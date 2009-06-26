Андрей Парубий: Я допускаю, что не выполнивших решение съезда о выходе из коалиции исключат из партии

Поскольку, наверное, излишне говорить, что за последние несколько лет внутренние центробежные процессы привели к тому, что НСНУ оказалась на грани своего существования. Потому что слишком много мнений оказалось в ее рядах, причем мнений, оформленных в конкретные действия и поступки: например, половина «Нашей Украины» - в коалиции с БЮТ, половина – в оппозиции к этой коалиции. Речь идет о группе «За Украину!», возглавляемую Вячеславом Кириленко, которая была и остается категорически против вхождения членов «Нашей Украины» в коалицию. Это несогласие дошло до того, что депутатская группа оформилась в общественное движение «За Украину!», отдельное от «Нашей Украины», и ходят слухи, что в ближайшее время это движение может подкрепиться и политической партией «под Кириленко». Хотя, конечно, этого может и не произойти. Глава партии, Президент Виктор Ющенко публично заявил, что у него – одна-единственная партия, и это «Наша Украина». Позиция Виктора Ющенко относительно коалиции однозначна и ее, кажется, излишне повторять – коалиция недееспособна, и «нашеукраинцам» не нужно порочить себя пребыванием в ней. В долгой дискуссии, какая из частей «Нашей Украины» - коалиционная или некоалиционная – побеждает, кажется, можно ставить точку: некоалиционная. И политическим вопросом номер один, поставленным на завтрашнем съезде, наверняка станет обязательства всех народных депутатов-партийцев оставить ряды коалиции. О том, какой будет повестка дня завтрашнего заседания партии «Наша Украина» и какие вопросы кажутся наиболее больными и дискуссионными, «Главред» говорил с народным депутатом, членом группы «За Украину!» Андреем Парубием в канун съезда. Господин Парубий, какой из вопросов, внесенных в повестку дня субботнего съезда «Нашей Украины», кажется вам наиболее проблемным – который может вызвать дискуссии, традиционные для вашей партии? На съезде будет два блока вопросов: один будет касаться организационных проблем – в частности, избрания нового совета партии и изменений в уставе. Эти изменения в устав не технические – там могут возникнуть определенные вопросы. В частности, это может касаться сокращения названия партии: предлагается убрать слова «Народный Союз» и вернуться к названию партии «Наша Украина». На самом деле это может привести к дискуссии – наши съезды действительно никогда не были предсказуемыми, и очень сложно сказать заранее, какой из моментов вызовет дискуссию. Я вспоминаю, что когда-то вопрос о названии уже ставился и привел к такой дискуссии. Изменения в устав будут включать упрощенную систему исключения из партии, будет ряд переименований руководящих органов партии. Думаю, по поводу избрания совета партии будет меньше дискуссий: мы намерены избирать тех, кого подадут региональные организации, поэтому, надеюсь, это не вызовет каких-то споров. А вот в политическом блоке дискуссий наверняка будет больше: ключевым там планируется вопрос отношения политической силы к коалиции. Я считаю его очень важным, поскольку для любой партии после вопросов идеологии, мировоззренческих вопросов отношение к власти идет следующим по важности – нужно определиться, мы во власти или в коалиции. Без такого определения партии сложно строить свое внешнее позиционирование и идти на диалог с избирателями, с людьми, которые поддерживают нашу политическую силу. Думаю, именно по этому вопросу может быть больше всего дискуссий и больше всего словесных перепалок. Президент и лидер партии Виктор Ющенко уже сказал, что «Наша Украина» должна заявить о своей оппозиционности к власти. Как это корреспондируется с тем, что происходит в ВР, когда часть «Нашей Украины» - в коалиции, а часть – в оппозиции к этой части? И, к тому же, какая оппозиция? Разве Президент – не власть? Речь идет не об оппозиционности, а о невхождении в коалицию. Логика Президента, на мой взгляд, совершенно понятна. Он действительно на последней встрече с нами попросил всех депутатов до субботы определиться – или они в коалиции, или нет, и чтобы каждый принял самостоятельное