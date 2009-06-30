Михаил Чечетов: Партия регионов заставит Тимошенко пойти на копромисс

На сегодняшнем заседании совета фракции Партии регионов «бело-голубые» приняли решение блокировать работу парламента до тех пор, пока депутаты не примут предложенный ими «социальный пакет», предусматривающий повышение размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Шансы на то, что коалиция пойдет на выделение на эти нужды около 30 миллиардов гривен (и это при том, что «регионалы» крайне неконкретно говорят об источниках этих средств) невелики. Поэтому вполне возможно, что в Киев депутаты в среду съедутся зря…



О том, какие условия Партия регионов выставляет коалиции и откуда у большинства взялись голоса для результативных кадровых голосований, «Главред» поговорил с народным депутатом, членом совета парламентской фракции Партии регионов Михаилом Чечетовым.



Михаил Васильевич, СМИ сообщили, что сегодня состоялось заседание совета фракции Партии регионов, на котором было принято решение о плане действий на завтрашнее внеочередное заседание Верховной Рады. В чем заключается этот план?



В отличие от наших политических оппонентов мы не занимаемся какими-то подпольными делами. Мы четко и понятно афишируем свою политику. И на прошлой неделе, и сегодня мы говорим, что главный вопрос повестки дня – это «социальный пакет», в частности, принятие решения о повышении минимальной заработной платы, прожиточного минимума и пенсий. Надо социально защитить людей в условиях беспредельного роста цен. Поэтому, пока «социальный пакет» не будет поставлен в повестку дня и не проголосован, другие законопроекты мы рассматривать не дадим.



То есть, вы заблокируете трибуну?



Да. А то, что они говорят, что мы блокируем голосование по кадровым вопросам – так извините, Пинзеника с прошлого года нет, министра иностранных дел тоже нет полгода, Еханурова больше месяца нет. Было бы у них желание назначать – уже бы давно назначили, нечего на нас съезжать.



Сейчас ключевой вопрос – социальной защиты. Будут эти законопроекты проголосованы – дальше, пожалуйста, ставьте в повестку все что угодно. Под нормальные законопроекты и мы свои голоса можем дать. Но без результативного голосования по социальной защите сессия завтра работать не будет.



Очевидно, что вместе с «социальным пакетом» в Раду должны быть внесены изменения в бюджет, которыми бы предусматривалось выделение этих денег…



Конечно, эти вопросы связаны. Чтобы поднять социальные выплаты, нужно найти для этого источник денег. Естественно, нужно внести соответствующие изменения в бюджет. Мы всегда ратовали за то, что нам нужно принять системные изменения в бюджет. Еще в начале этого года, во время принятия бюджета, речь шла о том, что по результатам первого квартала его нужно будет менять, поскольку документ делался под рост экономики 0,5%, а мы фактически имеем сумасшедшее падение на 25%.



Логично, что раз вы вносите в Раду «социальный пакет», то вы же должны внести законопроект о внесении изменений в бюджет под повышение социальных стандартов с указанием, где брать на это деньги…



Повторю, когда Президент подписывал бюджет, то говорилось об условии его пересмотра по итогам первого квартала. Сейчас Тимошенко отказывается вносить изменения в бюджет, она говорит, что этого вообще не нужно. Они вносят только точечные изменения по отдельным статьям, просто перебрасывают деньги.



Мы против такого хаотичного вырывания из контекста системных изменений бюджета. Но если будет идти речь о социальных гарантиях или Евро-2012, от чего зависит репутация страны, мы готовы отойти от общих правил системных изменений в бюджет и внести точечные правки в главный финансовый документ страны.



Вы готовы завтра сказать БЮТ, НУНС и Блоку Литвина, где взять 30 миллиардов гривен на ваш «социальный пакет»?



За всю историю Украины с 1991 года мы всего один раз взяли кредит в МФВ в сумме 2,5 миллиарда долларов. Сейчас мы берем второй раз, только сумма уже 18 миллиардов долларов. Мы уже получили два транша в объеме почти 8 миллиардов. По курсу 7,5 гривен за доллар это выходит 60 миллиардов гривен. Для реализации «социального пакета», как вы говорите, надо 30, а мы уже взяли 60! Хотя по нашим данным нужно всего 12, максимум 15 миллиардов гривен.



Я недавно спросил у наших оппонентов, а где ж первый транш МВФ? А его уже разворовали! Так пусть найдут и возьмут за одно место тех, кто разворовал, встряхнут хорошо и найдут у них деньги. И вот эти миллиарды разворованные пусть бросят на социалку. У народа уже 30 миллиардов разворовали! А вы спрашиваете, где деньги. Воровать меньше надо.



Говорят, что перед приходом на совет фракции Виктор Янукович сегодня встречался с Юлией Тимошенко. Говорил ли он о каких-то договоренностях по поводу возможной поддержки Блоком Юлии Тимошенко ваших социальных инициатив?



Виктор Федорович в течении дня встречается с десятками политиков, и с Президентом, и с премьер-министром, и с зарубежными политиками и послами. Его график я не расписываю и не контролирую.



