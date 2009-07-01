Рада вне очереди

Как было несложно спрогнозировать, внеочередное заседание парламента началось с блокирования Рады «регионалами». «Бело-голубые» подготовились к этой акции загодя, разместив на трибуне, за спиной у спикера и в правительственной ложе большущие транспаранты с надписями «Партия регионов защитит социальные гарантии людей», «Литвин! Министры подождут. Сначала помогите людям» и «Алкоголиков и наркоманов в отставку» Уже из этих слоганов можно было составить впечатление о том, чего хотят «регионалы»: принять так называемый «социальный пакет», предусматривающий существенный рост прожиточного минимума, минимальной зарплаты и других социальных выплат, а также отправить в отставку «алкоголиков» (в лице главы МВД Юрия Луценко) и «националистов» (то есть министра образования Ивана Вакарчука). О том, как Раде быть дальше, лидеры фракций совещались за закрытой дверью кабинета Владимира Литвина. Надежды на нахождение компромисса добавляло участие в согласительном совете руководства Кабмина – в Раду прибыла премьер-министр Юлия Тимошенко и ее первый зам Александр Турчинов. Рядовым депутатам в этой ситуации оставалось только обсуждать между собой отрывки информации, которые каким-то чудом проскальзывали из спикерского кабинета. «Регионалы» в лице Александра Ефремова, по слухам, отказались от жесткого требования к коалициантам поддержать их «социальный пакет» – теперь речь шла только о том, чтобы выставить его на голосование. Коалицианты небезосновательно предполагали, что «бело-голубым» каким-то образом удалось склонить к голосованию за этот пакет часть «Нашей Украины», поэтому наотрез отказывались вносить этот пункт в повестку дня. Нельзя сказать, что Тимошенко со товарищи была так уж немила мысль о повышении зарплат и пенсий – просто предложения «регионалов» изыскать на эти цели ни много ни мало, а 30 миллиардов гривен не содержали данных о том, откуда эти средства взять. Включать же станок и тем самым сталкиваться с риском роста инфляции Кабмину тоже «не улыбалось»… Одним словом, примерно в пол одиннадцатого журналистам сообщили, что короткий брифинг намеревается провести Юлия Тимошенко. Сотрудники СМИ быстро спустились на второй этаж здания Рады, настроили аппаратуру и… прождали прихода Юлии Владимировны почти час. Премьер вышла к прессе одновременно с тем, как Владимир Литвин занял свое место во внезапно разблокированном президиуме Рады. Пока Владимир Михайлович возмущался тем, что «регионалы», только что ушедшие с трибуны и спикерского кресла, намусорили там какими-то газетами (интересно, как бы Литвин реагировал, если бы «регионалы» вернулись к своему ноу-хау – протестам при помощи воздушных шаров?), Юлия Владимировна кратко рассказала о том, к чему таки пришел согласительный совет. «У нас был найден компромисс и баланс между всеми политическими силами в парламенте. Именно поэтому мы пошли на уступки, чтобы кроме коалиции и оппозиция поставила на голосования те вопросы, на которых она настаивает», – изложила суть договоренностей она. Другими словами, Тимошенко выразила надежду на то, что сегодня состав правительства таки будет сформирован окончательно, а за проекты, инициированные оппозицией, пусть сама оппозиция и голосует. «Каждый имеет право поставить свои вопросы в повестку дня», – иронично заметила глава правительства. Уже под конец сеанса общения премьер-министра с прессой кто-то спросил у нее: «А на чьи голоса вы рассчитываете при утверждении министров?» С каменным лицом Юлия Тимошенко отчеканила: «Кадровые голосования будут голосоваться всем составом коалиции!» – и решительно двинулась к стоящему рядом с пресс-пойнтом Александру Турчинову. В этот же момент из сессионного зала раздались звуки, сопровождающие голосование, и недовольный гул. Спустя мгновение оттуда вылетел видный «бютовец» Сергей Мищенко и