас будет сильная оппозиция и в лице Тимошенко, и в лице новой политической волны «посторанжевого» электората. Бизнесовая часть БЮТ может перебежать на сторону Януковича, но только после того, как Тимошенко утратит пост премьера. Тимошенко сохранит ядро и своей фракции, и своего электората. Янукович в силу объективных и субъективных причин не станет сильным президентом, а, следовательно, и абсолютным победителем. Поэтому он будет вынужден искать компромисс со своими недавними конкурентами. После президентских выборов будет сделана попытка создать новое пропрезидентское большинство в парламенте хотя бы на какой-то период времени. Мне кажется, что несколько легче это будет сделать Тимошенко, так как часть «регионалов» и так была настроена на сотрудничество с ней. Какая-то часть фракции ПР может если не прямо, то косвенно поучаствовать в формировании нового парламентского большинства или его расширении «под Тимошенко». Если же победителем выборов будет кто-то другой, то новый президент будет вынужден решать проблему премьерства Юлии Владимировны. При этом будет только один эффективный способ решения проблемы устранения Тимошенко от премьерства – роспуск ВР. Как раз для того, чтобы через формирование новой парламентской коалиции убрать Тимошенко с поста премьера. Могут быть два варианта роспуска парламента: либо Президент, опираясь на частичную деморализацию своих конкурентов, попытается провести вотум недоверия правительству, либо, пользуясь новой ситуацией, через Блок Литвина или через НУНС постараются расколоть коалицию и, тем самым, обеспечить проведение досрочных парламентских выборов. Но это будет не так просто. Не исключено, что вотум недоверия правительству могут выразить еще осенью этого года, а перевыборы парламента провести сразу же после инаугурации нового президента. Политическая стабилизация возможна, хотя и не кажется неизбежной. Чтобы эта стабилизация не напоминала политической консервации нынешней политической элиты и окостеневшего и неэффективного государственного механизма, она должна сохранить за Украиной демократическую перспективу и конкурентность украинской политики. Главное – уйти от нынешней парадигмы бесконечных политических войн. Для политической стабилизации необходимы как минимум две предпосылки. Первая – это новый президент, который может опираться на ресурс своей легитимности с целью преодоления этого политического кризиса. Вторая – конституционные изменения, которые позволили бы преодолеть проблему дуализма исполнительной власти, оптимизировать систему государственного управления. Если нынешние элиты не способны стать договороспособными, их нужно обновлять и, возможно, даже менять. И это будет третьей предпосылкой выхода из политического кризиса и относительной политической стабилизации. Для украинского политикума альтернатива проста, хотя и драматична. Это – либо саморазрушение, а фактически самоубийство, либо политическое самообновление, позволяющее выйти из «заколдованного круга» постоянных политических войн.