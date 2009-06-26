Александр Лавринович: «У Президента есть право обьявить досрочные парламентские выборы прямо сейчас»

Относительно Конституции ПРиБЮТ сам «регионал» честно признается, что на самом деле тот проект ему не очень нравился, слишком много там было политической целесообразности. И Венецианская комиссия его бы точно не одобрила. Создается впечатление, что опытный юрист даже доволен, что документ так и остался проектом. Кроме того, первый вице-спикер Верховной Рады утверждает, что идея проведения одновременных президентских и парламентских выборов уже неактуальна и ее невозможно реализовать с юридической точки зрения. Однако досрочные парламентские выборы сейчас реальны, и, по его мнению, Президент уполномочен огласить выборы хоть сегодня. Нужна только воля Президента... Об этом, а также о многих других интересных деталях политической жизни государства Александр Лавринович рассказал в интервью «Главреду». -- «Не вижу возможности провести одновременные президентские и парламентские выборы» Александр Владимирович, Верховная Рада назначила президентские выборы на 17 января 2010 года. Но некоторые депутаты высказали предположение, что и эта дата не окончательна и ее еще могут обжаловать в Конституционном суде. Вокруг этого еще возможны спекуляции? Любое решение, принятое в Верховной Раде, может быть обжаловано в КС. Для этого достаточно подписей сорока пяти народных депутатов или Президента Украины. На мой взгляд, это единственная дата, абсолютно точно соответствующая той формуле, которая сегодня заложена в теле Конституции. Поэтому я не думаю, что в Верховной Раде будут возвращаться к этому вопросу. Виктор Федорович недавно сказал, что для него был бы приемлем вариант, чтобы президентские и парламентские выборы прошли в один день. С юридической точки зрения, возможно ли после назначения президентских выборов на 17 января провести одновременно президентские и парламентские выборы? С юридической точки зрения не вижу возможности провести одновременные президентские и парламентские выборы. В Конституции есть запрет на назначение досрочных парламентских выборов в течение шести последних месяцев полномочий действующего Президента. Но ни один законодатель и астролог не назовет точный день, когда закончатся полномочия действующего главы государства. Есть точная дата выборов, определенная парламентом. 17 января будет проведен первый тур выборов. То есть до 17 июля решение о досрочном прекращении полномочий парламента можно принимать, это на 100% юридически правильно. Можно ли принимать такое решение в августе? Это уже очень противоречиво. Вдруг случится так, что 17 января, в первом туре выборов, более 50% избирателей проголосуют за Виктора Януковича? Он становится Президентом и инаугурация происходит, условно, 23 января. Может такое быть? Может. Тогда 17 июля – точно крайняя точка возможного объявления досрочных парламентских выборов. А возможно, что не будет победителя в первом туре и через три недели состоится второй тур. После этого ЦИК объявит результаты, будут судебные обжалования, потом подготовка к инаугурации, и все это затянется… …чуть ли не до 1 марта... Да. Но кто может дать ответ на вопрос, в какой день закончатся полномочия Президента? Они закончатся в тот день, когда новоизбранный президент вступит в должность. Фактически Президент имеет право распускать парламент чуть ли не до 17 января, потому что дату полгода никто не может вычислить юридически? Президент по собственному усмотрению тоже не имеет права все трактовать. Поэтому я говорю, что до 17 июля – несомненно, а дальше – вопрос, и могут возникнуть сомнения относительно того, насколько правомерно решение главы государства. После издания указа о досрочном прекращении полномочий парламента в период шестидесяти дней должны состояться внеочередные выборы. А чтобы они прошли одновременно с очередными президентскими, такое решение должно быть принято в канун 17 ноября. Я очень сомневаюсь, что в это время у Президента еще будут иметься для этого полномочия. Это выходит за логические рамки шести месяцев. Насколько реально, что до 17 июля Президент издаст указ о досрочных парламентских выборах? Виктор Янукович говорил, что он бы хотел, чтобы парламентские выборы прошли до президентских. Видите ли вы основания, которые сделают возможным проведение досрочных парламентских выборов? Я не только их вижу, я читал, они записаны в статье 90 Конституции. Но вы как политик и первый вице-спикер парламента должны видеть самые реальные из них. Сейчас поговаривают, что фракция НУНС может выйти из коалиции. Какие вы видите возможные сценарии развития событий