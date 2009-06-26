«А счастье было так возможно, так близко…»

Но, наверное, такая уж черная планида зависла над правительством и коалицией: хрупкая договоренность «голоснуть сегодня за давно обещанные назначения разбилась о мощную грудь «регионалов», которой они на протяжении двух часов работы парламента защищали прожиточный минимум, блокируя трибуну ВР. 2} День вообще-то начинался неплохо: Юлия Тимошенко и Александр Турчинов появились на утреннем заседании своей фракции и объявили о том, что есть пакет согласованных кандидатур на вакантные посты в правительстве, под которые гарантированно собранны голоса. Итак, «пакет» номер один включал должности главы Гостелерадио, на которую предлагался Олег Наливайко, руководитель УНИАН, генеральный директор ООО «Главред-медиа», и главы Антимонопольного комитета для Владимира Каретко, близкого к Александру Третьякову, одному из «нашеукраинцев», которые входят в коалицию. За назначения в эти госкомитеты готова была отдать голоса группа «За Украину!» Вячеслава Кириленко, один из представителей которой в разговоре подчеркивал, что этим голосованием совершенно не нарушается принцип неголосования за любые назначения в «это» правительство. 5} «Это же комитеты, а не министры, понимаете? – говорил он. - Поэтому мы совершенно не нарушаем данное нами слово – никакого голосования за кадровые назначения...» Правда, в одном случае «заукраинцы» готовы были нарушить этот принцип – тоже «из принципа»: при назначении Олега Шамшура, чью кандидатуру подал Президент, на пост министра иностранных дел. Ну, это же святое: во-первых – это представление Президента, во-вторых – позиции Шамшура полностью отвечают позициям и идеологии маленькой, но гордой группки «заукраинцев». Но за всех остальных министров, подчеркивалось особенно настойчиво, «мы голосовать не будем!» Ну, что ж, зато будут голосовать остальные... 8} Итак – «пакет» номер два, в котором идут бютовец-нардеп Тариэл Васадзе на пост министра транспорта и бывший заместитель министра финансов Николая Азарова Федор Ярошенко на пост министра финансов. За них готовы отдать голоса коммунисты – конечно, не за так просто: за это «единственная в стране оппозиция» втихаря должна была получить кресла заместителей в этих министерствах. Кроме прочего, планировалось приставить к кабминовскому столу еще по меньшей мере два кресла – для вице-премьеров по вопросам региональной политики и так называемых «общих» вопросов. На пост первого планировали назначить Юрия Любоненко – бессменного мэра Кривого Рога еще с советских времен, на пост второго – ректора КПИ Михаила Згуровского. Эти назначения можно объяснить, во-первых, желанием увеличить состав правительства и количество верных Тимошенко людей, во-вторых – попытками «подпереть» «неблагонадежных» профильных министров, которые, правда, давно сидят на чемоданах. Речь идет о министре образования Иване Вакарчуке, крови которого жаждут «регионалы» и который, в случае чего, выполнит просьбу Президента покинуть правительство, и министра регионального развития и строительства Василия Куйбиду, члена НРУ. В этот пакет пытались, как говорил Иван Степанович Плющ, «впихнуть невпихуемое»: например, назначить на пост министра юстиции Виктора Шемчука – ныне депутата-«самооборонца», бывшего прокурора АРК. Это – дань Юрию Луценко, который достаточно давно лоббировал это назначение взамен на лояльность и верность Юлии Тимошенко. Правда, над самим Юрием Виталиевичем уже давно висят даже не тучи, а эпицентр турбулентности: желание уволить его в Раде большое, особенно у давних врагов министра «регионалов». Но Юлия Владимировна, заботясь сохранение коалиции (потому что Луценко угрожал выходом самих «самооборонцев») и опасаясь, что кресло силового министра займет первый заместитель Луценко Михаил Клюев – человек, в котором у нее нет стопроцентной уверенности, открыл над Луценко защитный «зонтик». Поэтому Луценко сейчас ходит гоголем и даже пытается укрепить собственные позиции. Правда, для этого назначения в Минюст нужно уволить действующего министра Николая Онищука, но за этим бы дело не встало – как говорят члены коалиции уже на протяжении нескольких месяцев, голоса за снятие министров есть, а вот за назначение... Кроме прочего, Николай Онищук – член «Нашей Украины», съезд которой, несмотря на предварительную резолюцию, может принять решение не только о выходе депутатов-партийцев из коалиции, но и о добровольной отставке министров – членов партии. Помимо