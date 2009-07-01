Ющенко мирится с Москвой?

Кажется, все уже свыклись с тенденцией последнего времени: российские руководители игнорируют Украину.
Не так чтобы совсем – Медведев и Путин довольно часто вспоминают о западном соседе в своих заявлениях. Однако с визитом в Киев они не спешат и с Виктором Ющенко не горят желанием встречаться. Слишком много разногласий. Надо признаться, что и Виктор Андреевич такого стремления не демонстрировал. По крайней мере, до сих пор.
Вчера закончился двухдневный визит секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой в Москву. Эту поездку можно было бы оставить без внимания, если бы не тот факт, что секретарь СНБО является фактически представителем Президента Виктора Ющенко, который возглавляет упомянутый орган.
С этой точки зрения поездка президентского посланника в Москву выглядела очень символично - как попытка Ющенко навести мосты с российскими лидерами.
За последнее время Виктор Андреевич несколько активизировался в восточном направлении. Так, он дал несколько интервью российским масс-медиа – «Эхо Москвы», «Независимой газете»... По крайней мере, раньше украинский гарант уделял куда больше внимания западным журналистам. В интервью «Независимой» он даже рассказал о приглашении российского президента Дмитрия Медведева посетить июньский Экономический форум в Санкт-Петербурге. Хотя, Виктор Андреевич на форум не поехал. В Секретариате Президента ответили жестко: «В условиях, когда украинская сторона не имеет четкого представления о том, будет ли визит в Санкт-Петербург эффективно использован как для вопросов выхода из экономического кризиса, так и для возобновления конструктивного диалога с Российской Федерацией на высшем уровне, принято решение о нецелесообразности участия президента в этом мероприятии»,
«Это было бы унизительно для Виктора Ющенко ехать на форум, в повестке дня которого стоял вопрос сотрудничества с арабским миром, но вообще не шла речь об Украине или же постсоветском пространстве», - объясняют «Главреду» причину отказа украинские дипломаты. Хотя некоторый символизм в таком визите был бы – после войны в Грузии российский и украинский президент еще не встречались. Интересно, что многие украинские политики – довольно частые гости в Москве. С премьером Владимиром Путиным поддерживает связь Юлия Тимошенко, не так давно Россию посетил председатель украинского парламента Владимир Литвин.
«Главред» ранее сообщал о том, что Виктор Ющенко получил от российского руководства еще одно приглашение: посетить традиционные скачки на приз президента РФ. В этом году они должны состояться 18 июля на Московском ипподроме. Виктор Андреевич побывал на них лишь один раз – в 2005 году в Казани. Приезду Президента Украины на ипподром в этом году мешает одна веская причина – на них также приглашен президент Южной Осетии Эдуард Кокойты. Представляете Виктора Андреевича и Эдуарда Джабеевича в одной компании? Особенно, если учесть, что Украина настаивала и настаивает на территориальной целостности Грузии?
Поэтому Раиса Богатырева заявила о том, что встреча президентов двух стран может состояться в этом году, но в другом месте – на заседании межгосударственной комиссии Ющенко-Медведев.
Кроме того, секретарь СНБО Украины провела встречу с председателем Совета Федерации РФ Сергеем Мироновым, после которой заявила, что «не нужно забывать о необходимости постоянного двустороннего диалога на высшем уровне, который является принципиально важной частью развития полноценных отношений между двумя исторически близкими народами, в том числе на уровне руководства парламентов наших стран». Надо признаться, что на парламентском уровне барьера в общении между двумя братскими народами как раз-то и нет. Литвин находился с визитом в Москве в мае, встречался с Владимиром Путиным он и в канун газовой войны… Отсутствует диалог пока что лишь на уровне президентов.
Очевидно, что вчера Богатырева не смогла получить четкого сигнала о возможной встрече двух лидеров. Встреча с Дмитрием Медведевым, который мог бы ответить на этот вопрос, в графике секретаря СНБО не значилась. Она встретились лишь с упомянутым Сергеем Мироновым, министром иностранным дел Сергеем Лавровым и своим непосредственным коллегой - секретарем Совета нацбезопасности РФ Николаем Патрушевым.