решение. Речь о том, что коалиция – это определенное соглашение, определенная договоренность, которой субъекты обязуются придерживаться в парламенте. К сожалению, наш союз с БЮТ в течение всего этого созыва продемонстрировал, что наши партнеры ни на йоту не соблюдают свои обязательства в принципиальных моментах. Это было и во время событий в Грузии, и по ряду других вопросов, которые были выписаны в коалиционном соглашении. Мы же видели, что БЮТ очень легко шел на союз с Партией регионов, полностью игнорируя присутствие «Нашей Украины» и его позицию. Во время последних переговоров даже та часть «Нашей Украины», которая входит в коалицию, понятия не имела об этих переговорах, и так же, как и мы, со страхом ждала того дня, когда в парламенте снова начнутся общие голосования по изменениям в Конституцию. Поэтому, конечно, пребывание в этой коалиции сегодня не является участием в какой-то команде. Это просто ширма, дающая возможность Юлии Тимошенко беспроблемно находиться на посту премьер-министра Украины... А какие последствия может иметь решение съезда о невхождении членов «Нашей Украины» в коалицию? Как можно заставить входящих туда депутатов выйти из нее? Нет механизмов... Есть только морально-политический аспект. Партия как политическая сила делегировала депутатов в парламент – они же не с неба упали, не оказались в парламенте сами по себе: они были делегированы определенной политической силой, поэтому обязаны придерживаться определенных ценностей и дисциплины. Конечно, мы понимаем, что многие депутаты, являющиеся членами партии, могут не выполнить решение съезда. Но, вместе с тем, это не должно служить для партии препятствием в принятии решения по поводу отношения к коалиции. Просто после принятия такого решения мы сможем говорить, что это – позиция партии, а это – частные позиции отдельных депутатов, которые почему-то так решили. Действительно, в Конституции не предусмотрены механизмы императивного мандата, который позволил бы лишить депутатского мандата не выполняющих партийных решений. Но кроме ответственности юридической есть морально-политическая ответственность. И, как показал пример с Соцпартией Мороза, эта ответственность в украинском обществе уже начинает работать и играть даже большую роль, чем юридическая. Это и должно быть с политическими силами. Если какая-то партия, придя к власти, обманула голосовавших за нее людей, самую правильную оценку она получит в избирательных урнах во время следующих выборов. Поэтому, я думаю, в данном случае моральная и политическая оценка имеет не меньшее значение, чем юридическая. И даже если она не повлияет на расклад сил в парламенте, она станет важной политической оценкой людям, которые, оказавшись в парламенте, напрочь забыли, почему они там, благодаря кому и для чего... Будет ли стоять вопрос об исключении из партии тех, кто не будет разделять резолюцию съезда относительно коалиции? Или снова, как полтора месяца назад, после очередного политсовета, который возглавила Вера Ульянченко, им дадут время на размышления? Да, исключения в рамках компетенции партии, и теоретически можно допустить, что если кто-то из депутатов – членов партии - не выполнит решение съезда, думаю, партия будет принимать организационные меры, в частности в виде исключения из партии. Это та форма мер, которые партия может принять, и это станет неким посылом отношения к таким депутатам... Вы же, вероятно, знаете настроения этих “определенных депутатов”, которые наверняка не согласятся покинуть коалицию – можно называть их фамилии, а можно и не называть из деликатности. Помню, Вера Ивановна, возглавив политсовет “Нашей Украины”, избегала вопроса, кого все-таки выгонят, и призывала всех “неверных” (а это не только “ коалицианты”, но и беглецы в “Единый центр”) подумать о своей дальнейшей судьбе, намекая, что всех их примут назад в семью. Это было в начале мая. А теперь что? Я действительно не хотел бы называть фамилии – известно, кто из партии сегодня входит в коалицию. Мы не знаем, каким будет съезд и его решения – мы можем только моделировать и гадать. Неизвестно, коснется ли вопрос депутатов, вошедших в коалицию или вышедших. Соответственно, неизвестно, кто из депутатов выполнит