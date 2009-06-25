Ваши ставки, господа

Если вы когда-нибудь разговаривали с зарубежными политиками или дипломатами, то вам должно быть известно, насколько они осторожны в своих оценках украинских выборов. Их осторожность возрастает в сотни раз, когда встает вопрос: а на кого из украинских кандидатов в президенты ставит ваша страна? По большей части вы услышите один и тот же ответ: наше правительство готово сотрудничать с любым президентом, которого изберут сами украинцы. Но это – самое обычное лукавство, связанное с дипломатической практикой: не комментировать того, что происходит в других странах. Хотя на самом деле у зарубежных лидеров есть свои интересы в Украине, симпатии и антипатии к украинским политикам. Скажите, к примеру, поддержит ли российское руководство на выборах Виктора Ющенко? Никогда! Хотя бы потому, что лица, посвященные в тонкости украинско-российских отношений, говорят, что российский премьер Владимир Путин обещал никогда не простить Виктору Андреевичу Грузию. А именно то, что Президент Украины поддержал в прошлогоднем конфликте грузинского коллегу. Злые языки пересказывают слова Владимира Владимировича: «Он мне ответит за каждого убитого русского солдата в Грузии». А как думаете, почему Соединенные Штаты не общались с Леонидом Кучмой во время его второго президентского срока? Ведь Кучма был избран народом – да и выборы тогда были признаны демократическими. Проблемы Леонида Данииловича начались после того, как он вопреки своим обещаниям распорядился поставить оружие в Македонию, где как раз вспыхнула гражданская война. Хотя США призывали Украину прекратить продажу танков и самолетов македонцам. США надеются на украинского Обаму Вашингтону традиционно не везет с украинскими кандидатами в президенты. В 1999 году Америка поддерживала Леонида Кучму с надеждой на то, что он наконец займется реальными реформами и структурными преобразованиями. Мол, Леонид Кравчук был самым обыкновенным советским номенклатурщиком, демагогом, не разбирающимся в экономике. А вот с Кучмой – другое дело: он бывший руководитель огромного предприятия, человек реальных действий, а не очковтирательства. Но медовый месяц у Штатов с Украиной длился недолго. После дела исчезнувшего журналиста Георгия Гонгадзе, акции «Украина без Кучмы» и «кольчужного» скандала встреч с тогдашним украинским гарантом стали избегать везде. Кроме, разве что, России. В 2004 году в США все надежды и чаяния возлагали на демократа Виктора Ющенко. Ему, одному из немногих мировых лидеров, разрешили высказаться в Конгрессе Штатов, хотя тогда некоторые конгрессмены выступали против предоставления Виктору Андреевичу такой возможности. Нельзя сказать, что американцы сегодня не верят Ющенко. Проблема заключается в том, что американский прагматизм не позволяет поддерживать контакты с лидером, абсолютно не влияющим на ситуацию в стране. «Ющенко уже давно стал хромой уткой для американской администрации. Именно поэтому Барак Обама не хочет сегодня ехать в Украину. Конечно, в США никто уже не делает ставку на этого Президента Украины», – рассказал «Главреду» собеседник из американского Госдепа. А как с Виктором Януковичем? «С ним мы готовы сотрудничать, но в случае его победы на выборах мы возьмем паузу, чтобы посмотреть, какую политику он будет проводить. Мы не исключаем, что сможем эффективно сотрудничать», – продолжил специалист. Наверное, в Вашингтоне были бы рады победе Юлии Тимошенко? «Премьер-министр – очень непредсказуемый политик. Мы не уверены, что она будет выполнять свои обязательства. Кроме того, есть опасение, что она станет авторитарным президентом. У нас, например, вызывают беспокойство попытки Юлии Тимошенко влиять на СМИ – в частности на канал ,,Интер”», – говорит американец. Президент американского Проекта по переходным демократиям Брюс Джексон заверяет «Главред» в том, что, в отличие от своих предшественников, у команды президента Обамы другой подход к внешней политике в целом и к друзьям и партнерам США в частности. «Новая американская администрация менее склонна подталкивать, подсказывать другим странам благоприятные для нас политические решения и выборы “удобных” лидеров. На мой взгляд, эти президентские выборы в Украине будут первыми со времени провозглашения независимости, когда Белый дом не имеет и не стремится иметь своего фаворита», – утверждает эксперт. Свою идею он аргументирует тем, что американские лидеры никак не комментировали возможность создания «широкой» коалиции, которая могла заменить свободные и честные выборы. Даже несмотря на то, что перспектива напоминала «управляемую демократию», которую в Америке явно не поддерживают. По мнению Джексона, Штаты до этой политики невмешательства