А тем временем, в дипломатических кругах ходят упорные слухи, что российское руководство не хотело бы решать важные вопросы с украинскими властями до президентских выборов. Россию сейчас как раз больше интересует вопрос о том, кто имеет наибольшие шансы стать новым лидером Украины.
Хотя, в ходе встреч с Богатыревой российская сторона интересовалась не только президентскими выборами. Миронов, к примеру, спрашивал и о возможности досрочных парламентских выборов в Украине. Там, в Москве, Раиса Богатырева не исключила, что они могут состояться. Секретарь СНБО, в частности, отметила: политическая ситуация в Украине складывается таким образом, что «ни парламент, ни правительственная коалиция, ни правительство не могут работать эффективно». По мнению Богатыревой, выходом из «этого паралича» могут быть досрочные парламентские выборы. «Если будет складываться ситуация таким образом, что какая-либо статья Конституции может быть применена, и выхода другого не будет, Президент... будет вынужден принимать решение о роспуске парламента», - заявила она.
Каким еще образом Богатырева могла показать российским партнерам, что Виктор Андреевич влияет на внутриполитические процессы в Украине, а соответственно – его не стоит сбрасывать со счетов?
-- «Лидерам Украины и России есть о чем говорить» Николай Петров, эксперт Центра Карнеги, Москва
{1-} Какие проблемы в отношениях Украины и России, по вашему мнению, требуют безотлагательного решения?
Украина является важным звеном в постсоветском пространстве, без которого многие интеграционистские планы Кремля оказываются невыполнимыми или неэффективными. Речь идет не о каких-то конкретных проблемах по конкретным сюжетам – будь-то Черноморский флот или газовый транзит, речь идет о стратегических отношениях между странами.
Какое место в «украинском интересе» России занимают президентские выборы в нашей стране?
Очень важное. Выборы фактически закладывают на длительную перспективу и персональный состав, и общий вектор во взаимоотношениях между Украиной и Россией. Хотя Россия извлекла уроки после прошлых выборов, когда на президентских выборах Россия пыталась оказывать публичное влияние. Думаю, замена посла как раз является свидетельством того, что влияние и участие России в самых разных формах в украинских политических процессах должно быть менее публичным и менее демонстративным.
Можно предположить, что российское руководство не будет решать с украинскими коллегами никакие важные вопросы до выборов?
И да, и нет. Конечно, есть логика в том, чтобы решать вопросы с теми политиками, которые имеют мандат и могут обеспечить выполнение достигаемых договоренностей на протяжение нескольких лет…
На кого делают ставку в России?
Одним из главных уроков прошлых выборов было то, что делать ставку на одного политика и тем более делать это публично неправильно. Это чревато крайне негативными последствиями в том случае, если ставка не реализуется. Поэтому сейчас и переговоры, и какие-то действия будут вестись в отношении всех возможных реальных кандидатов.
Из этого списка наверняка можно исключить Ющенко?
Да. Это неоднократно давали понять самые разные официальные лица в России. Хотя в этом нет особой надобности. По рейтингам Ющенко не выглядит одним из главных кандидатов.
В какой степени визит Богатыревой связан с выборами в Украине?
В украинской политике любые действия так или иначе связаны с выборами. Безусловно, все лагеря либо в лице лидеров, либо в лице вторых-третьих лиц ведут какие-то свои переговоры с партнерами в Кремле. Иначе и быть не может. Сейчас, когда политическая жизнь во многом определяется президентскими выборами, трудно ожидать, что кто-то из серьезных политиков будет действовать, не имея эти выборы в виду.
Является ли одной из задач этого визита Богатыревой поиск путей примирения Ющенко с российским руководством?
Думаю, да. Ющенко – Президент, и в этом качестве он сохраняет свою привлекательность для любых переговорщиков. Независимо от того, насколько он популярен в стране и насколько он реально может рассматриваться как президент на следующий срок, в его руках сейчас административный и властный ресурс. И поэтому всегда возможны переговоры на тему об общем раскладе политических сил, о помощи или наоборот отсутствии помощи тем или иным кланам и партиям. Очевидно, что Ющенко – лидер одного из лагерей и от этого лагеря может выступать любой другой политик. В этом смысле здесь есть возможности для самых разных переговоров и взаимных договоренностей. Мне кажется, что в отличии от взаимоотношений Саакашвили с российским руководством – с тем же Путиным, взаимоотношения Ющенко с Путиным и Медведевым пусть и не дружественные, но вполне нормальные. И в этом смысле есть о чем говорить лидерам Украины и России.