в таком случае, ведь 30 дней со дня выхода НУНС уже пройдут после 17 июля? Если фракция выйдет и в течение тридцати дней не будет сформирована новая коалиция, то у Президента есть право, которое у него есть и сегодня, чтобы издать указ о досрочных выборах. Хотя опять-таки встает вопрос 17 июля. Но у Президента есть право объявлять досрочные парламентские выборы и сейчас. На сегодняшний день это право у него есть, потому что Конституция требует, чтобы коалиция создавалась не только по решению фракции, которая суммарно располагает голосами более половины конституционного состава Верховной Рады. Конституция предполагает, чтобы в состав коалиции входило поименно не менее половины конституционного состава парламента. Сегодня реальный состав коалиции - 212 депутатов. То есть 226 не складывается никак. То есть сейчас Президент уже имеет конституционное право объявлять парламентские выборы? На мой взгляд, он имеет несомненное право принимать такое решение. Многие с этим не соглашаются, коалицианты говорят о другой логике прочтения данной нормы Конституции... Я понимаю, потому что все трактуют статью Конституции, ссылаясь на решение Конституционного суда в части, что коалицию создает парламентская фракция. Это невозможно оспорить, так записано на самом деле. Но никто не хочет прочитать через запятую другое предложение статьи 83. Можно вспомнить заседание КС, когда вы с Еленой Лукаш спорили по этому поводу с Ключковским и Портновым. Не все было так однозначно... Ну, Портнов спорит... Конечно, коалицию образует фракция. Но дальше есть запятая, и записано, что в «коалицию входит большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады». Это можно трактовать как-то иначе, чем так, как написано? В нашей стране возможно все... Президент до 17 июля воспользуется свои правом? Ну, это вопрос к нему. Я прогнозировать действия нашего Президента не берусь. Возможно ли, что в случае выхода НУНС из коалиции в парламенте образуется какой-то другой формат коалиции, при участии Партии регионов? Мне сложно в это поверить. Думаю, вероятность этого минимальна и близка к нулю. Владимир Литвин недавно сказал, что Партия регионов с Президентом могут договариваться о проведении в ближайшее время досрочных парламентских выборов. Есть ли такая договоренность с Президентом? Это просто удивительно. При чем тут может быть наша партия, если решение об этом принимает глава государства на основании Конституции и собственного желания. То есть это его право, а не его обязанность. Он может этим правом воспользоваться, а может и нет, это его дело. При чем тут оппозиционная фракция, которая «очень рьяно» поддерживает этого Президента? Кстати, возможно ли возобновить действие указа №911 о досрочных парламентских выборах от октября 2008 года? Недавно было принято решение суда, после чего пошли разговоры по этому поводу... Знаете, это творчество, которое ничего общего не имеет с правом. То, что делалось в Секретариате в предпоследние месяцы, там я уже не вижу этой тенденции. Принимались решения об отмене документов о назначении, это как аннулирование свидетельства о рождении. А каковы будут правовые последствия после - это уже никого не интересовало. То же самое и с восстановлением действия этого указа. Я не знаю, даже и смеяться над этим уже не хочется, это за пределами здравого смысла. Александр Ефремов недавно сказал, что при определенных обстоятельствах досрочные парламентские выборы могут сорвать избрание главы государства. Ведь парламент из-за того, что будет неполномочным, не примет бюджет на следующий год, и денег на президентские выборы не будет… А они предусмотрены в этом бюджете. В действующем средства предусмотрены очень скромные, основные расходы должны быть учтены в бюджете на следующий год, а его будет некому принять... Ну, тут нет никаких опасений. Во-первых, досрочное прекращение полномочий не значит, что парламент становится неполномочным в день издания указа. Это четко регулируется той же частью первой 90-й статьи Конституции, где сказано, что полномочия Верховной Рады прекращаются в день принесения присяги новоизбранными депутатами. То же самое и с Президентом, поскольку не может быть вакуума во власти. Верховная Рада этого созыва может работать вплоть до момента созыва первой сессии следующей. Во-вторых, досрочные выборы должны происходить в пределах шестидесяти дней. То есть уже новый состав Верховной Рады будет работать несколько месяцев перед датой голосования на президентских выборах. Парламент сможет принимать все необходимые решения. Я вообще не вижу никакой проблемы. Мы помним, что в 2007 году Президент не соглашался с тем, что парламент полномочный до присяги новоизбранной на досрочных выборах