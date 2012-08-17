Приговор Луценко будут читать больше часа

Судья Печерского райсуда Киева Анна Медушевская, которая оглашает приговор по делу о служебной халатности в отношенни экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, будет зачитывать его около часа, заявил подсудимый,

«Она где-то за час все зачитает», – сказал Луценко в разговоре с главой штаба объединенной оппозиции «Батькивщина» Александром Турчиновым, сообщает НБН.

Отметим, что судья читает приговор очень тихо, так что присутствующим почти ничего не слышно.

Nакже напомним, что слов Медушевской почти не слышно из-за звучащей за окнами суда музыки, песен и возгласов поддержки сторонников экс-министра.

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Сторонники Луценко под судом поют украинские народные песни в сопровождении трубы. Звучат казацкий марш, песня «Рідна мати моя».

Ранее «Главред» сообщал, что прокуратура просила суд назначить Луценко наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы с лишением права на 3 года занимать определенные должности. Тарасенко и Павленову гособвинение просило назначить такое же наказание, только условно.

фото: unn.com.ua

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