Вчера закончился двухдневный визит секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой в Москву. Эту поездку можно было бы оставить без внимания, если бы не тот факт, что секретарь СНБО является фактически представителем Президента Виктора Ющенко, который возглавляет упомянутый орган.
С этой точки зрения поездка президентского посланника в Москву выглядела очень символично - как попытка Ющенко навести мосты с российскими лидерами.
За последнее время Виктор Андреевич несколько активизировался в восточном направлении. Так, он дал несколько интервью российским масс-медиа – «Эхо Москвы», «Независимой газете»... По крайней мере, раньше украинский гарант уделял куда больше внимания западным журналистам. В интервью «Независимой» он даже рассказал о приглашении российского президента Дмитрия Медведева посетить июньский Экономический форум в Санкт-Петербурге. Хотя, Виктор Андреевич на форум не поехал. В Секретариате Президента ответили жестко: «В условиях, когда украинская сторона не имеет четкого представления о том, будет ли визит в Санкт-Петербург эффективно использован как для вопросов выхода из экономического кризиса, так и для возобновления конструктивного диалога с Российской Федерацией на высшем уровне, принято решение о нецелесообразности участия президента в этом мероприятии»,
«Это было бы унизительно для Виктора Ющенко ехать на форум, в повестке дня которого стоял вопрос сотрудничества с арабским миром, но вообще не шла речь об Украине или же постсоветском пространстве», - объясняют «Главреду» причину отказа украинские дипломаты. Хотя некоторый символизм в таком визите был бы – после войны в Грузии российский и украинский президент еще не встречались. Интересно, что многие украинские политики – довольно частые гости в Москве. С премьером Владимиром Путиным поддерживает связь Юлия Тимошенко, не так давно Россию посетил председатель украинского парламента Владимир Литвин.
«Главред» ранее сообщал о том, что Виктор Ющенко получил от российского руководства еще одно приглашение: посетить традиционные скачки на приз президента РФ. В этом году они должны состояться 18 июля на Московском ипподроме. Виктор Андреевич побывал на них лишь один раз – в 2005 году в Казани. Приезду Президента Украины на ипподром в этом году мешает одна веская причина – на них также приглашен президент Южной Осетии Эдуард Кокойты. Представляете Виктора Андреевича и Эдуарда Джабеевича в одной компании? Особенно, если учесть, что Украина настаивала и настаивает на территориальной целостности Грузии?
Поэтому Раиса Богатырева заявила о том, что встреча президентов двух стран может состояться в этом году, но в другом месте – на заседании межгосударственной комиссии Ющенко-Медведев.
Кроме того, секретарь СНБО Украины провела встречу с председателем Совета Федерации РФ Сергеем Мироновым, после которой заявила, что «не нужно забывать о необходимости постоянного двустороннего диалога на высшем уровне, который является принципиально важной частью развития полноценных отношений между двумя исторически близкими народами, в том числе на уровне руководства парламентов наших стран». Надо признаться, что на парламентском уровне барьера в общении между двумя братскими народами как раз-то и нет. Литвин находился с визитом в Москве в мае, встречался с Владимиром Путиным он и в канун газовой войны… Отсутствует диалог пока что лишь на уровне президентов.
Очевидно, что вчера Богатырева не смогла получить четкого сигнала о возможной встрече двух лидеров. Встреча с Дмитрием Медведевым, который мог бы ответить на этот вопрос, в графике секретаря СНБО не значилась. Она встретились лишь с упомянутым Сергеем Мироновым, министром иностранным дел Сергеем Лавровым и своим непосредственным коллегой - секретарем Совета нацбезопасности РФ Николаем Патрушевым.
А тем временем, в дипломатических кругах ходят упорные слухи, что российское руководство не хотело бы решать важные вопросы с украинскими властями до президентских выборов. Россию сейчас как раз больше интересует вопрос о том, кто имеет наибольшие шансы стать новым лидером Украины.
