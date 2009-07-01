Игорь Попов: Президент будет против формирования избирательных комиссий фракциями

1 июля 2009, 17:47

Верховная Рада сегодня приняла в первом чтении изменения к закону о выборах Президента.

Последние несколько недель процесс написания изменений в избирательное законодательство шел в закрытом режиме, в прессу попадала информация только о его потенциальных участниках – «регионале» Александре Лавриновиче и бютовце Андрее Портнове. Вчера наработанный документ был зарегистрирован в парламенте. К уже известным авторам проекта добавились еще два – «регионалка» Елена Лукаш и номинальный нунсовец Романа Зварыч.

Законопроект содержит целый ряд существенных изменений в избирательное законодательство, начиная с сокращения избирательной кампании до 90 дней и отмены открепительных талонов, и заканчивая изменениями системы судебного обжалования избирательного процесса и результатов выборов. Однако уже сейчас эксперты самой резонансной и самой скандальной новеллой проекта БЮТ и Партии регионов называют процедуру формирования избирательных комиссий.

Согласно документу, территориальные и участковые комиссии будут формироваться совместно парламентскими фракциями и кандидатами в Президенты. Однако парламентские фракции получат абсолютное преимущество в комиссиях. В территориальных и малых участковых комиссиях парламентских представителей будет 2/3, в средних участковых – 3/4, а в крупных участковых – 4/5. Все остальные будут распределяться между представителями кандидатов в Президенты путем жеребьевки.

Каковы при таких условиях шансы у того же Яценюка или Гриценко проконтролировать подсчет голосов и отстоять свой результат на выборах? – Вопрос более чем риторический. Похоже, что Виктору Ющенко такая норма тоже не понравится, и не исключено, что проект изменений в избирательное законодательство он может ветировать.

Свое мнение относительно предложенных изменений в законодательство по выборам Президента, а также о ситуации с проведением референдума по президентской Конституции в блиц-интервью «Главреду» высказал представитель Президента в парламенте, заместитель главы Секретариата Президента Игорь Попов.

Игорь Владимирович, сегодня Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект по внесению изменений в закон о выборах Президента. Вы как представитель Президента в парламенте и бывший председатель Комитета избирателей Украины можете оценить предложенные БЮТ и Партией регионов избирательные изменения?

Я еще детально не изучал весь законопроект, но могу сказать, что у меня есть позитивные впечатления. В технологическом плане, что касается отмены открепительных удостоверений, это позитивное изменение. Также Президент абсолютно поддерживает идею сокращения сроков избирательной кампании со 120 до 90 дней. Организаторы выборов в Украине смогут провести избирательную кампанию за 90 дней.

В то же время уже заметны негативы в принятом в первом чтении законопроекте. Скажем, приоритетное право на формирование избирательных комиссий предоставляется фракциям Верховной Рады Украины. Это ведь выборы президентские, и парламентские фракции не должны иметь такого влияния на формирование избирательных комиссий. В проекте же закона сказано, что 2/3 численного состава комиссий формируются парламентскими фракциями. Остальные места будут распределять на всех кандидатов в президенты методом жеребьевки. Это является определенной узурпацией права на формирование комиссий. Это, конечно, нарушение права кандидатов в президенты. Я думаю, что предложенный парламентом механизм формирования избирательных комиссий не получит поддержки Президента.

На ваш взгляд, при такой схеме формирования избирательных комиссий Президент может наложить вето на данный законопроект в случае его окончательного принятия?

Этот законопроект был обнародован только вчера вечером. Его только сегодня одобрили в первом чтении. Конечно, мы этот документ еще будем детально изучать. Если там будет много принципиальных замечаний, то закон будет возвращен на доработку.

Вы согласны с утверждением, что при помощи такой системы формирования избирательных комиссий альтернативных кандидатов в президенты устраняют от контроля над избирательным процессом?

