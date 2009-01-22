Президент в Батурине

Новооткрытая композиция является частью восстановленной цитадели Батуринской крепости. Глава государства принял участие в открытии отреставрированного комплекса Цитадели Батуринской крепости. Президент почтил память погибших в Батурине, возложив цветы к Памятному Кресту и осмотрел отреставрированные объекты Большой цитадели Батуринской крепости, в частности музей «Дом Гетмана». Ющенко также принял участие в церемонии награждения по случаю Дня Соборности Украины выдающихся представителей национальной элиты. В мероприятиях приняли участие секретарь СНБО Раиса Богатырева, вице-премьер-министр Иван Васюник, министр иностранных дел Владимир Огрызко, министр обороны Юрий Ехануров, министр культуры и туризма Василий Вовкун, председатели ОГА, местные власти, представители деловых кругов, принимавшие участие в финансировании работ по реконструкции Батуринской крепости.