дошли не в силу какого-то просветления. В Америке понимают, что своими советами они могут не только не достичь цели, но и вообще – помешать ей. Хотя осмелимся предположить, что господин Джексон был не во всем корректным. В Вашингтоне со все большим интересом наблюдают за новыми лицами украинских выборов – в частности, за Арсением Яценюком и Сергеем Тигипко. И если к Тигипко просто присматриваются, то на Яценюка уже возлагают определенные надежды. Молодой, умный и прекрасно владеющий английским языком. Чем-то напоминает Барака Обаму – Яценюк даже сам порой использует имиджевые шаги американского лидера. «Фронт перемен» Арсения Петровича и «Надежды и перемены» Обамы – неужели это случайный акцент на переменах в кампаниях обоих кандидатов? «Можете быть уверены, что если президентом станет Яценюк, то Обама не задержится со своим визитом в Киев», – рассказал нам собеседник из Госдепа. Яценюк и Обама – действительно хорошая картинка для масс-медиа, смена элит, новое дыхание, возрождение после кризиса. Единственная проблема только в том, не обманутся ли Соединенные Штаты и в этот раз? Европа пока не определилась О том, что молодого украинского политика Яценюка заметили и в Европе, «Главреду» сообщает эксперт Королевского института международных отношений (Chatham House) Джеймс Шерр. «Кандидатом, который, по-видимому, вызывает наименьшую угнетенность и на которого возлагают больше всего надежд, на данный момент является Арсений Яценюк. Но даже его ума, молодости и умения четко высказываться недостаточно для того, чтобы преодолеть глубокий скепсис и грусть в отношении Украины, существующие сейчас в Европе», – говорит Шерр. Хотя многие немецкие и французские дипломаты передают скепсис по поводу Арсения Яценюка в своих странах. «Быть молодым и интеллигентным недостаточно. Вы должны уметь сказать, за что стоите. Хороший кандидат на должность президента должен за пять, максимум за десять минут рассказать о своих главных целях. Если его мысли размыты, то он плохой кандидат», – рассказал «Главреду» один из немецких экспертов. Он же отметил, что последний визит Арсения Яценюка в Берлин был не совсем удачным – по крайней мере, депутаты Бундестага были разочарованы встречей с ним. «Он не сумел четко рассказать, на каких позициях он стоит», – сообщил наш собеседник. Хотя, конечно, это не перечеркивает интерес европейцев к Яценюку. По мнению старшего научного сотрудника брюссельского Центра исследований европейской политики (CEPS) Майкла Эмерсона, европейская элита в целом надеется на какое-то обновление и стабильность на украинской политической сцене. Как утверждает Шерр, проблема поддержки кого-то из украинских политиков очень серьезная, ведь Запад потерял интерес к Украине. «Лишь незначительное число людей на Западе знают о том, что вопреки проблемам с украинской политической системой, украинское общество крепкое, продолжает развиваться и все больше ориентируется на Европу. Даже тем, кто это понимает и является оптимистом по отношению к Украине, трудно разглядеть, кто принесет необходимые социальные изменения в политическую систему Украины», – утверждает эксперт. За последние несколько лет Европа избавилась от первоначальных стереотипов по отношению к отдельным украинским политикам. Так, по утверждению Шерра, информированные люди в Европе понимают, что Янукович будет продвигать только свое видение украинских и собственных интересов, но никак не России. Только достаточно информированные люди на Западе понимают, что интересы Януковича украинские, а не российские. Как ни странно, но некоторые европейцы до сих пор не могут забыть о прошлом Виктора Федоровича. «Президентом европейского государства станет человек с криминальным прошлым? У меня не достаточно для этого фантазии. Президент должен подавать пример людям. Какой пример подаст он?» – задает риторический вопрос наш европейский собеседник. Что касается Юлии Тимошенко, то она на Западе всегда вызывала разные взгляды. «Сейчас эти мнения даже более пессимистичны, чем раньше. Многие, возможно даже большинство, смотрят на нее как на оппортуниста, единственная цель которого одержать и удержать власть самыми действенными средствами. Даже ее симпатики считают, что она значительно лучший тактик, чем стратег», – рассказывает сотрудник Chatham House. Шерр признается в большом увлечении Анатолием Гриценко, высказанном многими европейскими экспертами, но никто не считает его кандидатом с реальной перспективой президентства. Отсутствие у Ющенко политического будущего тоже причина того, что им в Европе никто серьезно не интересуется. Впрочем, Эмерсон предостерегает от поспешных выводов, поскольку и сам не уверен в том, что европейские элиты определились со своим фаворитом из числа кандидатов в президентской гонке в Украине. Россия