Рады... Он не соглашался также и со своими указами, которые потом поотменял. То, что те выборы не вписывались ни в украинскую Конституцию, ни в какие-либо нормы права, это очевидный факт для людей не только в Украине, но и за ее пределами. Я думаю, вы не забыли, что по этому поводу было решение ПАСЕ. -- «Я не думаю, что для кого-то в Украине существенно, когда будет объявлено о начале избирательной кампании - за сто двадцать дней или за девяносто» На днях Виктор Федорович заявил, что Партия регионов подаст свой законопроект об изменениях к закону о выборах Президента. СМИ уже написали, что вы лично с представителями БЮТ работаете над документом. Партия регионов будет подавать свой проект отдельно или совместно с БЮТ, каковы его главные новеллы? Мы будем подавать проект изменений, касающихся исключительно технологических уточнений для проведения кампании. Никаких изменений сущностного характера мы предлагать не будем. А для того, чтобы эти изменения реально поддержали в Верховной Раде, необходима предварительная консультация с партнерами. Понятно, что наиболее вероятные соперники на президентских выборах – Виктор Федорович Янукович и Юлия Владимировна Тимошенко. Они возглавляют наибольшие парламентские фракции, поэтому вполне естественно, что мы предварительно согласовываем подходы, которые хотим предложить. Могу сказать, что это будут минимальные изменения, которые решат вопрос нефункциональности отдельной статьи. Существует потребность изменить названия некоторых органов, причастных к проведению выборов. Некоторые процедуры уже невозможны. Есть проблема с тем, что принималось отдельное решение в 2004 году о повторном голосовании, вот это нужно нормировать. У этого законопроекта авторство будет отдельным от Партии регионов ли таки совместным с БЮТ? Авторство будет обязательно совместным с БЮТ, а возможно, еще и с другими фракциями. Мы хотим сразу показать, что это общий продукт, который должен служить максимально четкому, открытому и ровному избирательному процессу. Вы с Андреем Портновым работаете над этими изменениями? С Андреем Портновым, но не только. Поскольку он уполномочен своей фракцией заниматься этим вопросом, а правовые вопросы во фракции Партии регионов поручено вести мне. Я думаю, что это не является государственной тайной. В прессу уже просочились некоторые поправки, над которыми вы работаете. Самое скандальное положение - это способ формирования избирательной комиссии. Есть информация, что, согласно вашему проекту, комиссии будут формировать только парламентские фракции. А это выводит из процесса контроля над выборами Яценюка и всех альтернативных кандидатов... У нас еще нет проекта вообще, а в нем уже есть скандальная статья (смеется). Способ формирования комиссии - для нас это вообще не является вопросом. Пусть будет так, как оно сейчас предусмотрено в законе. Мы можем не трогать это в принципе... В действующем же законе сказано о том, что каждый кандидат имеет право предлагать двух членов комиссии... Вот и хорошо. А исключение Верховного Суда из процесса обжалования результатов выборов?.. Такое будет в вашем проекте? Такой вопрос у нас вообще не возникал, потому что исключать можно то, что есть. А как можно исключить то, чего нет? Кто будет высшей судебной апелляционной инстанцией на выборах: Административный суд или Верховный Суд? Вы спрашиваете о возможных изменениях или о судах вообще? О возможных изменениях к вашему закону. В действующем Кодексе административного судопроизводства сказано, что высшей инстанцией во всех выборах в Украине и референдумах является Высший административный суд. А в действующем законе о выборах есть полномочия Верховного Суда на прекращение, снятие с регистрации кандидатов по представлению членов ЦИК по отдельным позициям. То есть исключать можно то, что есть, а если таких пунктов нет, то исключать нельзя. Вставлять такую статью у нас тоже в планах не было. Поэтому я вижу, что мы о чем-то даже не думаем, а пресса говорит, что у нас уже готовый текст относительно этого. Это вообще кино… Вы работаете над вопросами голосования на дому и открепительных талонов? Мы обсуждаем проблемы существования открепительных талонов, насколько они оправдали себя и насколько они реально защищают права граждан, можно ли их использовать для искажения волеизъявления граждан. Дискуссия по этому поводу продолжается. О голосовании на дому также ведется дискуссия, насколько здесь защищаются права граждан или насколько, напротив, это может способствовать нарушениям. Для нас вообще не принципиально, как это будет. Главное, чтобы это была единственная точка зрения и, чтобы было понятно, что ни единой какой-либо преференции даже в мелочах ни у кого не возникнет. И