Свидетельство жизни «Нашей Украины»

Еще задолго до съезда рядовые «нашеукраинцы» называли грядущее собрание не иначе, как историческим. Близость президентских (а возможно и парламентских) выборов заставила Виктора Ющенко наконец-то обратить хоть какое-то внимание на «свою» политсилу, что для бесхозных на протяжении последних лет партийцев стало откровением. Новое руководство НСНУ в лице Веры Ульянченко и (в значительно большей мере) Романа Безсмертного взялось за реанимацию партии, и эти потуги ощутили партийные «низы». «Наша Украина», до последнего времени напоминающая корабль без капитана как будто остановилась для того, чтобы прекратить бессмысленный дрейф по океану украинской политики и наконец приступить к каким-то осмысленным действиям. Собственно, от вчерашнего съезда рядовые партийцы как раз и ждали от Президента ответа на вопросы о том, как (а главное – зачем) партии жить дальше. Услышали ли они этот ответ в итоге – вопрос… Понемножку обо всем В принципе, о том, что ничего принципиально нового из уст Президента не прозвучит, стало понятно уже во время первой части его полуторачасового вступительного слова («Главу партии мы регламентом ограничивать не будем», – многообещающе улыбаясь, объявила перед выходом Ющенко на трибуну Вера Ульянченко. «Ну, сегодня я точно закончу», – так же многообещающе ответил ей Президент). Когда Виктор Ющенко напомнил однопартийцам, что в ХХ веке Украина объявляла свою независимость шесть раз, один из делегатов, сидящих в первых рядах зала Дворца культуры КПИ, сказал соседу: «Все понятно. Ничего не будет». Вместо ответа сосед зевнул. Через пятнадцать минут, когда Президент перешел к теме Голодомора и украинского языка, количество зевающих, а то и просто дремлющих делегатов съезда в душном зале было уже неприлично большим. На несколько мгновений показалось, что в объятиях Морфея потерялся даже сидящий в президиуме съезда Ярослав Ющенко. Вскоре оказалось, что к исторической тематике Президент обращается неспроста: ведь только партия НСНУ, по словам Ющенко, преследует цель обустройства Украинского государства, частями чего, собственно, являются озвученные главой государства тезисы. Остальные политические силы, по мнению Президента, озабочены другими вещами. «Слабый политик думает только о следующих выборах, и поэтому прибегает к сладкому популизму. У нас задача другая», – сказал Ющенко тоном человека, совершенно не озадачивающегося такими мелосами, как следующие выборы. Вдруг он сделал паузу, как будто что-то забыл, и уже значительно веселее добавил: «Мы пойдем на выборы и, кстати, чтобы вы помнили, мы победим». Зал, обескураженный таким резким поворотом, зааплодировал. Ющенко продолжил: «Мы победим, потому что знаем ответ на вопрос о том, где будет Украина через пять лет, через семь, десять, двенадцать. У нас нет проекта, как разделить Украину на двоих или троих». Эта фраза, по сути, задала тон следующей части спича Президента, тоже не новой для его соратников. Виктор Ющенко обстоятельно раскритиковал БЮТ и Партию регионов за намерения узурпировать власть в Украине посредством специально разработанных изменений в Конституцию – «украинского варианта ГКЧП». После этого Ющенко плавно перешел к пересказу главных достижений Украины за четыре с половиной года его президентства – эти тезисы он тоже довольно часто в последнее время повторяет в публичных выступлениях. Впрочем, кое-что новое в президентских оценках на этот раз таки появилось: он вспомнил, что четыре года назад в Украине не было пандусов для людей с ограниченными возможностями. От этой темы Ющенко как-то очень органично перешел к критике действующего правительства. Досталось Кабмину, как всегда, за все: и за бездарную экономическую политику, и за развал армии, и за «Нафтогаз», и за увольнение лучшей части министров… «Ситуация, сложившаяся в правительстве, уже давно не имеет отношения к тем приоритетам, которые были во время формирования коалиционного соглашения. Это не может быть нашей политикой», – подвел итог Президент. Еще одним примером порочности нынешней власти (а себя, равно как и свою партию Президент почему-то причислять к власти на протяжении всего съезда отказывался) стал инцидент при участии «бютовца» Виктора Лозинского на Кировоградщине. Ющенко объявил однопартийцам: перед тем, как прийти на съезд, он подписал распоряжения об увольнении глав Головановской