этого, свой маленький «пакетик» в этот праздник назначений пытался пристроить и Юрий Костенко, который уже давно торгуется с Юлией Тимошенко за кресло министра угольной промышленности для своего сопартийца нардепа Александра Клименко. Условие – кресло взамен на присутствие в коалиции. В ВР уже зарегистрировано представление премьер-министра на увольнение действующего министра Виктора Полтавца и на назначение Клименко. Правда, в этом сюжете есть небольшой нюанс – именно на Клименко может не хватить голосов. Коммунисты в эту игру играть отказываются, а «заукраинцы», которых изо всех сил пытается убедить Юрий Иванович, категорически отказываются поддержать его креатуру. Вот таким образом, нажимая на нужные точки и удовлетворяя интересы нужных людей, Тимошенко, казалось, удавалось провести давно обещанную операцию – «Кадровые назначения состоятся уже на этой неделе». Почему же это должно было произойти именно сегодня? Потому что, по словам одного из бютовцев, все-таки были опасения, что субботний съезд «Нашей Украины» может преподнести неприятные сюрпризы, и все пропрезидентские министры, причем не только партийные «нашеукраинцы» все же уйдут в отставку. А их, как не крути, может быть совсем не пятеро (Васюнык, Павленко, Шандра, Кучеренко, Онищук), а все девять (Князевич, Вовкун, Вакарчук, Куйбида). А это будет означать полный паралич правительства, невозможность принятия решений, а следовательно – отставка и досрочные выборы. Конечно, вероятность того, что ситуация развивалась бы именно так, как говорят, 50/50 – или будет, или нет, но защититься все-таки стоило. Но все сорвали «регионалы», которые с самого утра начали требовать немедленно принять в целом принятый вчера вечером за основу закон о внесении изменений в Государственный бюджет на 2009 год об увеличении прожиточного минимума и минимальной зарплате. Попытки спикера Литвина убедить их в целесообразности отправить законопроект в комитеты для сокращенной доработки и рассмотреть его на следующей сессионной неделе успехом не увенчались. Партия регионов уперлась рогом, выполняя «завет» своего лидера: «Мы не дадим вообще парламенту работать, пока не будет принят данный закон». Бютовцы ходили по кулуарам, схватившись за головы – мол, это катастрофа и страшная разбалансировка бюджета, потому что неоткуда взять этих 12 миллиардов, о которых с такой легкостью рассказывает автор закона Михаил Папиев. «Они говорят, что этих средств нет, - прокомментировал ситуацию заместитель главы бюджетного комитета Александр Пеклушенко. – Но я парламентарий, делегированный людьми: пусть откроют и покажут мне наполнение бюджета текущего года. Почему они закрыли информацию об этом? Мне известно, что 6 миллиардов неиспользованных гривен лежит в стабилизационном фонде, 18 миллиардов они собираются загнать в «Нефтегаз Украины», и 44 миллиарда загнать на рекапитализацию банков. Вот вам, пожалуйста, и средства! О том, чем можно пожертвовать, можно говорить: открывайте информацию, садимся и говорим. Если будет разговор, можно вырулить: мы же не враги, мы же не говорим – отдайте и умрите! Мы говорим, что средства есть. Доказывайте, что их нет, но если так, придется признать и то, что вы довели страну до банкротства!..» О том, что «можно говорить», заявляли и «ястребы» из среды ПР: мол, они требуют отставки министра образования и науки Ивана Вакарчука и министра внутренних дел Юрия Луценко, постановления об освобождении которых уже зарегистрированы в ВР. Мол, или прожиточный минимум, или «кадровая кровь». В данном случае, «регионалы», сознательно или нет, в который раз наступили на вилы требований, которые выполнить невозможно в принципе, потому что где взять голоса для их отставки? В БЮТ или, может, в «Нашей Украине»? Ну, это даже не смешно... «Набираемся вдохновения и сил от общения друг с другом перед недельной разлукой, так как следующая неделя не сессионная», - грустно пошутил один из «регионалов» в ответ на вопрос, чего все-таки добивается ПР. Но как бы то ни было, нынешние кадровые назначения сорвать удалось – ПР, хотела того или нет, сделала приятный сюрприз Президенту, который и дальше может повторять тезис о «правительстве пустых кресел». Конечно, оптимисты говорят, что процесс с назначениями непременно продолжится в первый же день следующей недели сессионных заседаний. Но пессимисты, которые своими руками строили не одну сложную и переменчивую схему договоренностей и видели, как эти схемы разваливаются от малейшего движения, считают, что о кадровой ротации наверняка нужно забыть... {19