решение съезда, а кто не выполнит – это вопрос нравственного выбора каждого. Предполагать, кто какой сделает выбор, на мой взгляд, некорректно. Но по моему глубокому убеждению, решения съезда должны быть выполнены, а если нет, то по отношению к несогласным должны быть приняты организационные меры. Я допускаю и считаю необходимым исключить их. Насколько серьезной будет ротация в совете партии, учитывая процессы, происходящие сейчас в “Нашей Украине”? Думаю, такая ротация будет достаточно серьезной, поскольку речь идет о том, что целый ряд глав областных организаций сегодня уже вышли из партии. В частности, например, Павел Жебривский – председатель Житомирской областной организации “Нашей Украины”. Есть ряд людей, которые могут занять неоднозначную позицию, могут сильно повлиять на областные организации... Кого вы имеете в виду? Мартыненко, председателя Киевской городской организации, задекларировавшей его устами довольно радикальные позиции по отношению к главе партии Виктору Ющенко? Многие депутаты одновременно и главы областных организаций: Вязивский – председатель Львовской областной, Мартыненко – председатель киевской городской... Конечно, если все воспримут это решение партии, то вопроса не возникнет. Но если нет, то он повлияет и на ротацию. Конечно, происходит рейтинговое голосование в местных организациях. В частности, у нас, во львовской организации, выборы кандидатов в совет партии происходили по такому голосованию и были совершенно непрогнозированными. То есть нельзя сказать, что нужные прошли – нет. Поэтому, конечно, могут быть изменения, и процентов на 30-40% совет партии будет обновлен. Кроме того, я думаю, он будет существенно сокращен где-то до ста человек. В рабочем порядке этот вопрос обсуждается, но такой большой совет партии, который существовал до сих пор, показал свою неэффективность. Знаете, очень важный момент, каковы принципы включения в совет партии изменятся. У нас до сих пор был важен принцип относительно категории людей, входящих в совет: это были депутаты, все главы городов, областей и так далее. Я до сих пор шутил, что избирают не людей, а категории, не зная, кто в этих категориях. А теперь, надеюсь, будет предложен принцип избрания туда людей: намного лучше, если человек будет входить в этот орган по своим достижениям, политическому и общественному статусу, активности, а не по “категории”... Я думаю, это очень поможет и работе партии, и активности совета, и с кворумом у нас проблем больше не будет, как раньше. Поэтому я считаю этот принцип правильным, прогрессивным, и, думаю, это обновление произойдет преимущественно за счет многих активных “низовых” людей, которые будут больше работать и более добросовестно исполнять свои обязанности... Вы просчитывали риски, что, избавившись от “неблагонадежных”, имеющих влияние на региональные организации, “Наша Украина” получит провалы в этих областях? В том же Киеве, Тернополе, Луганске, Херсоне и тому подобное. Конечно, могут быть структурные проблемы, но скажу такую, возможно, не очень популярную вещь: партия – это прежде всего идеи, а потом люди. Есть идеи, которые партия хочет нести и пропагандировать, а люди для партии ценны лишь настолько, насколько они готовы эти идеи нести. Если они вдруг начнут нести другие идеи, то происходит дисбаланс, и как сказал один китайский руководитель, мы теряем то, что мы ничего не теряем. То есть если люди уже себя поставили вне партии – я теоретически говорю, и партия с ними прощается, то это только формальное оформление развода, а не какой-то провал. Придут новые, активные, деятельные люди... Я уверен, что в обществе есть целая когорта людей правых, национальных, государственнических взглядов, которые готовы становиться в ряды нашей партии, готовы активно работать, и я не вижу, чтобы в этом были какие-то проблемы. Уйдет какое-то время на переформатирование, должно пройти определенное время на переорганизацию рядов... Но после этих процессов партия будет только сильнее, а не слабее... Будет ли все-таки в повестке дня стоять вопрос о так называемом призыве к министрам-«нашеукраинцам» уйти из правительства? Да, этот вопрос может встать, и он будет одним из дискуссионных, поскольку есть люди, придерживающиеся