обязательно будут защищены права граждан. А что по поводу сокращения сроков избирательной кампании? Какие выгоды лично вы видите от того, чтобы избирательная кампания была не сто двадцать дней, а девяносто? Выгоды? Как можно видеть какие-то выгоды? Это дает какой-то позитив, возможно, какую-то бюджетную экономию ресурсов? Вряд ли. А в чем тогда смысл? Владимир Литвин уже вторую неделю об этом говорит. Каждый политик использует тему, которую он считает нужным. Я не думаю, что для кого-то в Украине существенно, когда будет объявлено начало избирательной кампании, за сто двадцать дней или за девяносто дней. Я понимаю, что может интересовать, в какой день состоятся выборы. А сколько дней будут работать избирательные комиссии, не думаю, что это кому-то интересно. Небольшая экономия оплаты труда членов комиссии, это будет, но она не такая уж и большая. Понятное дело, что она перекроется другими расходами, в том числе и на органы ведения реестра и другие вопросы. Я думаю, что сумма расходов не будет существенно отличаться от планировавшихся раньше. На ваш взгляд, будет ли готов реестр избирателей ко дню голосования? Я не владею этой информацией в полной мере. Знаю, утверждают, что будет. Но в то же время предлагается ситуация, что данные этого реестра будут уточняться избирательными комиссиями, при участии тех же Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Департамента исполнения наказаний и военных комиссариатов. Я не уверен, что создание такого отдельного государственного органа носит позитивный характер. Потому что позитив был бы только в том случае, если бы функционировал в он-лайн режиме электронный учет, который согласно программе давал бы возможность отслеживать избирателей со дня рождения до возраста, когда человеку исполняется восемнадцать или он отходит в мир иной. Было бы хорошо, если бы фиксировался избирательный адрес, который гражданин себе выберет. Тогда в этом есть смысл, а в таком виде, в каком он существует сейчас, как по мне, реестр избирателей - это только высасывание средств из государственного бюджета в крупных размерах. -- «Если руководствоваться здоровой логикой, то увольнять министров коалиция больше не будет» Министр юстиции недавно разъяснил ситуацию относительно полномочности Кабинета Министров. Он говорил, что Кабмин полномочен, если в правительстве есть семнадцать министров. Решения могут приниматься, если за них голосуют 13 министров. Согласны ли вы с этой логикой? И что произойдет, если министров станет менее 2/3? Какие юридические последствия наступят после этого? Если в составе Кабинета Министров будет меньше половины его состава, он не сможет принимать никаких решений. Если правительство не имеет возможности принять ни одного решения, оно не функционирует. Хоть это не предусмотрено ни законами, ни Конституцией, но очевидно, что де-факто правительства нет. Я бы тут воспользовался правом правовой аналогии. Есть норма о том, что если в течение шестидесяти дней не сформировано новое правительство, то нужно принимать решение о досрочных выборах. Что касается полномочности. Многие юристы говорят, что если менее 2/3 министров, то правительство становится неполномочным и не может принимать коллективных решений. Не могу это подтвердить, и не хочу этого отрицать, поскольку мне не известно о наличии в Украине ни одной правовой нормы, которая бы точно определяла полномочность Кабинета Министров, в котором должно быть свыше двух третей членов правительства. Этого в действующем Законе о Кабинете Министров нет. Это выводят из статьи 10-й закона, где написано, что правительство становится полномочным, если две трети министров присягнули... Можно это предполагать, но категорически утверждать, что в данном случае оно становится неправомочным, я бы не стал. Буквальной нормы такой нет. Янукович не так давно говорил, что, на самом деле, Партия регионов не будет стимулировать отставку правительства. Говорят, что Партии регионов выгодно, чтобы действующее правительство работало до выборов, потому что приходить во власть за несколько месяцев до президентских выборов, в разгар кризиса, это не очень выгодно любому кандидату включая вашего лидера. Причины его заявлений именно в этом? Я считаю, что тут нужно смотреть не с этой точки зрения, а с позиции того, хорошо для страны или плохо полное отсутствие любого управления. Я считаю, что мы должны обеспечить условия, чтобы смена правительства происходила после следующих парламентских выборов, очередных или внеочередных — не суть важно. Временность в действиях и решениях правительства никакой пользы государству не принесет. Скоро может пройти голосование за отставку некоторых министров, называют многие фамилии: Вакарчук, Вовкун, Луценко… Партия регионов будет голосовать за отставку этих людей? За отставку людей, результат работы которых негативная оценка, конечно. Партия регионов это поддержит. Но я могу предположить, что вопрос отставки министров уже на рассмотрение вряд ли будет выноситься. А если и будет, то найти необходимое количество голосов народных депутатов будет довольно сложно. Поскольку, вы понимаете, что если бы в правительстве появилось такое количество вакансий, это поставило бы под вопрос правомочность Кабмина и возможность его работы. То есть больше увольнять сама коалиция не будет? Если руководствоваться здоровой логикой, то, я думаю, да. Могут возникнуть обстоятельства, что Партия регионов проголосует за назначение кого-то из министров в правительство Тимошенко? Конечно нет. Это вообще как-то нелогично, как вы себе это представляете? Как может оппозиция формировать Кабинет Министров для другой политической силы? -- «Если после президентских выборов останется тот же состав Верховной Рады, скорее всего, будет третья попытка сотрудничества БЮТ с ПР» Александр Владимирович, осенью в интервью «Главреду» вы рассказывали, почему тогда не сложилась коалиция БЮТ и Партии регионов. Недавно ситуация повторилась. В прошлый раз вы говорили, что у Партии регионов и БЮТ не получилось счастливой долгой жизни. Почему в этот раз снова не вышло счастливой долгой жизни? И была ли это последняя попытка? Вы знаете, это ведь все не потому, что между БЮТ и Партией регионов пылкая страсть, что должны обязательно совместно работать. Вы же понимаете, что это политическая данность, существующая в Украине. Есть две фракции, которые в случае их согласованных действий могут решить любой государственный вопрос. А в случае противостояния, одна с огромными потугами может принимать только отдельные решения. Это ненормальная для страны ситуация. Учитывая то, что нужно создавать стабильную систему, которая могла бы работать, происходил поиск тех точек соприкосновения, общих подходов, которые можно было бы реализовать. Но будет ли возвращение к третьей попытке? Я не могу быть категоричным, но если после президентских выборов останется тот же состав Верховной Рады, скорее всего, что будет третья попытка сотрудничества БЮТ и ПР. То есть будет, но только после президентских выборов? До президентских выборов я исключаю в принципе такую возможность, а после президентских выборов вероятность этого достаточно высока, потому что нужно будет принимать какие-то решения. Партия регионов после победы на президентских выборах не получит парламентское большинство, она получит только президента. Можно ли считать главной причиной провала этой коалиции неодолимое недоверие и страх, что все процедуры, предусмотренные во время создания коалиции, а наряду с ними и изменения в Конституцию могли бы сорваться на последнем этапе? В известной мере это всегда присутствует при подготовке таких серьезных масштабных проектов. Если вы вспомнили об осени прошлого года, то тогда были согласованные действия, планировалось более длительное сотрудничество, и тут фракция Блока Юлии Тимошенко принимает решение отменить те законы, которые мы вместе принимали. Я тут не хочу уточнять, по чьей инициативе, просто без каких-либо консультаций, предупреждений, взяли и совершили такой шаг. Поэтому очевидно, что ожидание внезапных шагов постоянно существует, недоверие между БЮТ и ПР — это факт. Более того, я вам скажу, после того мы ведь снова продолжали консультации, и вдруг посреди этого процесса возникает ситуация, когда объявляется о создании новой коалиции, с такой не очень определенной процедурой, и не очень определенным составом. Не учитывая порядка создания коалиции, который выписан в регламенте, и все прочее. Не хочется уже об этом вспоминать, но сам факт, что есть основания для недоверия. Недавно в интервью одному из изданий вы сказали, что фактически у вас есть что показать общественности, чтобы ударить по БЮТ после того, как они начали открещиваться от всех договоренностей по коалиции. Что у вас есть такое, чтобы показать? Это большой договор и коалиционное соглашение с подписями? Я не хочу возвращаться к этому вопросу. Но есть что-то существенное, что можно показать? .... -- «Совместный текст Конституции с БЮТ мне, мягко говоря, не очень нравился» Вы были одним из разработчиков Конституции от БЮТ и ПР. Скажите, признал бы мир этот возможный проект Конституции БЮТ и Партии регионов? Какой вывод она бы получила в той же Венецианской комиссии? Это очень гипотетический разговор, поскольку не было окончательного варианта. Все зависит от того, что было бы в конечной редакции. Я на сто процентов уверен, что были бы критические замечания у любых экспертов и в Украине, и