украинским политикам не доверяет Как и Белый дом и Брюссель, Белокаменная тоже успела разочароваться во многих украинских политиках. Ющенко в России не любят за его, как говорят в самой Москве, антироссийскую политику, Януковича – за недостаточную преданность его российским партнерам, а Тимошенко – за ее непоследовательность и ненадежность. Российский политолог Станислав Белковский утверждает, что Кремль не будет делать ставку на какого-то одного кандидата, и эта поддержка не станет масштабной, то есть от нее результат выборов зависеть не будет. «Внутрироссийское руководство “вычеркнуло” Украину из списка стратегических для России вопросов, поэтому теперь цена ошибки будет не столь высока, как еще пять лет назад», – рассказывает он «Главреду». По мнению директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко, из числа нынешних кандидатов в президенты Янукович, наверное, был бы для России наиболее комфортным. «Но вопрос в том, сможет ли он, во-первых, победить, а во-вторых – сможет ли в случае победы удержать власть, потому что уже дважды – в 2004 и 2007 годах, – имея власть в своих руках, он ее отдал», – отмечает в разговоре с «Главредом» Минченко. Он высказывает скепсис по поводу того, что Москва симпатизирует Яценюку. «Ведь по содержанию он клон Ющенко, то есть продолжатель его идеологии – украинизация, героизация ОУН-УПА и ориентация на вступление Украины в НАТО. То есть это некий Ющенко-2. Поэтому вряд ли он будет России интересен. Стилистика Яценюка мягче, но его идеологическая сущность России некомфортна. И, честно говоря, у него не видно собственных мыслей», – говорит эксперт. До подписания в марте брюссельской декларации о модернизации украинской ГТС, что вызвало у Москвы резкое возмущение, фаворитом России можно было считать Юлию Тимошенко. После этого и Тимошенко, и остальные украинские политики перестали быть «своими». «Именно этот факт окончательно подтвердил Кремлю, что украинским политикам доверять нельзя. Поэтому поддержки по сценарию 2004 года не будет. Будет ставка на определенный сценарий, который даст возможность крупному российскому бизнесу обеспечить свои интересы, сводящиеся к газовому рынку и к приватизации последних привлекательных украинских активов, например “Укртелекома” и Одесского припортового завода. Поэтому Россия может точечно поддержать тех кандидатов, которые, по мнению Кремля, дадут наибольшие гарантии на эти бизнес-результаты», – заверяет Белковский. Минченко считает, что Тимошенко может оказаться самым неприятным для России украинским президентом. «Ее стилистика авторитарного руководителя делает ее неким Лукашенко-2, которого принимают на Западе. Очевидно, что, став президентом, она попытается выстроить в Украине авторитарный режим, который будет легитимирован на Западе только в случае его антироссийскости», – утверждает российский эксперт. Впрочем, по мнению Белковского, главным экспертом по Украине для Кремля так и останется кум Путина Виктор Медведчук. «Поэтому позиция Москвы зависит от того, с кем перед выборами будет сотрудничать Медведчук, и, несмотря на его многочисленные поражения в течение последних нескольких лет, Кремль будет прислушиваться к его мнению, хотя бы потому, что Путин и Медведев ментально очень к нему близки и думают одинаково», – подытоживает политолог. {2-}Майкл Эмерсон эксперт Центра исследований европейской политики (Бельгия) Все надеются, что после этого тяжелого периода украинское руководство все-таки сосредоточится на реальных, очень серьезных вызовах. Я не заметил в Европе каких-то четких преференций по отношению к будущему украинскому президенту. В политике всякое случается. Вот Обама пришел ниоткуда, может, и в Украине будет свой Обама – ниоткуда. {3-}Джеймс Шерр руководитель программ по России и Евразии Королевского института по международным отношениям (Великобритания) Слабость и разобщенность Украины и ее элит кажутся настолько серьезными, что в настоящий момент даже менее, чем раньше, есть надежда на то, что новый украинский президент существенно изменит ситуацию в лучшую сторону. Вашингтон пытается послать Украине сигнал о том, что Киев не будут воспринимать всерьез, пока он не покажет себя как компетентного, предсказуемого и надежного партнера. Боюсь, что у украинцев может сложиться противоположное ошибочное мнение: как будто Украина и ее будущее менее важны для США и Европы, чем Россия. {4-}Евгений Минченко директор Международного института политической экспертизы (Россия) Россия ведет диалог практически со всеми украинскими политическими силами, кроме разве что Тягнибока. Политическим заговором невозможно решить проблему политической конфигурации страны. Поэтому в Украине всегда проваливаются планы Виктора Медведчука, который делает ставку только на подобные методы.