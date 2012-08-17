Рейтинг Путина упал до исторического минимума

17 августа 2012, 09:17

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Деятельность Владимира Путина на посту президента России положительно оценивают всего 48%, а 25% высказались резко против него, тогда как в мае сторонниками Путина можно было назвать 60% респондентов, а о своей антипатии к нему заявляли 21% опрошенных.

Таковы данные последнего опроса, проведенного "Левада-Центром", сообщает газета "Ведомости".

Социологи говорят о катастрофическом падении доверия – ведь в два предыдущих срока правления Путина за него выступали в среднем 65%, а доля недовольных при этом колебалась в диапазоне от 13 до 16%. Минимальное количество симпатизирующих ему (55%) было зафиксировано в 2005 году в период монетизации льгот.

В опросе "Левада-Центра" на вопрос респондентам, доверяют ли они Путину, положительно ответили 57%. О полном доверии заявили только 10%. В январе о своем доверии президенту заявляли 63% (для сравнения в 2008-2010 годах эта цифра составляла 76-84%). Отрицательно на этот вопрос ответили 30% (в 2008-2010 - 12-16%).

35,2% опрошенных "Левада-Центром", заявили, что люди доверяют Путину, потому что "не видят, на кого другого они еще могли бы положиться". Лишь 15% респондентов уверены, что соотечественники доверяют президенту, так как он "успешно справляется с решением проблем страны". 40,9% предположили, что вера в президента связана с надеждой на его будущие успехи в решении насущных проблем.

Директор "Левада-Центра" Лев Гудков считает, что прежний уровень доверия россиян к Путину и власти больше не вернется. Предвыборная накачка рейтинга дала лишь краткосрочный эффект, констатирует социолог.

Число однозначно симпатизирующих Путину упало с 47-49% в 2008 году до нынешних 22% не только из-за экономического кризиса. По его мнению, у россиян появилось ощущение тупика, отсутствия перспектив, усталости от президента и его команды, острого раздражения от коррупции.

По мнению политолога Дмитрия Орешкина, высказанного им "Ведомостям", последние опросы показали, что идти на третий срок было большой ошибкой Путина. Он перестал быть "президентом надежды" для всех групп населения, каким был в начале правления, отметил эксперт.

В то же время, в"Единой России" уверены, что проводимые летом опросы не отражают истинного положения вещей. По мнению заместителя секретаря генсовета партии власти Андрея Исаева, падение рейтингов руководителей страны связано с тем, что значительная часть людей находится в отпуске, а оставшиеся на рабочих местах "обозлены".

Как ранее писал Главред, Согласно отчету Центризбиркома России, с 4 марта – дня президентских выборов, на которых победу одержал Владимир Путин, – число граждан, имеющих право голосовать, сократилось на 736 тыс. и составляет 108,649 млн человек.

 По мнению экспертов и оппозиционеров, это показывает, сколько фиктивных избирателей голосовало 4 марта.

фото: кадры прямой трансляции rt.com

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