мнения, что нет смысла министрам уходить из правительства. Согласно коалиционному договору, который мы подписывать в начале сессии, в случае развала коалиции первой должна была уйти в отставку премьер-министр – это условие было заключительным императивным положением нашего заключительного соглашения. Тимошенко этого не сделала, соответственно, почему это должны делать наши министры? Зачем целые сферы отдавать на откуп, скажем, представителям коммунистов? Так как в правительстве уже много представителей Коммунистической партии, которые точно не будут придерживаться государственнических национальных взглядов и не будут пропагандировать украинские идеи. Конечно, есть и другое мнение, что наши министры не должны нести ответственность за те действия, не раз авантюрные и популистские, предпринятые правительством. Каждая из этих двух идей имеет право на существование, эти идеи дискутируются в партии, и, я думаю, это тоже станет одной из дискуссий, поэтому предугадывать решения съезда я бы не брался. Просто именно такой уход министров из правительства рассматривают как один из инструментов выведения его из строя, поскольку по закону правительство должно иметь две трети министров, чтобы иметь возможность принимать решения... Хотя, конечно, в этом положении и есть некоторые юридические нюансы... Ну, на самом деле, премьер-министр Юлия Тимошенко столько делает для снятия министров, что мы тут ей не конкуренты... Но они побоялись снимать без назначения! В БЮТ сейчас говорят, что никаких увольнений кого-либо больше не будет без гарантий назначения на вакантные должности. А гарантий назначения, то есть достаточного количества голосов, нет... Томенко действительно это говорил, но это не помешало им снять Огрызко, Еханурова... Поэтому я и говорю, что мы не конкуренты Юлии Тимошенко в вопросах развала Кабинета Министров. Говорить о том, что досрочные выборы рассматриваются как сценарий избавления от правительства Тимошенко тоже неправильно: насколько мне известно, Президент сейчас не считает эту идею продуктивной. К тому же по Конституции роспуск парламента в случае распада коалиции не обязанность, а лишь право Президента. В действительности коалиции как таковой давно не существует. И снимают министров не силами коалиции, а усилиями БЮТ вместе с Партией регионов и коммунистами, которые в этих вопросах находят общий язык и проводят свои решения. Голосования в зале происходят каждый день, и это новая конфигурация в парламенте по поддержке того или иного закона – ситуативное большинство. Поэтому было бы самообманом считать, что наше пребывание в коалиции могло бы ее укрепить и сделать действенной. Нет коалиции! В парламенте есть тактические голосования по каждому законопроекту. И Президент неоднократно говорил, что он вовсе не был бы против, если бы парламент действовал не по коалиционному принципу, а по принципу голосования по каждому закону. На сегодняшний день нет реальной схемы полноценной и действенной коалиции. Поэтому, я думаю, наш призыв к депутатам-«нашеукраинцам» и к нашим министрам выйти из коалиции и правительства вовсе не преследует цель какого-то развала коалиции, досрочных выборов или какие-то другие катаклизмы. Будут президентские выборы, и это будут ближайшие выборы в Украине, на которых нужно будет определяться. А парламент, я думаю, может еще полгода работать так, как он работает и сегодня, поддерживая каждый законопроект в новой конфигурации политических договоренностей... Как вы оцениваете шансы на проведение досрочных парламентских выборов, причем до президентских? Потому что все говорят, что их все-таки нужно провести – все, кроме БЮТ – признавая, что шансов это сделать все же немного... Я думаю, что до президентских выборов никаких досрочных парламентских не будет. Это обусловлено многими факторами, в том числе очень прагматичными – например, этот парламент может просто не проголосовать за выделение средств из бюджета для проведения таких выборов. Есть и нюанс, что буквально через две недели останется полгода до президентских выборов, а значит Президент уже не будет иметь права распускать парламент. То есть существует ряд обстоятельств и причин, которые дают мне основания говорить, что до