Главная арена Украины побьет рекорд по «дешевизне»

25 июня 2009, 15:20

Подготовка к Евро-2012 Национального спортивного комплекса «Олимпийский» является примером оптимального проектного решения для стадионов класса «элит».

Так охарактеризовал нашу главную «футбольную новостройку» министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко. Что же имеется в виду под «оптимальностью»? Речь идет о том, что при минимальных затратах используются самые современные архитектурные и технические решения. Красноречивее всего об этом могут сказать цифры… Как выяснил «Главред», согласно расчетам проекта реконструкции, стоимость одного места на НСК «Олимпийский» составляет 2857 евро. Теперь сравним этот показатель со стадионами других украинских городов, принимающих чемпионат Европы-2012… На донецкой «Донбасс-Арене» одно место «тянет» на 5336 евро. Во Львове показатель достигнет отметки 2994. А как там у нашего «напарника» - Польши? По информации, полученной «Главредом» из компетентных источников, на варшавском стадионе, где пройдет матч-открытие финальной части чемпионата, стоимость одного места – 5154 евро. То есть оно в 1,8 раза дороже, чем «кресло» на НСК «Олимпийский». Двинемся еще дальше… К лучшим мировым аренам. Опять же исходная точка – «одно место». Его стоимость на лондонских «Уэмбли» и «Эмирейтс» превосходит «нашу» в 4,7 и 3,5 раза соответственно. «Кресло» на «Олимпийском» вдвое дешевле, чем на немецкой «Альянс-Арене», и почти в трое, нежели на Национальном стадионе в Пекине. И парижский «Стад де Франс», хотя и был сооружен еще в 1998 году, тоже не может похвастать более «дешевыми» местами в сравнении с киевским стадионом. - С этой точки зрения утвержденная смета реконструкции Национального олимпийского комплекса «Олимпийский» является самой низкой для стадионов класса «элит», - подчеркнул Юрий Павленко. Хотя, по словам министра, поскольку строительство стадионов в Украине и Польше продолжается, то не исключено, что цена может меняться на этапе рабочих проектов. Возникает естественный вопрос: «Откуда такая низкая стоимость и причины такого экономического решения?» Как нам объяснили, это связано с тем, что на всех стадиях работ наша страна использовала отечественный производственный ресурс. Это касается и строительно-монтажных работ, и закупку необходимого технологического оборудования. На невысокую стоимость реконструкции существенно повлиял и уровень оплаты труда в Украине. Не секрет, что он остается одним из самых низких в мире. Средняя зарплата на объекте сегодня составляет 2300 гривень. Расчеты стоимостных показателей произведены точно в соответствии с требованиями государственных трудовых норм по минимальным, насколько возможно, ставкам. Кроме того, все компании, задействованные в реконструкции стадиона в условиях субподряда, понимают, что этот проект не будет для них прибыльным. Весь этот комплекс и позволил определить оптимальную цену. Что касается некоторых щекотливых вопросов на предмет «поживиться за государственный счет»… За последние несколько недель проект реконструкции НСК «Олимпийский», использование средств, выделенных из госбюджета, были тщательно проверены независимой экспертной комиссией и Контрольно-ревизионным управлением министерства финансов. Ни единого нарушения выявлено не было. {1-}Юрий Павленко: - В Киеве реконструкция прошла самый трудный этап – утверждение проекта на правительственном уровне. Поэтому главная претензия экспертов УЕФА по НСК «Олимпийский» снята. Убежден, что центральная арена Евро-2012 в Киеве, как и арены в Донецке, Харькове и Львове будут сданы в срок и в соответствии с требованиями УЕФА к стадионам класса «элит». Как стало известно, в последних отчетах УЕФА в отношении украинской спортивной инфраструктуры было высказано гораздо меньше претензий. По «спортивному» показателю Украина пока еще опережает Польшу. Польские стадионы планируют сдать в эксплуатацию согласно их графику – в 2010-2011 годах. Наши арены – и донецкая, и харьковская – будут сданы уже в этом году и аккредитованы в УЕФА. Главным на сегодня министр определил консолидацию усилий местных, центральных органов и законодательной власти, для того, чтобы эффективно решить задачи. И чтобы 30 ноября подтвердить право четырех украинских городов принять Евро-2012 и финал в Киеве. Сравнительная стоимость стадионов

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