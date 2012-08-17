Казахские силовики уничтожили 9 террористов

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Неподалеку от Алматы (Казахстан) прошла операция по задержанию лиц, подозреваемых в участии в террористической деятельности.

Утром 17 августа под Алматой сотрудники правоохранительных органов ликвидировали 5 подозреваемых, которые при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление. Позже в дачном поселке "Тан" Карасайского района Алматинской области нашли еще 4 трупа, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры Казахстана.

"При осмотре места происшествия к настоящему моменту дополнительно найдены четыре трупа. Всего по результатам спецоперации обнаружены и производится идентификация и опознание трупов девяти лиц", - отмечается в распространенном 17 августа пресс-релизе генпрокуратуры.

В зоне проведения антитеррористической операции введен особый правовой режим, жильцы близлежащих домов эвакуированы. "Жертв и пострадавших среди населения нет", - подчеркнули в ведомстве.

По предварительным выводам следствия ликвидированные террористы не причастны к массовому убийству в Иле-Алатауском национальном парке в Алматинской области.

"По предварительным данным следствия, данные террористы не связаны с убийством в национальном парке", - сказал официальный представитель Генпрокуратуры Казахстана Нурдаулет Суиндиков агентству "Интерфакс-Казахстан".

Уничтоженные девять террористов имели связи с взорвавшимися в июле в поселке Таусамалы при изготовлении бомбы.

"Ранее по факту взрыва, имевшего место 11 июля 2012 года в поселке Таусамалы Алматинской области, повлекшего гибель людей, было возбуждено уголовное дело по статье 24-233 Уголовного кодекса (Подготовка к терроризму).

Как ранее писал Главред, в начале этой недели в Иле-Алатауском национальном парке были обнаружены в общей сложности 11 тел с ножевыми ранениями. Ход расследования этого преступления находится на особом контроле МВД.

фото: tengrinews.kz

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