районной и Кировоградской областной администраций. «Это – ответ на безграничную депутатскую неприкосновенность, на закрытые списки, по которым убийцы проникают в парламент», – констатировал Виктор Андреевич… Речь Президента по всем видимым признакам уже близилась к концу, когда к столику с надписью «Секретариат» (сюда с рядов зала стекались записки с вопросами членам президиума и заявками на выступление) подошел Евгений Червоненко. Он положил на стол свернутый вчетверо листик бумаги и попросил передать его лично Виктору Ющенко. «Это заявка на выступление? – спросил у Червоненко молодой человек, сидящий за столиком. – О чем будете говорить? Мне нужно записать». «О жизни», – отрезал тот, отошел от столика и начал пристально вглядываться в президиум съезда. «Евгений Альфредович, так вы из партии выходите?» – спросили рядом стоящие журналисты у Червоненко, которому на днях с большим трудом удалось погасить проблемы, ни с того, ни с сего возникшие в его «родной» Запорожской парторганизации. Тот, не отводя глаз от сцены, где Ющенко продолжал рассказывать о том, что «нашеукраинцам» не пристало быть ширмой «такого» правительства, проговорил: «Вот посмотрю, дадут мне слово или нет, – и решу». «А могут и не дать?» – осторожно поинтересовались журналисты. Червоненко, уже выходя из зала и зажигая сигарету, ответил более подробно: «Я собираюсь сделать предложение, как возродить партию. Не услышат – я без политики проживу. В отличии от этих» – махнул рукой в сторону зала. Журналисты обрадовались – у съезда появилась хоть какая-то интрига… Зал тем временем внимал «резолютивной части» президентского спича. Виктор Ющенко «выражал надежду» на то, что съезд его партии рекомендует «заблудшим» «нашеукраинцам» выйти из состава коалиции, призовет всех членов фракции НУНС, не входящих в состав коалиции, объединиться в депутатскую группу «Наша Украина», примет обращение ко всем парламентским фракциям по поводу смерти Валерия Олийныка… Напоследок Президент пустил стрелу в сторону своего бывшего соратника Николая Мартыненко. «Насколько я знаю, на съезде не появилась одна организация. Это правда?» – поинтересовался Ющенко позицией игнорирующих съезд киевлян. – «Я просил бы съезд определиться и по этому вопросу. Очевидно, что таким организациям – место в другой партии». Правильной дорогой идем? После того, как Ющенко таки закончил свою речь, Вера Ульянченко предложила перейти к обсуждению президентского доклада. Желающих выступить было хоть отбавляй, а в своих спичах они либо констатировали, что партия избрала правильную стратегию и теперь обречена на победу (например, Юрий Павленко дошел до того, что пообещал присутствующим: в 2012 году именно Президент Ющенко вручит Кубок Европы победителям Евро), либо же дополняли президентскую речь теми деталями, сконцентрироваться на которых Ющенко за полтора часа своего спича (невероятно, но факт) не успел. К примеру, закарпатец Станислав Аржевитин и ривненчанин Виктор Матчук убеждали съезд в нецелесообразности отзыва из Кабмина министров-«нашеукраинцев». Выбивались из общего ряда только несколько выступлений «низовых» партийцев, которые говорили о тех проблемах, с которыми региональные «нашеукраинцы» сталкиваются уже не первый год: с отсутствием финансирования, неадекватной кадровой политикой «центра», отсутствием любой связи с «киевлянами»… Беспокойнее других воспринимал происходящее на сцене сидящий в первых рядах Евгений Червоненко – он подозревал, что в замыслы Веры Ульянченко не входит предоставление ему слова «о жизни». И небезосновательно – на трибуну один за другим входили люди, записавшиеся на выступление после него, а Ульянченко разводила руками – глядя куда-то далеко в зал, поверх Червоненко, требующего слова, привстав со своего кресла, она констатировала: желающих выступить слишком много, и успеют, по-видимому не все. Наконец, когда очередная выступающая принялась рассказывать о пророческой картине украинского будущего, нарисованной каким-то ее знакомым мальчиком: как Виктор Ющенко большой метлой изгоняет из Украины тех, кто ее не любит, Евгений Альфредович не выдержал. Воспользовавшись отсутствием возле сцены сотрудника управления госохраны, он поднялся прямо в президиум, где довольно эмоционально переговорил с Верой Ульянченко и Президентом. В результате выступить Червоненко таки позволили. На фоне часа славословия, устроенного предыдущими