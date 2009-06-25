Сергей Власенко: Дело в отношении Евгения Корнейчука носит заказной характер

25 июня 2009, 15:24

Вчера следователи Генпрокуратуры в конце рабочего дня пытались провести выемку документов в кабинете первого заместителя министра юстиции Евгения Корнейчука по улице Городецкого, 13. В инциденте участвовала и группа депутатов из БЮТ, прибывших на защиту отсутствующего во время инцидента Евгения Владимировича (Корнейчук - лидер Украинской социал-демократической партии, которая, собственно, является одним из участников Блока Юлии Тимошенко).

По данным прокуратуры, следственные действия проводятся в связи с расследованием дела о коррупции в «Нефтегазе» в связи с сотрудничеством с юридической фирмой «Магистр и партнеры». Сегодня СМИ распространили неподтвержденную информацию о скорой отставке Корнейчука, а также об угрозе возбуждения против него уголовного дела. О подробностях вчерашнего инцидента и его возможной политической подоплеке «Главред» говорил с одним из участников вчерашних событий, народным депутатом от БЮТ, членом УСДП Сергеем Власенко. Его формулировки юридически обтекаемые, но определенные выводы из слов Сергея Владимировича при желании сделать можно... Господин Власенко, вчера во время инцидента вы присутствовали в кабинете Евгения Корнейчука. Расскажите, что вообще там происходило? Насколько мне известно, около 18 часов, почти в конце рабочего дня или уже и по его окончании, в помещение Министерства юстиции прибыли следователи Главного следственного управления Генеральной прокуратуры с постановлением о проведении определенных следственных действий. Позже, как только об этом узнали народные депутаты Украины, туда же прибыла группа народных депутатов. Представителям Главного следственного управления было предоставлено постановление Печерского районного суда, согласно которому следственные действия по указанному (в постановлении, которое было на руках у представителей Генпрокуратуры. – Ред.) уголовному делу прекращались до рассмотрения жалобы соответствующего лица. Сразу после этого следователи сообщили народным депутатам и представителю Министерства юстиции, что у них есть другое уголовное дело, по которому им тоже нужно провести определенные, – те же по сути – следственные действия относительно тех же документов в кабинете первого заместителя министра юстиции. При этом на прямой вопрос, могут ли они назвать номер этого дела, они откровенно сказали, что номера пока не существует, этот номер будет проставлен завтра. То есть они пришли с постановлением, на котором не было номера? Нет. Сначала они показали первое постановление. Им предоставили постановление суда о приостановлении следственных действий. Тут же следователь рукописью на листе бумаги написал другое постановление о проведении следственных действий, не отметив номер уголовного дела, по которому эти действия проводятся. На вопрос, а где же номер, где это уголовное дело, он сказал: мы его только что возбудили, у нас еще номера нет, номер будет позже. Представитель Министерства юстиции отказался выдавать документы, поскольку это – не его кабинет, а владельца кабинета не было. Кем был этот представитель Минюста? Это был заместитель министра юстиции Андрей Богдан. И Андрей Иосифович сказал, что поскольку он не хозяин кабинета, то он просто физически не может выдать ту информацию, которую требовали представители Генеральной прокуратуры. После этого представители Генеральной прокуратуры предоставили постановление о проведении немедленного обыска по тому первому уголовному делу, но заместитель министра юстиции отметил: мол, люди, мы же уже это обсуждали, следственные действия по этому уголовному делу приостановлены судом. Тогда следователь от руки написал постановление о проведении безотлагательного обыска по второму уголовному делу, опять же, без указывания его номера. Это уже было, на моей памяти, около восьми – в начале девятого. После этого я был вынужден оставить помещение Министерства юстиции, и остальное знаю только со слов своих коллег. Фактически следственное действие было проведено, поскольку депутаты не препятствовали этому, а просто осуществляли парламентский контроль путем наблюдения за следственными действиями. То есть представители Генпрокуратуры все же провели выемку документов и