воскликнул «Юля! 212! Завалили! Очень хорошо!» Мищенко просто светился от счастья, и его настроение передалось шефам: Юлия Тимошенко и Александр Турчинов тоже лучезарно заулыбались. Оказалось, что это Верховная Рада не смогла принять «социальный пакет»: «за» проголосовали «регионалы» и коммунисты в практически полных составах, а также двое «бютовцев» (члены «группы Винского» Геннадий Задирко и Владимир Каплиенко), 9 «нунсовцев» и сам Владимир Литвин. Полученный результат стал для «регионалов» неожиданным – позже Борис Колесников рассказал журналистам, что накануне вечером Вячеслав Кириленко лично пообещал «бело-голубым» «слить» в пользу их проекта 18 «заукраинских» голосов, которых должно было хватить для положительного результата. Но пока «регионалы» возмущались «кидку» со стороны «нашеукраинцев», Литвин уже шел дальше по повестке дня: парламент 408 голосами создал рабочую группу для доработки «региональных» социальных предложений (а фактически, признавали потом в кулуарах депутаты, «заговорить» «соцпакет» как минимум до сентября). Далее депутаты перешли к рассмотрению законопроекту об изменениях в бюджет, связанных с подготовкой Украины к Евро-2012 – проекту, в котором, по выражению спикера, «каждый нашел себе место». Обсуждение законопроекта было довольно кратким, и его утвердили 373 голосами «за». Позже в кулуарах довольны свежепринятым законом были отнюдь не все. «Да вы посмотрите, кто авторы этого проекта – Кожемякин и Колесников. Бизнесмены из крупнейших фракций просто раздерибанили между собой выделенные на футбол 10 миллиардов, и мелким фракциям чуть-чуть достанется! Всем ведь известно, какие фирмы получат эти деньги…» – возмущался один депутат, карточка которого, впрочем, проголосовала «за» предложенные изменения. «Я вынужден был поставить этот проект на голосование, чтобы разблокировать парламентскую трибуну», – оправдывался после принятия проекта Литвин, несколькими минутами ранее заявивший, что в этом законе «каждый нашел себе место» – «Это был тяжелый компромисс»… Позже, после окончания сегодняшнего заседания, «нашеукраинец» Станислав Аржевитин зарегистрирует проект постановления об отмене принятых сегодня бюджетных правок – из-за процедурных нарушений, якобы допущенных при голосовании за этот проект. Так что судьба закона, посвященного, по выражению одного из депутатов, «так называемой подготовке» Украины к Евро-2012 остается неопределенной. После этого депутаты, также после короткого обсуждения, несмотря на замечания со стороны лидера коммунистов Петра Симоненко и «нунсовца» Руслана Князевича, 367 голосами «за» приняли в первом чтении изменения в законодательство о выборах Президента – тот самый закон, который в обстановке строгой секретности последнюю неделю нарабатывали «бютовцы» и «регионалы». После окончания парламентского дня неоднозначное отношение к этому закону выскажет и Владимир Литвин. «Процесс теневых договоренностей (между Партией регионов и БЮТ. – Ред.) не завершен… Была продемонстрирована попытка уже сегодня принять этот закон в окончательной редакции, на что я категорически не согласился… Выборы – это не дело лишь нескольких людей. Тут нужно залучить всех, в том числе и Центральную избирательную комиссию…» – говорил спикер. Так или иначе, а избирательный закон теперь ждет второе чтение – уже на следующей неделе. Уже сейчас понятно, что существенные изменения внести в него будет достаточно сложно: злые языки уверены, что главная цель этого проекта – обеспечить прохождение во второй тур выборов кандидатов в президенты от БЮТ и Партии регионов, поэтому две крупнейшие парламентские политсилы обеспечат преодоление вето Виктора Ющенко, даже если глава государства решит его применить… Следующим, последним на сегодня пунктом повестки дня стоял кадровый вопрос. Однако до него дело снова не дошло: стоило Владимиру Литвину объявить получасовой технический перерыв, как «регионалы» снова заблокировали