выступающими, его спич выглядел для президиума просто-напросто холодным душем. «Наша Украина» как партия власти утратила авторитет и влияние в обществе», – говорил он под овации съезда. «У меня под окнами до сих пор можно увидеть выцветшие билборды с предыдущих кампаний. Вы помните наши первые пятерки? Кто из этих людей сегодня с нами? Почему списки составляются именно так?» - Червоненко не успокаивался, а зал, хлопая ему не стихал. «Партия молчала, когда уничтожали «любих друзів», а сегодня вместо проверенных партийцев на руководящих постах пребывают другие люди, использующие партию только для обустройства своей карьеры», – говорил Червоненко и напоминал: он еще год назад предлагал съезду собрать «старую гвардию» и начать строить партию от фундамента. Президиум и первые ряды, в которых сидели знатные «нашеукраинцы» - депутаты да министры – реагировали на спич Червоненко по-разному. Виктор Ющенко, казалось, внимательно его слушал, Вера Ульянченко, соглашаясь, кивала головой, а Роман Безсмертный в президиуме и Юрий Павленко с Иваном Васюныком в первых рядах время от времени не могли сдержать смеха – особенно когда Червоненко рассказывал о своей роли в подготовке Евро-2012. «У меня в кармане лежит партийный билет номер 17, – тем временем довольно пафосно говорил он. – И я знаю, многие хотели бы, чтобы я сейчас положил на стол Президенту. Не скрою, много над этим думал». В этом моменте не выдержал уже Ющенко. Он придвинул к себе микрофон и эмоционально обратился к Червоненко: «Так не думай, Женя! Делай!» Червоненко покраснел, но продолжил: «Однако в трудное время я должен быть на капитанском мостике рядом с капитаном!» Президиум уже не мог сдержать смеха, поэтому план Червоненко – идти в народ и поднимать партию снизу – вряд ли кто-то воспринял серьезно… Подводил итоги обсуждению своего доклада сам Президент. В своем втором за субботу большом спиче он снова затронул темы конституционных изменений от БЮТ и Партии регионов, сообщил, что никто не делал таких глубоких реформ, как отсутствующий в зале Юрий Ехануров, и повторил свои неоднократно перед тем озвученные тезисы о разочаровании в некоторых членах команды образца 2004 года. О ситуации в партии Президент тоже говорил: он порекомендовал партийцам меньше критиковать «Нашу Украину» и еще раз объявил, что «нет больше таких партий», посему «Давайте двигаться к цели». «А тяжело партии? Мы ей сейчас поможем, и она, как птица полетит», – сказал Ющенко, вызвав овации зала. Роман Безсмертный, на долю которого, судя по всему, ляжет бремя поиска ресурсов для того, чтобы превратить партию в птицу, к аплодисментам делегатов не присоединился. Решения – единогласно После этого депутаты единогласно приняли несколько резолюций съезда – относительно экономической и социальной политики правительства (Тимошенко предложили либо отказаться от участия в президентских выборах, либо уйти в отставку), обращение к политическим союзникам (всем таковым предложили выйти из коалиции и присоединиться к депутатской группе «Наша Украина» и обращение по поводу инцидента с Валерием Олийныком (депутатов в который раз попросили снять с себя неприкосновенность). Далее съезд так же единогласно принял изменения в устав партии, коими, во-первых, изменил ее название – на просто «Наша Украина» – и в очередной раз попробовал оптимизировать систему управления партией. Впрочем, одной из главных задач – в корне изменить принцип формирования политсовета – съезд так и не смог. Предложение уставного комитета вводить в состав совета партии «по должности» только глав областных организаций «Нашей Украины» было дополнено – и теперь «автоматическими» членами совета являются еще и мэры, губернаторы, главы облсоветов, нардепы и министры-партийцы. Ждать от политсовета в таких обстоятельствах сокращения численности и повышения эффективности работы – как минимум наивно. Однако съезд, измученный четырехчасовым обсуждением доклада Виктора Ющенко, принял бы уже любое решение – лишь бы все это побыстрее закончилось… Утвердив принципы формирования политсовета, съезд взялся за утверждение персонального состава этого органа. Просто утвердить предложенный делегатам список в целом не удалось: кто-то на галерке зала встал и громко выкрикнул: «Вкралась ошибка! Третьяков и Зейналов записаны». О «нашеукраинцах», вошедших в состав коалиции, сегодня действительно было сказано предостаточно