президентских выборов, очевидно, парламентские не состоятся. Ну, есть еще момент, который называется политической целесообразностью. Отсчитать полгода на самом деле можно по-разному, и Партия регионов тоже это признает... Да, до даты первого тура выборов, инаугурации или конца полномочий… Поэтому я и называю это обстоятельство не единственным, а как одно из могущих послужить причиной. Кроме того, я думаю, наши депутаты, если будет решение выйти из коалиции, сделают это ровно тогда, когда по закону досрочные выборы уже невозможно будет провести... Просто чудо какое-то! Потому что и в кулуарах, и в комментариях политиков и политологов звучит следующий тезис: Виктору Ющенко нужно идти на досрочные парламентские выборы одновременно с президентскими или до них, чтобы а) получить депутатский мандат, и бы) провести в парламент «Нашу Украину», использовав свой какой-никакой потенциал, ресурс и еще оставшийся кредит доверия. И 5-7% «Наша Украина» возьмет... Я думаю, осенью кредит доверия у Ющенко будет выше, чем сегодня, и он будет расти до президентских выборов. Я считаю, что команда Ющенко должна быть нацелена на победу на президентских выборах, и это должно стать главной задачей. Вы серьезно это говорите — о победе? Конечно, я считаю, что осенью электоральные симпатии в отношении него изменятся. Вообще в последний период эти симпатии способны очень быстро меняться. Давайте вспомним только год назад рейтинг Юлии Тимошенко - каким он был и какой он сегодня. Год назад такое падение казалось невероятным! Вспомним рейтинг Яценюка год назад и сегодня. Или рейтинг Януковича в 2005 году и сегодня... Во времена политического и экономического кризиса происходит переосмысление и переоценка. И когда нам сегодня предлагают схему фактически выборов без выбора, когда рисуют второй тур с Тимошенко и Януковичем, то наверняка следует задуматься – зачем, что все это значит? Потому что в этом случае, кто бы ни победил, это фактически будет означать, что разыгрывается внешний сценарий не в пользу Украинского государства. Тимошенко или Янукович – это некий беспроигрышный билет, понятно чей. И люди начинают все больше и больше понимать, что между ними нет разницы, что им нужна альтернатива. Кто станет этой альтернативой? Это можно дискутировать. Я верю, что этой альтернативой может быть Ющенко. Я верю, что если Виктор Андреевич выйдет во второй тур, у него есть огромные шансы победить. И потому я сегодня не слишком бы списывал, не слишком бы говорил о пессимистических настроениях и неуспешности президентской кампании Ющенко, а говорил бы скорее об оптимизме - не в митинговом плане, а, собственно, в плане логики, что осенью мы можем увидеть несколько другую ситуацию. Как говорится, «цыплят по осени считают»... Все-таки украинцы народ ответственный, и сделают ответственный выбор: чем ближе будет приближаться день выборов, от которого будет зависеть украинское завтра, я думаю, многие люди переосмыслят события последних лет и осознают, что необходима альтернатива тому плану, тому сценарию, который сегодня нам готовят... Я так понимаю, вопрос неучастия Виктора Андреевича в президентских выборах не обсуждается? То есть однозначно — участие? Конечно, он об этом заявил публично. В любом случае, если гипотетически допустить, что во второй тур выходит Ющенко и Янукович повторить сценарий 2004 года будет уже невозможно... Конечно. А значит нужно будет договариваться. «Наша Украина» всегда очень декларативно заявляла, что с «регионалами» мы никогда», хотя это не помешало попыткам образовать такой альянс после выборов 2006 года. Рассматривается ли момент возможного сотрудничества с этой политической силой и ее лидером после президентских выборов? Опять же, это будет видно после выборов. Ющенко всегда был сторонником объединения общества. Но всегда шла речь об объединении вокруг определенных принципов, и даже когда критически вспоминают Универсал национального единства, нужно отдать должное, что этот Универсал базировался на очень принципиальных государственнических позициях - таких, как евроатлантическая интеграция, утверждение украинского языка как единственного государственного. То есть Виктор Ющенко никогда не был противником сотрудничества с