Самый большой флаг Украины – на Софийской площади

Празднование началось с торжественного шествия от памятника Тарасу Шевченко с чествованием первого президента Украины Михаила Грушевского. На Софийской площади участники веча развернули привезенный из Донецка самый большой флаг Украины (35 Х 40 метров), размер которого – половина футбольного поля. Кроме того, на вече выступили народный артист Украины Тарас Петриненко и хор «Гомін». С речами к присутствующим обратились лидеры Украинской народной партии.