нелестных слов, поэтому их вхождение в состав политсовета действительно выглядело нелогичным. С другой стороны, насколько известно, новое руководство партии все-таки не теряет надежды навести с заблудшими депутатами мосты, и делать резкие движения не очень-то и хотело – однако рядовые-то делегаты в эти тонкости посвящены не были… «Ну, что же, давайте проголосуем за исключение из списка Третьякова и Зейналова», – с железным лицом предложила Ульянченко. Зал стал оранжевым от поднятых мандатов, судьба нардепов повисла на волоске. Ситуацию спас губернатор Сумщины, «нашеукраинец» со стажем Павел Качур. Он поднялся со своего места и что-то эмоционально прокричал в сторону президиума. Вера Ульянченко, прислушавшись к нему, спохватилась: «Ах, да! Мы ведь только что проголосовали за изменения в устав. Все народные депутаты – члены партии входят в политсовет автоматически и исключить их решением съезда мы не можем». Зал недовольно загудел. Ульянченко быстро напомнила: «Но мы приняли решение о том, что на протяжении недели эти депутаты должны принять для себя решение о пребывании в коалиции, а тогда уже будем принимать решение мы!» Зал не унимался. «А почему тогда в списке политсовета нет Ключковского?» – выкрикнул с места какой-то чрезвычайно внимательный делегат. «Как нет? Все должны быть!» – ответила Ульянченко. «Давайте исключим из состава политсовета Евгения Червоненко», – вышел на трибуну представитель запорожской организации – «По причине…» Ульянченко оборвала его: «Вы озвучивайте только предложение, а зал уже сам будет определяться». Делегат послушно сошел со сцены, а Ульянченко… просто поставила на голосование итоговый список – и с Третьяковым, и с Зейналовым, и с Червоненко, и без Ключковского… От пункта «Разное» повестки дня делегаты единогласно решили отказаться. После пяти часов работы съезд был закрыт, а делегаты, вспотевшие и раскрасневшиеся от не самой легкой атмосферы, царящей в зале, вышли на улицу. «Низовые» делегаты выглядели несколько разочарованными. «Да, Президент сказал, что мы выиграем выборы, – это хорошо. Но что мне в итоге людям в первичке сказать? Что мы лучше остальных, потому что говорим о Голодоморе?» – возмущался рослый мужчина в белой рубашке. Рядом активно обмахивала себя уставом партии его коллега, по всей видимости, из другой организации: «Зато Президента увидели, зато Президент с нами». Ее собеседник только махнул рукой. Высокопоставленные партийцы на камеры были исполнены оптимизма, однако без диктофона нардепы и министры от «Нашей Украины» были более откровенными: «А чего вы ждали от этого съезда? Мы громко задекларировали позицию, впервые за последнее время. Показали всем недовольным Юлией Тимошенко, что им есть куда идти, кроме Януковича. Другое дело что выглядит это все пока не очень… Но мы ведь будем работать»… P.S. Предметный разговор о будущем партии, как стало известно «Главреду», состоялся на первом заседании только что избранного политсовета, сразу по окончании съезда. По словам участников этого собрания, только здесь Виктора Ющенко удалось «развести» на откровенный разговор по поводу того, как дальше быть партии и за счет чего она будет выигрывать все возможные выборы. На политсовете, продолжающемся около двух часов, Президент признал, что увольнение «нашеукраинских» министров из Кабмина Тимошенко – всего лишь вопрос времени. Первыми на снятие, по информации главы государства, являются партийцы Николай Онищук и Юрий Павленко, а также беспартийные Владимир Вовкун и Иван Вакарчук, от «шефства» над которыми «Наша Украина» отказываться не собирается. Еще один министр-«нашеукраинец» Алексей Кучеренко за свою должность в Кабмине может быть уверенным – поэтому он якобы и на съезд не пришел, и фамилию свою в списке политсовета не найдет… На политсовете якобы еще раз выразили надежду на то, что «заблудшие» Александр Третьяков и Эдуард Зейналов раскаются и вернутся в лоно партии – с ними, равно как и с «руховцами» и «костенковцами» было решено «продолжать работать». А вот с «Народной самообороной» «Наша Украина» решила прекратить всякие связи. Еще один «безнадежный» - Николай Мартыненко. Для ликвидации киевской городской организации партии в ее нынешнем виде была создана специальная комиссия, которая на протяжении следующих трех месяцев займется перерегистрацией членов столичной первички. Возглавил эту комиссию Владимир Мойсык.