Конечно. Члены комиссий в украинских реалиях – это не просто часть избирательной машины. Члены комиссий являются средством перекрестного контроля между субъектами избирательного процесса за ходом и установлением волеизъявления граждан. Хоть кандидаты смогут направлять на избирательные участки своих наблюдателей, но члены комиссий имеют значительно большие права и влияют на принятие решений. Поэтому введение такой системы образования избирательных комиссий не является движением вперед.

В законопроекте от БЮТ и ПР сказано, что председатель, заместитель и секретарь комиссии не могут быть от одного субъекта избирательного процесса. Возможно, что в определенных обстоятельствах при предлагаемой системе формирования комиссий председатель будет от фракции Партии регионов, заместитель от кандидата Януковича, а секретарь от технического кандидата того же Януковича?

Теоретически это возможно. Хотя термин «технический кандидат» – это термин политический, а не юридический. Если посчитать статистически, то вероятность подобной ситуации будет достаточно мала, хотя все же будет.

Предложенный закон также предусматривает, что избирательная комиссия принимает решение не большинством от состава комиссии, а большинством от присутствующих членов комиссии. Это дает основания для махинаций?

Эту ситуацию можно рассматривать с двух сторон. Из собственного опыта знаю, что иногда очень трудно собрать комиссию и некоторые решения блокируются, когда часть членов комиссии сознательно не приходят на заседание. С другой стороны, этой нормой тоже можно манипулировать. Можно легко предвидеть, что о заседании комиссии будут предупреждать не всех, а только нужных членов. Решения комиссий могут приниматься кулуарно в интересах какой-либо из политических сил.

Возможно ли, что при таких условиях одновременно соберутся три части комиссии одного участка и примут противоположные решения?

Нужно уточнять существование кворума для заседания комиссии и подобные рычаги и противовесы. Также нужно посмотреть на регламент работы комиссии, который будет установлен, то есть, обязательность присутствия на легитимном заседании комиссии то ли председателя, то ли секретаря. Думаю, что не смогут несколько частей комиссии действовать параллельно.

Какие еще принципиальные замечания есть у вас по проекту изменений к закону о выборах Президента?

Нужно более детально его изучить. Особенно нужно обратить внимание на механизм обжалования избирательного процесса. Есть вопрос к тому, какие вопросы и какие именно судебные инстанции могут рассматривать. В законопроекте в этой части есть кардинальные изменения и нужно все системно проработать.

Какой механизм формирования избирательных комиссий устроил бы вас, чтобы и технические кандидаты не парализовали работу комиссий, и парламент не узурпировал право на их формирование?

Эта норма уже была предложена, она уже действовала на выборах 2006 и 2007 года. Есть равенство всех субъектов избирательного процесса, и они подают своих членов участков. Но когда их кандидаты не работают, то комиссии оперативно вносят изменения в состав комиссий из числа резерва. Действительно, были претензии, что кандидаты подавали в состав комиссий людей, которые даже об этом знали. Но то, что предложено авторами законопроекта не снимает проблему, а создает новые.

Игорь Владимирович, еще 6 июня Верховная Рада приняла закон о референдуме авторства Александра Лавриновича. Есть ли какое-то решение Президента относительно этого проекта, то есть, наложено ли вето?

Этот документ еще находится на рассмотрении. Есть ли у Президента к нему замечание, не знаю, я этой темой не занимаюсь.

В последнее время много говорили о всеукраинском референдуме по проекту Конституции Виктора Ющенко. Созданы ли какие-то инициативные группы для сбора подписей по этому поводу?

У меня нет информации, что хоть одна группа для сбора подписей уже зарегистрирована.

Теоретически, вы видите возможность провести этот референдум по действующему закону о всеукраинском референдуме, который уже давно устарел?

Этот закон действительно морально устарел и его нужно изменять. Но он действует, и, в принципе, если бы была политическая воля, и никто не использовал дыры в законодательстве для блокирования процесса, то референдум провести можно. Референдум в настоящий момент очень просто заблокировать отдельным политическим силам.

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