трибуну и президиум парламента. Поначалу «бело-голубые» даже не могли сориентироваться, какова причина блокирования Рады. Владимир Ландик в кулуарах парламента обвинял коалициантов в том, что они нарушили слово, данное на утреннем согласительном совете: мол, обещали проголосовать за «социальный пакет», а потом отказались. Рядом Александр Ефремов озвучивал другую версию блокирования: на любые кадровые голосования Партия регионов согласится лишь после отставки Юрия Луценко и Ивана Вакарчука. Михаил Чечетов, выслушав аргументацию обоих коллег по партии, заявил, что причина блокирования – комплексная и состоит из двух озвученных его однопартийцами частей. Так или иначе, заседание согласительного совета с участием лидеров правительства возобновилось. Депутаты – и коалицианты, и оппозиционеры – без энтузиазма прогнозировали: работы сегодня не будет. По кулуарам начали ходить наскоро распечатанные подписные листы: «бютовцы», не теряя времени, начали собирать подписи за проведение еще одного внеочередного заседания парламента в пятницу… В конце концов, депутатские прогнозы оправдались: согласительный совет не пришел ни к чему, и Владимир Литвин закрыл заседание, допустив, что на этой неделе депутатам предстоит собраться под куполом еще раз… «Бютовцы» по окончании заседания были уверены, что новой встречи нардепам действительно не избежать, и добавляли: шансов на то, что кадровые голосования удастся «провернуть» в пятницу, все так же ничтожно малы. Сопротивление этим голосованиям со стороны «регионалов» объясняется двумя причинами. Во-первых, «бело-голубые» горят желанием начать избирательную кампанию выделением 30 миллиардов гривен на социальные нужды. То, что столь дорогостоящий популизм в кризисное время не то что неуместен, а безответственен, «регионалов», похоже, совершенно не волнует. Вторую причину такого поведения Партии регионов сегодня озвучил Андрей Кожемякин. По его словам, речь идет о том, что назначение главы Антимонопольного комитета (а сегодня, после заседания комитета по экономической политике была снята последняя формальная преграда для назначения на эту должность Владимира Каретко) «очень сильно кусает и может помешать группе Фирташа-Левочкина, поскольку всплывет «Интер», облгазы…» Успешное проведение кадровых голосований невыгодно и Президенту Виктору Ющенко, превратившего идеологему о «правительстве пустых кресел» в один из краеугольных камней своей стартующей избирательной кампании. По данным источников «Главреда», сегодня, осознав, что собрать «кадровые голоса» в парламенте Тимошенко таки удалось, Виктор Ющенко отозвал кандидатуру Олега Шамшура, представленную ним на вакантную должность министра иностранных дел… Неопределенность дальнейшего развития ситуации в парламенте вынуждает менять свои политические планы и Владимира Литвина. Сегодня стало известно об отмене его назначенной на завтра пресс-конференции, на которой, говорят, спикер собирался наконец-то официально объявить о своем походе в президенты. Одним словом, «Рада вошла в период повышенной турбулентности», – подытожил итоги сегодняшнего пленарного дня Литвин на специально созванном по окончанию заседания брифинге. В этот период парламент, по мнению спикера, вполне может превратиться в площадку для столкновения крупнейших политических игроков – кандидатов в президенты. Самого Литвина это, похоже, немало тревожило – выражение его лица не предвещало ни для него самого, ни для страны ничего хорошего. «Ну, до свидания, до лучших времен», – попрощался он с журналистами и собрался было уходить. «Так а когда они наступят, эти лучшие времена?» – спросили у уже уходящего спикера. Тот на секунду задержался, наконец улыбнулся и немного растерянно сказал: «Лучшие времена? Скоро… На подходе. Я думаю, в феврале-месяце…» – и пошел в свой кабинет в раздумьях не о лучших временах, которые должны наступить в феврале, а о наверняка турбулентном пятничном заседании Рады…