кем-либо, но его позиции отличались от договоренностей Партии регионов с Блоком Юлии Тимошенко в плане распределения власти на двоих. У Ющенко план концепции объединения всегда базировался на объединении вокруг украинских ценностей, государственности, национальной идеи. И с каждым, кто готов под этим подписаться, я думаю, Виктор Андреевич готов встать бок о бок для совместной работы на государство. Поэтому вопрос сотрудничества с Виктором Януковичем и Партией регионов может возникнуть, он может иметь перспективу. Если в политикуме произойдет достаточное переосмысление того, что мы живем в Украине, что Украина — большое государство, с большими перспективами, которое должно руководствоваться не внешними заказами, а опираться на национальную идею, это возможно. Много говорилось о том, что создание такого мозаичного и многокомпонентного блока, как НСНУ, было большой ошибкой, потому что в нем намешано слишком много интересов и амбиций. Результат – то, что сейчас происходит в блоке: несколько кандидатов в президенты, половина фракции в коалиции, половина – нет, абсолютно разное видение по разным вопросам и так далее. В «Нашей Украине» уже заявили, что все — никаких мегаблоков, только самостоятельное плавание. И тем не менее, нужны союзники. Кого «Наша Украина» рассматривает в таком качестве? Одно из заявлений, прозвучавшее на последнем съезде, это заявление о том, что на все последующие выборы наша политическая сила пойдет самостоятельно. Опять же, говоря об объединении, нужно понимать, что люди должны объединяться вокруг идеи, а не структур. Как говорил когда-то Дмитрий Донцов, «если соединить несколько калек, радиатор не получится», так же и здесь. Мы на своих плечах, извините, протягивали в парламент тех, кто никогда самостоятельно не смог бы получить достаточной электоральной поддержки, а потом каждый из них почувствовал себя великим лидером, великим деятелем, и все предвыборные обещания и решения съездов об объединении вдруг забылись, стали неактуальными. Мы устали от такого процесса. Мы считаем его непродуктивным, потому что у многих этих лидеров не вырос уровень ответственности. Как написал когда-то один историк о Наполеоне, «Наполеон побеждал потому, что он и его командиры отвечали высоте поставленных задач». Я могу сказать, что многие наши командиры оказались не соответствующими высоте поставленных задач, а следовательно — они не командиры большой армии. И потому мы приняли решение еще на предыдущем съезде, что каждый, кто хочет с нами объединиться, имеет шанс это сделать через индивидуальное членство в нашей политической силе. И мы будем призывать всех тех, кто поддерживает нашу концепцию, - правую, национальную, государственническую концепцию, чтобы они объединялись путем не корпорирования больших или малых структур, а путем прямого участия в нашей политической силе. И считаем, что этот путь сегодня наиболее продуктивный и действенный. Что вы можете сказать об Арсении Яценюке, поскольку мы с вами говорили о втором туре, да и рейтинги говорят, что именно он может выйти во второй тур как конкурент Тимошенко. И, соответственно, Виктор Андреевич может поддержать именно его в качестве своего преемника... Я думаю, что эта концепция распространяется самим штабом Яценюка. Это молодой, активный, деятельный политик, дай бог ему успеха. Но для меня лично важны его шаги и идеи в концептуальных вопросах, которые пропагандирует Ющенко, – таких, как евроатлантическая интеграция, укрепление национальной идентичности, национальная оборона. Яценюк от этих вопросов прячется, говорит, что они несвоевременны. А мне кажется, что они как нельзя более актуальны! В том состоянии, в котором находится Украина, когда у нас есть внешние вызовы, когда ни одна из границ с Россией не демаркирована, эти вопросы чрезвычайно важны и принципиальны. Поэтому для меня неприемлем и нереален план передачи кому-либо своей поддержки со стороны Ющенко. У него сегодня уже есть наработанная концепция, которая реализует определенные ценности и набор определенных идей. Поэтому я думаю, что Ющенко пойдет на выборы, и его концепция будет поддержана многими. Яценюк же будет искать своего избирателя, свою поддержку, но это будет его путь, отдельный путь...