за ее пределами, в том числе и у Венецианской комиссии. Я неоднократно говорил, что тот текст, который был на финальной стадии обсуждения, мне, мягко говоря, не очень нравился. Там была смесь подходов из конституционного права, из решения вопросов ведомственного законодательства, отраслевого законодательства, уставного законодательства – того, что регулируется подзаконными актами или вообще ведомственными инструкциями. Это присутствовало в тексте с «благими намерениями». Трудно было вести дискуссию, когда работали и доминировали политические аргументы, а не правовые. Но я осознаю, что Конституция — это политико-правовой документ, и в 1995-1996 годах, когда мы выходили на формирование окончательного текста, у нас были схожие проблемы. Но тогда было большое преимущество в том, что процесс работы над этим документом был публичным, что сдерживало от реализации своих политических пожеланий, если они выходили, скажем так, за пределы квалифицированного отстаивания своей политической позиции. В нашем случае этих сдерживающих факторов не было. Такое складывается впечатление, что вы даже рады, что этот проект Конституции не был принят? Я не могу сказать, что я рад, потому что для того, чтобы быть радым или не радым, нужно было завершить эту работу. Поскольку она не была завершена, то радуюсь тому, что есть много наработок по принципиальным позициям, которые нужно корректировать, обращая внимание на правовые аспекты и на общественную реакцию. Возможно такое, что эти наработки после президентских выборов понадобятся? Я уверен, что обязательно понадобятся. Если после президентских выборов будет коалиция Партии регионов и БЮТ, то эти наработки лягут в основу изменений к Конституции? Я не хочу говорить в контексте «если», «чтобы», «когда». Наступит тот день — будет решение о формате последующей работы. А то, что эта работа будет обязательно востребована по многим позициям, где есть понимание общих подходов, у меня сомнений не возникает. Недавно из фракции Партии регионов были исключены несколько членов, даже на табло они теперь высвечиваются как «внефракционные». Слово «несколько» нужно заменить словом «два» . Там были конфликты по Луганску, по Крыму и по другим линиям. Вы допускаете, что до президентских выборов в той строке появятся еще три или четыре депутата из Партии регионов? Может ли еще кто-то уйти из партии? Возможно, но не уйти, а быть исключенным. Это абсолютно нормальный процесс, характерный для всех политических партий, особенно, для крупнейшей партии, у которой численность больше, чем у всех остальных политических партий вместе взятых в Украине. А сколько членов из вашей партии могут еще уйти? Кто эти люди? Я не могу говорить, сколько может потенциально, или вообще у кого-то возникнет желание конфликтовать с политической программной позицией партии, или искать себе другую политическую судьбу, реализовывать свои таланты в других политических проектах, или в существующих политических партиях. Две человека, которые приняли для себя решение и поставили себя сразу вне партии. Но это решение не принималось сегодня, а вот завтра их исключили. Это тянулось очень долго, были заявления этих людей и их удовлетворили. И в других партиях такая же ситуация, но они просто не принимали решения об исключении из фракции, потому что есть понимание того, что уменьшится численность, там возникает по многим регламентным процедурам дисбаланс. Для Партии регионов такой проблемы не существует, потому что она самая большая. В Партии регионов уже распределены роли на избирательную кампанию. Подтверждаете ли вы информацию, что будете руководить всем юридическим направлением избирательной кампании Партии регионов и Виктора Януковича? Да, это правда. -- «Политике в футболе нечего делать» Мы знаем, что вы любите играть в футбол... Вы откуда об этом знаете? Рассказывают люди, что вы часто играете с друзьями... (Смеется) Было ли такое, что вы с Владимиром Литвином играли в одной команде? В одной нет, не было. А в командах, которые играли друг с другом, да. Какие-то негласные турниры у вас проводятся между парламентскими фракциями или в подобном формате? Нет, я такого не помню. И вообще, я не привязываю свой отдых, спорт к партийности или фракционности. У нас играют люди, находящиеся в парламенте, в правительстве, вне всякой политики и государственного управления, разных симпатий и принадлежности. То есть это никак не связано. Политика остается за футбольным полем? Абсолютно. Политике в футболе нечего делать. А вы в какой футбол больше играете, в мини или на большом поле? Сейчас преимущественно играю в мини, на малых площадках, а раньше играл на больших полях. На больших теперь раз или два в год удается сыграть.