Хотя, в ходе встреч с Богатыревой российская сторона интересовалась не только президентскими выборами. Миронов, к примеру, спрашивал и о возможности досрочных парламентских выборов в Украине. Там, в Москве, Раиса Богатырева не исключила, что они могут состояться. Секретарь СНБО, в частности, отметила: политическая ситуация в Украине складывается таким образом, что «ни парламент, ни правительственная коалиция, ни правительство не могут работать эффективно». По мнению Богатыревой, выходом из «этого паралича» могут быть досрочные парламентские выборы. «Если будет складываться ситуация таким образом, что какая-либо статья Конституции может быть применена, и выхода другого не будет, Президент... будет вынужден принимать решение о роспуске парламента», - заявила она.
Каким еще образом Богатырева могла показать российским партнерам, что Виктор Андреевич влияет на внутриполитические процессы в Украине, а соответственно – его не стоит сбрасывать со счетов?
-- «Лидерам Украины и России есть о чем говорить» Николай Петров, эксперт Центра Карнеги, Москва
{1-} Какие проблемы в отношениях Украины и России, по вашему мнению, требуют безотлагательного решения?
Украина является важным звеном в постсоветском пространстве, без которого многие интеграционистские планы Кремля оказываются невыполнимыми или неэффективными. Речь идет не о каких-то конкретных проблемах по конкретным сюжетам – будь-то Черноморский флот или газовый транзит, речь идет о стратегических отношениях между странами.
Какое место в «украинском интересе» России занимают президентские выборы в нашей стране?
Очень важное. Выборы фактически закладывают на длительную перспективу и персональный состав, и общий вектор во взаимоотношениях между Украиной и Россией. Хотя Россия извлекла уроки после прошлых выборов, когда на президентских выборах Россия пыталась оказывать публичное влияние. Думаю, замена посла как раз является свидетельством того, что влияние и участие России в самых разных формах в украинских политических процессах должно быть менее публичным и менее демонстративным.
Можно предположить, что российское руководство не будет решать с украинскими коллегами никакие важные вопросы до выборов?
И да, и нет. Конечно, есть логика в том, чтобы решать вопросы с теми политиками, которые имеют мандат и могут обеспечить выполнение достигаемых договоренностей на протяжение нескольких лет…
На кого делают ставку в России?
Одним из главных уроков прошлых выборов было то, что делать ставку на одного политика и тем более делать это публично неправильно. Это чревато крайне негативными последствиями в том случае, если ставка не реализуется. Поэтому сейчас и переговоры, и какие-то действия будут вестись в отношении всех возможных реальных кандидатов.
Из этого списка наверняка можно исключить Ющенко?
Да. Это неоднократно давали понять самые разные официальные лица в России. Хотя в этом нет особой надобности. По рейтингам Ющенко не выглядит одним из главных кандидатов.
В какой степени визит Богатыревой связан с выборами в Украине?
В украинской политике любые действия так или иначе связаны с выборами. Безусловно, все лагеря либо в лице лидеров, либо в лице вторых-третьих лиц ведут какие-то свои переговоры с партнерами в Кремле. Иначе и быть не может. Сейчас, когда политическая жизнь во многом определяется президентскими выборами, трудно ожидать, что кто-то из серьезных политиков будет действовать, не имея эти выборы в виду.
Является ли одной из задач этого визита Богатыревой поиск путей примирения Ющенко с российским руководством?
Думаю, да. Ющенко – Президент, и в этом качестве он сохраняет свою привлекательность для любых переговорщиков. Независимо от того, насколько он популярен в стране и насколько он реально может рассматриваться как президент на следующий срок, в его руках сейчас административный и властный ресурс. И поэтому всегда возможны переговоры на тему об общем раскладе политических сил, о помощи или наоборот отсутствии помощи тем или иным кланам и партиям. Очевидно, что Ющенко – лидер одного из лагерей и от этого лагеря может выступать любой другой политик. В этом смысле здесь есть возможности для самых разных переговоров и взаимных договоренностей. Мне кажется, что в отличии от взаимоотношений Саакашвили с российским руководством – с тем же Путиным, взаимоотношения Ющенко с Путиным и Медведевым пусть и не дружественные, но вполне нормальные. И в этом смысле есть о чем говорить лидерам Украины и России.