изъяли тот винчестер, о котором писали СМИ? Насколько мне известно, что-то такое было, но я не могу это комментировать, поскольку при этом не присутствовал. Чего касалась это второе уголовное дело, номера которого вам так и не предоставили? По факту чего или относительно кого оно было возбуждено? Послушайте, что мог сказать молодой парнишка - следователь, который писал все эти процессуальные документы, условно говоря, у себя на колене в рукописном виде, даже не имея номера уголовного дела? О чем мы говорим? Как фамилия этого следователя? Ищук. С чем вы связываете вчерашний инцидент? Грубо говоря, это вопрос сугубо деятельности правоохранительных органов, это вопрос деятельности первого заместителя министра юстиции или это вопрос политический? Или в данном случае речь вообще идет о политике? По поводу этого вопроса сегодня позицию Блока Юлии Тимошенко высказал Владимир Яворивский в своем выступлении с парламентской трибуны. Мы считаем, что это событие имеет серьезную политическую окраску как раз перед началом президентской избирательной кампании и преследует цель дискредитации правительства и дискредитации отдельных руководителей министерств и ведомств. Насколько я понял, Яворивский не назвал того или тех, кто пытается дискредитировать... Это было проделано руками следователей Генеральной прокуратуры. То есть в данном случае наверняка на этот вопрос нужно посмотреть шире и найти, кто выступает идеологом этой операции. Вы не можете сейчас назвать конкретную политическую силу или политика, который мог бы быть к этому причастен? Я как законодатель не могу вам этого сказать, потому что у меня нет достаточных доказательств этому. Ходят слухи, что в данном случае речь идет о борьбе групп влияния внутри Блока Юлии Тимошенко. Возможно ли, с вашей точки зрения, такое объяснение этого инцидента? Такая версия действительно существует. Я не сторонник этой версии. Получит ли эта история продолжение? Будете ли вы создавать следственную комиссию в связи с этим инцидентом? Пронаблюдаете ли дальнейшую судьбу следователя Ищука? Насколько мне известно, проект постановления о создании временной следственной комиссии по этому поводу уже зарегистрирован. То есть завтра эта ВСК уже может быть создана? Я не знаю. Возможно. Возможно ли, что в ближайшее время в отношении Евгения Корнейчука будут проведены какие-то другие действия? Скажем, ходят слухи, что его могут арестовать... То, каким образом вчера следственное управление Генеральной прокуратуры совершало следственные действия – то есть вот эти написанные на коленях процессуальные документы, сначала по одному уголовному делу, а потом те же следственные действия по другому уголовному делу, о котором никто не знает, – конечно, все это свидетельствует о том, что это дело носит заказной характер и, скорее всего, права там в основе нет. Поэтому давайте подождем. Я не думаю, что без достаточных оснований Генеральная прокуратура будет продолжать совершать незаконные следственные действия относительно первого заместителя министра юстиции. Если такие действия будут совершаться, я уверен в том, что парламент даст им оценку, в том числе и созданием временной следственной комиссии. Говорят, что вчерашний инцидент – это элемент давления на Корнейчука с тем, чтобы он написал заявление об отставке. Более того, приходилось слышать, что подобное заявление уже написано в обмен на прекращение этих преследований... Я знаю Евгения Владимировича достаточно долгое время и могу сказать, что этот человек за эту должность никогда не держался. То есть говорить о том, что таким образом кто-то предпринимает попытку отстранить Корнейчука от должности первого заместителя министра юстиции, не приходится. Евгений Владимирович – командный человек. Если бы руководство правительства не устраивала его работа, вполне достаточно было бы ему об этом сказать, и Евгений Владимирович написал бы такое заявление. Подчеркиваю еще раз – он за эту должность, насколько мне известно, не держится. Есть ли основания утверждать, что вчерашний инцидент в кабинете Корнейчука – это попытка давления на председателя Верховного Суда Украины Василия Онопенко (Онопенко - тесть Евгения Корнейчука и предыдущий лидер УСДП. – Ред.)? Опять же, это – одна из версий, обнародованная средствами массовой информации, но всего лишь одна из версий.
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