Вопрос на заседании ставился принципиально, и его единогласно поддержали. Все просто – завтра мы должны начать день с пакета социальной защиты населения. И он должен не просто быть поставлен в повестку дня, а проголосован. Иначе никакие вопросы не будут рассматриваться.



Вы можете спрогнозировать вероятность позитивного решения этого вопроса?



Я думаю, что принципиальная позиция Партии регионов в части защиты социальных стандартов жизни народа заставит Юлию Владимировну немножко изменить взгляд на эти вещи и пойти на компромисс.



Вы готовы к тому, что ввиду того, что на кону все-таки стоят кадры, БЮТ не даст вам заблокировать работу Верховной Рады?



Если одна команда выйдет на площадку с клюшками играть в хоккей, а другая – в бутсах и гетрах играть в футбол, то матча не получится. Они поломают игру, игры не будет. Так и здесь. Если одна половина зала настроена на то, чтобы принимать, а другая – чтобы не принимать, значит просто сессии не будет.



Допустим, что завтра вопрос с социальным пакетом как-то решится, и на повестку дня снова станет вопрос о кадрах. Вы не поменяли своей позиции по поводу неучастия в любых кадровых голосованиях, инициированных нынешней коалицией?



Наша позиция принципиальна, и она не меняется. Мы считаем, что кадровые рокировки – это компетенция правительства, поскольку оно вместе с парламентским большинством несет ответственность за политику, которую проводит. Поскольку мы эту политику не разделяем и считаем, что она ведет страну к банкротству, то, участвуя в кадровых назначениях, мы перекладыаем ответственность за банкротство страны на свои плечи. Мы на это не пойдем.



Но снятие отдельных наиболее одиозных министров мы поддержим. Более того, мы готовы подсказать Тимошенко, что нужно проголосовать за снятие министра образования Ивана Вакарчука, министра культуры Василия Вовкуна, министра внутренних дел Юрия Луценко. Эти вещи мы завтра будем озвучивать на согласительном совете у Литвина – если эти вопросы будут поставлены в повестку дня, мы готовы за них проголосовать одним махом. Но за назначения – нет.



Хотя я хочу сказать, что среди потенциальных назначенцев есть люди довольно грамотные, профессионально подготовленные. С точки зрения профессионализма их уровень намного выше, чем у предшественников.



За них вы тоже голосовать не будете?



Дело в том, что любой министр, который будет назначаться, будет действовать в жестком узком коридоре. А этот коридор идет в фарватере политики, которая ведет страну к банкротству. Поэтому им не разрешат сделать ни шага в сторону. Как только он выйдет из этого коридора, его просто уберут с кресла. А работу в этом узком коридоре, обозначенном правительственной программой, ведущей страну к банкротству, мы естественно поддержать не сможем.



Хотя взять, допустим, того же Васадзе. Со своей точки зрения, зная его как человека, политика, я могу сказать, что за всю историю Украины это мог бы быть второй или третий такой профессиональный менеджер, который мог бы быть министром транспорта. На первом месте стоит Кирпа. А после него, на второе-третье место мы можем поставить еще несколько человек, в том числе Васадзе. Это – человек действительно на три головы выше, чем его предшественники.



Но, опять-таки, я повторяю, что если бы политика проводилась наша, то, как говорится, министру и карты в руки, пусть министр работает. Но поскольку проводится политика, которую мы не разделяем и считаем пагубной для страны, то участвовать в назначении этого министра значит разделять ответственность за банкротство экономики, к которому ведет это правительство.



Как по-вашему, есть все-таки у коалиции голоса за эти кадровые голосования или нет?



По моей информации, у них голоса есть, даже с запасом. Будут голосовать и БЮТ, и «Наша Украина», и Литвин, и коммунисты. Речь идет только о том, чтобы поставить этот вопрос в повестку дня и начать голосовать. Но голосовать будут только после принятия «социального пакета».



А нет ли у вас информации о том, чем коалиция убедила коммунистов поддержать кадровые вопросы?



А как убеждают? Политической взяткой! Все знают, что Юлия Владимировна – профессионал экстра-класса в части убеждения политическими взятками. То есть она, допустим, раздала должности заместителей и первых заместителей министров. Не хватает? Она увеличивает число заместителей и первых заместителей министров и в качестве политических взяток обещает эти должности…



Как вы думаете, как среди непленарной недели у Партии регионов будет с посещаемостью? Хватит ли у вас завтра физической массы для того, чтобы заблокировать Раду?



Партия регионов всегда отличалась строжайшей дисциплиной. Если бы у нас не было дисциплины, мы бы не выиграли президентские выборы. А так мы два раза выиграли, просто у нас украли победу в третьем туре… Мы дважды выиграли парламентские выборы, и в 2006, и в 2007 году, при этом наголову разгромив БЮТ и «Нашу Украину». И сейчас мы выиграем и президентскую, и парламентскую кампании. А без дисциплины и ответственности ничего этого не было бы.



Поэтому завтра будет полный зал Партии регионов, и все решения, принятые на сегодняшнем совете фракции, будут воплощены в жизнь.